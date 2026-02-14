Священник Александр Зиновкин - Учебник древнееврейского языка

Предлагаемый учебник предназначен как для учащихся духовных академий и семинарий, так и для всех желающих изучать древнееврейский язык. Он может использоваться в качестве пособия при проведении занятий в аудитории, а также при самостоятельном обучении. Учебник содержит вводно-фонетический раздел (6 уроков) и основной курс (25 уроков). Предполагается, что оба раздела учащиеся проходят при интенсивном обучении за один год.

Грамматический материал подается кратко, компактно и по возможности систематически. Для удобства чтения абзацы пронумерованы, а тексты упражнений содержат сноски, отсылающие к той части учебника, в которой дается объяснение соответствующего грамматического явления. Это позволяет учащемуся постоянно обращаться к пройденному материалу, освежая его через новые примеры.

Урок строится по следующему принципу: грамматическая тема (морфология и синтаксис), упражнения в образовании грамматических форм практически после каждой темы, лексический минимум, или словарь, упражнения на перевод с древнееврейского языка на русский и наоборот. Поскольку учащиеся обычно игнорируют упражнения механического характера, упор сделан на переводы, которые рекомендуется выполнять письменно. Этот метод работы позволяет закреплять пройденный грамматический материал и активизировать лексику. Постепенно степень сложности упражнений возрастает. Поэтому начиная с шестнадцатого урока в конце каждого древнееврейского предложения дается ссылка на библейский пассаж, откуда взят тот или иной фрагмент. Следует отметить, что имена собственные и географические названия переводятся на русский язык в согласии с традицией Синодального перевода. Например, «Исаак» вместо «Иицхак», «Вавилон» вместо «Бавел».

После основного курса приведены отрывки различной сложности из библейских текстов. Весь необходимый для их уяснения словарный запас представлен в древнееврейско-русском словаре.

В конце учебника представлены грамматические таблицы. Здесь же расположены древнееврейско-русский и русско-древнееврейский словари.

Под редакцией К. А. Битнера

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. — 320 с.

ISBN 978-5-6044872-9-7

Священник Александр Зиновкин - Учебник древнееврейского языка - Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Сокращение названий книг Ветхого Завета

Рекомендуемая дополнительная литература

ВВОДНЫЙ КУРС. ФОНЕТИКА ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

Урок I. Общие сведения о древнееврейском письме и алфавите

Урок II. Гласные и огласовки камец, цере, холем. Буквы алеф, бет, гимел, далет, хе, вав

Урок III. Огласовки патах, сегол, хирек, киббуц. Ударение. Буквы зайин, хет, тет, йод

Урок IV. Значок шва. Буквы каф, ламед, мем, нун

Урок V. Хатеф, или составное шва. Значок камец-катан. Буквы самех, айин, пе, цаде, коф, реш, сын и шин, тав. Алфавит. Огласовки

Урок VI. Обобщение и дополнительные замечания. Буквы группы камнаппец. Буквы группы бегадкефат. Matres lectionis («матери чтения»). Дагеш. Гортанные согласные. Типы слогов. Маккеф и метег. Знаки акцентуации

ОСНОВНОЙ КУРС

Урок 1. Артикль. Артикль перед гортанными и г. Союз ן. Кетив и кере

Урок 2. Род и число имен существительных. Редукция гласного основы имен существительных. Слитные предлоги ל,כ,בи מן.

Урок 3. Род и число имен прилагательных. Употребление прилагательного. Указательные местоимения. Сеголатные существительные

Урок 4. Сопряженное сочетание. Образование сопряженной формы. Сопряженная форма сеголатных существительных. Частицы 'ש и אין

Урок 5. Глагольные корни и их типы. Общее понятие о глагольных породах. Порода פעל. Причастие действительного залога породы פעל. Употребление причастия. Предлог прямого дополнения את

Урок 6. Причастие страдательного залога породы פעל. Местоименные суффиксы. Предлоги с местоименными суффиксами. Предложения со сказуемым-существительным

Урок 7. Личные местоимения. Общее понятие о перфекте и имперфекте. Перфект правильного глагола породы פעל. Употребление перфекта. Предложения с глагольным сказуемым. Относительное местоимение אשר

Урок 8. Перфект неправильных глаголов ע״ו и ע״י. Перфект неправильных глаголов ל״א и ל״ה. Удвоенные глаголы в перфекте. Сводная таблица спряжения глаголов в перфекте. Особенности спряжения некоторых неправильных глаголов в перфекте:בא,נתן и היה

היה Урок 9. Существительные с местоименными суффиксами. Присоединение местоименных суффиксов к существительным единственного числа. Присоединение местоименных суффиксов к существительным множественного числа. Предлоги אל и על с местоименными суффиксами

Урок 10. Имперфект правильного глагола породы פעל. Употребление имперфекта. Присоединение местоименных суффиксов к сеголатным существительным

Урок 11. Вав последовательности. Глагольные формы в повествовании. Имперфект глаголов типа פ״א) אמר). Имперфект глаголов ל״א. Вопросительные местоимения מי и מה. Вопросительная частица ה

Урок 12. Имперфект глаголов פ״י и פ״נ. Особенности спряжения некоторых неправильных глаголов в имперфекте: נתן,קלך и לקח. Направительный суффик -סה

Урок 13. Имперфект глаголов ע״ו и ע״י. Имперфект глаголов ל׳׳ה. Удвоенные глаголы в имперфекте. Сводная таблица спряжения глаголов в имперфекте. Особенности спряжения некоторых глаголов в имперфекте: בא и היה

Урок 14. Повелительное наклонение. Юссив и когортатив. Употребление юссива и когортатива. Глагольное отрицание: частицы לא и אל. Частица נא

Урок 15. Глаголы состояния. Употребление глаголов состояния. Предлоги מן и כ с местоименными суффиксами. Сравнительная и превосходная степень прилагательного

Урок 16. Инфинитив. Образование абсолютного инфинитива. Употребление абсолютного инфинитива. Частицы יש и אין с местоименными суффиксами. Частица הנה с местоименными суффиксами

Урок 17. Образование конструктивного инфинитива. Употребление конструктивного инфинитива. Предложения с оборотами תהי и ןה;ה

Урок 18. Глаголы с местоименными суффиксами. Перфект породы פעל с местоименными суффиксами. Имперфект и императив породы פעל с местоименными суффиксами. Порядковые числительные от 1 до 10

Урок 19. Количественные числительные от 1 до 10. Количественные числительные от 11 до 19. Десятки, сотни и тысячи. Обозначение возраста в древнееврейском языке

Урок 20. Глагольные породы. Порода נפעל. Перфект правильного глагола породы נפעל Имперфект правильного глагола породы נפעל Прочие формы правильного глагола породы נפעל. Порода נפעל: глаголы неправильные и с гортанным в корне

Урок 21. Порода פעל. Перфект правильного глагола породы פעל. Имперфект правильного глагола породы פעל. Прочие формы правильного глагола породы פעל. Порода פעל: глаголы неправильные и с гортанным в корне. Глаголы породы פעל с местоименными суффиксами

Урок 22. Порода הפעיל. Перфект правильного глагола породы הפעיל. Имперфект правильного глагола породы הפעיל. Прочие формы правильного глагола породы הפעיל. Порода הפעיל: глаголы неправильные и с гортанным в корне. Глаголы породы הפעיל с местоименными суффиксами. Глагольный гендиадис

Урок 23. Порода התפעל. Перфект правильного глагола породы התפעל. Имперфект правильного глагола породы התפעל. Прочие формы правильного глагола породы הספעל. Особые формы породы התפעל. Метатеза. Порода התפעל: глаголы неправильные и с гортанным в корне

Урок 24. Пассивные породы. Порода פעל. Порода הפעל Страдательный залог породы פעל. Глагол הקזתןזוה. Предложение с выделенным второстепенным членом: casus pendens

Урок 25. Определение форм глагольных пород у неправильных глаголов и глаголов с гортанным в корне. Условные предложения

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Предлоги с местоименными суффиксами

Приложение II. Существительные с местоименными суффиксами

Приложение III. Числительные

Приложение IV. Глагольные парадигмы

Приложение V. Глаголы с местоименными суффиксами

СЛОВАРИ

Древнееврейско-русский словарь

Русско-древнееврейский словарь