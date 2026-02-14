Священник Александр Зиновкин - Учебник древнееврейского языка

Зиновкин - Учебник древнееврейского языка
Предлагаемый учебник предназначен как для учащихся духовных академий и семинарий, так и для всех желающих изучать древнееврейский язык. Он может использоваться в качестве пособия при проведении занятий в аудитории, а также при самостоятельном обучении. Учебник содержит вводно-фонетический раздел (6 уроков) и основной курс (25 уроков). Предполагается, что оба раздела учащиеся проходят при интенсивном обучении за один год.
Грамматический материал подается кратко, компактно и по возможности систематически. Для удобства чтения абзацы пронумерованы, а тексты упражнений содержат сноски, отсылающие к той части учебника, в которой дается объяснение соответствующего грамматического явления. Это позволяет учащемуся постоянно обращаться к пройденному материалу, освежая его через новые примеры.
Урок строится по следующему принципу: грамматическая тема (морфология и синтаксис), упражнения в образовании грамматических форм практически после каждой темы, лексический минимум, или словарь, упражнения на перевод с древнееврейского языка на русский и наоборот. Поскольку учащиеся обычно игнорируют упражнения механического характера, упор сделан на переводы, которые рекомендуется выполнять письменно. Этот метод работы позволяет закреплять пройденный грамматический материал и активизировать лексику. Постепенно степень сложности упражнений возрастает. Поэтому начиная с шестнадцатого урока в конце каждого древнееврейского предложения дается ссылка на библейский пассаж, откуда взят тот или иной фрагмент. Следует отметить, что имена собственные и географические названия переводятся на русский язык в согласии с традицией Синодального перевода. Например, «Исаак» вместо «Иицхак», «Вавилон» вместо «Бавел».
После основного курса приведены отрывки различной сложности из библейских текстов. Весь необходимый для их уяснения словарный запас представлен в древнееврейско-русском словаре.
В конце учебника представлены грамматические таблицы. Здесь же расположены древнееврейско-русский и русско-древнееврейский словари.
Священник Александр Зиновкин - Учебник древнееврейского языка
Под редакцией К. А. Битнера
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. — 320 с.
ISBN 978-5-6044872-9-7
Священник Александр Зиновкин - Учебник древнееврейского языка - Содержание
Предисловие
Предисловие ко второму изданию
Сокращение названий книг Ветхого Завета
Рекомендуемая дополнительная литература
ВВОДНЫЙ КУРС. ФОНЕТИКА ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
- Урок I. Общие сведения о древнееврейском письме и алфавите
- Урок II. Гласные и огласовки камец, цере, холем. Буквы алеф, бет, гимел, далет, хе, вав
- Урок III. Огласовки патах, сегол, хирек, киббуц. Ударение. Буквы зайин, хет, тет, йод
- Урок IV. Значок шва. Буквы каф, ламед, мем, нун
- Урок V. Хатеф, или составное шва. Значок камец-катан. Буквы самех, айин, пе, цаде, коф, реш, сын и шин, тав. Алфавит. Огласовки
- Урок VI. Обобщение и дополнительные замечания. Буквы группы камнаппец. Буквы группы бегадкефат. Matres lectionis («матери чтения»). Дагеш. Гортанные согласные. Типы слогов. Маккеф и метег. Знаки акцентуации
ОСНОВНОЙ КУРС
- Урок 1. Артикль. Артикль перед гортанными и г. Союз ן. Кетив и кере
- Урок 2. Род и число имен существительных. Редукция гласного основы имен существительных. Слитные предлоги ל,כ,בи מן.
- Урок 3. Род и число имен прилагательных. Употребление прилагательного. Указательные местоимения. Сеголатные существительные
- Урок 4. Сопряженное сочетание. Образование сопряженной формы. Сопряженная форма сеголатных существительных. Частицы 'ש и אין
- Урок 5. Глагольные корни и их типы. Общее понятие о глагольных породах. Порода פעל. Причастие действительного залога породы פעל. Употребление причастия. Предлог прямого дополнения את
- Урок 6. Причастие страдательного залога породы פעל. Местоименные суффиксы. Предлоги с местоименными суффиксами. Предложения со сказуемым-существительным
- Урок 7. Личные местоимения. Общее понятие о перфекте и имперфекте. Перфект правильного глагола породы פעל. Употребление перфекта. Предложения с глагольным сказуемым. Относительное местоимение אשר
- Урок 8. Перфект неправильных глаголов ע״ו и ע״י. Перфект неправильных глаголов ל״א и ל״ה. Удвоенные глаголы в перфекте. Сводная таблица спряжения глаголов в перфекте. Особенности спряжения некоторых неправильных глаголов в перфекте:בא,נתן и היה
- Урок 9. Существительные с местоименными суффиксами. Присоединение местоименных суффиксов к существительным единственного числа. Присоединение местоименных суффиксов к существительным множественного числа. Предлоги אל и על с местоименными суффиксами
- Урок 10. Имперфект правильного глагола породы פעל. Употребление имперфекта. Присоединение местоименных суффиксов к сеголатным существительным
- Урок 11. Вав последовательности. Глагольные формы в повествовании. Имперфект глаголов типа פ״א) אמר). Имперфект глаголов ל״א. Вопросительные местоимения מי и מה. Вопросительная частица ה
- Урок 12. Имперфект глаголов פ״י и פ״נ. Особенности спряжения некоторых неправильных глаголов в имперфекте: נתן,קלך и לקח. Направительный суффик -סה
- Урок 13. Имперфект глаголов ע״ו и ע״י. Имперфект глаголов ל׳׳ה. Удвоенные глаголы в имперфекте. Сводная таблица спряжения глаголов в имперфекте. Особенности спряжения некоторых глаголов в имперфекте: בא и היה
- Урок 14. Повелительное наклонение. Юссив и когортатив. Употребление юссива и когортатива. Глагольное отрицание: частицы לא и אל. Частица נא
- Урок 15. Глаголы состояния. Употребление глаголов состояния. Предлоги מן и כ с местоименными суффиксами. Сравнительная и превосходная степень прилагательного
- Урок 16. Инфинитив. Образование абсолютного инфинитива. Употребление абсолютного инфинитива. Частицы יש и אין с местоименными суффиксами. Частица הנה с местоименными суффиксами
- Урок 17. Образование конструктивного инфинитива. Употребление конструктивного инфинитива. Предложения с оборотами תהי и ןה;ה
- Урок 18. Глаголы с местоименными суффиксами. Перфект породы פעל с местоименными суффиксами. Имперфект и императив породы פעל с местоименными суффиксами. Порядковые числительные от 1 до 10
- Урок 19. Количественные числительные от 1 до 10. Количественные числительные от 11 до 19. Десятки, сотни и тысячи. Обозначение возраста в древнееврейском языке
- Урок 20. Глагольные породы. Порода נפעל. Перфект правильного глагола породы נפעל Имперфект правильного глагола породы נפעל Прочие формы правильного глагола породы נפעל. Порода נפעל: глаголы неправильные и с гортанным в корне
- Урок 21. Порода פעל. Перфект правильного глагола породы פעל. Имперфект правильного глагола породы פעל. Прочие формы правильного глагола породы פעל. Порода פעל: глаголы неправильные и с гортанным в корне. Глаголы породы פעל с местоименными суффиксами
- Урок 22. Порода הפעיל. Перфект правильного глагола породы הפעיל. Имперфект правильного глагола породы הפעיל. Прочие формы правильного глагола породы הפעיל. Порода הפעיל: глаголы неправильные и с гортанным в корне. Глаголы породы הפעיל с местоименными суффиксами. Глагольный гендиадис
- Урок 23. Порода התפעל. Перфект правильного глагола породы התפעל. Имперфект правильного глагола породы התפעל. Прочие формы правильного глагола породы הספעל. Особые формы породы התפעל. Метатеза. Порода התפעל: глаголы неправильные и с гортанным в корне
- Урок 24. Пассивные породы. Порода פעל. Порода הפעל Страдательный залог породы פעל. Глагол הקזתןזוה. Предложение с выделенным второстепенным членом: casus pendens
- Урок 25. Определение форм глагольных пород у неправильных глаголов и глаголов с гортанным в корне. Условные предложения
ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение I. Предлоги с местоименными суффиксами
- Приложение II. Существительные с местоименными суффиксами
- Приложение III. Числительные
- Приложение IV. Глагольные парадигмы
- Приложение V. Глаголы с местоименными суффиксами
СЛОВАРИ
Древнееврейско-русский словарь
Русско-древнееврейский словарь
