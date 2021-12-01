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Руководство по грамматике древнегреческого языка

Руководство по грамматике древнегреческого языка
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, Educational, Cultural Studies Art
Предлагаемое читателю «Руководство по грамматике древнегреческого языка», помимо своей учебной направленности, имеет характер словарно-справочного издания. Оно ориентировано как на студентов и аспирантов, специализирующихся по интеллектуальной истории, истории философии, религиоведению и преподавателей соответствующих дисциплин, так и специалистов по всеобщей и российской истории, работающих с древнегреческими текстами. Несмотря на то, что в основу «Руководства» положены материалы из фундаментальных учебников и учебных пособий (Г. Платонова, С.И. Соболевского, Э. Черного, А.Н. Попова, А.Ч. Козаржевского и ряда других), которые зачастую переработаны и дополнены, в нем реализована оригинальная авторская методика изложения грамматического материала, ориентированная на понимание «механизма» образования грамматических форм, их правильного построения и (при необходимости) реконструкции.
В содержательном отношении «Руководство» построено по традиционному принципу. Так, вначале (помимо базовых сведений о грамматике древнегреческого языка, истории его становления и развития) излагается фонетическая часть, в которой кратко разъясняются отличия эразмовой и рейхлиновой систем произношения / чтения одиночных букв в алфавите, особенности чтения дифтонгов собственных и несобственных, сочетаний гласных и согласных; обсуждаются правила ударения и его обозначения; элизия и красис, постановка знаков препинания. Далее следует морфологическая часть с элементами синтаксиса, в которой приводятся сведения об именах (в современной терминологии — существительных и прилагательных), временных формах глагола, обсуждаются другие части речи (наречия, местоимения, числительные), рассматриваются функции отглагольных имён в предложении. В заключение предлагается первый комментированный перевод речи 14 о рабстве и свободе Диона Хрисостома (Златоуста) (I—II веков н.э.), сопровождаемый оригинальным текстом.
Важной особенностью «Руководства» является авторский способ подачи материала — когда на первый план выдвинуто объяснение, правило или «механика» образования тех или иных языковых форм, парадигм склонений имён существительных и прилагательных, местоимений и причастий, спряжений глаголов, изменений и / или образования других частей речи. И лишь затем приводится хотя и небольшое, но необходимое количество конкретных примеров (парадигм) склонения, спряжения и т.д. Тем самым реализованное в «Руководстве» авторское понимание изложения грамматического материала представляется не только преимущественно «научающим» и объясняющим (а не сводящимся к заучиванию парадигм); совмещающим и концентрирующим материал основных разделов грамматики при рассмотрении всех грамматических тем с целью их усвоения, но и последовательным и логичным. Так, читатель, обратившись, например, к тому или иному времени, тотчас получает представление о всех его разновидностях по всем классам правильных глаголов 1 -го и 2-го спряжения.

Витольд Титович Звиревич - Руководство по грамматике древнегреческого языка

Учебное пособие для студентов, специализирующихся по интеллектуальной истории, истории философии и религиоведению
М.: Аквилон, 2021. — 296 с.
ISBN 978-5-906578-77-8

Витольд Титович Звиревич - Руководство по грамматике древнегреческого языка - - Содержание

  • Προλεγόμενα
  • Пролог
  • Фонетика
  • Эразмова и Рейхлинова система чтения одиночных букв в алфавите
  • Чтение двугласных звуков (дифтонгов)
  • Морфология с элементами синтаксиса
  • Склонение имен существительных и прилагательных
  • 1-е склонение имен существительных и прилагательных
  • 2-е склонение имен существительных и прилагательных
  • 3-е склонение имен существительных и прилагательных
  • Степени сравнения имен прилагательных
  • Глагол
  • Общие сведения о глаголе и принятые сокращения
  • Глаголы первого спряжения
  • Глаголы второго спряжения
  • Наречия
  • Местоимения
  • Числительные
  • Элементы синтаксиса, или отглагольные имена в предложении
  • Грамматический практикум по «Первой речи о рабстве и свободе» Диона Хрисостома
  • Δicov Χρυσόστομος - 14. ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ A
  • Дион Хрисостом - Первая [речь] о рабстве и свободе [14]
Views 702
Rating 5.0 / 5
Added 01.12.2021
Author brat Nicaeec
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

B
baptisto 4 years ago
Хорошо

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