Предлагаемое читателю «Руководство по грамматике древнегреческого языка», помимо своей учебной направленности, имеет характер словарно-справочного издания. Оно ориентировано как на студентов и аспирантов, специализирующихся по интеллектуальной истории, истории философии, религиоведению и преподавателей соответствующих дисциплин, так и специалистов по всеобщей и российской истории, работающих с древнегреческими текстами. Несмотря на то, что в основу «Руководства» положены материалы из фундаментальных учебников и учебных пособий (Г. Платонова, С.И. Соболевского, Э. Черного, А.Н. Попова, А.Ч. Козаржевского и ряда других), которые зачастую переработаны и дополнены, в нем реализована оригинальная авторская методика изложения грамматического материала, ориентированная на понимание «механизма» образования грамматических форм, их правильного построения и (при необходимости) реконструкции.

В содержательном отношении «Руководство» построено по традиционному принципу. Так, вначале (помимо базовых сведений о грамматике древнегреческого языка, истории его становления и развития) излагается фонетическая часть, в которой кратко разъясняются отличия эразмовой и рейхлиновой систем произношения / чтения одиночных букв в алфавите, особенности чтения дифтонгов собственных и несобственных, сочетаний гласных и согласных; обсуждаются правила ударения и его обозначения; элизия и красис, постановка знаков препинания. Далее следует морфологическая часть с элементами синтаксиса, в которой приводятся сведения об именах (в современной терминологии — существительных и прилагательных), временных формах глагола, обсуждаются другие части речи (наречия, местоимения, числительные), рассматриваются функции отглагольных имён в предложении. В заключение предлагается первый комментированный перевод речи 14 о рабстве и свободе Диона Хрисостома (Златоуста) (I—II веков н.э.), сопровождаемый оригинальным текстом.

Важной особенностью «Руководства» является авторский способ подачи материала — когда на первый план выдвинуто объяснение, правило или «механика» образования тех или иных языковых форм, парадигм склонений имён существительных и прилагательных, местоимений и причастий, спряжений глаголов, изменений и / или образования других частей речи. И лишь затем приводится хотя и небольшое, но необходимое количество конкретных примеров (парадигм) склонения, спряжения и т.д. Тем самым реализованное в «Руководстве» авторское понимание изложения грамматического материала представляется не только преимущественно «научающим» и объясняющим (а не сводящимся к заучиванию парадигм); совмещающим и концентрирующим материал основных разделов грамматики при рассмотрении всех грамматических тем с целью их усвоения, но и последовательным и логичным. Так, читатель, обратившись, например, к тому или иному времени, тотчас получает представление о всех его разновидностях по всем классам правильных глаголов 1 -го и 2-го спряжения.

Витольд Титович Звиревич - Руководство по грамматике древнегреческого языка

Учебное пособие для студентов, специализирующихся по интеллектуальной истории, истории философии и религиоведению

М.: Аквилон, 2021. — 296 с.

ISBN 978-5-906578-77-8

Витольд Титович Звиревич - Руководство по грамматике древнегреческого языка - - Содержание