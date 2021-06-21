Иванова - Древнегреческий язык в схемах
I. Личные местоимения
1. В древнегреческом языке четыре личных местоимения: для первого лица — έγώ (я) и ημείς (мы), для второго лица — συ (ты) и υμείς (вы). Для указания на третье лицо в косвенных падежах (т.е. во всех падежах, кроме именительного) используется местоимение αύτός, а в именительном падеже формы указательных местоимений:
εκείνος δε ελεγεν περ'ι τοΰ ναοΰ του σώματος αΰτοΰ.
«А Он говорил о храме Тела Своего» (Ин. 2:21).
2. Именительный падеж личных местоимений употребляется редко:
а) в тех случаях, когда им придается особое значение;
б) после предлогов.
Ημείς ήκοΰσαμεν εκ τοΰ νόμου δτι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα.
«...мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек» (Ин. 12:34).
II. Относительные местоимения
1. "Ος, η, δ склоняется по I и II склонению, только в им. и вин. падежах ед.ч. среднего рода — δ (а не δν).
2. К числу относительных местоимений принадлежат также слова:
- δστις, ήτις, δ τι — (всякий) кто, (все) что (склонение δστις указано в вопросительных местоимениях);
- δσ-περ, η-περ, δ-περ (=δσ + частица περ) — который, -ая, -ое именно; кто, что именно;
- δσος — столь великий;
- οίος — какой (какого свойства), каковой;
- ήλίκος — сколь великий, какого возраста, сколь важный.
Все они склоняются как прилагательные I и II склонения.
III. Неопределенные и вопросительные местоимения
1. Вопросительное и неопределенное местоимения выражаются одним и тем же словом, но различаются ударением. Вопросительное местоимение τις имеет острое ударение на основном слоге, в отличие от неопределенного местоимения τις, которое либо не имеет ударения, либо имеет его на последнем слоге (кроме формы вин.п. мн.ч. — δττα).
2. Вопросительное местоимение δστις состоит из δσ + τις. Склоняются оба слова.
3. Средний род δ τι от местоимения δστις пишется в два слова, и после δ может стоять запятая (δ, τι), в отличие от союза δτι — что.
4. Следующие местоимения употребляются и в значении вопросительных, и в значении относительных: όπόσος и όπηλίκος — сколь великий? как ни велик; όποιος — какой? (=какого свойства?), каков бы ни.
Все они склоняются как прилагательные I и II склонения. IV.
Елена Викторовна Иванова - Древнегреческий язык в схемах и таблицах: учебное пособие
СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2021. — 80 с.
ISBN 978-5-93762-130-6
Елена Викторовна Иванова - Древнегреческий язык в схемах и таблицах: учебное пособие - Содержание
Часть I. ФОНЕТИКА
- Алфавит
- Знаки
- Ударение
- Отрицания
Часть II. МОРФОЛОГИЯ
- Артикль и существительные (Substantiva) I и II склонений
- Существительные III склонения
- Обзор глаголов (Verbi)
- Гласные основы глаголов I спряжения на -о
- Согласные основы глаголов I спряжения на-ω
- Одноосновные глаголы II спряжения (1 и 2 классы) на -μι
- Двухосновные глаголы II спряжения (1 и 2 классы)
- Спряжение сильных (II) времен
- Список сильных глаголов
- Сильные (II) аористы, перфекты без соединительного гласного
- Грамматические характеристики глагола
- Приращение (Augmentum)
- Удвоение (Reduplicatio)
- Двойственное число, или дуалис
- Обзор прилагательных (Adiectiva)
- Прилагательные III склонения
- Отглагольные прилагательные (Adjectiva verbalia)
- Степени сравнения прилагательных
- Наречия (Adverbia)
- Числительные (Numeralia)
- Местоимения (Pronomina)
- Склонение причастий
Часть III. СИНТАКСИС
- Синтаксис причастий
- Родительный самостоятельный (Genetivus absolutus)
- Инфинитив
- Предлоги
- Значение падежей
- Употребление сослагательного и желательного наклонения в независимых предложениях
- Частица αν
- Формы выражения повеления
- Способы перевода пассивного залога
- Придаточные предложения
- Условные предложения (Condianalia)
Часть IV. ГЛАГОЛЫ С ОСОБЕННОСТЯМИ В ОБРАЗОВАНИИ ФОРМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Платон. Государство. Книга седьмая
- Молитвы
- Никео-Цареградский Символ Веры
- Новый Завет
Список сокращений
Список литературы
Спасибо за хорошее и удобное пособие! Библеистам такие книги надо иметь на полке в бумаге. Кстати, Г.А. - мое любимое издательство, его директор - выпускник ЛГУ, что назывется "в теме", делал мне замечания, когда лично готовил к печати моего "Иисуса из Назарета".
ИМХО - лучше учебник Янзиной Э.В.