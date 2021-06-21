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Иванова - Древнегреческий язык в схемах

Елена Викторовна Иванова - Древнегреческий язык в схемах и таблицах: учебное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, Educational, Cultural Studies Art
I. Личные местоимения
1. В древнегреческом языке четыре личных местоимения: для первого лица — έγώ (я) и ημείς (мы), для второго лица — συ (ты) и υμείς (вы). Для указания на третье лицо в косвенных падежах (т.е. во всех падежах, кроме именительного) используется местоимение αύτός, а в именительном падеже формы указательных местоимений:
εκείνος δε ελεγεν περ'ι τοΰ ναοΰ του σώματος αΰτοΰ.
«А Он говорил о храме Тела Своего» (Ин. 2:21).
2. Именительный падеж личных местоимений употребляется редко:
а) в тех случаях, когда им придается особое значение;
б) после предлогов.
Ημείς ήκοΰσαμεν εκ τοΰ νόμου δτι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα.
«...мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек» (Ин. 12:34).
II. Относительные местоимения
1. "Ος, η, δ склоняется по I и II склонению, только в им. и вин. падежах ед.ч. среднего рода — δ (а не δν).
2. К числу относительных местоимений принадлежат также слова:
- δστις, ήτις, δ τι — (всякий) кто, (все) что (склонение δστις указано в вопросительных местоимениях);
- δσ-περ, η-περ, δ-περ (=δσ + частица περ) — который, -ая, -ое именно; кто, что именно;
- δσος — столь великий;
- οίος — какой (какого свойства), каковой;
- ήλίκος — сколь великий, какого возраста, сколь важный.
Все они склоняются как прилагательные I и II склонения.
III. Неопределенные и вопросительные местоимения
1. Вопросительное и неопределенное местоимения выражаются одним и тем же словом, но различаются ударением. Вопросительное местоимение τις имеет острое ударение на основном слоге, в отличие от неопределенного местоимения τις, которое либо не имеет ударения, либо имеет его на последнем слоге (кроме формы вин.п. мн.ч. — δττα).
2. Вопросительное местоимение δστις состоит из δσ + τις. Склоняются оба слова.
3. Средний род δ τι от местоимения δστις пишется в два слова, и после δ может стоять запятая (δ, τι), в отличие от союза δτι — что.
4. Следующие местоимения употребляются и в значении вопросительных, и в значении относительных: όπόσος и όπηλίκος — сколь великий? как ни велик; όποιος — какой? (=какого свойства?), каков бы ни.
Все они склоняются как прилагательные I и II склонения. IV.

Елена Викторовна Иванова - Древнегреческий язык в схемах и таблицах: учебное пособие

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2021. — 80 с.
ISBN 978-5-93762-130-6

Елена Викторовна Иванова - Древнегреческий язык в схемах и таблицах: учебное пособие - Содержание

Часть I. ФОНЕТИКА
  • Алфавит
  • Знаки
  • Ударение
  • Отрицания
Часть II. МОРФОЛОГИЯ
  • Артикль и существительные (Substantiva) I и II склонений
  • Существительные III склонения
  • Обзор глаголов (Verbi)
  • Гласные основы глаголов I спряжения на -о
  • Согласные основы глаголов I спряжения на-ω
  • Одноосновные глаголы II спряжения (1 и 2 классы) на -μι
  • Двухосновные глаголы II спряжения (1 и 2 классы)
  • Спряжение сильных (II) времен
  • Список сильных глаголов
  • Сильные (II) аористы, перфекты без соединительного гласного
  • Грамматические характеристики глагола
  • Приращение (Augmentum)
  • Удвоение (Reduplicatio)
  • Двойственное число, или дуалис
  • Обзор прилагательных (Adiectiva)
  • Прилагательные III склонения
  • Отглагольные прилагательные (Adjectiva verbalia)
  • Степени сравнения прилагательных
  • Наречия (Adverbia)
  • Числительные (Numeralia)
  • Местоимения (Pronomina)
  • Склонение причастий
Часть III. СИНТАКСИС
  • Синтаксис причастий
  • Родительный самостоятельный (Genetivus absolutus)
  • Инфинитив
  • Предлоги
  • Значение падежей
  • Употребление сослагательного и желательного наклонения в независимых предложениях
  • Частица αν
  • Формы выражения повеления
  • Способы перевода пассивного залога
  • Придаточные предложения
  • Условные предложения (Condianalia)
Часть IV. ГЛАГОЛЫ С ОСОБЕННОСТЯМИ В ОБРАЗОВАНИИ ФОРМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Платон. Государство. Книга седьмая
  • Молитвы
  • Никео-Цареградский Символ Веры
  • Новый Завет
Список сокращений
Список литературы
Views 1 399
Rating 5.0 / 5
Added 21.06.2021
Author professor Dmitry
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

T
tarasenko 5 years ago

Спасибо за хорошее и удобное пособие! Библеистам такие книги надо иметь на полке в бумаге. Кстати, Г.А. - мое любимое издательство, его директор - выпускник ЛГУ, что назывется "в теме", делал мне замечания, когда лично готовил к печати моего "Иисуса из Назарета".
P
professor Dmitry 5 years ago

ИМХО - лучше учебник Янзиной Э.В.

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