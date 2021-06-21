I. Личные местоимения

1. В древнегреческом языке четыре личных местоимения: для первого лица — έγώ (я) и ημείς (мы), для второго лица — συ (ты) и υμείς (вы). Для указания на третье лицо в косвенных падежах (т.е. во всех падежах, кроме именительного) используется местоимение αύτός, а в именительном падеже формы указательных местоимений:

εκείνος δε ελεγεν περ'ι τοΰ ναοΰ του σώματος αΰτοΰ.

«А Он говорил о храме Тела Своего» (Ин. 2:21).

2. Именительный падеж личных местоимений употребляется редко:

а) в тех случаях, когда им придается особое значение;

б) после предлогов.

Ημείς ήκοΰσαμεν εκ τοΰ νόμου δτι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα.

«...мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек» (Ин. 12:34).

II. Относительные местоимения

1. "Ος, η, δ склоняется по I и II склонению, только в им. и вин. падежах ед.ч. среднего рода — δ (а не δν).

2. К числу относительных местоимений принадлежат также слова:

- δστις, ήτις, δ τι — (всякий) кто, (все) что (склонение δστις указано в вопросительных местоимениях);

- δσ-περ, η-περ, δ-περ (=δσ + частица περ) — который, -ая, -ое именно; кто, что именно;

- δσος — столь великий;

- οίος — какой (какого свойства), каковой;

- ήλίκος — сколь великий, какого возраста, сколь важный.

Все они склоняются как прилагательные I и II склонения.

III. Неопределенные и вопросительные местоимения

1. Вопросительное и неопределенное местоимения выражаются одним и тем же словом, но различаются ударением. Вопросительное местоимение τις имеет острое ударение на основном слоге, в отличие от неопределенного местоимения τις, которое либо не имеет ударения, либо имеет его на последнем слоге (кроме формы вин.п. мн.ч. — δττα).

2. Вопросительное местоимение δστις состоит из δσ + τις. Склоняются оба слова.

3. Средний род δ τι от местоимения δστις пишется в два слова, и после δ может стоять запятая (δ, τι), в отличие от союза δτι — что.

4. Следующие местоимения употребляются и в значении вопросительных, и в значении относительных: όπόσος и όπηλίκος — сколь великий? как ни велик; όποιος — какой? (=какого свойства?), каков бы ни.

Все они склоняются как прилагательные I и II склонения. IV.

Елена Викторовна Иванова - Древнегреческий язык в схемах и таблицах: учебное пособие

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2021. — 80 с.

ISBN 978-5-93762-130-6

Елена Викторовна Иванова - Древнегреческий язык в схемах и таблицах: учебное пособие - Содержание

Часть I. ФОНЕТИКА

Алфавит

Знаки

Ударение

Отрицания

Часть II. МОРФОЛОГИЯ

Артикль и существительные (Substantiva) I и II склонений

Существительные III склонения

Обзор глаголов (Verbi)

Гласные основы глаголов I спряжения на -о

Согласные основы глаголов I спряжения на-ω

Одноосновные глаголы II спряжения (1 и 2 классы) на -μι

Двухосновные глаголы II спряжения (1 и 2 классы)

Спряжение сильных (II) времен

Список сильных глаголов

Сильные (II) аористы, перфекты без соединительного гласного

Грамматические характеристики глагола

Приращение (Augmentum)

Удвоение (Reduplicatio)

Двойственное число, или дуалис

Обзор прилагательных (Adiectiva)

Прилагательные III склонения

Отглагольные прилагательные (Adjectiva verbalia)

Степени сравнения прилагательных

Наречия (Adverbia)

Числительные (Numeralia)

Местоимения (Pronomina)

Склонение причастий

Часть III. СИНТАКСИС

Синтаксис причастий

Родительный самостоятельный (Genetivus absolutus)

Инфинитив

Предлоги

Значение падежей

Употребление сослагательного и желательного наклонения в независимых предложениях

Частица αν

Формы выражения повеления

Способы перевода пассивного залога

Придаточные предложения

Условные предложения (Condianalia)

Часть IV. ГЛАГОЛЫ С ОСОБЕННОСТЯМИ В ОБРАЗОВАНИИ ФОРМ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Платон. Государство. Книга седьмая

Молитвы

Никео-Цареградский Символ Веры

Новый Завет

Список сокращений

Список литературы