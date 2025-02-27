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Профессиональный английский язык для теологов

Профессиональный английский язык для теологов: учебное пособие для бакалавриата теологии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Biblical Studies, Educational, Cultural Studies Art
Пособие предназначено для студентов уровня бакалавриата теологических специальностей.
Пособие содержит шесть глав, в которых представлены темы, отобранные авторами для углубленного изучения английского языка для специалистов в области теологии: The people of the Church. The Bible. Christian History. Christian Feasts. Christian art. Christian theology. Каждый из разделов представлен разнообразными современными текстами, которые служат различным методическим целям: они предназначены для изучающего, ознакомительного и поискового чтения. Тексты содержат информацию, имеющую профессиональную значимость. Пособие содержит систему разнообразных упражнений, направленных на развитие языковых умений и навыков в области говорения, чтения, аудирования и письма.
Каждая глава пособия имеет единую структурную организацию. В первой части представлены слова и выражения, необходимые для работы с темой, а также упражнения для тренировки использования этих слов и выражений в речи. Затем предлагается работа с текстами, направленная на развитие различных видов чтения, умений и навыков работы с лексикой, а также на развитие говорения. В конце каждой главы предлагаются обобщающие упражнения, которые позволяют закрепить пройденный материал. Эта часть предлагает переводные упражнения для контроля и самоконтроля усвоения лексического материала; упражнения на свободное говорение, для выполнения которых требуется владение лексическим и фактическим материалом пройденной темы; предлагаются творческие задания, для выполнения которых требуется синтез всего изученного материала по представленной теме, также эти упражнения позволяют обучающимся более глубоко изучить темы, интересующие лично их. В конце каждого раздела предлагаются аутентичные тексты для аудирования, а также упражнения для работы с этими текстами, направленные на проверку понимания услышанного, на активную работу с фактическим материалом текстов. На заключительных этапах работы по каждой теме акцент делается на умении работать с информацией: поиск информации, анализ и синтез материала, умение представить результаты своей работы слушателям.
Пособие помогает углубить и расширить знания в области английского языка и развить умения иноязычной коммуникации специалистов в области теологии; кроме того, работа с пособием может помочь подготовиться к сдаче кандидатского минимума по английскому языку, так как обучает работать с профессиональной лексикой и текстами, а также развивает навыки самостоятельной работы.

Профессиональный английский язык для теологов: учебное пособие для бакалавриата теологии

(Серия «Дополнительная литература»)
Под редакцией свщ. Христофора Хилла
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2022. — 208 с.
ISBN 978-5-6044875-1-8

Профессиональный английский язык для теологов: учебное пособие для бакалавриата теологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
UNIT 1. PEOPLE OF THE CHURCH
  • 1. Active Vocabulary. Vocabulary Practice
  • 2. Text «Orders of Clergy»
  • 3. Text «Clergy Etiquette»
  • 4. Text «The foundations of the social concept of the Russian Orthodox Church»
  • 5. Text «Таинство Священства»
  • 6. Generalizing assignments to Unit 1
  • 7. Listening Comprehension
UNIT 2. THE BIBLE
  • 1. Аctive Vocabulary. Vocabulary Practice
  • 2. Text «The Bible»
  • 3. Text «Matthew 2»
  • 4. Text «Translating the Bible»
  • 5. Text «Matthew 3»
  • 6. Text «The New Testament. Part 1
  • 7. Text «The Sermon on the Mount»
  • 8. Text «The New Testament. Part 2»
  • 9. Text «Евангелие от Марка. Глава 5»
  • 10. Generalizing assignments to Unit 2
  • 11. Listening Comprehension
UNIT 3. CHRISTIAN HISTORY
  • 1. Аctive Vocabulary. Vocabulary Practice
  • 2. Text «The Fullness of Time»
  • 3. Text «The Golden Age of the Church Fathers»
  • 4. Text «The Russian Orthodox Church. Historical background in brief»
  • 5. Text «Современная инквизиция»
  • 6. Generalizing assignments to Unit 3
  • 7. Listening Comprehension
UNIT 4. THE GREAT FEASTS OF CHRISTIANITY. THE TWELVE GREAT FEASTS
  • 1. Active Vocabulary. Vocabulary Practice
  • 2. Text «Great Feasts of the Fixed Cycle. Part 1»
  • 3. Text «Great Feasts of the Fixed Cycle. Part 2»
  • 4. Text «Great Feasts of the Fixed Cycle. Part 3»
  • 5. Text «Great Feasts of the Fixed Cycle. Part 4»
  • 6. Text «Movable Christian feasts»
  • 7. Text «Пасха. Светлая Седмица»
  • 8. Generalizing assignments to Unit 4
  • 9. Listening Comprehension
UNIT 5. CHRISTIAN ART
  • 1. Active Vocabulary. Vocabulary Practice
  • 2. Text «All About Icons»
  • 3. Text «A Few Important Icons»
  • 4. Text «Orthodox icons»
  • 5. Text «The Church Building»
  • 6. Text «Православный храм. Внутри храма»
  • 7. Generalizing assignments to Unit 5
  • 8. Listening Comprehension
UNIT 6. CHRISTIAN DOCTRINE. COMPARATIVE THEOLOGY
  • 1. Active Vocabulary. Vocabulary Practice
  • 2. Text «‘‘One Holy Catholic Church’’: what do we mean?»
  • 3. Text “What do Christians believe?”
  • 4. Text «Orthodox relations with other communions: opportunities and problems»
  • 5. Text «Apostolicity Under the Horizon of Schism»
  • 6. Text «Русская Православная Церковь и экуменическое движение»
  • 7. Generalizing assignments to Unit 6
  • 8. Listening Comprehension
BIBLIOGRAPHY
ПРИЛОЖЕНИЕ
2022-03-30
Views 1 043
Rating 5.0 / 5
Added 27.02.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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