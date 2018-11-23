Серия — «HISTORIA ROSSICA»

Сегодняшний российский читатель привык смотреть на Украину как на «потерянную» часть Советского Союза или Российской империи. Однако этой двусторонней российско-украинской перспективы отнюдь недостаточно, чтобы понять дореволюционные отношения. Век тому назад не столько украинский народ обвинялся в «предательстве», несмотря на «отпадение» Мазепы или Петлюры, сколько поляки с их вездесущей «интригой». Царская власть долгое время видела в самом украинофильстве происки поляков. Именно о необходимости постоянной борьбы с ними думал М.Н. Катков, когда писал: «Болит у нас в Киеве, а лечить придется Москву». Данная книга предлагает трехстороннюю перспективу. Мне представляется чрезвычайно важным подчеркнуть, что если в религиозном смысле идея Московского государства как преемника Киевской Руси зародилась довольно рано (XV в.), способствуя в будущем созданию «вообра- жаемого отечества» русских, то в политическом и действительном смысле большая часть Украины на правом берегу Днепра вошла в состав Российской империи только в 1793 г. в результате второго раздела Речи Посполитой. Хотя в оправдание этого воссоединения Екатерина II говорила о «единоплеменниках» россиян, она и ее наследники не считали преобладавшее на этих землях крестьянское население достойным гражданских прав. Зато давний хозяин этих земель — шляхта представляла собой свободную группу, с которой нельзя было не считаться. Вплоть до 1917 г. проблема Правобережной Украины, как и всех западных окраин Российской империи, оставалась неизменной. Царские власти не могли решить, что сделать — смириться с культурным, экономическим и общественным преобладанием поляков или побороться с ним, а может быть, даже вовсе уничтожить? Книга показывает, сколь масштабными были усилия царских властей по интеграции этих новых земель, каковы были успехи этой политики, а также значительные трудности, не позволившие вплоть до 1917 г. целиком достигнуть этой желанной цели. Моя позиция как французского автора не могла быть националистической, она наднациональна. Меня в первую очередь интересовало постоянное столкновение трех идентичностей: российской, украинской и польской и сопоставление источников, исходящих от этих трех сторон. Для полноты исторического образа следовало бы добавить и еврейскую сторону. Ведь евреев на Украине было куда больше, чем поляков. К сожалению, мое славистическое образование сузило доступный мне круг источников, с которыми следовало бы работать при изучении этой группы. Таким образом, мое исследование носит только трехсторонний характер, однако, на мой взгляд, в этом и заключается его оригинальность. Исследование касается не всей Украины, а ее части, находившейся между тремя реками: Днепром, Днестром и Бугом. О Левобережной (Во- сточной) Украине и о Галиции, входившей в состав Габсбургской империи, мы будем говорить только мимоходом. Предмет книги — обширная территория, равная площади Швейцарии и Португалии, вместе взятых. Известное в настоящее время ее название — Правобережная Украина — на протяжении изучаемого периода никогда не употреблялось. В составе Речи Посполитой эта территория состояла из трех воеводств. Существовавшие между ними границы с незначительными изменениями сохранились после присоединения к Российской империи. Воеводства стали называться губерниями — Киевской, Волынской и Подольской. Весь регион до 1831 г. административно никак не выделялся и в официальных текстах наравне с Литвой и Белоруссией определялся как «польские губернии». После первого Польского восстания 1830—1831 гг., чтобы хотя бы формально стереть воспоминание о происхождении этих губерний, их стали именовать «западными». С этого времени они напрямую находились в ведении Комитета западных губерний в Петербурге (до 1848 г.), в который входили сменявшие друг друга министры, причем интересующий нас регион воспринимался отдельно и назывался Юго-Западным краем; остальные же земли бывшей Речи Посполитой стали именовать Северо-Западным краем. Каждый край, сохраняя деление на губернии, в которых губернаторы отныне назывались гражданскими губернаторами, подчинялся своему генерал-губернатору. Эта структура сохранилась до 1917 г. Земли, о которых пойдет речь, сегодня принадлежат к «ближнему зарубежью» и, как все утраченные части давних империй в мире, вызывают у некоторых русских боль от вырванной с кровью части тела. Все бывшие империи испытывают одинаковые чувства, особенно те их граждане, которые были лично связаны с землями, где им было хорошо и о проблемах которых они не хотели знать. Англичанам и французам было знакомо, а иногда знакомо и сейчас это чувство потери. Французские колонизаторы (слава богу, их уже не так много) придумали для определения этого ощущения слово «ностальгерия». И у поляков, которые были связаны с Украиной с XIV в., такая ностальгия сегодня еще очень жива. Чаще всего все эти чувства и идеализированные связи выражались в лживой историографии XIX—XX вв., в которой постепенно складывались националистические мифы. Эти мифы еще ярче выражались в литературе и искусстве метрополий. Очень долго в России не было настоящей независимой истории. Читающая публика должна была довольствоваться карамзинской схемой, которая почти без изменения повторялась в школах и университетах. Свободной истории не было, потому что с давних времен власть боялась как огня доступа историков к архивам. 7 сентября 1861 г. Н.И. Костомаров писал А.С. Норову, члену Академии наук (незадолго до этого бывшему министром народного просвещения), о непонятных трудностях с доступом к источникам в архивах: «Здесь неисчерпаемая бездна приказных дел, относящихся исключительно к внутренней жизни. Глаза разбегаются при взгляде на одни заглавия в каталоге. Сколько неизданных, почти нетрону- тых сокровищ! Нельзя жаловаться на бедность нашей истории... Следует сожалеть о том, как мы ленивы. По крайней мере, хоть теперь довольно скрывать наши источники под 12-ю замками. А они здесь укрываются от дерзких взоров, словно средневековая магия. Как не пожалеть, глядя на наши глупости? Зачем содержать этот архив?» Не только в XIX, но и в XX веке хранящиеся в архивах материалы, взрывоопасные по своей силе, вызывали страх, в результате сформировался стереотипный образ: Россия покровительствует Украине и противостоит «лукавым козням» поляков (исключение составляет видение Украины в живописи, например знаменитые казаки Репина).

Даниэль Бовуа - Гордиев узел Российской империи - Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793—1914)

Авторизованный перевод с французского — Марии Крисань

Издательство — «Новое литературное обозрение» — 1008 с.

Москва — 2011 г.

ISBN 978-5-86793-829-1

Даниэль Бовуа - Гордиев узел Российской империи - Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793—1914) - Содержание

От переводчика

Введение

Карты

Часть I. 1793-1830 годы

Глава 1. О стоящих и нестоящих внимания путях исследования

Соблазн красивых историй об интеграции и ассимиляции

Исторический фон

Состояние исследований о шляхте

Глава 2. Как поступить с такого рода людьми?

Последствия разделов Речи Посполитой

Намерения «чистки рядов»

Три возможных пути решения статуса безземельной шляхты:

Павел I, Державин, Чарторыйский

Вершина благих намерений властей

Подготовка деклассирования еще до начала Польского восстания

Как бы все обернулось, не будь Ноябрьского восстания?

Глава 3. Польские помещики под оком Петербурга

От сеймиков к первым шляхетским собраниям

Указ о выборах 1805 года и видимость диалога

Антифранцузская реакция и волна конфискаций

Проблемы интеграции 1815 года: излишняя придирчивость в Подолье и великодушие на Волыни

Недоверие властей к польской полиции на селе

Остатки шляхетской автономии накануне 1830 года

Глава 4. Горе от ума на Украине

Шляхетская нация, польское самосознание, российское подданство

Учебные заведения Украины и шляхетский патернализм

Шляхетские учебные заведения: окно в открытое общество или тупик?

Подведение итогов: 1793—1830 годы

Часть II. 1831—1863 годы

Глава 1. Крепостной и его господа. Украинское крестьянство

Продолжительная колонизация

Ужесточение крепостничества

Чего ждать от патернализма?

Умелое использование злоупотреблений

Как облегчить крестьянскую долю?

Вырвать крестьян из-под польского влияния

«Инвентарные правила» и их применение

Горькое завершение царствования Николая I

Кому выгоден либерализм?

Глава 2. Западня для шляхты. Деклассированная шляхта

Козлы отпущения

Всех на Кавказ!

Как от них избавиться?

Долой шляхетскую солидарность!

Мясорубка для шляхты

Социально-культурная смерть

Глава 3. «... с остальными частями Империи в одно тело, в одну душу»

Роль дворянских собраний

Пособники русификации

Российское право и особые правила

Высокомерные у себя в уезде и покорные перед лицом властей

Последние иллюзии создания автономии

Глава 4. Аркадия под угрозой: Землевладельческая шляхта

Прелести застоя: Помещики крупные и мелкие

Культурный террор: Учебные заведения и пресса

Религиозный террор: Католики и униаты перед лицом православия

Политический террор: Репрессии после 1831 года и «заговора» Ш. Конарского

Попытки ассимиляции: Вербовка богатой шляхты на государственную службу

Польские помещики накануне 1863 года

Подведение итогов: 1831 — 1863 годы

Часть III. 1864—1914 годы

Глава 1. Русско-польский антагонизм в земельном вопросе

Годы слепой ненависти: 1863—1865

Злоба, укрощенная разумом: 1865—1875 годы

Русская одержимость и польское противодействие: 1875—1888 годы

Итоги изъятия земельной собственности к концу века

Глава 2.Польско-украинский антагонизм в земельном вопросе

Между отрицанием и покровительством

Драма межевания

Земельный голод

Обострение ситуации в 1890-х годах

От крестьянских волнений к революции?

Глава 3.Беднейшие из бедных

Связующее звено

Упразднение категории однодворцев

Земля как капитал

Как утихомирить взбунтовавшихся чиншевиков?

Двусмысленность положения 1886 года

Забвение и социальное разложение

1905 год, или неискреннее раскаяние землевладельцев

Забытая городская шляхта

Глава 4.Как управлять душами?

А. — Религиозные антагонизмы

Ограничение власти высшего католического духовенства на Украине

Затирание признаков католицизма

Ограничение численности приходского католического духовенства

Усиленная экспансия православной церкви

Религия и национализм

Указ о религиозной терпимости 1905 года и его применение на практике

Религия — источник национального антагонизма

Б. — Школьное дело

Одержимость властей польским вопросом

Российско-польское антиправительственное сближение студентов

Политические иллюзии поляков в 1905—1908 годах

Глава 5.Экономическая интеграция в Российскую империю

А. — Новое обогащение польских землевладельцев Украины

Развитие транспорта

Производство зерна

Винокуренное производство

Сахарные заводы

Лесная промышленность

Накопление капитала

Б. — Новое польское общество Украины и его окружение

Престиж владения землей и общественная жизнь

Интеллигенция и официалисты

Сезонные рабочие, иностранные колонисты и евреи

Подведение итогов: 1864—1914 годы

Заключение

Перечень архивов и библиотек, содержащих архивные материалы

Список литературы и опубликованных источников

Именной указатель

Даниэль Бовуа - Гордиев узел Российской империи - Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793—1914) - Последствия разделов Речи Посполитой

Аннексия Правобережной Украины, части Белоруссии (остававшейся в составе Речи Посполитой после первого раздела 1772 г.), а также этнической Литвы, т.е. территории в 240 тыс. км2, Российской империей была предусмотрена Петербургской конвенцией, заключенной между Россией и Пруссией* 23 января 1793 г. и ратифицированной под давлением российского посла Гродненским сеймом 17 августа 1793 г. Начиная с этого времени, еще за два года до окончательного исчезновения Речи Посполитой, польская (или полонизированная — разница была уже незаметна) шляхта Украины стала источником проблем для Российской империи.

Восьмью годами ранее Екатерина II определила положение и роль немногочисленного в процентном соотношении ко всему населению империи и по сравнению со шляхтой Речи Посполитой русского дворянства в знаменитой «Грамоте на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. Петровская же «Табель о рангах», устанавливавшая четкую иерархию всех чинов, сохранялась лишь формально: обязанность служить в высших органах власти и армии с этого времени зачастую будет сводиться к минимуму или вовсе игнорироваться. Екатерина быстро отошла от просветительских идей начала своего правления, когда в 1767 г. ею была создана Уложенная комиссия, в которую с совещательным правом голоса были приглашены: 161 дворянский депутат, 208 — городских, 79 — крестьянских, 88 — казацких депутатов, а также представители меньшинств.

В 1775 г. она провела Губернскую реформу, согласно которой управление губерниями и уездами возлагалось на дворянство, окончательно ставшее опорой самодержавия. Огромные привилегии, данные Жалованной грамотой 1785 г. российскому дворянству, не слишком отличались — конечно, за исключением законодательной части — от тех привилегий, которыми пользовалась польская шляхта, принимавшая участие в сеймиках и сеймах. Однако дух служения самодержцу наполнял иным смыслом положение этого элитного сословия, призванного быть послушным исполнителем воли суверена. В первых 36 статьях Жалованной грамоты дается перечисление личных привилегий (прежде всего речь идет о наследственном владении поместьями), в 35 последующих оговариваются правила работы уездных и губернских дворянских собраний. В следующих 13 статьях говорится о недопустимости отсутствия достаточных доказательств дворянского происхождения.

Введение списков дворянских родов и дворянских родословных книг давало возможность проверки предоставляемых доказательств, а именно гражданского состояния, места пребывания и служебного положения. В Петербурге при Сенате было создано ведавшее делами о дворянских родах центральное учреждение — Герольдия — высшая инстанция, отвечавшая за сохранность дворянских книг и разрешение споров. Проблемы, возникшие в результате территориальной аннексии земель, называемых до 1831 г. не иначе как «бывшие польские земли» или «польские губернии», были связаны главным образом с определением судьбы шляхетского сословия, значительно превосходившего по численности российское дворянство. Несмотря на то что прежние Подольское, Волынское и Киевское воеводства стали именовать юго-западными губерниями, сознание их польской принадлежности, как отмечал Михаил Левченко в 1861 г., было живо в простонародье Новороссии, называвшем «Польшею» целое Правобережье.

Судьба более пассивного крестьянства на этих территориях была решена достаточно быстро, в особенности благодаря религиозной политике. Решение же вопроса о польской шляхте, которое мы будет изучать во всех трех губерниях Правобережной Украины, может служить иллюстрацией противоречивости и бессилия политики царской администрации. За 120 лет российская власть так и не смогла окончательно решить — исключить безземельную «голоту» из шляхетского сословия или наделить ее особым статусом. Столько же времени ушло на размышления относи- тельно землевладельческой шляхты: способах ее интеграции и реоргани- зации согласно российскому образцу. Эти две основные проблемы будут определяющими для первой части нашего исследования, касающейся периода с 1793 по 1831 г.

Необходимо понять, как этой социальной группе удалось без шума до 1831 г. достичь удивительного аджорнаменто, развитие которого, впрочем, будет в значительной степени ограничено после подавления Польского восстания 1830—1831 гг. В российской, польской и украинской историографии эта проблематика остается terra incognita. С российской стороны лишь князь Н.К. Имеретинский предпринял попытку осветить успехи русификации в обширной статье, написанной к столетию «воссоединения этих издревле русских областей». Он, правда, перенес дату второго раздела на более раннее число — 8 декабря 1792 г., но зато его работа основана на волынских архивах.

Более того, на нее стоит обратить внимание из-за нескольких приводимых им, хотя и хаотично, документов, а также поскольку в ней представлено видение проблемы глазами высокого сановника конца XIX в. По его мнению, продолжительная борьба Российской империи с пособниками «полонизма» напоминала «борьбу пигмеев с гигантом». Вступительная часть статьи 1893 г. заканчивается словами: «Твердое сознание об исконной принадлежности древне- русских областей Волыни, Подолии и Киевской земли к России до того укоренилось во всех слоях русского общества, что в настоящее время, по исполнении столетнего юбилея воссоединения, его можно считать бесповоротно решенным вопросом».

Спустя столетие князь подчеркивал сложности в соотнесении двух концепций знатности, возникшие во время аннексий, однако делал это с националистических позиций, которые в эпоху Екатерины II еще не были доминирующими. «Стоит вникнуть в смысл изречений и понятий, выраженных в грамоте и достойных русского дворянства, — писал Имеретинский, — а потом сравнить и сопоставить их с изречениями, которые проявлялись тайно или явно в польском шляхетстве западных губерний. Какое резкое противоречие, какая вопиющая аномалия. Русское дворянство помнит о непреклонной верности своих предков престолу и России и о подражании им в трудах на распространение, объединение и славу русского отечества.

Напротив, польское шляхетство, воспитанное в понятиях, почерпнутых из гербовника иезуита Несецкого, забыло о верности древних православных предков своих к России, и под влиянием католицизма, наследовало вражду к русскому отечеству и мысль о его умалении, разъединении и отчуждении русских областей в пользу Польши, когда-то насильственно их оторвавшей». О конфронтации этих двух точек зрения в 1876 г. мельком упоминает С.А. Корф, а в 1971 г. историки-демографы В.М. Кабузан и С.М. Троицкий, которые на основании в значительной степени неполных данных переписи 1795 г. установили, что к этому времени 66,2% привилегированного сословия империи проживало в новоприсоединенных губерниях.

Данная перепись оказалась неполной, поскольку проводилась генералом Тутолминым еще в мае, тогда как конвенция о третьем разделе была под- писана лишь 24 октября 1795 г. (после второго раздела 1793 г. в состав Российской империи Волынь и Подолье еще не вошли полностью). Кроме того, она проводилась спешно в условиях военной оккупации, что не способствовало точности, перепись основывалась на заявлениях шляхетских (само собой разумеется, польских) комиссий, которые не особенно старались доставлять информацию о крепостных крестьянах и чиншевой шляхте в отдельных поместьях. Общее количество переписанной шляхты во всех губерниях, созданных на землях Литвы, Белоруссии и Украины, составило лишь 250 970 душ мужского пола, из которых всего 135 330 относилось к трем украинским губерниям. В дальнейшем мы убедимся в том, что их численность была значительно выше.

На эти данные опираются в своих работах две польские исследовательницы, занимавшиеся изучением процесса деклассирования в Белоруссии, а также российский историк, который рассматривал данную проблему на примере середины XIX в., правда, без учета Украины. По правде говоря, экспансионистская политика Российской империи привела к тому, что проблема интеграции, существовавшая постоянно, не была для нее чем-то из ряда вон выходящим. К этому времени уже можно говорить об интеграции курляндских немцев, запорожского казачества и татар. Правда, элиты в каждом из этих случаев были малочисленны и в значительно большей степени поддавались ассимиляции. Интеграция украинского крестьянства, как уже отмечалось, не вызвала трудностей.

Антишляхетские волнения на Волыни в 1789 г. оказались на руку России, которая в 1794—1795 гг. проводила на новоприсоединенных территориях акцию по обращению в православие крестьян, ставших, по крайней мере к XVIII в., грекокатоликами. Религиозный контекст обеспечил безболезненное проведение аннексии. Естественно никто не пытался объяснить украинским крепостным, что они потомки смердов Владимира Красное Солнышко. Общность религии была более весомым аргументом. В том, что касается существовавшей некоторой путаницы с понятиями «Русь» и «Россия», то она была в скором времени преодолена благодаря Карамзину и его последователям. Отождествление Руси с Россией стало топосом российской, а затем и советской историографии.