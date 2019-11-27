Писать о событиях полувековой давности — дело нелегкое. Как ни ярко запечатлелись в сознании действительно потрясающие события и переживания грозной эпохи революции и Гражданской войны в России — все, что я лично пережил, видел и слышал, — время многое вырвало из памяти, особенно имена и даты. Да и сами переживания, чувства тех времен невольно окрашиваются тем, что мне пришлось испытать впоследствии в течение долгой жизни. Я это хорошо понимаю и, тем не менее, пишу эти воспоминания, как ни далеко и, казалось бы, даже чуждо описываемое в них прошлое, которое так различно со всей моей настоящей жизнью, с ее духовными и интеллектуальными интересами.

Пишу потому, что не могу не писать. Хочется высказаться: ведь прошлое все ж таки живо, да и мне пришлось многое пережить, а поэтому есть о чем рассказать. Не в смысле, конечно, большой истории — я был слишком молод и слишком незначительно было мое тогдашнее положение, чтобы я мог быть деятелем исторических событий. Но то, что я лично видел и слышал и что испытал, — это я постараюсь рассказать, может быть не достаточно объективно, но правдиво и до конца искренне, ничего не замалчивая, даже если это не всем понравится.

В. А. Кривошеин

архиеп. Василий (Кривошеин) - Спасенный Богом: Воспоминания; Письма родным

М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019. 304 с., 24 илл.

ISBN-978-5-7429-1295-8

Также прежнее издание:

Санкт-Петербург, Сатисъ, 2007 г. - 246 с.

ISBN 976-5-7868-0070-9

архиеп. Василий (Кривошеин) - Спасенный Богом: Воспоминания; Письма родным - Содержание

Н. И. Ставицкая НАВСЕГДА С РОССИЕЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ В ПЕТРОГРАДЕ В СЕМНАДЦАТОМ ГОДУ

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

Часть первая. К БЕЛЫМ

Глава 1. В поисках выхода

Глава 2. На Юг !

Глава 3. В прифронтовой полосе

Глава 4. Арест

Глава 5. В красном плену

Глава 6. Снова на юг!

Глава 7. Самый долгий день: 19 сентября 1919 года

Глава 8. Свои !

Часть вторая. У ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

Глава 1. Последние дни наступления

Глава 2. На переломе

Глава 3. Метель

Глава 4. Льгов

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМА РОДНЫМ

архиеп. Василий (Кривошеин) - Спасенный Богом: Воспоминания; Письма родным - Навсегда с Россией

Воспоминания владыки Василия (в миру Всеволода Кривошеина) написаны совсем молодым человеком: в те смутные и тревожные годы ему было около девятнадцати лет. Водился он в Петербурге 19 июня 1900 года в семье А. В. Кривошеина, министра земледелия и землеустройства в правительстве Государя Императора Николая II. Февральская революция застала Всеволода студентом филологического факультета Петроградского университета. Эти события, очевидцем которых он стал, потрясли его. Трое из его старших братьев уже были в действующей армии. Переехав вскоре в Москву, Всеволод решает перебраться на юг,, перейти фронт и вступить в ряды Добровольческой армии. «Все в советском строе стало мне к тому времени неприемлемым и отвратным, и вместе с тем я осознал, что для меня нет в нем места. Яне в силах был сидеть сложа руки», — пишет он. Интересен рассказ молодого Всеволода, что перед дорогой его тетушка надела на него нательный образок великомученицы Варвары. Тогда еще будущий монах по своей малоцерковности не знал, что великомученица Варвара спасает от неожиданной и насильственной смерти, и, ш'л/ не менее, он молился ей всю дорогу как умел. С Божией помощью он уходил от, казалось, неминуемой смерти. Бог спасал его много раз от расстрелов, тюрьмы, ран и стихии. Поражение Деникина, Врангеля и Колчака привело к исходу Белой армии с юга России. Всеволод отступал вместе со всеми, из Новороссийска он прибыл в Каир, а потом в середине 1920 года в Константинополь. В начале 1921 года он оказывается в Париже со всеми оставшимися в живых членами своей семьи. Воспоминания владыки Василия (в миру Всеволода Кривошеина) написаны совсем молодым человеком: в те смутные и тревожные годы ему было около девятнадцати лет. Водился он в Петербурге 19 июня 1900 года в семье А. В. Кривошеина, министра земледелия и землеустройства в правительстве Государя Императора Николая II. Февральская революция застала Всеволода студентом филологического факультета Петроградского университета. Эти события, очевидцем которых он стал, потрясли его. Трое из его старших братьев уже были в действующей армии. Переехав вскоре в Москву, Всеволод решает перебраться на юг,, перейти фронт и вступить в ряды Добровольческой армии. «Все в советском строе стало мне к тому времени неприемлемым и отвратным, и вместе с тем я осознал, что для меня нет в нем места. Яне в силах был сидеть сложа руки», — пишет он. Интересен рассказ молодого Всеволода, что перед дорогой его тетушка надела на него нательный образок великомученицы Варвары. Тогда еще будущий монах по своей малоцерковности не знал, что великомученица Варвара спасает от неожиданной и насильственной смерти, и, ш'л/ не менее, он молился ей всю дорогу как умел. С Божией помощью он уходил от, казалось, неминуемой смерти. Бог спасал его много раз от расстрелов, тюрьмы, ран и стихии. Поражение Деникина, Врангеля и Колчака привело к исходу Белой армии с юга России. Всеволод отступал вместе со всеми, из Новороссийска он прибыл в Каир, а потом в середине 1920 года в Константинополь. В начале 1921 года он оказывается в Париже со всеми оставшимися в живых членами своей семьи.

Здесь он поступает в Сорбонну и одновременно принимает участие в съездах православной молодежи. В 1924 году он записывается студентом в только что основанный митрополитом Евлогием Свято-Сергиевский Богословский институт, а через несколько месяцев едет с группой студентов на экскурсию на Афон. Это посещение настолько потрясает его, что он решает остаться здесь навсегда. На Святой Горе он проводит более двадцати лет и здесь же принимает постриг. Потом будут Оксфорд, Бельгия — и опять Россия. Удивительный путь прошел архиепископ Василий (Кривошеин) — от студента-патриота с нательным образом великомученицы Варвары до известнейшего архипастыря, доктора богословия, знаменитейшего патролога, написавшего фундаментальные труды об аскетическом и догматическом учении святителя Григория Паламы и преподобного Симеона Нового Богослова. Первым его послушанием на Афоне была работа в мастерской отца Матфея по починке облачения, а следующим — за два года выучить греческий язык в совершенстве. Он выучил современный греческий и древнегреческий и владел ими в совершенстве, не хуже чем русским, французским и английским,. Вскоре молодого монаха назначили монастырским секретарем-грамматиком, в обязанности которого входила переписка с афонским Кинотом, Вселенским Патриархатом и греческими правительственными учреждениями. Затем монах Василий стал членом монастырского Совета, и его почти ежегодно посылали вторым чрезвычайным представителем русского Пантелеймонова монастыря на общеафонские собрания двадцати монастырей, где решались и обсуждались наиболее важные святогорские вопросы.

2019-04-24