Основы христианской веры - Джеймс Монтгомери Бойс

В одном систематическом томе Джеймс Бойс предлагает легкочитаемый обзор христианского богословия. Как студенты, так и пасторы смогут извлечь пользу из этого богатого источника, включающего обсуждение всех главных доктрин христианства.

С высокими требованиями ученого и пасторским сердцем, Бойс внимательно исследует темы о природе Бога, характере Его общего и особого откровения, грехопадении, о личности и свершениях Христа. Он также обсуждает труд Духа Святого в оправдании и освящении. В книге тщательно рассматриваются предметы экклезиологии и эсхатологии.

В данном пересмотренном издании книги, ранее существовавшей в четырех томах, Бойс не отступает от достойной внимания практичности и тщательности, которые делают книгу стандартом справочных материалов и пособий.

Джеймс Монтгомери Бойс - Основы христианской веры

Содержательное и доступное богословие

Пересмотренное издание в одном томе

Киевская Богословская Семинария, 2001

Джеймс Монтгомери Бойс - Основы христианской веры - Содержание

КНИГА I/ СУВЕРЕННЫЙ БОГ

ЧАСТЬ I/ ПОЗНАНИЕ БОГА

ЧАСТЬ II/ СЛОВО БОЖЬЕ

ЧАСТЬ III/ АТРИБУТЫ БОГА

ЧАСТЬ IV/ БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ

КНИГА II/ БОГ-ИСКУПИТЕЛЬ

ЧАСТЬ I/ ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

ЧАСТЬ II/ ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ

ЧАСТЬ III/ ЛИЧНОСТЬ ХРИСТА

ЧАСТЬ IV/ СВЕРШЕНИЯ ХРИСТА

КНИГА III/ ПРОБУЖДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К БОГУ

ЧАСТЬ I/ ДУХ БОЖИЙ

ЧАСТЬ II/ КАК БОГ СПАСАЕТ ГРЕШНИКОВ

ЧАСТЬ III/ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ЧАСТЬ IV/ ДЕЛО БОЖЬЕ



КНИГА IV/ БОГ И ИСТОРИЯ

ЧАСТЬ I/ ВРЕМЯ И ИСТОРИЯ

ЧАСТЬ II/ ЦЕРКОВЬ БОЖЬЯ

ЧАСТЬ III/ ПОВЕСТЬ О ДВУХ ГОРОДАХ

ЧАСТЬ IV/ КОНЕЦ ИСТОРИИ



УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ССЫЛОК

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

О ПОЗНАНИИ БОГА

Джеймс Монтгомери Бойс - Основы христианской веры - Предисловие

Некоторое время спустя после основания Гарвардского колледжа в 1639 году, члены его правления писали: "Пусть каждый студент будет основательно наставлен в том и искренне побужден к тому, чтобы уразуметь, что главная цель его жизни и учебы заключается в познании Бога и Иисуса Христа,., а посему ему следует положить Христа в основание всех его познаний и изучений". В течение, примерно, триста пятидесяти последующих лет Гарвард (впрочем, как и большинство других учебных заведений, колледжей и университетов) далеко продвинулся в секулярном направлении. Но слова тех первых руководителей школы остались истинными и многие люди и сегодня считают целью своей жизни познание Бога.

Именно для таких людей эта книга, изначально изданная в четырех томах в мягком переплете (Inter Varsity Press, 1978-81), и была написана.

Мне, как писателю, нечасто приходится ощущать, что той или иной области не было посвящено ни одной книги и это следует сделать. Область же, которой посвящена данная книга, является исключением, по крайней мере, по-моему. В течение нескольких лет я искал какой-либо труд, который можно было бы предложить человеку (в частности, новообращенному христианину) внимательному и задающему вопросы, ищущему извлечь пользу из содержательного, но и доступного обзора христианской веры, который бы представлял собой азы богословия "от А до Я". Я так и не смог найти работы, которая отвечала бы моим представлениям, что и побудило меня написать данный труд.

Конечно, представляется невероятным для кого угодно создать проект такого масштаба совершенным. Поэтому я откладывал начало работы несколько лет. Я мог бы медлить до бесконечности, но время все же приходит, когда, несмотря на свои ограничения, человек должен просто начать двигаться вперед и делать наилучшее, что он может. В моем случае результатом стал труд, состоящий из четырех разделов (или книг) и шестнадцати частей, в той или иной степени соответствующих материалу, обсужденному Жаном Кальвином в четырех книгах его монументального труда Институты христианской религии.

Данный том не является некоей перекройкой Институтов, хотя я и глубоко признателен Кальвину, и богословие этой книги является кальвинистским. Скорее, я предпринял попытку (а) пройти тот же материал, используя наиболее доступный для чтения язык, и в то же время (б) предложить к обсуждению некоторые темы, которых Кальвин не коснулся, но обратить внимание на которые сегодня просто необходимо; и, наконец, я стремился (в) связать все доктрины с современными взглядами и проблемами. Книга первая имеет дело с доктриной о Боге и тем, как мы можем знать Бога, книга вторая - с темой греха и искупительными свершениями Христа, третья - с Духом Святым и применением совершенного искупления к отдельному человеку, а четвертая - с церковью и значением истории.

Часть данного материала уже появлялась в печати, а именно в статье под названием New Vistas in Historical Jesus Research, (Новые перспективы в исследованиях на предмет "исторического Иисуса"), Christianity Today (Март, 14, 1968). Другие части схожи с отрывками из других моих работ, в частности материал на предмет Св. Писаний, который я включил в данный том из книги The Gospel of John (Евангелие от Иоанна), том 2, главы 12-15. Некоторый материал появлялся в сокращенной версии в июне-августовских номерах Bible Studies Magazine (Журнал Библейских Исследований) в 1976 и 1977 годах.

Дискуссия на тему "Порабощение воли" была опубликована почти в таком же виде в журнале Tenth: An Evangelical Quarterly [Евангельский ежеквартальник] (июль 1983). Глава "Признаки церкви" в сжатом виде была взята из The Gospel of John (Евангелие от Иоанна), том 4, главы 50-55, 58, и была помещена редактором Ярлом Д. Редмахером (Earl D. Radmacher) в сборнике Can We Trust the Bible? {Можем ли мы доверять Библии?).

Решение издателей переиздать данную работу в новом формате дало мне возможность пересмотреть ее всю и изменить кое-что, что, как мне кажется, я узнал по-новому с тех пор как был издан четырехтомник. Наиболее заметные изменения имеют место в книге третьей, в частности, в дискуссии о месте дел в жизни христианина. Я также внес некоторые изменения в обсуждение воли в книге второй, основываясь на вкладе, внесенном в объяснение этой темы Джонатаном Эдвардсом. Книги первая и четвертая имеют лишь незначительные изменения.