Немцев - Возлюбите чистое словесное молоко - пособие по гомилетике

Тому, кто не постиг науки Божьей любви и добра, всякая иная наука может не принести никакой пользы. Гомилетика как духовная наука не может быть постигнута только одним знанием, для этого нужна вера в Господа, любовь к Богу и к людям, любовь к Божьему Слову, искреннее желание доносить людям сокровища Священного Писания. Христианская гомилетика имеет дело с Божьим Словом и с разными методами провозглашения Божьих истин. Здесь весьма уместна мысль, которую высказал французский ученый Б. Паскаль: «Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а Божественную науку надо полюбить, чтобы понять».

В работах по гомилетике мы встречаем разные определения основных терминов, относящихся к этому предмету. «Гомилетика — это искусство составления и произнесения проповеди», — пишет Дон Девельт. Он же дает такое определение проповеди: «Проповедь — это устное выступление, обращенное к массовой аудитории и основанное на истине, взятой из Писания и тщательно разработанной для достижения цели убеждения». И. С. Проханов говорит о гомилетике как об учении о проповеди и определяет проповедь следующим образом: «В ближайшем значении слова «проповедь» есть сама в себе законченная речь, произносимая в религиозном собрании и имеющая своей целью: 1) призыв неверующих грешников к вере и покаянию; 2) назидание или утверждение верующих в вере и добродетели; и 3) разъяснение учения Христа». И. С. Проханов, а также другие авторы курса по гомилетике, дают объяснение происхождения слова «гомилетика»:

«Слово «гомилетика» происходит от греческого слова «гомилия», которое вначале означало беседу с одним человеком или собранием лиц, а впоследствии получило значение речи, которая держится в религиозном собрании. В первое время «гомилию» отличали от проповеди. В первые века христианства «гомилией» называлось то пояснение, которое предлагалось собранию при чтении какой-либо части Священного Писания. Таким образом, «гомилия» была истолковательной речью, которая произносилась при чтении избранной части Священного Писания и которая состояла из последовательных пояснений на каждый стих с применением смысла их к практической жизни.

Немцев Виктор - Возлюбите чистое словесное молоко : пособие по гомилетике

Минск : Церковь Пробуждение, 2007. 464 с.

ISBN 978-985-6184-27-0

Немцев Виктор - Возлюбите чистое словесное молоко : пособие по гомилетике - Содержание

Глава 1. Предмет гомилетики и связь гомилетики с другими богословскими дисциплинами

Глава 2. Что значит «проповедовать». Проповедь, лекция, беседа

Глава 3. Первостепенная роль проповеди Слова Божьего в жизни Церкви

Глава 4. Краткая история развития проповеди

Глава 5. Классификация проповедей. Разъяснительная проповедь

Глава 6. Личность проповедника

Глава 7. Составление проповеди

Глава 8. Произнесение проповеди

Глава 9. Евангелизациопная проповедь

Глава 10. Основные ошибки в проповеди. Анализ проповеди

