Немцев - Возлюбите чистое словесное молоко - пособие по гомилетике

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics

Тому, кто не постиг науки Божьей любви и добра, всякая иная наука может не принести никакой пользы. Гомилетика как духовная наука не может быть постигнута только одним знанием, для этого нужна вера в Господа, любовь к Богу и к людям, любовь к Божьему Слову, искреннее желание доносить людям сокровища Священного Писания. Христианская гомилетика имеет дело с Божьим Словом и с разными методами провозглашения Божьих истин. Здесь весьма уместна мысль, которую высказал французский ученый Б. Паскаль: «Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а Божественную науку надо полюбить, чтобы понять».

В работах по гомилетике мы встречаем разные определения основных терминов, относящихся к этому предмету. «Гомилетика — это искусство составления и произнесения проповеди», — пишет Дон Девельт. Он же дает такое определение проповеди: «Проповедь — это устное выступление, обращенное к массовой аудитории и основанное на истине, взятой из Писания и тщательно разработанной для достижения цели убеждения». И. С. Проханов говорит о гомилетике как об учении о проповеди и определяет проповедь следующим образом: «В ближайшем значении слова «проповедь» есть сама в себе законченная речь, произносимая в религиозном собрании и имеющая своей целью: 1) призыв неверующих грешников к вере и покаянию; 2) назидание или утверждение верующих в вере и добродетели; и 3) разъяснение учения Христа». И. С. Проханов, а также другие авторы курса по гомилетике, дают объяснение происхождения слова «гомилетика»:

«Слово «гомилетика» происходит от греческого слова «гомилия», которое вначале означало беседу с одним человеком или собранием лиц, а впоследствии получило значение речи, которая держится в религиозном собрании. В первое время «гомилию» отличали от проповеди. В первые века христианства «гомилией» называлось то пояснение, которое предлагалось собранию при чтении какой-либо части Священного Писания. Таким образом, «гомилия» была истолковательной речью, которая произносилась при чтении избранной части Священного Писания и которая состояла из последовательных пояснений на каждый стих с применением смысла их к практической жизни.

Немцев Виктор - Возлюбите чистое словесное молоко : пособие по гомилетике

Минск : Церковь Пробуждение, 2007. 464 с.

ISBN 978-985-6184-27-0

Немцев Виктор - Возлюбите чистое словесное молоко : пособие по гомилетике - Содержание

  • Глава 1. Предмет гомилетики и связь гомилетики с другими богословскими дисциплинами

  • Глава 2. Что значит «проповедовать». Проповедь, лекция, беседа

  • Глава 3. Первостепенная роль проповеди Слова Божьего в жизни Церкви

  • Глава 4. Краткая история развития проповеди

  • Глава 5. Классификация проповедей. Разъяснительная проповедь

  • Глава 6. Личность проповедника

  • Глава 7. Составление проповеди

  • Глава 8. Произнесение проповеди

  • Глава 9. Евангелизациопная проповедь

  • Глава 10. Основные ошибки в проповеди. Анализ проповеди

Литература

Added 16.03.2026
Author brat Andron
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

