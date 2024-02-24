Божий мир в школьных предметах - Размышляя по-христиански о содержании учебных программ

Австрийский поэт Эрнст Джендл изобразил в своем стихотворении необычное выступление странного оркестра. Как только дирижер подходил к пюпитру и поднимал палочку, музыканты, подражая ему, размахивали инструментами в воздухе. Дирижер отвечал постукиванием палочки о пюпитр и видел, как музыканты, реагируя на его действия, разбивали инструменты о пол. Он протягивал руки - они начинали метаться по залу, подобно птице, размахивающей крыльями. Когда его голова падала на грудь, они прятались, зарываясь в пол. Неистовый концерт, продолжаясь в том же духе, так и не смог показать то, что называется музыкой.

С первого взгляда представление кажется хаотичным - оркестр дичает и выходит из-под контроля, оставляя дирижера вспотевшим и разочарованным. Однако название произведения является ключом к его новому пониманию. Стихотворение называется «Фанатичный оркестр », и по мере дальнейшего чтения нам становится ясно, что действия музыкантов далеко не беспорядочны. Напротив, каждое их перемещение отражает фанатичное стремление к послушанию, попытку наиболее точным образом ответить на малейшее движение дирижера. У них есть желание быть послушными, нет только мудрости для понимания того, какая реакция является подходящей, а какая - нет. По мере того, как Джендл изображает дирижера с протянутыми руками и опустившейся на грудь головой, мы начинаем понимать, что иногда скрупулезное желание христиан быть «послушными» их распятому Господу может напоминать ту же самую картину.

Стихотворение Джендла поднимает вопрос, имеющий непосредственное отношение к христианскому образованию. Его фанатичный оркестр, изображенный с помощью гиперболы, отражает ситуацию, в которой посвященное личное послушание может привести к краху из-за отсутствия мудрости. Как это связано с христианским образованием?

Признавая Писание как Божье Слово, можно утверждать его авторитет в каждом аспекте учебной программы, заявляя при этом, что все, что делается в школе, должно быть построено на библейском основании, и в то же время производить так мало того, что будет являться «музыкой» для Божьего слуха. Только лишь утверждение, что для нас высшим авторитетом является Библия, еще не говорит о том, как Писание естественным образом должно оказывать влияние на все происходящее в классе.

Божий мир в школьных предметах - Размышляя по-христиански о содержании учебных программ

В 2 ч.: сб. статей. - Сост. Реймонд Ле Клер. - Киев.: ЦПП МАХШ, 2008. - 355 с. - (За круглым столом. Т.1, ч. 1).

ISBN 978-5-7454-1056-7

Божий мир в школьных предметах – Содержание

Предисловие

I. К вопросу о библейской интеграции

Смит Д. Преподавание по-библейски

Маккалоу М. Библейская интеграция как ключевой способ преподавания

II. Связь библейских принципов с содержанием школьных предметов

Словесность Бруинсма Р. Принципы разработки учебной программы по словесности Райкен Л. Библия как литература Куэринг Р. Образование для ареопага. Мировая литература

Иностранные языки Мак-Кензи П. и др. Современные иностранные языки. (Фрагмент из книги «Подступы. Христианская позиция в образовании»)

История Каруайл Р. Принятие решений и изучение истории Уэйд Р. Вклад христианства в развитие западной цивилизации Каргина И. С. Н. Булгаков о социальной роли христианства. Влияние на исход первой русской революции 1905-1907 годов

Математика Ван Бруммелен X. К вопросу о христианском подходе к преподаванию и изучению математики Швартц Д. Разработка программы по математике для христианских школ Вествелл Д. Преподавание математики. Пора рассказывать новые истории Бейкер С. Преподавание математики в христианской школе

Естествознание Милн Р., Боулин Р. Разные христианские представления о науке и истории Земли Обровец В. К вопросу о молодом возрасте Земли Бейкер С. Преподавание теории эволюции в христианской школе КДППЕАНО. Преподавание естественных наук в атмосфере дебатов. Взгляд Американского научного общества. (Фрагмент из книги Teaching Science in a Climate of Controversy: A View from the American Scientific Affiliation) Мокрицкая А. Библия, растения, человек и мир Дудник Г. Кажется пчелы, а на самом деле

Информатика Обровец В. Личность в современном информационном обществе

Физическая культура и спорт Вискер Т. Занятия спортом и христианская вера Хейган Л. Проблема соревнований в христианской школе. (Фрагмент из книги Second Sight) Гриффитс X. Подготовка успешных учителей физкультуры ХША. Цель спортивных занятий в христианской школе «Аврора» Шостенко В. Интеграция библейских истин на уроках физического воспитания

Изобразительное искусство Райкен Л. Мыслить по-христиански об искусстве Соломон Д., Уильямс Д. Искусство и христианин Кэмпбелл М. Искусство, способствующее всестороннему развитию

Этика Контини Л.-М. Методика «Прояснение ценностей» убивает совесть Скрагз С. Толерантность. Как сделать ее истинной?



III. Для дополнительного чтения

Хитон Т. Как увидеть Божью истину в светской учебной программе 292

Грин А. Будущее христианского образования

Гейбелайн. Ф. Все истинное - Божья истина. (Фрагмент из книги «Образ истины Божией. Соединение веры и знания»)

Уолтерс А. Творение, осмысленное заново. (Фрагмент из книги «Обновленное творение»)

Пономарев Д. Формирование мировоззрения учащихся на уроках в общеобразовательной школе

Поп П. Богословские основы библейской интеграции

Хей Д. Рекомендации по использованию методического пособия д-ра Р. Хейкок «Библейские истины в школьных предметах»

Перечень примерных вопросов для обсуждения интеграции христианского мировоззрения в содержание школьных предметов

Материалы и мероприятия Центра просветительских программ МАХШ по интеграции библейского мировоззрения в школьное образование