Сарапулов - Искусство и техника обучения

Так в жизни случается, что сталкиваясь с чем-то постоянно, мы настолько привыкаем к этому, что нам это «что- то» кажется не только знакомым, но и понятным. Но это не более чем обольщение: мы знакомое принимаем за знаемое. Знакомое - это то, что мы узнаем, как говорят, «с ходу». Но это вовсе не значит, что мы на самом деле знаем то, что нам знакомо. Вот и с проблемами обучения нас подстерегает то же обольщение. Мы сами столько лет учились: в семье, садике, школе, колледже или вузе, иногда даже в аспирантуре. Мы столько книг прочитали, в том числе и о том, как учить. Мы, наконец, сами встали за учительский стол, вузовскую или церковную кафедру.

Мы все, как писал С.И. Гессен (1870-1950), лишь в 90-е годы прошлого века вновь открытый нами, «участники этой всех нас бессознательно охватывающей деятельности образования». Поэтому, справедливо утверждает философ и педагог, «всем нам хорошо знаком процесс образования, так же как все мы хорошо знаем ту жизнь, в которую мы погружены по своей ли воле или по прихоти обстоятельств. Большей частью, однако, знание нами образования бессознательно; ежечасно образовывая других и себя, мы не даем себе отчета в нашей собственной деятельности, так же как и в окружающей нас жизни. Только наука вносит сознательность и критическое отношение туда, где без нее господствует неизвестно откуда полученный навык и безотчетность не нами творимой жизни (выделено нами. - В.С.). Для образования наукой этой является педагогика».

Как считает С.И. Гессен, педагогика относится к числу «наук об искусстве деятельности», которые своей целью ставят «сделать нашу безотчетную деятельность - сознательной, безыскусственную работу - искусной, внести знание и искусство туда, где царит навык и рутина». Педагогика, в отличие от наук теоретических, так называемых «чистых наук», наук законосообразных, исследующих сущее, занимается не этим самым «сущим», а «должным». Педагогика исследует «не то, что есть, а то, как мы должны поступать» (там же). Вот об этом и хотим мы поговорить с Читателем на страницах нашей книги, посвященной проблемам того, как учить людей, в частности, людей взрослых.

Тот процесс, в котором происходит обучение (лучше бы сказать - образование), называется педагогическим. Двадцать лет назад, предваряя свое пособие «Дидактика: теория и практика обучения», я написал строки, которые мне представляются уместными и сегодня: «Педагогический процесс не протекает, он живет и развивается по своим, нередко не осознаваемым нами законам, во времени и в пространстве. Он всегда планируется, но, как правило, результаты его бывают далеки от прогнозируемых. В то же время бывают такие результаты, от которых у учителя и его детей «вырастают крылья» - они не так часты, эти моменты, как бы той и другой стороне хотелось, но эти светлые минуты помогают преодолевать рутину повседневности педагогического бытия. Это бывает тогда, когда в педагогическом процессе встречаются не его субъекты (как принято в науке говорить), а личности, признающие за каждой стороной право быть собой, т.е. обладать своим внутренним лицом, быть уникальным и неповторимым, признавать право на любовь и уважение без условий».

Сарапулов В.А. - Искусство и техника обучения - Дидактика христианского вуза

Учебное пособие. - СПб.: Издательство СПбХУ, 2023. - 608 с.

ISBN 978-5-906256-21-8

Сарапулов В.А. - Искусство и техника обучения – Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. УЧИТЕЛЬСТВО КАК ПРИЗВАНИЕ И СЛУЖЕНИЕ

1.1. Учительство как «зрелая мудрость»

1.2. Преподаватель вуза как профессионал: к проблеме педагогических способностей

1.3. Профессиональное становление и развитие преподавателя вуза

1.4. Христианское учительство как лидерство

1.5. Личностно ориентированный подход в учительской практике Иисуса Христа

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

2.1. Дидактика: понятие и сущность

2.2. Содержание образования как источник целеполагания и способов его усвоения в практике обучения...

2.3. Законы и закономерности обучения

2.4. Принципы и правила обучения

ГЛАВА 3. ПРЕПОДАВАНИЕ И УЧЕНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Процесс обучения: понятие и структура

3.2. Учебная деятельность студента

3.3. Дидактические системы и виды обучения: традиции и инновации

3.4. Особенности обучения взрослых в системе высшего образования

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ

4.1. Методы обучения: понятие и сущность

4.2. Классификации методов обучения

4.3. Оптимизация выбора методов обучения

4.4. Основы проектирования учебного занятия

ГЛАВА 5. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

5.1. Общие формы организации обучения в высшей школе

5.2. Конкретные формы организации обучения в высшей школе

5.3. Вузовская лекция: анахронизм или актуальность?

5.4. Развитие лекционной формы в системе вузовского обучения

5.5. Семинарское занятие как форма обучения в вузе

5.6. Самостоятельная работа студента: организация и содержание

5.7. Дистанционное образование: понятие и сущность

ГЛАВА 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В качестве вступления

6.1. Технология обучения: проблема разработки и оценки качества технологии

6.2. Кейс-технология (метод конкретных ситуаций)

6.3. Технология критериально-ориентированного обучения

6.4. Технология развития критического мышления

6.5. Технология кооперативного обучения

6.6. Технология самопрезентации

6.7. Законы учащегося: от истин и образа мышления к методу и рекомендациям (по Брюсу Уилкинсону)

6.8. Концепция и технология обучения действием (по Дэвиду Колбу)

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА В ВУЗЕ

7.1. Контроль и оценка результатов обучения: понятие и сущность

7.2. Понимание как объект контроля

7.3. Тестирование как педагогическое измерение

7.4. Рейтинговая форма контроля

7.5. Критерии и показатели оценки основных видов текущих и итоговых исследовательских работ студентов вуза

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ