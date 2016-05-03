Свобода – вот проблематика настоящей книги. Трудно себе представить тему более христианскую, более того, столь тесно связанную с евангелическо-лютеранской церковью. Само имя основоположника протестантизма свидетельствует об этом.

Мартин Лудер, как было принято в то время у образованных людей, слегка переделал свою фамилию, чтобы она звучала на античный лад. Однако он сделал это вполне осмысленно: Лютер – это комбинация его изначальной фамилии и греческого слова «элеутериос», что значит «освобожденный».

БИБЛИО-ГЛОБУС, Москва, 2014

Да, церковь нередко пытается поработить своих членов. Но несвобода, конечно, еще сильнее проявляется вне церкви. Например, тогда, когда по политическим, экономическим или каким-либо иным причинам ущемляются права человека, устанавливаются неоправданные ограничения свободе личности, ее самовыражению и самоопределению. Каждый из нас может привести массу таких примеров несвободы в общественной и политической сфере. К сожалению, именно сегодня недостатка в них нет.

Соответственно, важно помнить, наше свидетельство и благовестие обречено происходить в несвободном мире. Учитывая же, сколь сложны и многообразны проявления несвободы, христиане стоят перед сложными вызовами. Ученики Христа не могут отвернуться от них, иначе они не будут выполнять своего главного поручения. Поэтому конфликт нашей внутренней свободы и внешней несвободы никогда не будет давать нам покоя.

На самом деле этот конфликт имеет довольно сложную структуру. Традиционно в лютеранской теологии здесь используют учение о двух Царствах Лютера. На самом деле этот конфликт имеет довольно сложную структуру. Традиционно в лютеранской теологии здесь используют учение о двух Царствах Лютера.

Согласно этому учению, Бог действует, «правит» в мире двумя различными способами. Во-первых, Он действует через Слово Евангелия, через безусловное прощение и спасение грешников. Возвещать это Слово является прямой и непосредственной задачей церкви. Во-вторых, Бог действует через мирские институты, законы и порядки. Задача государственной власти и гражданского общества – заботиться о земном благе людей, решать все их внешние проблемы и сдерживать зло.

Здесь, например, при необходимости вполне может быть применено насилие. В проповеди же Евангелия насилие недопустимо и, более того, просто немыслимо. Нельзя заставить человека верить насильно. Поэтому церковь ограничена в этом отношении в выборе средств своей проповеди. Она не может соединять проповедь Евангелия с насилием или, скажем, подкупом.

С другой стороны, церковь не может примешивать проповедь абсолютного прощения к политическим или экономическим структурам. Нельзя требовать, чтобы общественные, политические и экономические институты в своей деятельности исходили из идеи безусловного прощения, ненасилия и бесконечной любви. Это попросту невозможно. Попытки «жить по Евангелию» всегда приводили к краху. И именно потому, что Евангелие – это не закон, по которому можно строить свою повседневную жизнь, а совершенно другая реальность. Жить по Евангелию так же невозможно, как жить по нотам прекрасного музыкального произведения. Как жить по признанию в любви, которое вы однажды услышали. Музыка, милость, любовь – это не закон, не правила, не предписания.

Соответственно, по убеждению лютеран, христианин может и даже должен служить в армии, занимать государственные посты, выступать в суде, словом, заниматься любым мирским делом, приносящим общественную пользу. Будучи добрым христианином, он не может уклоняться от «мирского» служения Богу, уклоняться в том числе от порой «черной» и неприятной работы.

При этом речь отнюдь не идет об уступках миру, о сделках с совестью. Напротив, такое служение, даже самое, казалось бы, неблагодарное, – это служение самому Богу в Его мирском царстве, который таким образом управляет миром, и потому оно есть благое дело. Задача государства и общества – это задача, данная от Бога. Она отличается от глубинной задачи церкви, и формы ее осуществления отличаются от церковных форм. Но все же это задача, данная от Бога. Поэтому церковь должна признавать эту задачу государства и общества, уважать и принимать ее.

Однако учение о двух Царствах нельзя сужать только до вопроса отношений церкви и государства. На самом деле оно затрагивает куда более обширные области христианской жизни. Речь идет о соотношении откровения, данного нам в Евангелии, со всем комплексом проблем повседневной жизни христиан в мире. Таким образом, данное учение неизбежно будет касаться областей не только политики, но и этики, экономики, а также (что становится особенно важным в последнее время) экологии, технологии и науки.