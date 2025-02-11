Убийства в истории преступлений стоят особняком и кажутся чем-то крайне отталкивающим. И среди орудий убийства найдется совсем немного таких, которые являются столь же патологически притягательными, как яды. В отличие от импульсивных убийств, совершаемых спонтанно, отравление — хладнокровное, спланированное — идеально подходит под юридическое определение понятия «преступный умысел». Для такого деяния требуется подготовка: необходимо не только знать привычки жертвы, но и обдумать, как доставить яд в ее организм. Одни вещества убивают за считаные минуты, а другие можно давать в течение длительного времени, чтобы они накапливались, тем самым постепенно приближая человека к неминуемой гибели.

Эта книга отнюдь не каталог отравителей и их жертв. Скорее, она посвящена природе ядов и механизму их воздействия на человеческий организм на молекулярном, клеточном и физиологическом уровнях. Яды убивают по-разному: у каждого из них своя, только ему присущая схема. Симптомы отравления тоже разные — зачастую именно они позволяют понять, какой конкретно яд был использован. Иногда эта информация становится ключом к правильному лечению, и пострадавший человек полностью выздоравливает, но в некоторых случаях осведомленность о том, какой яд применил преступник, не дает никаких преимуществ, поскольку противоядия просто не существует.

В английском языке слова poison, «яд», и toxin, «токсин», часто употребляют как синонимы, хотя, строго говоря, это далеко не одно и то же. Ядом можно назвать любое вредное для организма химическое вещество, как природное, так и рукотворное, а термин «токсины», как правило, используют применительно к опасным для жизни химическим соединениям, которые вырабатываются именно живыми существами. Впрочем, с чем бы вы ни столкнулись — с ядами или с токсинами, разница между этими веществами будет чисто теоретической. В Древней Греции словом toxikon называли «яд, в который обмакивают стрелы»: в те времена наконечники стрел смазывали растительными соками, чтобы увеличить их смертоносную силу. Впоследствии это слово соединили с греческим logos, что значит «понятие, мысль», и получили «токсикологию» — науку, которая изучает ядовитые вещества. Английское слово poison — «яд» — восходит к латинскому слову potio, означавшему просто-напросто «питье, напиток». Постепенно слово меняло свою форму и превратилось в старофранцузское puison или poison. В английском языке это слово впервые появляется в 1200 году в значении «смертельное зелье или вещество».

Яды, полученные из живых организмов, часто представляют собой смесь множества химических веществ. Например, неочищенный сок белладонны (ее еще называют красавкой) довольно опасен сам по себе, но путем очистки из него можно выделить химическое вещество атропин. Из ядовитой наперстянки также можно получить отдельное вещество — дигоксин.

Брэдбери, Нил - Яды: великолепная история человечества

Пер. с англ. В. Горохова; науч. ред. В. Северцев. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 256 с. — (Великолепная история человечества).

ISBN 978-5-00195-863-5

Брэдбери, Нил - Яды: великолепная история человечества – Содержание

ЧАСТЬ I. БИОМОЛЕКУЛЫ СМЕРТИ

Введение

ГЛАВА 1 Инсулин и ванна миссис Барлоу

ГЛАВА 2 Атропин и тоник для Александры

ГЛАВА 3 Стрихнин и Ламбетский отравитель

ГЛАВА 4 Аконитин и карри миссис Сингх

ГЛАВА 5 Рицин и закат Георгия на станции Ватерлоо

ГЛАВА 6 Дигоксин и Ангел смерти

ГЛАВА 7 Цианид и профессор из Питтсбурга

ЧАСТЬ II. МОЛЕКУЛЫ СМЕРТИ ИЗ НЕДР ЗЕМЛИ

ГЛАВА 8 Калий и кошмарная медсестра

ГЛАВА 9 Полоний и неразборчивый кишечник Саши

ГЛАВА 10 Мышьяк и какао для месье Л’Анжелье

ГЛАВА 11 Хлор и медсестра-убийца из Лафкина

ЭПИЛОГ Сад смерти

ПРИЛОЖЕНИЕ

Какими бывают яды

Благодарности

Примечания

Библиография