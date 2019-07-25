С учетом того, что автор «Илиады» и «Одиссеи» не является исторической личностью, не будет излишней смелостью сказать, что вплоть до Данте Алигьери, автора «Божественной комедии», Платон — величайший писатель из известных Западу. На протяжении более тысячелетия — в эллинистическую эпоху, в период Римской империи и в Византии — труды Платона, усердно сохраняемые его последователями, рассматривались как литературный образец.

Латинский перевод, выполненный Марсилио Фичино в конце XV в., открыл Платона для Европы, где его окружила та же слава.

Люк Бриссон – Платон - Писатель, который изобрел философию

Издательство Rosebud Publishing, 2019 год — 288 с.

ISBN 978-5-905712-25-8

Люк Бриссон – Платон – Писатель, который изобрел философию - Содержание

Предисловие: правда и вымысел

1. Имя, происхождение, рождение и юность Платона: Чудесное рождение?

2. Отношения Платона с Сократом и его окружением: неверный ученик и воинственный коллега?

3. Поражение Афин и осуждение Сократа: две трагедии в основании философии?

4. Показательный провал: может ли философ быть советником главы государства?

5. Опасное путешествие: был ли Платон продан в рабство?

6. Оригинальность Платона: был ли он плагиатором? Пифагорейцы Демокрит Протагор Гомер Комедиографы

7. Человек и гражданин: война и любовь Платона

8. Наследство: найдено ли завещание Платона?

9. Можно ли назвать Платона писателем?

10. Диалог: как незнающий Сократ стал образцовым воспитателем?

11. Платон против поэтов: хотел ли он изгнать их из города?

12. Платон против софистов: был ли Платон «могильщиком» софистов?

13. Этика, моральный реализм и умопостигаемые идеи: существуют ли универсальные и неизменные ценности?

14. Политика: Платон — основоположник тоталитаризма? «Государство» «Законы»

15. Физика: презирал ли Платон чувственный мир?

16. Платон о душе: начало движения и временная хозяйка тела? Вопрос о человеческой душе Душа в греческой традиции

17. Платон и традиционная религия: суровый приговор? Мифы Ритуалы

18. Мысль без системы: было ли у Платона тайное учение?

19. Академия и рукописная традиция: как до нас дошли сочинения Платона Древняя Академия Новая Академия Средний платонизм Неоплатонизм Платоновский корпус и его сохранность Современные издания

20. Платон: оригинальность и наследие

Приложение

Люк Бриссон – Платон – Имя, происхождение, рождение и юность Платона: Чудесное рождение?

Кому не знакомо имя Платона? И все же в античности ходили упорные слухи о том, что это — прозвище философа, а подлинное его имя — Аристокл (Диоген Лаэртский, «О жизни знаменитых философов» [далее DL] III, 4)1, в честь деда, согласно афинской традиции. «Платон» означает «широкоплечий, мощный, коренастый». Диоген Лаэртский предлагает три объяснения такому прозвищу: крепкое сложение философа, широкий лоб или же широта стиля. Невозможно сказать наверняка, было ли это прозвищем, но скорее всего, нет — заметим, что в двух своих диалогах Платон упоминает себя самого, говоря, что «Платон» присутствовал при суде над Сократом («Апология» 34а), но не был рядом, когда тот выпил цикуту («Федон» 59с). Платон родился, вероятно, в 88-ю олимпиаду (428- 425 года до Р.Х.) и умер в 108-ю олимпиаду (348-345 года до Р.Х.) в возрасте 81 года. Большой точности в этом отношении не приходится ожидать (отсюда наше «вероятно»), и вот по каким причинам. В Афинах новый год начинался в августе, поэтому, в зависимости от месяца, год рождения Платона соответствует 428 или 427 году согласно нашему летосчислению, а год смерти — 348 или 347 году до Р.Х.

Хуже того, возраст Платона на момент смерти, указанный биографами, похоже, подсказан нумерологическими соображениями: в самом деле, 81 — это квадрат 9, а число 9 само является квадратом совершенного числа 3. Одним словом, все, что мы можем сказать, это то, что Платон умер в весьма преклонном для той поры возрасте и что его жизнь приходится на последнюю четверть V в. и первую половину IV в. до Р.Х.

Платон происходил из знатного афинского семейства. Как было принято в той среде, его происхождение как по отцовской, так и по материнской линии возводилось к богам и древним афинским правителям. Семья его матери Периктионы вела свой род от Солона, государственного деятеля и поэта VII-VI веков. Солон, считавшийся первым законодателем Афин, возводил свою родословную через Нелея вплоть до морского бога Посейдона, который, согласно мифу, поспорил с Афиной о том, кому из них владеть Афинами. Отец Платона, Аристон, сын Аристокла, включал в число своих предков Кодра, одного из первых афинских царей и сьша Меланфа, тоже происходящего от Посейдона. После кончины Аристона Периктиона вновь вышла замуж за Пирилампа, которому она родила сына Антифонта (сводного брата Платона, упомянутого им в начале диалога «Парменид», см. генеалогическую таблицу 1). И по линии отца, и по линии матери Платон был афинским гражданином. Тем не менее, он родился на Эгине (см. карту 1) — острове, расположенном на расстоянии примерно 20 км к юго-западу от Афин, причем в период Империи там показывали дом, где он, предположительно, был рожден. Но как это объяснить? В 431 году афиняне, опасаясь, как бы остров не стал для их противника Спарты плацдармом для нападения на Афины, изгнали население острова и заселили его своими колонистами. Вероятно, именно при этих обстоятельствах отец Платона попал на Эгину. Но в 405 году, когда Афины были разбиты Спартой, афинские поселенцы были изгнаны с острова спартанским флотоводцем Лисандром; те же, кто за несколько лет до этого был вынужден отправиться в изгнание к пределам Лаконии и Арголиды, вернулись на свои земли. Эгина стала тыловой базой для победоносных операций Спарты против Афин.