Квинтилиан Марк Фабий - Обучение оратора - Книга I - О начальном обучении и школе грамматика

Этой публикацией Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС начинает издание нового перевода трактата Квинтилиана «Обучение оратора». Отсутствие на русском языке полного перевода и современного научного издания этого памятника — существенная лакуна в отечественной гуманитарной науке, причем не в одной лишь классической филологии, поскольку сочинение Квинтилиана — это не только наиболее полный свод грамматического и риторического искусства классической античности, но и сочинение, непосредственно влиявшее на развитие европейского образования и теории различных форм словесности на протяжении многих веков вплоть до Нового времени.

Проект, осуществлявшийся коллективом авторов в ШАГИ РАНХиГС на протяжении нескольких лет, был как раз призван восполнить этот зияющий пробел. Хотя базовая работа сделана, впереди еще много трудов по редактированию перевода, приведению его к стилистическому и терминологическому единообразию, уточнению и расширению комментариев. В этом смысле публикация первой книги трактата, подготовленной Н. В. Драчёвой и М. В. Шумилиным, — событие и самодостаточное, и в то же время ориентированное на перспективу. Самодостаточное прежде всего потому, что это первая после очень долгого перерыва публикация «русского Квинтилиана».

Самодостаточное, поскольку первая книга — разумеется, одна из самых важных в трактате — представляет собой развернутый обзор системы, если можно так выразиться, «начального» римского образования, предшествующего риторской школе, и содержит большое число важных сведений культурного и историко-научного характера, интересных для самой разной аудитории. Самодостаточное, наконец, потому, что по тщательности и скрупулезности подготовки (в том числе и текстологической), подробности комментария она, на мой взгляд, являет собой достойный образец публикации весьма трудного и насыщенного античного текста. Но все же это — первая книга трактата, и в этом смысле она для авторов перевода последующих книг и комментария к ним — образец и ориентир, реакция на нее станет важным подспорьем в дальнейшей работе. Поэтому обычные для научного труда призывы к замечаниям и критике здесь — не дань научному этикету, а насущная необходимость, и мы будем с нетерпением ждать, как эта книга будет воспринята профессиональным сообществом.

Квинтилиан Марк Фабий - Обучение оратора - Книга I - О начальном обучении и школе грамматика

перевод с латинского Н. В. Драчёвой;

под ред. и с комментарием М. В. Шумилина

Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2025, 392 с.

ISBN 978-5-85006-534-8

Квинтилиан Марк Фабий - Обучение оратора - Книга I - О начальном обучении и школе грамматика - Содержание

Вводное слово (Н. П. Гринцер)

Введение (М. В. Шумилин)

Книга I. О начальном обучении в школе грамматика

{Вступление}

I {Как следует обучать первоосновам}

II {Где разумнее обучать детей: дома или в школах}

III {Как распознать у детей врожденные способности и как их развивать}

IV {О грамматике}

V

VI

VII

VIII

IX {Об обязанностях грамматика}

X {Необходимо ли будущему оратору знание других наук}

{О музыке}

{О геометрии}

XI {О началах обучения произношению и жестикуляции}

XII {Можно ли одновременно обучать детей многим предметам}

Библиография

Appendix. A Short Summary of the Textual Principles of the Edition and a List of Textual Innovations Proposed and Discussed in the Commentary