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Квинтилиан - Обучение оратора - Книга I

Квинтилиан Марк Фабий - Обучение оратора - Книга I - О начальном обучении и школе грамматика
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Cultural Studies Art, Philology Literature
Этой публикацией Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС начинает издание нового перевода трактата Квинтилиана «Обучение оратора». Отсутствие на русском языке полного перевода и современного научного издания этого памятника — существенная лакуна в отечественной гуманитарной науке, причем не в одной лишь классической филологии, поскольку сочинение Квинтилиана — это не только наиболее полный свод грамматического и риторического искусства классической античности, но и сочинение, непосредственно влиявшее на развитие европейского образования и теории различных форм словесности на протяжении многих веков вплоть до Нового времени.
Проект, осуществлявшийся коллективом авторов в ШАГИ РАНХиГС на протяжении нескольких лет, был как раз призван восполнить этот зияющий пробел. Хотя базовая работа сделана, впереди еще много трудов по редактированию перевода, приведению его к стилистическому и терминологическому единообразию, уточнению и расширению комментариев. В этом смысле публикация первой книги трактата, подготовленной Н. В. Драчёвой и М. В. Шумилиным, — событие и самодостаточное, и в то же время ориентированное на перспективу. Самодостаточное прежде всего потому, что это первая после очень долгого перерыва публикация «русского Квинтилиана».
Самодостаточное, поскольку первая книга — разумеется, одна из самых важных в трактате — представляет собой развернутый обзор системы, если можно так выразиться, «начального» римского образования, предшествующего риторской школе, и содержит большое число важных сведений культурного и историко-научного характера, интересных для самой разной аудитории. Самодостаточное, наконец, потому, что по тщательности и скрупулезности подготовки (в том числе и текстологической), подробности комментария она, на мой взгляд, являет собой достойный образец публикации весьма трудного и насыщенного античного текста. Но все же это — первая книга трактата, и в этом смысле она для авторов перевода последующих книг и комментария к ним — образец и ориентир, реакция на нее станет важным подспорьем в дальнейшей работе. Поэтому обычные для научного труда призывы к замечаниям и критике здесь — не дань научному этикету, а насущная необходимость, и мы будем с нетерпением ждать, как эта книга будет воспринята профессиональным сообществом.

Квинтилиан Марк Фабий - Обучение оратора - Книга I - О начальном обучении и школе грамматика

перевод с латинского Н. В. Драчёвой;
под ред. и с комментарием М. В. Шумилина
Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2025, 392 с.
ISBN 978-5-85006-534-8

Квинтилиан Марк Фабий - Обучение оратора - Книга I - О начальном обучении и школе грамматика - Содержание

Вводное слово (Н. П. Гринцер)
Введение (М. В. Шумилин)
Книга I. О начальном обучении в школе грамматика
  • {Вступление}
  • I {Как следует обучать первоосновам}
  • II {Где разумнее обучать детей: дома или в школах}
  • III {Как распознать у детей врожденные способности и как их развивать}
  • IV {О грамматике}
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX {Об обязанностях грамматика}
  • X   {Необходимо ли будущему оратору знание других наук}
  • {О музыке}
  • {О геометрии}
  • XI {О началах обучения произношению и жестикуляции}
  • XII {Можно ли одновременно обучать детей многим предметам}
Библиография
Appendix. A Short Summary of the Textual Principles of the Edition and a List of Textual Innovations Proposed and Discussed in the Commentary
Views 562
Rating 4.5 / 5
Added 15.04.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
4.5/5 (1)

Comments (2 comments)

T
tarasenko 1 year ago

Отличное издание, спасибо! Новозпаетникам, особенно работающими с посланиями, следует иметь в запасниках...
A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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