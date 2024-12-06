Британское психоаналитическое общество (БПО) - член Международной психоаналитической ассоциации - было основано Э. Джонсом в 1919 году. Вскоре он организовал Лондонский психоаналитический институт и поликлинику и в течение более 20 лет был президентом БПО. В 1927 году по приглашению Э. Джонса М. Кляйн переехала в Англию. Поселившись в Лондоне, она продолжила заниматься детским анализом. Анна Фрейд, которая в то время также занималась в Вене детским психоанализом, опубликовала в 1927 году книгу «Введение в технику детского психоанализа», в которой подвергла резкой критике терапевтические методы Кляйн. В частности, она отрицала понятие постулированного Кляйн инфантильного Сверх-Я, а также сомневалась в существовании переноса и агрессивных фантазий в детском анализе.

Данные взгляды вызвали жесткую критику внутри кляйнианской группы психоаналитиков. В свою очередь, они подвергли резкой критике взгляды А. Фрейд на детский психоанализ, полагая, что введенная ею вступительная фаза анализа препятствовала наступлению невроза переноса. Они также отвергали свойственный А. Фрейд педагогический подход к анализу ребенка.

В 1938 году после аншлюса Австрии национал-социалистами и переезда 3. Фрейда и А. Фрейд в Лондон, где она организовала ядро новой группы аналитиков «венской школы», с новой силой разгорелась полемика между А. Фрейд и М. Кляйн по вопросам детского анализа. В 1943 году эти разногласия вылились в открытую конфронтацию, в которой против М. Кляйн выступали среди прочих тогдашний президент БПО Эдвард Гловер и ее дочь Мелитта Шми- деберг. Результатом конфронтации стали уход Гловера с поста президента БПО, а также заключение «джентльменского соглашения» между М. Кляйн, А. Фрейд и новым президентом БПО Сильвией Пэйн, по которому внутри БПО организовывались три аналитические группы: 1) кляйнианская группа (Джоан Ривьер, Сюзн Айзекс, Паула Хайманн, Уинфред Бион и др.); 2) группа А. Фрейд («В» группа) (Дороти Барлингам, Вилли Хоффер, София Данн и др.); 3) группа независимых аналитиков («А» группа) (Дональд Вин- никотт, Рональд Фэйрберн, Микаэл Балинт, Сильвия Пэйн и др.). Таким образом, впервые в истории психоанализа узаконивался плюрализм мнений и уравнивались в правах различные течения.

Крайне спекулятивные конструкции по поводу инфантильного переживания впоследствии стали причиной конструктивной критики. В частности, говоря о специфике психологических исследований, французский феноменолог М. Мерло-Понти писал, что, так как в психологии «ни одна вспомогательная гипотеза не является необходимой», то в психоанализе, как и в других гуманитарных науках, крайне важно не выделять какой-либо теории в качестве главенствующей. Подобную точку зрения разделяет британский психоаналитик У. Бион, который считает, что то или иное представление может быть полезным лишь до тех пор, пока не появится возможность заменить его на более удачное. «Столкнувшись со сложностью человеческой психики, - пишет Бион, - аналитик с осторожностью должен использовать даже признанный научный метод; последний может оказаться столь же уязвимым, как и психотическое мышление, несмотря на тщательность разработки этого метода».

Британская школа психоанализа - Кн. 1

Общ. ред. и пер. с англ. В.В. Старовойтова. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация». 2025. - 336 с.

ISBN 978-5-88373-793-9

Британская школа психоанализа - Кн. 1 – Содержание

Владимир Старовойтов. Введение

Авторы

ПУТИ РАЗВИТИЯ КЛЯЙНИАНСКОЙ МЫСЛИ

Элизабет Спиллиус. Развитие в кляйнианском мышлении: общий обзор и личная точка зрения

Ханна Сигап Замечания о формировании символа

Уилфред Рупхерт Бион Теория мышления

ПЕРЕНОС И СЕПАРАЦИЯ

Бетти Джозеф Перенос: общая ситуация

Эрик Бренман Сепарация: клиническая проблема

КОНТЕЙНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Майкл Фельдман. Проективная идентификация в фантазии и разыгрывании

Джон Штайнер. Центрированные на пациенте и центрированные на аналитике интерпретации: некоторые подразумеваемые смыслы относительно контейнирования и контрпереноса

ГРУППА «НЕЗАВИСИМЫХ» АНАЛИТИКОВ

Дональд Вудс Винникотт Страх психического расстройства

Масуд Хан Раса Мухаммед Концепция кумулятивной травмы

НАРЦИССИЗМ И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ

Мервин Глассер. Возникающие проблемы в психоанализе определенных нарциссических расстройств

Разин Джозеф Перелъберг. Взаимосвязь между идентификациями и идентичностью в анализе вспыльчивого молодого человека

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Деннис Дункан. Поток интерпретации - побочная интерпретация, сила и течение

Джозеф Сандлер, Энн-Мари Сандлер. Прошлое бессознательное, настоящее бессознательное и интерпретация переноса

СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Мозес Лауфер. Центральная мастурбаторная фантазия, окончательная сексуальная организация и юность

Эгле Мозес Лауфер Женский эдипов комплекс и отношение к телу

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Британская школа психоанализа - Кн. 2

Общ. ред. В.В. Старовойтов: пер. с англ. В.В. Старовойтов. К.В. Ягнюк. - Μ.: Канон+ РООИ «Реабилитация». 2025. - 352 с.: ил.

ISBN 978-5-88373-834-9

Британская школа психоанализа - Кн. 2 – Содержание

Владимир Старовойтов. Введение

Авторы

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

Марк Солмс. Предварительные замечания относительно интеграции психоанализа и неврологической науки

Анна Фрейд. Инсайт - его наличие и отсутствие как фактор в нормальном развитии

Майкл Парсонс Сексуальность и перверсия - сто лет спустя. Исследование того, что было открыто Фрейдом

ШИЗОИДНЫЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ

Рональд Фэйрберн. Пересмотр психопатологии психозов и неврозов

Мелани Кляйн. Заметки о некоторых шизоидных механизмах

Герберт Розенфельд. Исследование потребности отыгрывания у невротических и психотических пациентов в ходе анализа ....

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Перл Кинг. Аффективный отклик аналитика на сообщения пациента

Джозеф Сандлер. Контрперенос и ролевая откликаемость

ТРЕХСТОРОННЕЕ ПРОСТРАНСТВО И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ОТСУТСТВИЯ

Дана-Биркстед Брин. Фаллос, пенис и ментальное пространство

Рональд Бриттон. Субъективность, объективность и трехстороннее пространство

ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ

Адам Лиментани. Клинические типы гомосексуальности

ИГРА С РЕАЛЬНОСТЬЮ

Мэрион Милнер. Аспекты символизма в понимании не־Я

Питер Фонажи и Мэри Таргет. Игра с реальностью

МАТЬ В КАЧЕСТВЕ «УДЕРЖИВАЮЩЕГО» И ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА

Кристофер Боллас. Трансформирующий объект

Дональд Винникотт. Теория родительско-младенческих отношений

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ