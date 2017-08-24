Несмотря на достижения (научно-технические, правовые, социальные), несмотря на то, что XX век дал некоторые образцы новой морали, большинство человечества по-прежнему живет в трудных социальных условиях, раздираемое политическими, этническими и религиозными страстями. По-прежнему идут войны, то там, то здесь возникают разного рода трагические конфликты, в том числе религиозные.

Наблюдается отход от нравственных постулатов, сформулированных основными мировыми религиями, в том числе — и в первую очередь — христианством.

Бровко Л. Н. - Церковь и Третий рейх

Л. Н. Бровко. — СПб.: Алетейя, 2013. — 472 с, [32] с. ил.

ISBN 978-5-91419-247-8

Людмила Бровко - Церковь и Третий рейх - Содержание

Предисловие. Источники и историография

Введение. Цивилизационный кризис, к истории вопроса

§ 1. Цивилизационный кризис

§ 2. К истории вопроса

Часть I. Христианские церкви и национал-социализм (1933—1939). Конформизм и конфронтация

Глава 1. Истоки и смысл национал-социалистского отторжения христианства

§ 1. Предшественники национал-социализма. Мировоззренческий излом

§ 2. Нацистская и народническая (фёлькише), протестантская идеология о христианстве и церкви

Глава 2. Католическая церковь в 1933 г. Иллюзии и реальность

§ 1. Путь к конкордату

§ 2. Кардинал М. фон Фаульхабер.Рождественские проповеди

Глава 3. Немецкий протестантизм и проблема единой национальной церкви (1933 г.)

§ 1. Религиозное движение «Немецкие христиане». Теологические истоки

§ 2. Конституционные проблемы. Движение молодых реформаторов

§ 3. Арийский вопрос и создание Чрезвычайного пасторского союза

§ 4. Митинг во Дворце спорта (ноябрь 1933 г.). Кризис и формирование Исповеднического фронта

Глава 4. Под знаком Исповедующей церкви (1934-36 гг.)

§ 1. Усиление конфронтации. Барменский синод и образование Исповедующей церкви

§ 2. От Бармена до Далема. Радикализация Исповедующей церкви. Поиск истины

§ 3. Компромисс и конфронтация.Меморандум и Кафедральное послание 1936 г

Глава 5. Немецкая Евангелическая церковь в предвоенные годы

§ 1. «Немецкие христиане» и «Немецковерующие» (Deutschglaubigen). Всплеск активности

§ 2. 1937-1939 годы — годы кризиса и основополагающих решений

Глава 6. Католическая церковь в 1934-39 гг

§ 1. Натиск властей и попытки противодействия

§ 2. Мировоззренческое сопротивление.Энциклика «Mit brennender Sorge». Теология Гуардини

Часть II. Христианское сообщество в годы Второй мировой войны (1939—1945)

Глава 7. Немецкая Евангелическая церковь в годы войны

§ 1. Проблема патриотизма и поиски религиозного мировоззрения

§ 2. Дитрих Бонхёффер: судьба и вера

Глава 8. Церковь и церковная жизнь во время войны. Противостояние

§ 1. Борьба за молодежь.Проблемы религиозного образования и воспитания

§ 2. Внутрицерковная деятельность. Борьба за ритуалы и святыни

§ 3. Проблемы христианской нравственности

§ 4. Разобщенность христианского сообщества.Война и проблема патриотизма

Глава 9. Католическая церковь и государство

§ 1. Мировоззренческое противостояние и борьба против государственного диктата

§ 2. Иезуиты и национал-социализм.Комитет по делам Ордена

§ 3. Пастырские послания католического духовенства (1941-43 гг.) и проблема прав человека

§ 4. Антикоммунизм и еврейский вопрос

Глава 10. Католики в подполье. «Персональный социализм» А. Дельпа

§ 1. К вопросу о будущих взаимоотношениях государства и церкви

§ 2. Альфред Дельп. «Новый порядок»

§ 3. Христианское образование и воспитание

§ 4. Проблема прав и свобод. Основной закон

§ 5. Социальные проблемы

§ 6. Тюремные записки А.Дельпа. Завещание потомкам

Глава 11. Христиане в Национальном комитете «Свободная Германия»

§ 1. Антифашистская пропаганда. Переосмысление прошлого и переоценка ценностей

§ 2. Комиссия по делам церкви. Проблема христианской вины и ответственности

Заключение. После войны

Библиография

Именной указатель

Людмила Бровко - Церковь и Третий рейх - Источники и историография

Христианство как существенная составная часть мировой культуры призвано быть ответственным за все области человеческой деятельности, за всё происходящее на земле, призвано активно участвовать во всех сферах бытия. Некоторые исследователи считают, более того, что христианство «не может быть отнесено исключительно к частной сфере»5. Если бы христианство в качестве этической основы и силы социального воздействия было бы отброшено на обочину, маргинализировано, то «пришлось бы отвергнуть не только все наследие европейского прошлого, но и поставить под сомнение достойное будущее европейца — каждого европейца, верующего или неверующего».

Проблема ответственности христианских церквей за состояние общества, ответственности самого христианского сообщества за происходящее в мире стоит в центре предлагаемого исследования. Рассматривается эта проблема через призму взаимоотношений церкви и государства в период национал-социалистской диктатуры в Германии (1933-1945).

Противоречивый опыт деятельности христианских (католической и протестантской) церквей в Германии в период фашизма, составляющий предмет нашего исследования, весьма поучителен. Тогда имел место еще более острый, чем в современности, кризис христианской цивилизации и христианской культуры, и церкви вынуждены были искать способы выхода из этого кризиса, противостоять натиску бесчеловечной, безнравственной идеологии и практики национал-социалистского режима. Но тогда же имели место и попытки слияния с режимом, приспособления к нему. Проблемы конформизма и конфронтации вечные, — они актуальны и по сей день.

В советской историографии долгое время не было специальных работ по предложенной теме — она освещалась косвенно на фоне различных исторических сюжетов, прежде всего, сюжетов, связанных с фашизмом, с антифашистским сопротивлением, с деятельностью партий, или же в рамках историографических исследований. Есть работы по общим вопросам католицизма, истории Ватикана. Как правило, с остро критических, классовых позиций относились к деятельности христианских церквей, особенно к церковной иерархии. Здесь следует отметить работы, И. Р. Григулевича, Л. Н. Великович, Н. А. Ковальского, М. П. Мчедлова, Н. Н. Поташинской, М. М. Шейнмана и др. по истории папства.

Марксистские исследователи несколько преувеличивали профашистские тенденции верхнего эшелона церкви, — здесь их познания ограничивались соответственно трактуемым конкордатом, заключенным между Ватиканом и нацистским режимом в 1933 г., да смутными представлениями о профашистской позиции протестантской церкви вообще. Не было представлено объемной картины деятельности церквей во всей ее сложности и неоднозначности, картины непростых их взаимоотношений с фашистским государством с присущими им как взаимоисключающими, так и взаимопроникающими тенденциями.

В этих исследованиях, как правило, уделялось большое внимание рядовым прихожанам и представителям низшего и среднего клира, что, разумеется, было важно, особенно, если учитывать тот бесспорный факт, что в их рядах действительно имело место антифашистское противостояние, а среди высшего клира были сильны настроения конформизма и восхищения режимом. Конечно, настроения конформизма наблюдались повсеместно и в кругах мирян, — иначе бы не было массовой поддержки нацистского режима, наличие которой оспаривать трудно.

Отечественные историки весьма критически оценивали деятельность христианских церквей, в особенности их руководства, в период нацистской диктатуры. Г. Л. Розанов писал о фактическом сговоре глав церквей, «князей церкви», как он их называл, «с фашистами за спиной верующих трудящихся»8. Л. И. Гинцберг и Я. С. Драбкин отделяли церковные верхи, которые, по их мнению, были солидарны с Гитлером «в главном — в стремлении укрепить власть буржуазии, в борьбе против революционных идей», от христианских масс и отмечали негативное воздействие политики клерикальных верхов на антифашистскую борьбу, на возможности сотрудничества с коммунистами9. Не исключая связей церковной иерархии с правящими кругами, следует отметить, однако, самостоятельность церковной политики, обусловленную собственно религиозными и мировоззренческими причинами.

Гинцберг особо отмечал антифашистскую позицию низшего духовенства, приводил примеры его несогласия с режимом, подчеркивал, что «среди непролетарских слоев населения они (священники на местах. — Л. Б) оказались едва ли не наиболее стойкими в отстаивании своих взглядов, несовместимых с гитлеровским господством, нацистской идеологией».

Д. Е. Мельников и Л. Б. Черная подчеркивали готовность иерархии мириться с режимом, одновременно отмечая сопротивление рядовых священнослужителей, выступавших против нацистских злодеяний11. М. Б. Корчагина также отделяет позицию «церковных авторитетов» от оппозиционных режиму представителей духовенства и мирян, подчеркивая, что неприятие последними режима «зачастую имело индивидуальный характер и ограничивалось морально-нравственной сферой».

Отрицает наличие в церкви какого-либо сопротивления в своей работе, посвященной историографическим проблемам, Л. А. Мерцалова. Она критически оценивает позицию «клерикалов» как позицию самосохранения, признавая антифашистское поведение лишь отдельных представителей церкви. Д. М. Проэктор утверждал, в частности, что Католическая церковь безусловно поддерживала нацистов. Исследователь ссылался при этом на антикоммунистическую позицию Папы Пия XI, на его слова, что он-де «счастлив видеть в Гитлере личность во главе германского правительства, которая на своем знамени начертала бескомпромиссную борьбу с коммунизмом и нигилизмом».

Есть специальная работа, посвященная взаимоотношениям рабочего класса и политического католицизма в период со второй половины XIX в. до окончания Веймарской республики — работа Л. Д. Ходорковского. Автор достаточно дифференцированно подошел к проблеме политического католицизма, подробно останавливаясь на деятельности Католической партии Центра, отмечая различные течения и тенденции в политическом католицизме. С одной стороны, это те, кто отвергал национализм и реакцию, с другой — деятели, стремившиеся к сотрудничеству с нацистами, дезорганизовывавшие тем самым широкие круги рабочего класса, составлявшего массовую базу католицизма.

Некоторые из представленных концепций имеют место и в западной историографии, — и это независимо от классовых и прочих позиций. Речь идет лишь об особых пристрастиях и особой точке зрения тех или иных историков. Еще раз подчеркнем, что исследования историков-германистов касались преимущественно нецерковных сюжетов.

Однако уже в конце 80-х - 90-е годы (на волне проснувшегося интереса к церковным проблемам) в советской, а затем уже российской, историографии появились труды, специально посвященные церковной тематике, взаимоотношениям церкви и государства, освещающие деятельность церквей в разных странах и разных регионах — труды О. В. Чернышевой, А. А. Кисловой, В. А. Коленеко, А. А. Красикова, Г. С. Остапенко, Е. Ю. Поляковой и др.. Особо хочется отметить чрезвычайно важные для нашей тематики исследования деятельности церквей в XX веке в фашистских государствах (в Италии и Испании), монографии Е. С. Токаревой и Л. В. Пономаревой. Ряд работ современных авторов посвящен общим проблемам истории католицизма, где по-новому представлены взаимоотношения церкви и государства, в частности, Католической церкви и государства, во всей их неоднозначности, исторической сложности и противоречивости.

Что касается собственно германской истории, то здесь следует отметить учебное пособие М. Е. Ерина, использующее серьезный источниковедческий материал и исследующее деятельность Католической церкви в период с 1930 г. по лето 1933 г. Автор критически относится к деятельности Католической церкви в период фашизма. Он считает, что Гитлеру удалось сломить Католическую церковь и заполучить ее в союзницы, что на Католическую церковь «падает доля вины за нацистское господство», — католический епископат поддерживал правительство Гитлера «в решающих вопросах внутренней и внешней политики». Несмотря на имевшие место противоречия между церковью и режимом и выступления против него отдельных священников, «существенные разногласия... не носили принципиального характера... Ни на какой стадии фашистской диктатуры католическое духовенство в принципе не отмежевывалось от нацистов».

Диссертация А. В. Гаврилова посвящена деятельности Католической церкви в период фашизма. Автор подчеркивает сложность взаимоотношений католической церкви и государства (от сотрудничества до борьбы), уделяет особое внимание описанию нацистской системы наблюдения за церковью. Диссертация В. А. Гарнова затрагивает некоторые аспекты предложенной проблемы, в частности, проблему христианского сопротивления. Работы М. В. Шкаровского и А. К. Никитина уделяют внимание церковной политике нацистов по отношению к православным общинам, а также к православным церквам на оккупированной территории.

Впервые в российской историографии обозначенные нами проблемы, касающиеся деятельности обеих основных конфессий (протестантской и католической) на протяжении всего периода фашистской диктатуры (1933-1945), всего христианского сообщества в Германии, во всей их сложности и противоречивости, во всей их многозначности, были поставлены и обобщены в статьях автора данного труда, Л. Н. Бровко.

Изучением деятельности церквей в период фашистской диктатуры, давно и серьезно занимаются исследователи разных стран, в первую очередь Германии. Еще в период существования двух германских государств; историки ГДР весьма критически, следуя марксистской традиции, относились к позиции епископата обеих церквей, подчеркивая их тесную связь с правящими кругами, готовность к компромиссам, поддержку развязанной Гитлером войны и т. д. Это касается К. Дробиша, Г. Фишера, Й. Штрайзанда, это относится и к историкам Лейпцигской школы К. Новаку и К. Майеру. Однако весьма доброжелательно исследователи ГДР относились к низшим и средним слоям клира, к пастве. Их антифашист-! ский потенциал подчеркивают практически все исследователи. Это понятно и потому, что антифашисткое сопротивление составляло основу для сотрудничества марксистов и христиан в ГДР, кстати, вполне плодотворного сотрудничества.

В отличие от многих историков, Новак под церковным сопротивлением, более того, под политическим сопротивлением, понимает как раз деятельность церквей по спасению церковных организаций от тотальной унификации. Однако исследователь весьма критически настроен к возникшей в рамках Немецкой Евангелической церкви Исповедующей церкви («Bekennende Kirche»), оппозиционной режиму, считая ее весьма компромиссной. Деятельность Исповедующей церкви, по его мнению, не совсем подходит под определение сопротивления, что является весьма спорным утверждением, впрочем, как и спорным представляется заявление об антифашистской позиции всего церковного народа, так называемого (по Новаку) «церковного центра».