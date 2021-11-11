Константин Прохоров - Русский баптизм и православие

Прохоров - Русский баптизм и православие
Серия «Диалог»
Несмотря на сложную и подчас драматическую историю отношений между русским православием и отечественным протестантизмом, едва ли возможно отрицать их определенную внутреннюю взаимосвязь. При всей очевидной несхожести - в убранстве храмов, традициях, догматических взглядах - у них существуют и немалые точки соприкосновения. Проживание в одной стране на протяжении длительного времени, общая история и национальные корни, одинаковые гражданские обязанности и заботы, едва ли не единственный до недавнего времени русский («синодальный») перевод Библии и т.д. - все это неизбежно сближало и зачастую делало отечественных евангельских христиан и баптистов причастными к православному мышлению, культуре и, в некоторой мере, богословию - вероятно, даже больше, чем к классическому западному (европейскому или американскому) протестантскому опыту.
Уже в самых главных христианских доктринах - о Боге и спасении - мы можем отчетливо наблюдать эту тенденцию. В утверждении учения о Святой Троице и исхождении Духа Святого отечественные протестанты, как правило, наряду с опорой на основополагающие тексты Священного Писания, придерживаются древнего («восточного») Никео-Цареградского символа веры - без более позднего добавления filioque («и [от] Сына»), которое западные протестанты в свое время переняли из римско-католического вероучения. И в вопросах сотериологии российские евангельские христиане и баптисты, вольно или невольно, исторически чаще следовали более близкому им по духу восточно-христианскому учению о спасении, в котором, как протестанты, непременно делали большее ударение на веру, чем добрые дела, но все же были бесконечно далеки от западных реформатских взглядов на предопределение.
Помимо собственно богословия можно вспомнить также ряд восточно-христианских обычаев, которых по загадочным причинам стойко придерживается немалое число евангельских христиан и баптистов в разных уголках России и Украины, например, имеющих обыкновение: красить яйца на Пасху, декорировать зелеными ветвями молитвенные дома на Троицу, отмечать многие древние христианские праздники (Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Вознесение, Троица, Преображение), нередко вовсе игнорируемые евангельскими церквами на Западе. Примечательно также, что большинство русских протестантов празднует Рождество Христово по григорианскому стилю, одновременно с западными христианами, однако Пасху предпочитает встречать по юлианскому календарю, вместе с православными. И это вряд ли случайно: отечественные евангельские верующие всегда были своего рода живым мостом между западным и восточным христианством.
Константин Прохоров - Русский баптизм и православие
Серия «Диалог»
М.: Издательство ББИ, 2017.-х+ 460 с.
ISBN 978-5-89647-362-6
Константин Прохоров - Русский баптизм и православие - Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Предыстория вопроса
Русский «выбор веры»
Сектанты в отечественной литературе и публицистике
Баптисты в советском государстве в послевоенный период ..
Выводы
Выводы
Глава 2. Православие и баптистское богословие
Природа Бога: апофатизм, триединство
Спасение
Учение о человеке
Писание и предание
Эсхатология и понимание вечности
Выводы
Глава 3. Экклезиология: таинства русских баптистов
Водное крещение
Вечеря Господня
«Семь таинств» русских баптистов
Выводы
Глава 4. Православие и «баптистская литургия»
Богослужебный круг
Чин богослужения
Обрядовые предметы и действия
Выводы
Глава 5. Православие и баптистские традиции (уклад жизни)
«Монашеский путь» русского баптизма
Святые и юродивые в братстве ЕХБ
Восточно-христианское самосознание советских баптистов
Выводы
Выводы
Глава 6. Советская баптистская субкультура
Протестантский Восток
Особенности обычаев, лексики и поэзии ЕХБ
Предания и суеверия в баптистской среде
Выводы
Глава 7. Баптистская субкультура «без Библии»
Еще один вид преданий ЕХБ
Легенды братства
Анализ сюжетов
Выводы
Заключение
Библиография
Указатель имен
Предметный указатель
Список основных сокращений
Приложение I.
Неподписанные цитаты в «Братском вестнике» (сравнение с «Добротолюбием»)
Приложение II.
Неподписанные цитаты в «Братском вестнике» (сравнение с другими православными источниками)
Приложение III.
Сопоставление версий стихотворения «Старинное предание»
Константин Прохоров - Русский баптизм и православие - Введение
Одним из наиболее важных условий формирования крупных этнических групп генетики называют изоляцию.[1] Влияние степени закрытости общества на уникальность его жизни, традиций и культуры, в свою очередь, хорошо известно историкам и этнографам.[2] О вековой изоляции Восточной церкви от Западной немало писалось с разных точек зрения.[3] В послевоенные годы СССР особенно строго придерживался политики изоляционизма, оградившись от стран Запада железным занавесом. Помимо многочисленных политических, экономических, историко-культурных и прочих последствий, такое положение дел способствовало образованию так называемого позднего советского баптизма - как будет показано ниже, только отдаленно напоминающего западные евангельские церкви.
Коммунисты, на долгое время искусственно отделив советских протестантов от их западных единоверцев и равно подвергая преследованиям и дискриминации любые религиозные общины в СССР, невольно создали условия, при которых православные и евангельские христиане-баптисты - представители наиболее крупных христианских течений внутри страны - парадоксальным образом сблизились между собой. Анализу данного феномена и посвящено настоящее исследование.
В последней трети XIX и начале XX вв., при зарождении евангельского движения в России и последующем оформлении его в самостоятельные деноминационные союзы, русско-украинские общины испытали на себе значительное влияние ряда протестантских идей, различными путями проникавшими к ним из Европы. В этой связи следует особенно отметить: лютеранское движение «за благочестие» (пиетизм), меннонитские принципы устройства общины, вероучение немецких баптистов, британский «внеденоминационный» евангелизм и т.д. Однако в фокусе данной работы, и мы хотим обратить на это особое внимание, будет находиться преимущественно «восточное крыло» русского баптизма, бывшее в исследуемый, хрущевско-брежневский, период основным направлением в братстве ЕХБ. И на становлении этого, восточного, направления отечественного баптизма самым серьезным образом сказалось его православное окружение. Данную тему мы рассмотрим детально в нескольких последующих главах, выделив при этом три основных направления: православное влияние на общее богословие евангельских христиан-баптистов, на литургическую (богослужебную) сторону их общинной жизни, а также на бытовую традицию, или уклад братства ЕХБ в целом.
Историография российского евангельско-баптистского движения весьма обширна, поэтому мы сосредоточим внимание, прежде всего, на наиболее значимых исследованиях - причем, как хорошо известных специалистам, так и незаслуженно забытых. Основные источники (и особенно первоисточники), относящиеся к теме, - русскоязычные, что обусловлено историко-культурным контекстом рассматриваемой проблематики. Вместе с тем, в данную работу достаточно широко вовлечена также специальная англоязычная литература, хотя и в большинстве случаев вторичная, однако полезная для разностороннего и более глубокого проникновения в предмет, в частности, позволяющая увидеть российский протестантизм на общем фоне европейского и американского евангелизма. В меньшей степени нами использовались украинские и немецкие источники.
[1]См., напр.: F. Vogel, A. Motulsky, Human Genetics: Problems and Approaches (Heidelberg, Germany: Springer, 1997), p. 617.
[2]См., напр.: История Японии. Ред. А. Жуков. В 2-х тт. М.: Институт востоковедения РАН, 1998. Т. 1.С 338-400.
[3]См., напр.: Розанов В. Русская Церковь, в: Полярная звезда. 1906. №8. С. 524-540; A. Schmemann, "Moment of Truth for Orthodoxy" in K. Bridston and W. Wagoner, eds., Unity in Mid-Career: an Ecumenical Critique (N.Y.: Macmillan, 1963), pp. 47-56; Масарик Т. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. В 3-х тт. СПб.: РХГИ, 2004. Т. 2. С. 512-515; и т.д.
06/04/2017
Сегодня есть возможность предложить и файл в формате PDF.
DJVU по целевой программе заказывать по ссылке на форуме - 03/04/2017
ссылка битая(
Уже поправил
Большое спасибо!
Дякую за книгу!
Исправили, просьба всем, кто получил редакции файла с неправильной версткой страниц, написать мне в личку - вышлю замену.
Файл сегодня перепроверят и все изменения мастера внесут - тогда обновленный всем пришлю...
Извините что докучаю, но опять нехватает страниц 290-291
Лишние (повторяются несколько раз) 198-199 (но этот излишек не столь обременителен как нехватка)
Исправьте пожалуйста. Спасибо
Кстати в книге попадаются лаги. Несколько раз дублируются страницы, а то что пропущенно (но это не принципиально, хуже когда чего-то не хватает). Заметил отсутствие только потому что на следующей странице был конец какой-то расказываемой автором истории, и этой самой следующей страницы не оказалось.
Привет! Есть возможность исправить? В Книге отсутствуют страницы с 42-45. Спасибо!
Вы внимательный читатель, заметили. Спасибо.