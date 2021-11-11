Константин Прохоров - Русский баптизм и православие

Несмотря на сложную и подчас драматическую историю отношений между русским православием и отечественным протестантизмом, едва ли возможно отрицать их определенную внутреннюю взаимосвязь. При всей очевидной несхожести - в убранстве храмов, традициях, догматических взглядах - у них существуют и немалые точки соприкосновения. Проживание в одной стране на протяжении длительного времени, общая история и национальные корни, одинаковые гражданские обязанности и заботы, едва ли не единственный до недавнего времени русский («синодальный») перевод Библии и т.д. - все это неизбежно сближало и зачастую делало отечественных евангельских христиан и баптистов причастными к православному мышлению, культуре и, в некоторой мере, богословию - вероятно, даже больше, чем к классическому западному (европейскому или американскому) протестантскому опыту.

Уже в самых главных христианских доктринах - о Боге и спасении - мы можем отчетливо наблюдать эту тенденцию. В утверждении учения о Святой Троице и исхождении Духа Святого отечественные протестанты, как правило, наряду с опорой на основополагающие тексты Священного Писания, придерживаются древнего («восточного») Никео-Цареградского символа веры - без более позднего добавления filioque («и [от] Сына»), которое западные протестанты в свое время переняли из римско-католического вероучения. И в вопросах сотериологии российские евангельские христиане и баптисты, вольно или невольно, исторически чаще следовали более близкому им по духу восточно-христианскому учению о спасении, в котором, как протестанты, непременно делали большее ударение на веру, чем добрые дела, но все же были бесконечно далеки от западных реформатских взглядов на предопределение.

Помимо собственно богословия можно вспомнить также ряд восточно-христианских обычаев, которых по загадочным причинам стойко придерживается немалое число евангельских христиан и баптистов в разных уголках России и Украины, например, имеющих обыкновение: красить яйца на Пасху, декорировать зелеными ветвями молитвенные дома на Троицу, отмечать многие древние христианские праздники (Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Вознесение, Троица, Преображение), нередко вовсе игнорируемые евангельскими церквами на Западе. Примечательно также, что большинство русских протестантов празднует Рождество Христово по григорианскому стилю, одновременно с западными христианами, однако Пасху предпочитает встречать по юлианскому календарю, вместе с православными. И это вряд ли случайно: отечественные евангельские верующие всегда были своего рода живым мостом между западным и восточным христианством.