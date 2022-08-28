Звенит звонок, и мисс Джоунз начинает свой урок по всемирной истории в одиннадцатом классе. Сначала учительница быстро повторяет основные идеи предыдущего урока, а затем переходит к изложению нового, тщательно подготовленного материала — причины Второй мировой войны. Ученики на уроке делают подробные записи, помня, что им предстоит контрольная работа, которую учительница проводит каждую неделю. Ученики должны хорошо знать изучаемый материал. Вопросов задают мало, дискуссия не поощряется.

А в это время в параллельном классе, где тот же предмет преподает мистер Джеймс, ученики переставляют столы. Разбившись на группы, они словно не в классной комнате на уроке истории, а на заседании представителей разных стран—Германии, Польши, Франции, Англии, СССР и Соединенных Штатов. Группы быстро проводят заключительное "стратегическое" совещание. Ученики еще раз просматривают весь подготовленный ими материал. Достаточно ли у них знаний, чтобы убедительно сыграть доставшиеся им роли в учебной игре, посвященной причинам Второй мировой войны? Ученики понимают, что оцениваться будет не только их фактическое знание материала, но и слаженность их работы в группе, глубина анализа событий, убедительность аргументов.

Еще одна классная комната. Здесь учит миссис Дженсен. Большинство ее учеников пришло на урок хорошо подготовленными. Они внимательно проработали главу учебника о причинах Второй мировой войны. Ученики уважают миссис Дженсен за ее умение задавать глубокие вопросы, требующие серьезного размышления и понимания. Они не хотят попасть в неловкое положение из-за незнания материала, который является предметом дискуссии на уроке. Миссис Дженсен заставляет думать. Она интересуется мнением каждого ученика, выдвигает контраргументы, предлагает сравнивать различные точки зрения. Она побуждает учащихся смотреть в суть явлений, устанавливая мотивы событий, выявляя причинно- следственные связи в подходах западной школы к историческим фактам.

Харро Ван Бруммелен - С Богом на уроке. Христианские подходы к обучению и учению