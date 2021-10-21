Брюн - Ромеи и франки в Антиохии, Сирии и Киликии
Данная книга — плод многолетних исследований и достаточно кропотливого сбора материалов по истории Сирии и Киликии эпохи крестовых походов. Первоначально зарождаясь как диссертационная работа, она быстро вышла за рамки, предусмотренные и приемлемые для диссертации, в буквальном смысле слова требуя издания в формате полноценной монографии.
Бесспорно, я взялся за эту работу как privatgelehrter (нем. - частный исследователь-любитель). И, в этом отношении, заранее прошу прощения у читателя за некоторую нестройность повествования, обилие отступлений, методологические погрешности. Тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что моей главной целью было привлечь внимание широкого круга читателей и научного сообщества к Антиохии, сирийским и киликийским землям - как к уникальному, самобытному и, к сожалению, малоизученному центру соприкосновения латинского Запада и византийского Востока. В данном случае, предпринята единственная на сегодняшний день попытка собрать и систематизировать, в рамках единой книги, (увы) слишком разрозненные сведения о франко-ромейском соприкосновении в Сирии эпохи крестовых походов. К сожалению, в период непрекращающихся гонений и массового уничтожения христиан и христианского наследия на Ближнем Востоке — в Сирии, Ираке, Египте, Ливии — данная книга получила печальную актуальность, поскольку материалы монографии непосредственно касаются христианских городов, церквей и святынь Леванта, бесследно исчезнувших во время другого «великого истребления», инициированного мамлюкскими султанами.
Сергей Павлович Брюн - Ромеи и франки в Антиохии, Сирии и Киликии XI-XIII вв. - К истории соприкосновения латинских и византийских христиан на рубежах Востока - Том 1
М.: ООО «ИПЦ „Маска"», 2015 - 572 с.
ISBN 978-5-905379-75-8
ISBN 978-5-905379-76-5
Сергей Брюн - Ромеи и франки в Антиохии, Сирии и Киликии XI-XIII вв. К истории соприкосновения латинских и византийских христиан на рубежах Востока - Том 1 - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Сирия между христианством и исламом
Глава I. Первые века христианской Сирии
- I. Эллинистическая, римская, христианская Сирия
- II. Византийская Сирия. Постройки императора Юстиниана
- III. Арабское завоевание Ближнего Востока
Глава II. Христиане и халифат
- I. Христианское население средневекового Востока
- II. Епархии и анклавы православных христиан на Востоке
- III. Роль мелькитов в истории и культуре арабского халифата и христианского мира VII-XI вв
Глава III. Эпоха второго византийского правления в Сирии и Киликии..
- I. «Ромейская реконкиста»: византийская экспансияна Ближнем Востоке в X-XI вв
- II. Последнее столетие византийской Сирии (969-1087 гг.)
- III. Период правления Филарета Варажнуни и сельджукские завоевания византийского Востока
Часть вторая Франкская Сирия и империя Комнинов
Глава I. От паломничества к завоеванию. Первый крестовый поход и становление франкских государств заморской земли
- I. Вооруженное паломничество: путь крестоносцев от Франции и Италии до рубежей Леванта
- II. Первый крестовый поход и христиане Востока
- III.Рождение франкской Сирии
Глава II. Нормандские завоеватели на восточных границах Византии.
- I. Первые кампании Боэмунда против ромеев в Сирии (1098—1100 гг.)
- II. Норманно-византийские войны на Востоке. Первые завоевания Танкреда и последующие кампании Боэмунда
Глава III. Балканский крестовый поход князя Боэмунда I Антиохийского (1104-1108 гг.)
- I. Западное турне князя Антиохийского (1104-1107 гг.). Подготовка к крестовому походу
- II. Война на Балканах (1107-1108 гг.). Поражение и смерть Боэмунда
Глава IV. Франко-нормандская экспансия на восточных рубежах империи от великих завоеваний Танкреда до последних походов сирийских франков на Кипр (1104-1191 гг.)
- I. Войны Танкреда (1104-1112 гг.)
- II. Прецеденты латинского притеснения восточных христиан на землях Антиохии, Эдессы, Триполи
- III. Последние походы антиохийских и триполийских франков на ромейские земли Киликии и Кипра
Глава V. Император Алексей I Комнин и франкские государства в Сирии
- I. Алексей I Комнин и франки
- II. Кампании императора Алексея I Комнина против княжества Антиохийского (1100—1104 гг.)
- III. Ромейская империя и становление графства Триполи (1102—1112 гг.)
- IV.Девольский мир (1108 г.). Имперские притязания и византийское восприятие франкской Сирии
Глава VI. Император Иоанн II Комнин и его походы на восток
- I. Состояние Антиохийского княжества — от битвы на Кровавом поле (1119 г.) до воцарения Раймонда де Пуатье (1136 г.)
- II. Первый восточный поход императора Иоанна II Комнина (1137—1138 гг.). Завоевание Киликии. Утверждение византийского сюзеренитета над Антиохией и Эдессой
- III.Император в Сирии (1138 г.)
- IV.Второй восточный поход императора Иоанна И Комнина (1142—1143 гг.)
Глава VII. Византия и франкская Сирия от воцарения Мануила I Комнина до великого императорского похода на восток (1143—1158 гг.)
- I.Война империи с Антиохийским княжеством (1143-1144 гг.)
- II.Падение Эдессы и дальнейшее ослабление франков Сирии (1144-1158 ГГ.)
- III.Великий восточный поход императора Мануила I Комнина (1158-1159 гг.)
Глава VIII. Эпоха византийского сюзеренитета над княжеством Антиохийским (1158-1182 гг.)
- I. Династические браки между династией Комнинов и франками Заморской земли
- II. Участие сирийских франков в восточных войнах императора Мануила I Комнина
- III.Прецеденты обращения к арбитражу и протекции ромейского василевса со стороны сирийских франков
- IV.Военная, дипломатическая и экономическая поддержка Антиохии и франков Сирии со стороны Мануила I Комнина и державы ромеев
- V.Церковный вопрос в договорах и взаимоотношениях императоров династии Комнинов и франкских государей Заморской земли
- VI.Закат эпохи византийского сюзеренитета над Антиохией и франкскими государствами Заморской земли
Сергей Брюн - Ромеи и франки в Антиохии, Сирии и Киликии XI-XIII вв. К истории соприкосновения латинских и византийских христиан на рубежах Востока - Том 1 - Введение
Приступая к формулировке темы, постановке целей и задач исследования, нельзя не констатировать, что избранный нами исторический период — эпоха крестовых походов относится к едва ли не самому изучаемому периоду в истории. Все большее внимание привлекает тема межконфессиональных и межкультурных контактов эпохи крестовых походов. Достаточно вспомнить о том вкладе, который был внесен в изучение франко-мусульманского соприкосновения благодаря монографиям К. Хилленбранд и СИ. Лучицкой[1], или о работах Б. Гамильтона, П.-К. Тодта, К. Сигаар, М. Мусы, К. МакЭвитта, посвященных межхристианским контактам в государствах крестоносцев[2]. Сразу следует сказать о том, что автор ни в коей мере не пытается поставить свой скромный труд в один ряд с вышеуказанными работами, прибегая к публикации лишь в надежде привлечь внимание представителей научного сообщества кАнтиохии и северо-сирийским государствам крестоносцев—как самобытному центру соприкосновения латинского Запада и византийского Востока.
Тем не менее, нельзя не отметить, что до недавнего времени земли северной Сирии и Киликии, пережившие период второго византийского (969-1084 гг.), франкского и армянского правления (1097-1268/1375 гг.), не воспринимались как самобытный центр соприкосновения цивилизаций латинского Запада и византийского Востока и не удостаивались отдельного, полноценного рассмотрения. Исключение здесь, конечно же, составляют выдающиеся работы К. Казна, Т. Асбриджа, а также участников конференции в замке Хернен (Нидерланды, май 2003 г.).
К примеру, об Антиохии вспоминают часто, но вспоминают скорее эпизодически — когда речь заходит о комниновской Византии, об Иерусалимском королевстве крестоносцев, о спорах и противостоянии между Римской Церковью и Православными Церквями Востока. Чаще всего о франко-нормандском княжестве Антиохийском или о сирийских графствах Эдессы и Триполи упоминают исключительно как об отдаленных фьефах королевства Иерусалимского. Между тем, эти северные сирийские государства крестоносцев вели совершенно обособленное существование, сохраняя заметные отличия от палестинского королевства Иерусалима (и Акры), отличия, выраженные и в составе населения, и в культурной жизни, и в историческом пути. Невзирая на то, что именно в Сирии, в занятых крестоносцами Антиохии и Эдессе, зародилась сама идея создания франкских государств на Востоке, сирийские княжества и графства вскоре оказались на положении самой отдаленной, полузабытой окраины латинской ойкумены. Та же Антиохия, несмотря на всю свою религиозную и экономическую значимость, вскоре перестала привлекать те потоки паломников и крестоносцев, которые в ХII-ХIII вв. продолжала притягивать Святая земля — Палестина. Оказавшись на периферии латинского мира, франки Антиохии, Эдессы и Триполи были вовлечены в гораздо более интенсивный диалог с христианами Востока — ромеями, армянами, сирийскими христианами (мелькитами, сиро-яковитами, маронитами); тем более что к началу крестовых походов северо-западная Сирия и Киликия едва только выпали из состава Ромейской империи и, в отличие от Палестины, оставались преимущественно христианскими регионами.
Более того, Антиохийское княжество и графство Эдесское были единственными из ближневосточных государств крестоносцев, находившимися в прямом соприкосновении с сильными восточно-христианскими державами - Ромейской империей (в XI-XII вв.) и Киликийской Арменией (ХII-ХIII вв.); это соприкосновение в значительной степени обогатило историческую составляющую межхристианских контактов на землях избранного нами региона. Связи осевших в Сирии и Киликии латинян с восточно-христианским миром, ив особенности — с Византией и православными христианами нашли свое отражение в сферах культурной, торгово-экономической и церковной жизни, в государственном устройстве, в архитектуре и нумизматике, наконец — в многочисленных военных конфликтах, союзах и династических браках. И если говорить о центрах соприкосновения или, пользуясь определением, популяризированным блистательными работами В.А. Арутюновой-Фиданян - о «контактных зонах» латинского Запада и византийского Востока, то можно смело утверждать, что христианские государства, лежавшие к северу от Иерусалима — княжество Антиохийское, графства Эдессы и Триполи, королевство Киликийской Армении - представляют собой один из наиболее значимых и самобытных подобных центров (или зон) соприкосновения, равноценных Нормандской Италии, Латинской Романии, Кипрскому королевству, венецианским владениям в восточном Средиземноморье.
Итак, книга посвящена историческому и культурному соприкосновению латинян (франков) и ромеев (греков, мелькитов, грузин, армян-халкидонитов) на землях Сирии и Киликии в XI-XIII вв. Если точнее говорить о рассматриваемом регионе — то это киликийские и сиро-ливанские земли: от Мараша и Мелитены на севере, Тараса и Селевкии на северо-западе, Эдессы и побережья Евфрата и Оронта на востоке, Библа и Бейрута на юге. Хронологические рамки исследования охватывают X-XIV вв., хотя основное внимание сосредоточено на событиях, относящихся к XI-XIII столетиям. Первая часть книги охватывает и более ранние периоды — время римского и первого византийского правления, и, конечно же, эпоху арабских завоеваний и исламского господства на Ближнем Востоке. Особое значение для избранной нами темы имеет подробное рассмотрение второго византийского правления в Сирии и Киликии (966—1084 гг.), т. к. именно в этот период были заложены многие процессы, получившие дальнейшее развитие в эпоху крестовых походов. Вне контекста второго византийского правления невозможно полноценно говорить о процессах формирования франкских государств вАнтиохии, Эдессе, на сиро-ливанском побережье и Кипре; о взаимном ужесточении борьбы христиан и мусульман; о становлении армянских княжеств в Киликии и северной Сирии — в том числе и о великом государстве Рубенидов; о церковном соприкосновении православных и латинян, в особенности о положении и идентичности клира и паствы Анти-охийского Патриархата, для которых восстановленное византийское
господство было сопряжено, пожалуй, с более чувствительными переменами в церковной жизни, нежели утвержденное впоследствии латинское правление.
[1] Хилленбранд К. Крестовые походы. Взгляд с Востока: мусульманская перспектива. — СПб.: ДИЛЯ, 2008; Лучицкая СИ. Образ другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов. — СПб.: Алетейя, 2001.
[2] Подробнее о работах этих авторов будет сказано ниже, и в разделе «Источники историография», и в последующих главах книги.
Сергей Брюн - Ромеи и франки в Антиохии, Сирии и Киликии XI-XIII вв. К истории соприкосновения латинских и византийских христиан на рубежах Востока - Том 2
СП. Брюн. М.: ООО «ИПЦ „Маска"», 2015 — 638 с. I
SBN 978-5-905379-75-8
ISBN 978-5-905379-77-2
Сергей Брюн - Ромеи и франки в Антиохии, Сирии и Киликии XI-XIII вв. К истории соприкосновения латинских и византийских христиан на рубежах Востока - Том 2
- I. Великая схизма и восточные Патриархаты
- II. Церковное общение «греков» и «латинян» в годы Первого крестового похода
- III.Латинский Патриархат Антиохии
- IV.Кафолические христиане и «еретики» Востока. Сравнительное отношение франков к халкидонским, кафолическим христианам Леванта и «еретическим» Церквям миафизитов и монофелитов
- V.Кафедральные соборы, церкви и монастыри латинского Патриархата Антиохии
- VI.Латинские иерархи и восточная Церковь
Глава II. Православные Сирии, Киликии и Святой земли в эпоху франкского правления
- I. В лоне Единой Церкви. Прецеденты единения и общего служения «греков» и «латинян» франков в пределах Заморской земли
- II. Церкви и монастыри «греков» в городах Латинского Востока....
- III.Православные обители Антиохии и Иерусалима под властью франкских государей Заморской земли
- IV.Грузинские монахи и паломники в пределах Заморской земли
- V.Православные обители графства Триполи
- VI.Паломничества франков к православным монастырям на землях сарацин
- VII.Православные иерархи на землях франкской Сирии
- VIII.Просвещение и богословие
- IX.Храмовое зодчество и живопись православного Востока в эпоху франкского правления
- X.Богослужение
- XI. Значимость франкского правления для православных Леванта. Последствия мусульманских завоеваний (XII в.)
Глава III. Франкская Сирия —земля на стыке латинского запада и византийского востока. Секулярный аспект культурного соприкосновения франков иромеев
- I. Византийская архитектура на землях франкской Сирии
- II. Milites etnobiles
- III. «Греки и сириане» в социальной и экономической жизни франкской Сирии
- IV.Влияние Византии на государственное устройство княжества Антиохийского и сирийских графств
- V.Влияние Византии на образ и форму правления государей франкской Сирии
Глава IV. Десятилетие бедствий. Христиане заморской земли после падения византийской гегемонии в Леванте (1182—1192 гг.)
- I. Положение христиан Сирии и Киликии: от смерти Мануила до завоеваний Салах-ад-Дина (1180-1187 гг.)
- II. Падение первого Иерусалимского королевства (1187 г.)
- III.Война Салах-ад-Дина против княжества Антиохийского и графства Триполи
- IV.Княжество Антиохийское и Третий крестовый поход(1189-1192 ГГ.)
Глава V. Семьдесят лет борьбы: франки, ромеи и армяне в Сирии и Киликии (1192—1252 гг.) Война за антиохийское наследство и ее последствия для христиан Леванта
- I. Королевство Киликийской Армении
- II. Рождение Антиохийской коммуны
- III.Война за Антиохийское наследство. Первая стадия (1198—1207 ГГ.)
- IV.Антиохийская коммуна — структура, состав, преемство
- V.Церковь «греков» и Церковь «латинян» на землях Сирии, Киликии и Кипра. Новая эпоха (1192—1291 гг.)
- VI.Война за Антиохийское наследство. Вторая стадия (1208—1221 ГГ.)
- VII. Борьба за господство над Киликийской Арменией (1224-1226 ГГ.)
- VIII.Последствия войн между государями Антиохии и Армении
- IX. Положение православного Антиохийского Патриархата на землях королевства Армении и княжества Антиохии-Триполи
- X. Православные Патриархаты Востока и правление латинян: осмысление эпохи франкского господства
Глава VI. Падение франкской Сирии. Эпоха монгольских и мамлюкских завоеваний
- I. Боэмунд VI Красивый. Восшествие на престол и первые годы правления (1252—1260 гг.)
- II. Монгольское завоевание Ближнего Востока
- III. Воцарение Бейбарса и начало великих мамлюкских завоеваний
- IV.Падение последних оплотов христианского господства в Сирии (1287-1293)
- V.Массовые истребления христиан и уничтожение христианского наследия на Ближнем Востоке
- VI. Киликия и Кипр — пристанища сирийских христиан. Последние походы христиан Киликии и Кипра в Сирию
Приложения
- Карта Сирии и Киликии
- Перечень правителей и церковных иерархов XI-XIII вв.
Библиография
Сергей Брюн - Ромеи и франки в Антиохии, Сирии и Киликии XI-XIII вв. К истории соприкосновения латинских и византийских христиан на рубежах Востока - Том 2 - Великая схизма и восточные Патриархаты - Проблемы восприятия «великой схизмы 1054 г.». Рим, Константинополь, восточные Патриархаты
Невозможно приступать к рассмотрению взаимоотношений латинской Церкви с клиром и паствой восточных православных Патриархатов в Леванте XI-XIII вв. не обратившись вначале к проблеме «великой схизмы 1054 г.». К сожалению, приходится вновь и вновь напоминать, что т. н. «схизма 1054 г.» отнюдь не осознавалась современниками как некий решающий разрыв в весьма турбулентных отношениях Римской и Константинопольской Церквей.
Разрыв в евхаристическом общении между папой римским и вселенским патриархом фактически существовал с 1009—1014 гг. Последним римским понтификом, фигурировавшим в константинопольских диптихах и поминавшимся за литургией Вселенским Патриархом, был Папа Иоанн XVIII (1004-1009 гг.). Имя его преемника - Папы Сергия IV (1009—1012 гг.) не было внесено в константинопольские диптихи по неясным причинам. Преемник Сергия IV- Папа Бенедикт VIII впервые ввел filioque в богослужение римских церквей (во время коронации священно-римского императора Генриха II Святого, в 1014 г.), что может трактоваться как официальный повод для последовавшего разрыва в евхаристическом общении между Римом и Константинополем; однако и это не значит, что именно это событие осознавалось бы современниками как повод к решающему разрыву. Константинопольский синод 1089 г., проходивший под председательством Вселенского Патриарха Николая III Грамматика, отметит, что имена римских понтификов не включались в диптихи «по небрежению», без какого-либо четкого основания или соборного постановления. Что касается «великой схизмы 1054 г.», то взаимные анафемы кардинала Гумберта и Вселенского Патриарха Михаила I Керулария представляли собой скорее скандальный провал переговоров о восстановлении полноценного церковного общения Рима и Константинополя, нежели событие, после которого чада Единой Церкви на следующий же день проснулись разделенными на «православных» и «католиков». Подобное утверждение было бы неприменимо даже к епархиям Константинопольской Церкви XI в.
Тем более отказ от взаимного поминовения Папы Римского и Вселенского Патриарха нельзя воспринимать как событие, которое автоматически привело к разрыву евхаристического общения латинских христиан со всей Православной Церковью, в особенности-с восточными Патриархатами Александрии, Антиохии, Иерусалима, Мцхеты. Предстоятели этих церквей, сохраняя единство и теснейшие связи с Константинополем, определенно продолжали поддерживать и некую форму общения с латинскими христианами и Римом. О том, что восточные Патриархи продолжали поддерживать общение с Римской Церковью, прямо свидетельствует послание Вселенского Патриарха Михаила Керулария Патриарху Петру III Антиохийскому.
Огромное спасибо! Это весьма важный и фундаментальный труд!