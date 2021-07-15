Николай Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников XI-XVIII вв

Славяне расселились на территории Европы в VI-VII вв. во время Великого переселения народов. Из единой славянской общности выделяются три территориальные группы - славяне западные (поляки, чехи), южные (болгары, сербы) и восточные (русские, украинцы и белорусы). Между различными племенами внутри этих групп возникают военные союзы, позже появляются первые государства. Параллельно происходит и процесс христианизации языческих племен. При этом до середины IX века славяне не имели своей письменности. По всей видимости, для культовых нужд они использовали идеографические знаки («черты и резы»), а для текстовых записей - греческие и латинские буквы, не вполне точно передающие славянскую фонетику.

В 862 году князь Великой Моравии Ростислав направляет посольство в Византию, он просит прислать ему миссионеров для христианской проповеди на славянском языке. С этой целью в 863 году император Михаил III отправляет в Моравию братьев Кирилла и Мефодия. Они были уроженцами Солуни, где проживало много славян, поэтому с детства знали славянское наречие. Уже до посольства Ростислава братья создали алфавит и начали перевод богослужебного Евангелия. Перевод осуществлялся на известное святым древнеболгарское (южнославянское) наречие, при этом в лексику было добавлено множество грецизмов и неологизмов для обозначения понятий, отсутствовавших у славян, а также привнесены особенности греческой грамматики и синтаксиса. Этот первый письменный славянский язык принято называть старославянским. Хотя текстов времени Кирилла и Мефодия не сохранилось, считается, что первой славянской азбукой была глаголица, имеющая специфические начертания: звук «а» изображался крестом, «и» в виде круга с поставленным на него треугольником и т.д.

После смерти Кирилла и Мефодия их учеников изгоняют из Моравии в связи с усилившимся папским влиянием, те вынуждены бежать на территорию Болгарии и Македонии. При правлении болгарского царя Симеона (893-927 гг.) происходит первый расцвет славянской литературы, появляются книжные школы, продолжается переводческая деятельность, создаются и первые славянские тексты, среди которых «Азбучная молитва» Константина Преславского.

Николай Валерьевич Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников XI-XVIII вв.

[учебное пособие]

2-е изд., перераб. и доп.

Санкт-Петербург : Центр исследований древнерусской культуры «Зело» : [Келлер Т.Ю.], 2020. -236 с.: ил., цв. ил., факс.

ISBN 978-5-907344-43-3

Николай Валерьевич Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников XI-XVIII вв. - Содержание

Раздел I. История церковнославянского языка

История церковнославянского языка

Глаголица

Буквы церковнославянского алфавита

Киевский миссал, X в.

Зографское евангелие, X в.

Букварь Кариона Истомина, 1694 г.

Сказание о русской грамоте, XV в.

Азбучные молитвы

«Сказание о письменах» черноризца Храбра

Житие Кирилла Философа

Комментарии к текстам

Раздел II. Орфография

Дублетные буквы

Надстрочные знаки

Пунктуация

Цифирь

Тайнопись

Упражнения

Сказание о двенадцати месяцах, XV в.

Изборник Святослава, 1073 г.

Сборник Кирилла Белозерского, перв. четв. XV в.

Сборник литературный, XVIII в.

Минея, 1607 г.

Паренесис Ефрема Сирина, 1496 г.

Повесть временных лет

Притча о годе

Сказание о четырех временах года

Комментарии к текстам

Раздел III. Фонетика

Фонетические особенности

Упражнения

Раздел IV. Графика

Устав

Старовизантийский стиль

Тератологический стиль

Полуустав

Неовизантийский стиль

Балканский стиль

Старопечатный стиль

Гуслицкий стиль

Скоропись и вязь

Сборник толкований, XIII в.

Остромирово евангелие, 1057 г.

Киевская псалтирь, 1397 г.

Евангелие-апракос, 1393 г.

Сборник канонов, XIII в.

Басни

Книга пророка Ионы

Книга Иова

Притча о составе человеческого тела

Комментарии к текстам

Раздел V. Глагол

Характеристики глагола

Настоящее и будущее времена

Простые прошедшие времена: аорист

Простые прошедшие времена: имперфект

Сложные прошедшие времена

Наклонения

Упражнения

Притча о слепце и хромце, 1434 г.

Пчела, XV в.

От Шестодневца, кон. XIV в.

Служебник, XIV в.

Книга Екклесиаста

Притча о богатых от болгарских книг

Притча о единороге

Притча о трех друзьях

Притча о соловье

Комментарии к текстам

Раздел VI. Имя существительное

Характеристики существительного

Первый тип склонения существительных

Второй тип склонения существительных

Третий тип склонения существительных

Четвертый тип склонения существительных

Упражнения

Патерик египетский, XVI в.

Угличская псалтирь, 1485 г.

Палея, XVI в.

Слово о злых женах, XVI в.

Сборник естественнонаучный, XVI в.

Физиолог

Сказание о Дракуле

Книга притчей Соломоновых

Притчи Христа

Комментарии к текстам

Раздел VII. Местоимение, прилагательное, числительное, причастие

Местоимение

Характеристики имени прилагательного

Краткие прилагательные

Полные прилагательные

Степени сравнения прилагательных

Числительное

Причастие

Упражнения

Лицевой летописный свод, XVI в.

Слова Василия Великого, 1556 г.

Четвероевангелие, XVI в.

Псалтирь, XV в.

Буслаевская псалтирь, XV в.

Лествица, 1459 г.

Античные истории

Повесть о гусаре

Беседа трех святителей

Апокрифические сказания

Житие Герасима

Комментарии к текстам

Раздел VIII. Синтаксис

Наречие

Служебные части речи

Синтаксические особенности

Упражнения

Хронограф, XVII в.

О дивиих людех, XVIII в.

Открытие Америки, XVII в.

Александрия, XVII в.

О птице феникс

Азбуковник, 1613 г.

Берестяные грамоты

Богослужебная поэтика

Великий канон Андрея Критского

Книга пророка Даниила

Комментарии к текстам

Ключи

Слова с буквой «ять»

Церковнославянско - русский словарь

Русско - церковнославянский словарь

Список литературы