Николай Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников XI-XVIII вв

Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников
Славяне расселились на территории Европы в VI-VII вв. во время Великого переселения народов. Из единой славянской общности выделяются три территориальные группы - славяне западные (поляки, чехи), южные (болгары, сербы) и восточные (русские, украинцы и белорусы). Между различными племенами внутри этих групп возникают военные союзы, позже появляются первые государства. Параллельно происходит и процесс христианизации языческих племен. При этом до середины IX века славяне не имели своей письменности. По всей видимости, для культовых нужд они использовали идеографические знаки («черты и резы»), а для текстовых записей - греческие и латинские буквы, не вполне точно передающие славянскую фонетику.
В 862 году князь Великой Моравии Ростислав направляет посольство в Византию, он просит прислать ему миссионеров для христианской проповеди на славянском языке. С этой целью в 863 году император Михаил III отправляет в Моравию братьев Кирилла и Мефодия. Они были уроженцами Солуни, где проживало много славян, поэтому с детства знали славянское наречие. Уже до посольства Ростислава братья создали алфавит и начали перевод богослужебного Евангелия. Перевод осуществлялся на известное святым древнеболгарское (южнославянское) наречие, при этом в лексику было добавлено множество грецизмов и неологизмов для обозначения понятий, отсутствовавших у славян, а также привнесены особенности греческой грамматики и синтаксиса. Этот первый письменный славянский язык принято называть старославянским. Хотя текстов времени Кирилла и Мефодия не сохранилось, считается, что первой славянской азбукой была глаголица, имеющая специфические начертания: звук «а» изображался крестом, «и» в виде круга с поставленным на него треугольником и т.д.
После смерти Кирилла и Мефодия их учеников изгоняют из Моравии в связи с усилившимся папским влиянием, те вынуждены бежать на территорию Болгарии и Македонии. При правлении болгарского царя Симеона (893-927 гг.) происходит первый расцвет славянской литературы, появляются книжные школы, продолжается переводческая деятельность, создаются и первые славянские тексты, среди которых «Азбучная молитва» Константина Преславского.
Николай Валерьевич Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников XI-XVIII вв.
[учебное пособие]
2-е изд., перераб. и доп.
Санкт-Петербург : Центр исследований древнерусской культуры «Зело» : [Келлер Т.Ю.], 2020. -236 с.: ил., цв. ил., факс.
ISBN 978-5-907344-43-3
Николай Валерьевич Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников XI-XVIII вв. - Содержание
Раздел I. История церковнославянского языка
- История церковнославянского языка
- Глаголица
- Буквы церковнославянского алфавита
- Киевский миссал, X в.
- Зографское евангелие, X в.
- Букварь Кариона Истомина, 1694 г.
- Сказание о русской грамоте, XV в.
- Азбучные молитвы
- «Сказание о письменах» черноризца Храбра
- Житие Кирилла Философа
- Комментарии к текстам
Раздел II. Орфография
- Дублетные буквы
- Надстрочные знаки
- Пунктуация
- Цифирь
- Тайнопись
- Упражнения
- Сказание о двенадцати месяцах, XV в.
- Изборник Святослава, 1073 г.
- Сборник Кирилла Белозерского, перв. четв. XV в.
- Сборник литературный, XVIII в.
- Минея, 1607 г.
- Паренесис Ефрема Сирина, 1496 г.
- Повесть временных лет
- Притча о годе
- Сказание о четырех временах года
- Комментарии к текстам
Раздел III. Фонетика
- Фонетические особенности
- Упражнения
Раздел IV. Графика
- Устав
- Старовизантийский стиль
- Тератологический стиль
- Полуустав
- Неовизантийский стиль
- Балканский стиль
- Старопечатный стиль
- Гуслицкий стиль
- Скоропись и вязь
- Сборник толкований, XIII в.
- Остромирово евангелие, 1057 г.
- Киевская псалтирь, 1397 г.
- Евангелие-апракос, 1393 г.
- Сборник канонов, XIII в.
- Басни
- Книга пророка Ионы
- Книга Иова
- Притча о составе человеческого тела
- Комментарии к текстам
Раздел V. Глагол
- Характеристики глагола
- Настоящее и будущее времена
- Простые прошедшие времена: аорист
- Простые прошедшие времена: имперфект
- Сложные прошедшие времена
- Наклонения
- Упражнения
- Притча о слепце и хромце, 1434 г.
- Пчела, XV в.
- От Шестодневца, кон. XIV в.
- Служебник, XIV в.
- Книга Екклесиаста
- Притча о богатых от болгарских книг
- Притча о единороге
- Притча о трех друзьях
- Притча о соловье
- Комментарии к текстам
Раздел VI. Имя существительное
- Характеристики существительного
- Первый тип склонения существительных
- Второй тип склонения существительных
- Третий тип склонения существительных
- Четвертый тип склонения существительных
- Упражнения
- Патерик египетский, XVI в.
- Угличская псалтирь, 1485 г.
- Палея, XVI в.
- Слово о злых женах, XVI в.
- Сборник естественнонаучный, XVI в.
- Физиолог
- Сказание о Дракуле
- Книга притчей Соломоновых
- Притчи Христа
- Комментарии к текстам
Раздел VII. Местоимение, прилагательное, числительное, причастие
- Местоимение
- Характеристики имени прилагательного
- Краткие прилагательные
- Полные прилагательные
- Степени сравнения прилагательных
- Числительное
- Причастие
- Упражнения
- Лицевой летописный свод, XVI в.
- Слова Василия Великого, 1556 г.
- Четвероевангелие, XVI в.
- Псалтирь, XV в.
- Буслаевская псалтирь, XV в.
- Лествица, 1459 г.
- Античные истории
- Повесть о гусаре
- Беседа трех святителей
- Апокрифические сказания
- Житие Герасима
- Комментарии к текстам
Раздел VIII. Синтаксис
- Наречие
- Служебные части речи
- Синтаксические особенности
- Упражнения
- Хронограф, XVII в.
- О дивиих людех, XVIII в.
- Открытие Америки, XVII в.
- Александрия, XVII в.
- О птице феникс
- Азбуковник, 1613 г.
- Берестяные грамоты
- Богослужебная поэтика
- Великий канон Андрея Критского
- Книга пророка Даниила
- Комментарии к текстам
- Ключи
- Слова с буквой «ять»
Церковнославянско - русский словарь
Русско - церковнославянский словарь
Список литературы
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