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Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников

Николай Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников XI-XVIII вв
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, History, Educational, Cultural Studies Art, Philology Literature
Славяне расселились на территории Европы в VI-VII вв. во время Великого переселения народов. Из единой славянской общности выделяются три территориальные группы - славяне западные (поляки, чехи), южные (болгары, сербы) и восточные (русские, украинцы и белорусы). Между различными племенами внутри этих групп возникают военные союзы, позже появляются первые государства. Параллельно происходит и процесс христианизации языческих племен. При этом до середины IX века славяне не имели своей письменности. По всей видимости, для культовых нужд они использовали идеографические знаки («черты и резы»), а для текстовых записей - греческие и латинские буквы, не вполне точно передающие славянскую фонетику.
В 862 году князь Великой Моравии Ростислав направляет посольство в Византию, он просит прислать ему миссионеров для христианской проповеди на славянском языке. С этой целью в 863 году император Михаил III отправляет в Моравию братьев Кирилла и Мефодия. Они были уроженцами Солуни, где проживало много славян, поэтому с детства знали славянское наречие. Уже до посольства Ростислава братья создали алфавит и начали перевод богослужебного Евангелия. Перевод осуществлялся на известное святым древнеболгарское (южнославянское) наречие, при этом в лексику было добавлено множество грецизмов и неологизмов для обозначения понятий, отсутствовавших у славян, а также привнесены особенности греческой грамматики и синтаксиса. Этот первый письменный славянский язык принято называть старославянским. Хотя текстов времени Кирилла и Мефодия не сохранилось, считается, что первой славянской азбукой была глаголица, имеющая специфические начертания: звук «а» изображался крестом, «и» в виде круга с поставленным на него треугольником и т.д.
После смерти Кирилла и Мефодия их учеников изгоняют из Моравии в связи с усилившимся папским влиянием, те вынуждены бежать на территорию Болгарии и Македонии. При правлении болгарского царя Симеона (893-927 гг.) происходит первый расцвет славянской литературы, появляются книжные школы, продолжается переводческая деятельность, создаются и первые славянские тексты, среди которых «Азбучная молитва» Константина Преславского.

Николай Валерьевич Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников XI-XVIII вв.

[учебное пособие]
2-е изд., перераб. и доп.
Санкт-Петербург : Центр исследований древнерусской культуры «Зело» : [Келлер Т.Ю.], 2020. -236 с.: ил., цв. ил., факс.
ISBN 978-5-907344-43-3

Николай Валерьевич Буцких - Церковнославянский язык древнерусских памятников XI-XVIII вв. - Содержание

Раздел I. История церковнославянского языка
  • История церковнославянского языка
  • Глаголица
  • Буквы церковнославянского алфавита
  • Киевский миссал, X в.
  • Зографское евангелие, X в.
  • Букварь Кариона Истомина, 1694 г.
  • Сказание о русской грамоте, XV в.
  • Азбучные молитвы
  • «Сказание о письменах» черноризца Храбра
  • Житие Кирилла Философа
  • Комментарии к текстам
Раздел II. Орфография
  • Дублетные буквы
  • Надстрочные знаки
  • Пунктуация
  • Цифирь
  • Тайнопись
  • Упражнения
  • Сказание о двенадцати месяцах, XV в.
  • Изборник Святослава, 1073 г.
  • Сборник Кирилла Белозерского, перв. четв. XV в.
  • Сборник литературный, XVIII в.
  • Минея, 1607 г.
  • Паренесис Ефрема Сирина, 1496 г.
  • Повесть временных лет
  • Притча о годе
  • Сказание о четырех временах года
  • Комментарии к текстам
Раздел III. Фонетика
  • Фонетические особенности
  • Упражнения
Раздел IV. Графика
  • Устав
  • Старовизантийский стиль
  • Тератологический стиль
  • Полуустав
  • Неовизантийский стиль
  • Балканский стиль
  • Старопечатный стиль
  • Гуслицкий стиль
  • Скоропись и вязь
  • Сборник толкований, XIII в.
  • Остромирово евангелие, 1057 г.
  • Киевская псалтирь, 1397 г.
  • Евангелие-апракос, 1393 г.
  • Сборник канонов, XIII в.
  • Басни
  • Книга пророка Ионы
  • Книга Иова
  • Притча о составе человеческого тела
  • Комментарии к текстам
Раздел V. Глагол
  • Характеристики глагола
  • Настоящее и будущее времена
  • Простые прошедшие времена: аорист
  • Простые прошедшие времена: имперфект
  • Сложные прошедшие времена
  • Наклонения
  • Упражнения
  • Притча о слепце и хромце, 1434 г.
  • Пчела, XV в.
  • От Шестодневца, кон. XIV в.
  • Служебник, XIV в.
  • Книга Екклесиаста
  • Притча о богатых от болгарских книг
  • Притча о единороге
  • Притча о трех друзьях
  • Притча о соловье
  • Комментарии к текстам
Раздел VI. Имя существительное
  • Характеристики существительного
  • Первый тип склонения существительных
  • Второй тип склонения существительных
  • Третий тип склонения существительных
  • Четвертый тип склонения существительных
  • Упражнения
  • Патерик египетский, XVI в.
  • Угличская псалтирь, 1485 г.
  • Палея, XVI в.
  • Слово о злых женах, XVI в.
  • Сборник естественнонаучный, XVI в.
  • Физиолог
  • Сказание о Дракуле
  • Книга притчей Соломоновых
  • Притчи Христа
  • Комментарии к текстам
Раздел VII. Местоимение, прилагательное, числительное, причастие
  • Местоимение
  • Характеристики имени прилагательного
  • Краткие прилагательные
  • Полные прилагательные
  • Степени сравнения прилагательных
  • Числительное
  • Причастие
  • Упражнения
  • Лицевой летописный свод, XVI в.
  • Слова Василия Великого, 1556 г.
  • Четвероевангелие, XVI в.
  • Псалтирь, XV в.
  • Буслаевская псалтирь, XV в.
  • Лествица, 1459 г.
  • Античные истории
  • Повесть о гусаре
  • Беседа трех святителей
  • Апокрифические сказания
  • Житие Герасима
  • Комментарии к текстам
Раздел VIII. Синтаксис
  • Наречие
  • Служебные части речи
  • Синтаксические особенности
  • Упражнения
  • Хронограф, XVII в.
  • О дивиих людех, XVIII в.
  • Открытие Америки, XVII в.
  • Александрия, XVII в.
  • О птице феникс
  • Азбуковник, 1613 г.
  • Берестяные грамоты
  • Богослужебная поэтика
  • Великий канон Андрея Критского
  • Книга пророка Даниила
  • Комментарии к текстам
  • Ключи
  • Слова с буквой «ять»
Церковнославянско - русский словарь
Русско - церковнославянский словарь
Список литературы
Views 1 107
Rating 5.0 / 5
Added 15.07.2021
Author brat Nicaeec
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