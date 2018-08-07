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Булахов - «Слово о полку Игоревом» в переводах на славянские языки

Слово о полку Игоревом в переводах на славянские языки XIX-XX вв - Булахов Михаил
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Прошло более 800 лет со времени, когда немногочисленные дружины (шесть полков, насчитывавших около 6000 воинов) во главе с удельным Новгород-Северским князем Игорем Святославичем (ок. 1151–1202) и его младшим братом, удельным Трубчевским и Курским князем Всеволодом (ок. 1155–1196) потерпели полное поражение в битве с половцами в мае 1185 г. Это горестное событие было оплакано на Руси и стало известно за ее пределами. У восточных славян оно сохранилось как пример мужества древнерусских воинов в борьбе с кочевыми тюркоязычными племенами и вместе с тем призывало к военно-политическому сплочению всех княжеств в борьбе с внешними врагами Руси.
О сепаратном, не согласованном с великим Киевским князем Святославом и с удельными князьями походе братьев Игоря и Всеволода имеется краткое сообщение в Лаврентьевской летописи (она была переписана монахом Лаврентием в 1377 г. с некоего «ветхого» летописца по заказу Суздальского и Нижегородского Великого князя Дмитрия Константиновича). Более подробная повесть об этом походе Игоря и Всеволода имеется в Ипатьевском списке летописи, который был сделан, вероятно, в Пскове в начале XV в. Рассказано об этом событии также в Радзивилловской летописи XV в., оригиналом для которой, по мнению исследователей, был Переяславский летописный свод 1214–1216 гг., причем в Радзивилловской летописи имеется ряд цветных рисунковминиатюр, изображающих отдельные эпизоды сражения: Войско Игоря Святославича; Игорь Святославич выступает в поход; Встреча Игоря и Всеволода; Первая битва; Игорь стоит на половецких вежах; Половцы посылают гонцов во все места своего расположения о разгроме их передовых отрядов в первой битве с русскими; Половцы не подпускают русских к воде; Пленение Игоря, и др. (названные и другие иллюстрации воспроизведены в издании: “Слово о полку Игореве”. М., 1986).
Историческая важность летописных показаний о трагическом для Руси исходе битвы 1185 г. несомненна, но не менее ценно для нас литературное произведение современника того события, неизвестного гениального автора – “Слово о плъку Игоревѣ”, дошедшее по единственному позднейшему (конца XV или начала XVI в.) списку, который, к великому сожалению, погиб в 1812 г. при нашествии в Россию французской армии.

Булахов Михаил - «Слово о полку Игоревом» в переводах на славянские языки XIX-XX вв.

Минск: Беларуская навука, 2013. 360 с.
ISBN 978-985-08-1590-3

Булахов Михаил - «Слово о полку Игоревом» в переводах на славянские языки XIX-XX вв. - Содержание

Предисловие
  • «Слово о полку Игореве» в славянском мире
  • Слово о плъку Игоревѣ, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова (древнерусский текст по списку, изданному в 1800 г.)
  • Пѣснь о походѣ Игоря, сына Святославова, внука Ольгова (параллельный перевод на русский язык в издании 1800 г.)
  • Песнь о ополчении Игоря, сына Святослава, внука Ольгова (перевод на русский язык В.В. Капниста, 1809–1813 гг.)
  • Слово о пълку (плъ-) Игоревѣ, [Игоря cына Святославля (-ъ-), в’нука Ольгова] (реконструкция А. А. Потебни, 1878 г.; печатается по изданию 1914 г.)
  • Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова (перевод С.К. Шамбинаго и В.Ф. Ржиги, 1934 г.)
  • Повесть о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова (перевод на русский язык А. С. Орлова, 1938 г.)
  • Слово о полку Игореве (объяснительный перевод на русский язык Д. С. Лихачева, 1987 г.)
  • Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова (перевод на русский язык Л. А. Дмитриева, 1988 г.)
  • Повiсть о полку Iгоревiм (перевод на украинский язык И. Н. Вагилевича, 1965 г.)
  • Слово о полку Iгорєвiм (перевод на украинский язык Н. К. Грунского, 1931 г.)
  • Слова аб палку Iгаравым, Iгара, сына Святаслаўлева, унука Олегава (перевод на белорусский язык Янки Купалы, 1919 г.)
  • Песьня аб Iгаравым паходзе (перевод на белорусский язык М. И. Горецкого, 1925 г.)
  • Слова пра паход Iгараў (перевод на белорусский язык И. Г. Чигринова, 1991 г.)
  • Pesń wo polku Igorjowym, Igorja syna Swjatslawoweho wnuka Olgowеho (перевод на верхнелужицкий язык М. Горника, 1853 г.)
  • Wyprawa Iqora na Połowców (перевод на польский язык А. Белёвского, 1906 г.)
  • Slovo o pluku Igorovom, Igora, syna Sviatoslavovho, vnuka Olegovho (перевод на словацкий язык Я. Коморовского, 1960 г.)
  • Slovo o pluku Igorevě (перевод на чешский язык Й. Юнгмана, 1932 г.)
  • Pověsť o výpravě Igora, syna Svatoslavova, vnuka Olgova (перевод на чешский язык М. Гатталы, 1858 г.)
  • Слово за Игоревия поход (перевод на болгарский язык Б. Липовски, 1907 г.)
  • Слово за пълка Игорев, на Игоря, сина Светославов, внука Олегов (перевод на болгарский язык Н. Лазурена, 1942-1945 гг.)
  • Слово за походот Игорев, на Игора синот Свjатославов, внук Олегов (перевод на македонский язык Т. Димитровски, 1960 г.)
  • Слово о пуку Игореву, Игора сина Светославова, унука Ољгова (перевод на сербский язык О. Утешеновича-Острожинского, 1871 г.)
  • Pesem o vojski Igorjevi (перевод на словенский язык М. Плетершника, 1866 г.)
  • Pesem o vojnem pohodu Igorjevem, Igorja, sina Svjatoslavovega, vnuka Olegovega (перевод на словeнский язык Р. Нaхтигаля, 1954 г.)
  • Spjev o vojevanju Igorovu, Igora, sina Svjatoslavova, unuka Olegova (перевод на хорватский язык Й. Бадалича, 1957 г.)

Булахов Михаил - «Слово о полку Игоревом» в переводах на славянские языки XIX-XX вв. - Предисловие

Как свет угасшей звезды, к нам приходят книги, созданные Михаилом Гапеевичем Булаховым в последние годы его жизни: книга 2013 года, которая сейчас раскрыта перед вами – «“Слово о плъку Игоревѣ” в переводах на славянские языки XIX-XX вв.» и вышедшая в 2012 г. книга «Беларускія перакладчыкі, даследчыкі, ілюстратары “Слова о плъку Игоревѣ”». К сожалению, их автору не суждено было увидеть эти труды опубликованными, самому взять в руки эти книги, самому представить их ученикам, коллегам, собратьям по славянской филологии - науке, которой был беззаветно предан до последнего часа своей земной жизни великий ученый Беларуси, звезда современной славистики.
В его долгую, сложную и многотрудную жизнь совершенно органично вписывается поразительный факт: научные труды, которым были отданы его последние мысли и силы, посвящены “Слову о полку Игоревом” – тому явлению славянской и мировой культуры, которое привлекло внимание начинающего молодого исследователя и стало предметом его изучения еще в далеком 1952 году (в огромном хронологическом списке печатных работ М. Г. Булахова, насчитывающем свыше 300 наименований, работа “Слово о полку Игоревом” в переводе Я. Купалы значится третьей).
На протяжении дальнейших шестидесяти лет напряженной научно-исследовательской, научно-организаторской и преподавательской работы ученый не раз обращался к излюбленному предмету своих размышлений, научных поисков, исследований (около 20 публикаций на темы «словианы» можно насчитать в его списке научных работ). И каждый новый подход к этой очень важной для него теме требовал долгой кропотливой работы в отечественных и зарубежных книгохранилищах и архивах. Талант исследователя открывал новые, малоизвестные или неизвестные стороны, грани, аспекты выдающегося памятника древнерусской словесности – феноменального явления мировой культуры. Интенсивная поисковая и исследовательская работа была направлена на освещение, детализацию, конкретизацию таких вопросов, как история изданий памятника, исследование его в трудах отечественных и зарубежных ученых разных исторических эпох, персоналии, исторические и географические реалии памятника, жанр, композиция, ритмика, язык и стиль, так называемые темные места в тексте памятника, проблемы творческого освоения “Слова” в Беларуси. Отсюда в его научных публикациях на темы «словианы» столько новых положений, новых выводов, новых заключений автора. Особое место в этих многолетних авторских разысканиях занял вопрос о переводах “Слова”, стихотворных и прозаических, на русский и другие языки (всего было рассмотрено 123 перевода на 16 языков, многие из которых впервые стали предметом филологического изучения).
Результатом напряженного поиска новых фактов и документов, итогом глубокого осмысления, анализа и систематизации накопленного материала было создание М. Г. Булаховым энциклопедического словаря «“Слово о полку Игоревом” в литературе, искусстве, науке» - книги, беспрецедентной по новизне, тематическому диапазону, научной и общественно-культурной значимости. Энциклопедический труд М. Г. Булахова “Слово о полку Игоревом” заслуженно получил многочисленные высокие оценки научной общественности, оказался широко востребованным и популярным. Без ссылок на него вряд ли смогут обойтись те, кто и теперь, и в будущем будут обращаться к изучению не только славянской, но и мировой духовной культуры.
В один ряд с таким примером колоссального научного труда, вложенного М. Г. Булаховым в решение актуальных и принципиально важных для современной славистики проблем, наряду с энциклопедией “Слово о полку Игоревом” нужно поставить и его трехтомный биобиблиографический словарь «Восточнославянские языковеды», и трехтомное исследование истории словоизменения и формоупотребления прилагательных белорусского языка, монографию об основателе белорусской филологии Е. Ф. Карском и пятитомное издание «Опыт исторического словаря русской лингвистической терминологии». Эти научные труды, как и многие другие, вышедшие из-под его пера, несут яркий отпечаток его любви к слову и к науке о слове, содержат свидетельство его глубокой научной и исследовательской эрудиции, его подлинного и доброжелательного интереса к опыту научных тружеников разных эпох, как и современников, на ниве филологии, его склонности и способности к целеустремленному подвижническому труду во имя науки — всего того, что связано с именем Михаила Гапеевича Булахова в памяти тех, кто был его современником, учился у него или по его книгам, работал рядом с ним…
Свет звезды струится к Земле еще много лет спустя после того, как звезда угасла. Пусть так же долго живет память об ученом, воплощенная в его научных трудах, которые еще многие годы будут нужными тем, кто интересуется историей и культурой своего Отечества.
Доктор филологических наук, профессор Е. И. Янович
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Rating 3.9 / 5
Added 07.08.2018
Author brat Andron
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3.9/5 (4)

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