Булгаков - Два града

В этой книге собраны исследования и этюды, написанные н а протяжении нескольких последних лет и посвященные разным вопросам философского, социологического, религиозно-исторического, экономического характера. Но при этой внешней пестроте ее тем одна дума, один замысел объединяет их и составляет духовный нерв всей книги. Это вопрос об истинной природе культурно-общественного идеала, об его последней основе.

Для меня является аксиомой, имеющей аподиктическую достоверность, что истинную основу общественности надо видеть в религии. Религия есть феномен общественности, тот «базис», на котором воздвигаются различные «надстройки». В этом смысле религия есть универсальное единящее начало, и человек есть существо общественное (ζώον πολιτικόν Аристотеля), лишь насколько он есть существо религиозное. Хотя в истории действуют разные причины или «факторы» стихийного, безличного свойства, но в конечном счете они все-таки служат лишь пассивным материалом, который побеждается, оформляется человеческим духом, активным началом истории. Остается истиной, что человек делает свою историю, хотя и делает ее не из ничего, а из косного и сопротивляющегося материала, и история есть арена деятельности духовных сил, борьба духовных потенций, созревающих и выясняющихся в этой борьбе. Это общее понимание сущности истории может сохранять силу и при весьма реалистическом, даже экономическом истолковании конкретной истории, ибо, какие бы слои пассивной материи м ы н и вскрывали при изучении, единственным активным, подлинно творческим началом остается дух, пробивающийся через эти препятствия, их преодолевающий и в этой победе сознающий себя, к себе возвращающийся. Только по недоразумению или в полном ослеплении можно говорить о стихийном, безличном, а следовательно, бездушном и вещном (или «естественном») ходе истории. То, что в истории есть подлинно творческого, принадлежит, конечно, человеческому духу в его живом и потому конкретном самоопределении, природа же духа есть свобода. История в этом смысле есть свободное деяние, труд, подвиг человечества. Но, сводя к этому источнику человеческую историю, мы тем самым приводим ее к религиозному самоопределению человеческого духа как последней и глубочайшей самооснове духовного бытия, устанавливающей что каждого духа в свободном и потому причинно уже неизъяснимом акте. И как свобода есть неотъемлемое свойство духа, его природа, так и религия, как самое основное употребление этой свободы, есть всеобщее человеческое достояние. Человек есть существо религиозное, могут быть нерелигиозные или даже антирелигиозные люди, но внерелигиозных нет в силу метафизической природы человека, его духовности и его свободы, с одной стороны, и его тварной ограниченности — с другой. Если бы человек был абсолютным, самодовлеющим существом, каким может мыслиться только Божество, Творец, а не тварь, тогда он был бы выше религии; если бы он не обладал сознанием своей духовности и свободы и не имел стремления к абсолютному бытию, он был бы ниже религии. Но при данном состоянии религиозность есть естественное и даже неизбежное самочувствие. Религия, по самому буквальному и первоначальному своему значению, есть чувство своей связи с целым, с абсолютным, и необходимости этой связи для возможности духовной жизни, духовного самосохранения. Человек не может утверждаться только в себе и на себе, такой религиозный солипсизм для него неосуществим; он выносит центр своего существования за пределы своего я, духовно выходит из себя, рассматривает себя лишь в связи с целым, как его часть, отдает свое я, чтобы восстановить его в единении с целым, делает себя в этом смысле формой, воспринимающей абсолютное содержание. Религии различны, но религиозность всеобща. Религиозности противоположен не атеизм, или отрицание личного Бога, но иррелигиозность, точнее, религиозная невменяемость, когда человек опускается до такого состояния, что для него центром жизни становится действительно свое я в его эмпирической оболочке, или служение своим инстинктам, при отсутствии всякого энтузиазма добра или зла. И с этой точки зрения и энтузиазм зла, демонизм, т.е. религия навыворот, представляющая враждебную и сознательную противоположность религии, далек от состояния иррелигиозности, духовной спячки. Духовное мещанство, вялое безразличиє, или животное служение своим низшим инстинктам, вообще отказ от своей свободы и от своей духовности — вот что в действительности представляет собой иррелигиозность, и ее возможность носит в душе каждый человек, независимо от своих верований. Она постоянно тянет его вниз, придавливает жизнь духа, которая дается поэтому только в борьбе, полной побед и поражений. В этом проявляется мощь стихии греха, немощность плоти, против которой бодрствует дух.

Булгаков, С. Н. - Два града - Исследования о природе общественных идеалов

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 459 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

Ι8ΒΝ 978-5-9916-8988-5

Булгаков, С. Н. - Два града – Содержание

Содержание

Том I

От автора

Религия человекобожия у Л. Фейербаха

Карл Маркс как религиозный тип (Его отношение к религии человекобожия Л. Фейербаха)

О социальном морализме (Т. Карлейль)

Средневековый идеал и новейшая культура (По поводу книги Гейнриха Эйкена «История и система средневекового мировоззрения»)

Народное хозяйство и религиозная личность (Посвящается памяти Ивана Федоровича Токмакова)

Христианство и социальный вопрос

О первохристианстве (О том, что было в нем и чего не было. Опыт характеристики)

Том II

Первохристианство и новейший социализм (Религиозно-историческая параллель)

Апокалиптика и социализм (Религиозно-философские параллели)

Религия человекобожия у русской интеллигенции I. Религия человекобожия в русской революции II. Воскресение Христа и современное сознание III. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)

Философские характеристики I. Венец терновый. Памяти Ф. М. Достоевского II. Философия князя С. Н. Трубецкого и духовная борьба современности (По поводу собрания сочинений кн. Сергея Николаевича Трубецкого) III. Загадочный мыслитель (Η. Ф. Федоров)

Из философии культуры I. Размышления о национальности II. Церковь и культура



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