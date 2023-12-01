Бунге - Другой Утешитель

Позволю себе поделиться рассказом, связанным с моим личным опытом. Однажды я присутствовал на Божественной литургии в церкви св. Николая при Третьяковской галерее. Там я впервые увидел икону Владимирской Божией Матери в естественном для нее пространстве, а именно в храме, в котором совершалось богослужение. Я не раз видел ее и прежде, но только в выставочном зале. Теперь же ей могли поклониться верующие.

Я был растроган до слез, ибо впервые эта уникальная икона предстала предо мною живой; в галерее она находилась как бы в состоянии комы, была ни живой ни мертвой. Конечно, и в советское время, посещая зал, в котором она была выставлена, верующие вели себя так, как если бы они оказались в храме, то есть пребывали в молчании с чувством религиозного благоговения. Но в церкви св. Николая Та, Которая сопровождала русский народ в самые трагические моменты его истории, вновь взирала на Своих чад взглядом, исполненным нежности и прощения. Дай Бог, чтобы и оригинал иконы Святой Троицы вернулся когда-нибудь в храм и занял в нем то место, которое было предназначено ему изначально. Ибо в галерее этот образ, покрытый толстым стеклом, ни жив ни мертв, но как бы пребывает в коме. Русь же, Святая Русь, нуждается в образах живых!

Символизм иконы и ее духовное значение связаны с теми идеями, на которых строил монашеское общежитие преподобный Сергий Радонежский. Он посвятил свою обитель Святой Троице, видя в любви между Ипостасями Троицы абсолютный духовно-нравственный ориентир для монашеской общины. Икона Троицы была заказана Рублеву учеником Сергия, преподобным Никоном Радонежским. Образ в похвалу Сергия Радонежского должен был носить подчеркнуто умозрительный, богословский характер. В то же время «Троица» Рублева, как и ее прототип «Гостеприимство Авраама», — это евхаристический образ, символизирующий бескровную жертву. Этот смысл иконы подчеркивался ее размещением в нижнем ряду иконостаса Троицкого собора, возле царских врат. Книга «Другой Утешитель» была написана еще в те годы, когда отец Гавриил был католическим священником и монахом. На протяжении многих лет он вел жизнь отшельника и изучал древнюю традицию восточного христианства. Исследуя тексты греческих и сирийских отцов, он ставил своей целью не теоретический анализ их творений, но деятельное применение аскетических правил в собственной монашеской жизни. Отец Гавриил всегда видел в восточном христианстве подлинную жизнь и двигался к ней, приняв в 2010 году православие со словами: «Я хочу умереть в общении с Истиной». Книга схиархимандрита Гавриила была переведена на основные европейские языки и получила известность на Западе, свидетельствуя о духовных сокровищах православного Предания. Теперь, благодаря новому переводу и настоящему изданию, книга становится доступной и русскому читателю.

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Другой Утешитель - Икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева

Предисл. Сергея Аверинцева; пер. с нем. А. С. Репко, под ред. В. А. Фадеева

М.: Издательский дом «Познание», 2020. 208 с. Ил. 24.

ISBN 978-5-906960-71-9

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Другой Утешитель - Икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева - Оглавление

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО митрополита Волоколамского Илариона

ПРЕДИСЛОВИЕ автора ко второму русскому изданию

ПРЕДИСЛОВИЕ к немецкому изданию Сергея Аверинцева

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I Первообраз и образ

ГЛАВА I Иконографическая традиция

ГЛАВА III Богословское истолкование

ГЛАВА IV Сергий Радонежский

ГЛАВА V Никон Радонежский и Андрей Рублев

ГЛАВА VI «Душе истины»

ГЛАВА VII Небесная литургия

ГЛАВА VIII Традиция и новаторство

ГЛАВА IX Сущность и Личность

ГЛАВАХ Пятидесятница по Иоанну

ГЛАВА XI Созерцание Бога в образе и подобии

ΠРИЛОЖЕНИЕ О происхождении мамврийского «сувенира для паломников»

БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ