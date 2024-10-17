Бурмистров - «Ибо Он как огонь плавильщика»

Обращаясь к истории эзотеризма – особой сферы человеческой мысли и опыта, интенсивное изучение которой началось во второй половине ХХ столетия, – мы можем увидеть, что наиболее интересными для анализа сущности этого феномена объектами часто оказываются не более или менее четко зафиксированные и освященные традицией учения, но сравнительно малозаметные и малоизвестные доктрины, находящиеся на стыке двух или нескольких «больших» эзотерических школ (таких как алхимия, неоалександрийский герметизм, астрология) или мистических течений, связанных с той или иной религиозной системой (например, иудейская каббала, христианская теософия). Изучение истории этих движений «смешанного» типа, маргинальных по отношению к «большим» школам, а также их литературы часто позволяет высветить очень важные, подчас неожиданные стороны истории эзотеризма. Иногда представители одной традиции, воспринимая отдельные элементы другой как близкие или даже как свои собственные, давали им оригинальные интерпретации, анализ которых может позволить составить более полную и точную картину той традиции, из которой они были заимствованы. Так произошло, например, с явлением, получившим название «христианская каббала». В XV–XVII вв., в русле общего роста интереса к еврейской традиции, некоторые христианские ученые, богословы, философы особенно заинтересовались еврейскими мистическими доктринами. Христианские каббалисты использовали их в собственных учениях, полагая, что основные положения этих доктрин уже содержались в том изначальном откровении, из которого выросли все религии, в том числе – христианская. При этом они давали некоторым еврейским концепциям такие толкования, которые присутствовали в самой еврейской каббале, но по тем или иным причинам оставались маргинальными и малозаметными; кроме того, они привлекали внимание к текстам и фрагментам текстов, которые также не были столь популярны собственно в еврейской традиции (некоторые из этих текстов и дошли до нас лишь в латинских переводах, выполненных этими христианскими авторами). Христианская каббала, значительно повлиявшая на развитие европейской религиозной и философской мысли последних пяти веков, в сущности инициировала и возникновение в начале XX в. науки о собственно еврейском мистицизме, во многом определив и ее методологию. По признанию Г. Шолема, родоначальника научных исследований в этой области, именно со знакомства с трудами христианских каббалистов К. Кнорра фон Розенрота и Ф.Й. Молитора начались его собственные занятия этой темой. Существенно также, что по мнению ряда ученых (С. Вассерстром, Х.Т. Хакль), именно исследования еврейской мистики в первой половине XX в. стали пионерскими в области изучения эзотеризма в целом; в 1950–1970 гг. они дали толчок к возникновению научных направлений, рассматривавших эзотеризм как самостоятельное явление в интеллектуальной истории Европы (например, работы Д.П.Уокера, Ф.А. Йейтс, М.Элиаде, А. Февра и др.).

В истории еврейской мысли существует одно не просто малоизученное, но практически не замеченное явление, которое мы будем называть «каббалистической алхимией». В книге будет предпринят анализ этого «пограничного» феномена, находящегося на стыке двух эзотерических систем, – еврейской каббалы (являющейся частью иудаизма) и алхимии (традиции, прямо не связанной ни с какой конкретной религией, но в каждой из них определенным образом окрашенной), – феномена, к тому же получившего известность в основном благодаря еще одной эзотерической традиции «смешанного» типа – христианской каббале.

Отдельные упоминания о евреях, занимавшихся алхимией и даже писавших алхимические сочинения, рассеяны по общим работам об истории алхимии, иудаизма, еврейского народа, энциклопедиям и т.д., однако вопрос об отношении еврейской каббалы к алхимическим проблемам в них практически не затрагивается. В XIX в. среди большинства основоположников «науки о еврействе» (Wissenschaft des Judentums) бытовало резко отрицательное отношение как к каббале, так и к алхимии. В результате в научной среде сложилось убеждение, выраженное в категорическом заявлении известного еврейского историка и библиографа М. Штайншнайдера: «Каббала, насколько мне известно, ничего не говорит об алхимии». Исключением можно считать одного из самых ревностных сторонников еврейского Просвещения (Гаскалы) из Галиции, общественного деятеля и писателя Шломо Рубина (1823–1910). Этот неутомимый борец за «новое еврейство» и поклонник Спинозы значительную часть своих написанных на иврите книг и брошюр посвятил описанию разного рода мистических течений и сект, древних и новых (каббала, манихейство, зороастризм и т.д.), причем он не ограничивался их осуждением, но пытался серьезно вникнуть в их учения. Одну из своих книг (ныне совершенно забытых) он посвятил алхимии. Эта книга с претенциозным вторым латинским названием «Al-Kimia sive Lapis Philosophorum» содержит самый разнообразный материал не только по истории алхимии, но и о верованиях древних народов, магии, современных автору физико-химических теориях и пр. В ней приводятся также различные сведения о занятиях Великим Деланием среди евреев, причем некоторые данные, ему доступные и им обнародованные, впоследствии нигде не упоминаются. Вместе с тем, книгу Рубина едва ли можно рассматривать как научное исследование: это прежде всего источник, а не аналитическая работа.

Бурмистров, К.Ю. - «Ибо Он как огонь плавильщика» - Каббала и алхимия

Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФРАН, 2009. – 295 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 276–290. – 500 экз.

ISBN 978-5-9540-0139-6.

Бурмистров, К.Ю. - «Ибо Он как огонь плавильщика» - Содержание

Благодарности

Введение

Глава I. Каббала и алхимия: история взаимодействия двух традиций

1. Алхимия: основные характеристики

2. Еврейская алхимия: исторический экскурс

3. Учение о сфирот в каббале

4. Алхимические темы в еврейской мистической литературе

5. Сходство и различия между каббалой и алхимией

6. Христианская каббалистическая алхимия

Глава II. «Эш мецареф»: Происхождение трактата и история его изучения

1. «Эш мецареф»: к истории публикации

1.1 Антология «Kabbala Denudata» и трактат «Эш мецареф»

1.2 Оригинальный текст «Эш мецареф»

1.3 Кнорр фон Розенрот – публикатор текста «Эш мецареф»

2. Проблема датировки и авторства трактата

2.1 К вопросу о датировке

2.2 Проблема авторства

3. История изучения «Эш мецареф» в XVIII–XIX вв. Переводы и комментарии

4. История научного изучения трактата (XIX–XX вв.)

Глава III. «Эш мецареф»: Анализ текста

1. Каббалистическая алхимия «Эш мецареф»: основные принципы и методы

2. Каббалистико-алхимические концепции

2.1. Природа алхимии и ее связь с каббалой

2.2. Схемы соответствий сфирот и металлов

2.3. Отдельные металлы и вещества

3. Астрологические идеи в «Эш мецареф»

4. Мистика букв

Глава IV. О месте трактата«Эш мецареф» в каббалистической и алхимической традициях

1. «Эш мецареф» и еврейская каббалистическая литература

2. «Эш мецареф» и нееврейская алхимия

Заключение

Примечания

Приложение I: Перевод трактата «Эш мецареф»

Приложение II: Латинский текст трактата «Эш мецареф»

Библиография

Summary