Табита Стэнмор – Магия в Средневековье. Любовные заклинания, злые заговоры, ведуны-целители и охота на ведьм

Впервые мы встречаемся с Мэри в начале лета 1612 года. Некая миссис Саклинг попросила ее предсказать буду­щее — в частности, узнать, сколько проживет ее муж, доктор Саклинг. Сама по себе эта просьба не таила ничего плохого: смерть главы семейства могла привести не только к финансо­вому краху, но и к душевной травме, а предупрежден — зна­чит вооружен. Мэри с радостью заверила миссис Саклинг, что ее муж будет жить долго. Она ожидала, что это успокоит клиентку, но эффект оказался прямо противоположным. Ви­димо, расстроенная новостью, миссис Саклинг предложила Мэри Вудс «большое вознаграждение» за отравление супруга.

Согласно показаниям Мэри в суде, она отказалась от денег, проигнорировав просьбу, но не совсем ясно, можно ли этому верить. Ведь к февралю следующего года у нее появились но­вые клиенты, гораздо более именитые, чем жена врача, напри­мер Фрэнсис Говард, графиня Эссекса. Совершенно очевидно, что Мэри стала пользоваться популярностью. Фрэнсис попросила Мэри об услуге, поразительно похожей на то, о чем когда-то просила миссис Саклинг: раздобыть яд, чтобы убить мужа, от которого графине не терпелось избавить­ся. Брак Фрэнсис был политической сделкой, чтобы повысить благосостояние семейства Говардов за счет объединения с ро­дом старого врага. В 1606 году ей только исполнилось пятнад­цать, когда ее выдали замуж за Роберта Деверё, третьего гра­фа Эссекса (тоже еще подростка), и супруги проводили вместе очень мало времени. Первенец опального фаворита Елизаветы I, казненного за измену всего пятью годами ранее, Деверё мог стать объектом презрения для Фрэнсис. Возможно, из-за поли­тических туч, нависших над Робертом, в сочетании с его угрю­мым нравом у Фрэнсис не получалось вообразить перспективу терпеть мужа до конца своей жизни.

Ее просьба к Мэри Вудс была конкретной: нужен яд, действие которого длилось бы не­сколько дней, чтобы снять с нее всякое подозрение. На этот раз отстоять невиновность Мэри в суде оказалось сложнее. Хотя она снова утверждала, что отказалась от по­ручения, выяснилось, что она получила от графини деньги и кольцо с бриллиантом. Столь щедрые подарки не делались в ответ на пустяковую услугу, и, как станет ясно позже, в об­мен на яд Мэри пообещали еще 1000 фунтов стерлингов — не­обычная сумма, которая в пересчете на сегодняшние деньги составляет около 2б0 тысяч фунтов стерлингов. Учитывая все улики, Мэри в конце концов признала договоренность, но поклялась, что раскаялась и бежала из Лондона, так и не совершив отравления. Возможно, это действительно так: Ро­берт Деверё прожил еще тридцать три года. Как бы то ни было, к концу 1613 года Фрэнсис удалось аннулировать брак, заявив, что Роберт импотент (в свое оправдание Деверё па­рировал, что импотент он только рядом с Фрэнсис). Менее чем через два месяца она вышла замуж за своего любовника, Роберта Карра. Таким образом, достаточно очевидно, что Фрэнсис всеми силами хотела вырваться из союза.

Однако к 1615 году на нее снова завели дело, на этот раз об убийстве Томаса Овербери, друга и конфидента ее нового мужа, кото­рый пытался помешать их браку. Фрэнсис признали винов­ной в многочисленных попытках убить Овербери и в том, что в конце концов ей удалось это сделать с помощью отрав­ленной клизмы. Она призналась в преступлении и вместе с Карром была заключена в лондонский Тауэр до 1622 года, чудом избежав казни. Хотя Фрэнсис Говард можно считать, безусловно, ее самой известной клиенткой, суд обвинил Мэри в заговоре с целью убийства мужей как минимум трех женщин на протяжении двух лет. Она также обвинялась в занятии хиромантией, в том, что была одержима «проницательным духом», и в исце­лении людей, пострадавших от чар колдунов. Возможно, слава Мэри как человека, способного положить конец неудачному браку, возникла из-за ее предполагаемой попытки отравить своего мужа Джона (а в случае неудачи — развестись с ним), с которым она несчастливо жила уже много лет. Мы не знаем подробности отношений Мэри и Джона и то, чем была вызвана ее лютая ненависть к супругу. Возможно, как и в случае с Фрэнсис и Робертом, супруги заключили брак не по любви, а по обязательству, и со временем равнодушие переросло в отвращение. Или, может, Джон жестоко с ней обращался, и Мэри чувствовала себя в западне. А может, супруг просто не был так же честолюбив, как Мэри, а она не хотела, чтобы ее сдерживали в реализации темных талантов.

Табита Стэнмор – Магия в Средневековье. Любовные заклинания, злые заговоры, ведуны-целители и охота на ведьм

Серия – «Страшно интересно»

Издательство – «МИФ»

Москва – 2025 г. / 346 с.

ISBN 978-5-00214-887-5

Табита Стэнмор – Магия в Средневековье. Любовные заклинания, злые заговоры, ведуны-целители и охота на ведьм – Содержание