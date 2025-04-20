Цель этого нового издания «Магического мира» — позволить читателю по достоинству оценить наследие автора, одного из классиков современной мысли, рассмотрев его как на фоне недавнего прошлого (культурного климата и дискуссий того времени), так и в свете дня сегодняшнего. В последнем случае творчество Э. Де Мартино можно рассматривать как точку опоры для любых попыток проникнуть в смысл той фазы исторического процесса, которую проходит сегодня наша цивилизация. Мы зададимся вопросом, к примеру, о том, может ли, — и если да, то в какой мере, — «Магический мир», в фокусе внимания которого находится проблема человеческого присутствия в мире, помочь нам лучше понять тот кризис, который сегодня переживает наше собственное «вот-бытие». За первым вопросом последует и второй: по-прежнему ли это исследование магизма как этнографического феномена, столь богатое историко-философскими отсылками, сохраняет свою притягательную силу, проистекающую из сопоставления Запада с чуждыми его историческому пути человеческими обществами?

Новаторство своей книги автор в полной мере демонстрирует уже в первых строках своего предисловия к первому изданию (1948): пусть и следуя, очевидным образом, в фарватере философии Кроче, он ставит себе целью расширить ее горизонт, включив в нее новые формы исторического опыта. Двигаясь в этом направлении, Де Мартино противопоставляет «ленивому историзму» последователей Кроче, пропитанному формализмом и эпигонством, революционную силу собственного историзма, воодушевленного не знающим устали героизмом разума. В этой перспективе становится понятна функция этнологии: она дает историзму беспрецедентную и драгоценную возможность — испытать свои силы и в борьбе добиться более глубокого понимания собственных возможностей и достоинств.

Эти краткие наблюдения не оставляют сомнений относительно «миссии» «Магического мира», произведения, возникшего на границе старого и нового гуманизма: вызвать живую реакцию, колеблющуюся между недоумением, интересом, приятием и отвержением. Сам Де Мартино, готовя к печати второе издание (1958), решил познакомить читателя с оживленной дискуссией, вызванной его книгой, и привел в приложении рецензии отзывы выдающихся философов (Бенедетто Кроче, Энцо Пачи) и историков религии (Раффаэле Петтаццони, Мирча Элиаде). Эта дискуссия продолжилась и в последующие годы: о ней мы расскажем во введении, пусть и не во всех деталях, фокусируя внимание на некоторых особенно показательных эпизодах, позволяющих глубже понять смысл произведения.

де Мартино, Эрнесто - Магический мир - Введение в историю магического мышления

Пер. П. Соколова и Ю. Меньковой. – Москва: Издательство АСТ, 2025. — 416 с. — (История и наука Рунета. Страдающее Средневековье).

ISBN 978-5-17-158224-1

де Мартино, Эрнесто - Магический мир – Содержание

БЕСПОКОЙНАЯ МЫСЛЬ

Пролог

1 . Реконструкция текста

1 .1 . Основные элементы этнологии Де Мартино

1 .2 . «Магический мир появляется на свет в человеческой истории»

1 .3 . Спасительная сила магии

1 .4 . Сопоставление с Гегелем

2 . «Магический мир» под прицелом критики

2 .1 . Рецензии Бенедетто Кроче

2 .2 . Рецензия Энцо Пачи

2 .3 . Рецензии Раффаэле Петтаццони и Мирчи Элиаде .

3 . Гуманитарные науки и философия .

3 .1 . Спасение посредством магии .

3 .2 . Исключение и правило .

3 .3 . По ту сторону забвения .

4 . Культура и гражданский долг .

4 .1 . Между рефлексией и интроспекцией .

4 .2 . Точки пересечения .

4 .3 . Место в строю .

Эрнесто Де Мартино и издательский дом Эйнауди

МАГИЧЕСКИЙ МИР

Предисловия

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Глава 1 Проблема магических способностей

Глава 2 Историческая драма магического мира

Глава 3 Проблема магических сил в истории этнологии

ПРИЛОЖЕНИЯ

Эрнесто Де Мартино Территориальная тревога и культурное искупление в мифе о происхождении «акильпа» Вклад в изучение мифологии аранда

Бенедетто Кроче Рецензия на «Магический мир»

Бенедетто Кроче О магизме как историческом времени

Энцо Пачи Небытие и проблема человека

Раффаэле Петтаццони Рецензия на «Магический мир»

Мирча Элиаде Наука, идеализм и паранормальные явления

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ АВТОРА

Джино Сатта Этнографические источники «Магического мира»

1 «Магический мир» и проблема этнографических источников

2 Между «историей магизма» и «этнометапсихикой»

3 Этнографические источники и «этнологические документы»

4 От «Очерков» к «Магическому миру»

5 «Реальность» магических сил

6 «Магический мир» и перелом 1946 г

БИБЛИОГРАФИЯ