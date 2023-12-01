Бычков - Феномен иконы
Если вы спросите первого встречного на Западе, что для него есть Россия, то, как правило, услышите в ответ: икона, Пушкин, Достоевский. В этой триаде для современного западного человека сконцентрировалось нечто специфически русское, трудно поддающееся словесному выражению, но хорошо ощущаемое им, воспитанным в иной, хотя и не вовсе чуждой нашей, культурной традиции.
И он прав, по крупному счету. Проникновение в духовные глубины только этих феноменов русской культуры уже позволяет составить достаточно ясное представление о ее сущности, богатстве и своеобразии, о специфическом духовном и ментальном складе русского человека, о «таинственной русской душе» с ее духовными взлетами и прозрениями и почти непреодолимым вожделением мира кромешного.
Виктор Бычков - Феномен иконы – История – Богословие - Эстетика - Искусство
Издательство Ладомир, 2009. — 633 с.
ISBN 978-5-86218-488-4
Виктор Бычков - Феномен иконы – История – Богословие - Эстетика – Искусство – Содержание
Вступление
Византия. Богословие образа
Миметический образ
Символический образ
Литургический образ
Икона
Концепция иконоборцев
Иоанн Дамаскин
VII Вселенский собор
Феодор Студит
Постиконоборческий период
Язык византийского искусства
Древняя Русь. Софийность и духовность искусства
Эстетическое сознание и искусство
Духовное как эстетическое
Очарованье лепотой
На подступах к пониманию искусства
Мудрость древнего искусства
Многомудрый смысл иконы
Слово об иконе
Между «реализмом» и «символизмом»
Прения об истине икон на пороге Нового времени
Философия в красках
Феофан Грек
Андрей Рублев
Дионисий Ферапонтовский
«Земная жизнь Христа»
Каноничность искусства
Феномен древнерусского эстетического сознания
Россия Нового времени. Философия, богословие, эстетика иконы
Богословско-эстетические предпосылки понимания иконы
Эстетическое измерение бытия
Софиология
Смысл и язык иконы
XIX век
Эстетическое и религиозное в иконе
Неоправославная эстетика иконы
Икона в свете Предания
Завершение
Иллюстрации
спасибо