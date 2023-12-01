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Бычков - Феномен иконы

Виктор Бычков - Феномен иконы – История – Богословие - Эстетика
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art

Если вы спросите первого встречного на Западе, что для него есть Россия, то, как правило, услышите в ответ: икона, Пушкин, Достоевский. В этой триаде для современного западного человека сконцентрировалось нечто специфически русское, трудно поддающееся словесному выражению, но хорошо ощущаемое им, воспитанным в иной, хотя и не вовсе чуждой нашей, культурной традиции.

И он прав, по крупному счету. Проникновение в духовные глубины только этих феноменов русской культуры уже позволяет составить достаточно ясное представление о ее сущности, богатстве и своеобразии, о специфическом духовном и ментальном складе русского человека, о «таинственной русской душе» с ее духовными взлетами и прозрениями и почти непреодолимым вожделением мира кромешного.

Виктор Бычков - Феномен иконы – История – Богословие - Эстетика - Искусство

Издательство Ладомир, 2009. — 633 с.

ISBN 978-5-86218-488-4

Виктор Бычков - Феномен иконы – История – Богословие - Эстетика – Искусство – Содержание

  • Вступление

  • Византия. Богословие образа

  • Миметический образ

  • Символический образ

  • Литургический образ

  • Икона

  • Концепция иконоборцев

  • Иоанн Дамаскин

  • VII Вселенский собор

  • Феодор Студит

  • Постиконоборческий период

  • Язык византийского искусства

  • Древняя Русь. Софийность и духовность искусства

  • Эстетическое сознание и искусство

  • Духовное как эстетическое

  • Очарованье лепотой

  • На подступах к пониманию искусства

  • Мудрость древнего искусства

  • Многомудрый смысл иконы

  • Слово об иконе

  • Между «реализмом» и «символизмом»

  • Прения об истине икон на пороге Нового времени

  • Философия в красках

  • Феофан Грек

  • Андрей Рублев

  • Дионисий Ферапонтовский

  • «Земная жизнь Христа»

  • Каноничность искусства

  • Феномен древнерусского эстетического сознания

  • Россия Нового времени. Философия, богословие, эстетика иконы

  • Богословско-эстетические предпосылки понимания иконы

  • Эстетическое измерение бытия

  • Софиология

  • Смысл и язык иконы

  • XIX век

  • Эстетическое и религиозное в иконе

  • Неоправославная эстетика иконы

  • Икона в свете Предания

  • Завершение

  • Иллюстрации

Views 523
Rating 5.0 / 5
Added 01.12.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gios76 6 years ago

спасибо

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