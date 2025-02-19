Быстров - Глупости от скуки

Ночь начиналась спокойно, и ничто не предвещало того, что случится. Милькины уже лежали на супружеской кровати, Сатия Потаповна даже похрапывала слегка, повернувшись носом к стенке, а к Мокию Казимировичу сон все никак не приходил. Он смотрел в потолок, кряхтел и мысленно пытался выстраивать в ряд белых слонов и черных овец, но они не помогали. Мало того, где-то в глубине живота возникло противное беспокойство. Оно разбухало, крепло и скоро охватило Мокия целиком. Долго он такой пытки не выдержал, осторожно, пытаясь не производить скрипов, выбрался из-под одеяла, а жена его при этом довольно громко пукнула во сне и дернула ногой. Главная причина беспокойства - что Казимирович отчетливо почувствовал - находилась близко, на улице за окном. Само беспокойство изволило нарастать, причем ничто не нарушало сонный покой, наполнивший комнату по самые маленькие уголки, и даже грозный керамический лев на серванте сонно, блаженно улыбался. Когда с улицы донеслись приглушенные голоса людей, в коих проскальзывали даже нотки страха, Милькин уже не сомневался в том, что причину беспокойства нужно выяснить, быстро и бесшумно оделся и выбрался из квартиры. Из-за угла соседнего дома бежали люди. Их явно подгонял страх, а некоторые, особенно женщины, спотыкались и даже падали, но быстро поднимались и устремлялись дальше. Мокий Казимирович сообразил, что они от кого-то или от чего-то убегают. И действительно, там, откуда появлялись бегущие в панике, да еще в такой неурочный час, люди, послышался лязг, обрывки сердитого крика и другие непонятные звуки. В его беспокойстве уже появился панический привкус, но он мужественно крякнул и силой воли двинул себя туда, откуда появлялись бегуны. Любопытство оказалось сильнее страха. - Что произошло? Здравствуйте! - схватил он за руку чуть не налетевшего на него худощавого мужчину с растрепанными волосами. - Ночь в разгаре, а вы... Пожар? - Спасайтесь! Он идет! - мужчина вырвал свою руку и громко икнул, как сильно и внезапно напуганный человек. - Хапает, он всё хапает! Незнакомец без остановок побежал дальше, а Мокий Казимирович ничего не понял, однако даже немного успокоился и решил непременно выяснить, в чем тут дело. Он бодро двинулся к соседнему дому, но с каждым шагом ноги его становились как бы мягкими, опять горячей змеей зашевелилось в нем чувство тревоги, а возле самого угла дома, к которому он устремилея, ноги вообще отказались дальше идти. Глубоко вдохнув несколько раз, Милькин заставил себя двигаться. Выглядывал он из-за угла медленнее обычного.

Быстров - Глупости от скуки

(избранные) / П. Быстров (старший). - М.: Ка- нон+ РООИ «Реабилитация», 2021. - 256 с.

ISBN 978-5-88373-686-4

Быстров - Глупости от скуки - Содержание

Немыслимые истории

ПРОДОЛЖЕНИЕ «Записок бездельника»

Медведь (Рассказ, подслушанный ночью)

Крах семейства жреца Имхотепа (Пьеса в трех действиях по повести Агаты Кристи «Смерть приходит в конце»)

Этотто де Тотто. Катцы (Воображаемая трагедь в четырех актах, с прологом, но без эпилога)

Эх, миледи, миледи... (Шутка в трех бездействиях и одном действии по мотивам романа А. Дюма «Три мушкетера»)

Неизвестная рукопись

Лемюэль Псаф. Карпенкиана (Незаполнимая пустота

ЧАСТЬ I (Она же главная) Анализ первоисточников

Часть II (Потуги злопыхателей)

Часть III (Потуги нерадивых учеников)

Послесловие