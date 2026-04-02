Собрание сочинений протоиерея Валентина Павловича Свенцицкого подготовлено на основе критического изучения всех известных нам художественных, публицистических и эпистолярных его произведений.

Задача издания — в максимальном объёме представить читателю литературное наследие великого христианского проповедника XX века.

В 1901—1919 вышли в свет два десятка его книг, около 400 статей и рассказов. В период владычества коммунистической партии работы о. Валентина распространялись в самиздате [1] и выходили за рубежом [2] , а на родине впервые были напечатаны сразу после крушения богоборческого режима [3]

[1] «Полное собрание сочинений прот. Валентина Свенцицкого в 9-ти томах»; «Проповеди» (Казань: рукопись); «Шесть чтений о Таинстве покаяния и его истории» (машинопись). [2] Надежда. Франкфурт н/М. 1979. Вып. 2; 1981. Вып. 5. [3] Слово. 1991. № 10.

Сост., послесл., коммент. С. В. Черткова. — М.: Даръ, 2008. — 800 с.

ISBN 978-5-485-00206-0

Валентин Свенцицкий - Собрание сочинений - Второе распятие Христа - Антихрист - Пьесы и рассказы (1901-1917) - Содержание

От редакции

ВТОРОЕ РАСПЯТИЕ ХРИСТА. Фантазия АНТИХРИСТ. Записки странного человека Часть первая Вместо предисловия

I. О самом себе

II. Начало конца

III. Идиллия

IV. Общественный вопрос

V. УЕвлампия

VI. Антихрист. Моя теория

VII. У Верочки

VIII. Правда или ложь?

IX. Новое открытие

X. Антихрист в роли спасителя отечества

XI. Что такое любовь?

XII. Проводы Часть вторая I. Марфа

II. Опять он

III. Марфа и Верочка

IV. Катакомбы

V. Видение VI. Познание Добра и Зла

VII. Молитва

VIII. Неожиданный посетитель

IX. Опять новая жизнь!

X. Конец Послесловие ПЬЕСЫ Смерть. Драма в трех действиях Пастор Реллинг. Драма в трех действиях Интеллигенция. Драма в четырех действиях и шести картинах Наследство Твердыниных. Драма в четырех действиях РАССКАЗЫ Диплом Назначение Солдат задумался Старый чорт (Святочный рассказ) Из дневника «странного человека» (Отрывок) Голодная«ёлка Христос в детской Отец Яков Побег Тёмною ночью На заре туманной юности Шутка лейтенанта Гейера Песнь Песней Любовь Ольга Николаевна Разговор с «чортом» Юродивый С. В. Чертков. Писатель-проповедник Комментарии и толкования Условные сокращения

Свенцицкий Валентин Павлович - Второе распятие Христа

Иисус посещает Россию начала XX века - "православную империю", через 1900 лет "христианской истории". Такие привычные евангельские слова, провозглашенные однако не с кафедры, а "живым человеком в реальной ситуации", кажутся таким же ни с чем несообразным скандальным бредом, как и тогда в Палестине...

Свенцицкий Валентин Павлович - Антихрист. Записки страного человека

В книге с тревожной подробностью, описывающие проникновение греха в душу, падение, пустоту и острое покаяние. В "Антихристе" проявился болезненный интерес Серебряного Века к демонизму, впрочем исцеленный здесь христианским знанием: "грех" - не риторическая фигура, с бесами не играют.

Валентин Свенцицкий - Собрание сочинений - Том 2 - Письма ко всем: Обращения к народу 1905-1908 Сост., послесл., коммент. С. В. Черткова. — М.: Даръ, 2008 — 752 с. ISBN 978-5-485-00262-6

К вопросу о церковной реформе О задачах Христианского братства борьбы К епископам Русской Церкви К обществу [К рабочим] Христианское братство борьбы и его программа Открытое обращение верующего к Православной Церкви Речь на суде Что нужно крестьянину? Правда о земле Взыскующим Града I. К «взыскующим Града»

II. Об одном недоумении

III. Духовный блуд.

IV. Торжествующая ересь

V. «Абсолютное добро» и А. И. Гучков

VI. К чему ведёт русская революция? Христианское отношение к власти и насилию Религиозный смысл «Бранда» Ибсена Смерть и бессмертие. По поводу трёх драм Метерлинка Террор и бессмертие Воистину воскрес! Из дневника Письмо в редакцию История нашей газеты Стойте в свободе! Что можно и что нельзя Кто виноват? Со святыми упокой! Как император был отлучён от причастия Кто нас конфисковал Москва, 17 июля Церковь и разгон Думы Дальше идти некуда Христиане и нехристиане О земле Смертная казнь и Дума Неубий! Гласное обращение к членам Комиссии по вопросу о церковном Соборе Мёртвый собор Готовьтесь к Собору! [От редакции] Лев Толстой и Вл. Соловьёв Религия «здравого смысла» (Из лекций о Льве Толстом и Вл. Соловьёве) Положительное значение Льва Толстого (К восьмидесятилетнему юбилею) Письма ко всем. Памфлет Письмо I. К самому себе

Письмо II. К духовенству

Письмо III. К буржуазии

Письмо IV. К рабочим

Письмо V. К будущим людям

Письмо VI. К бывшему другу Ответ П. П. Кудрявцеву Ответ на письмо г. Ветрова к С Н. Булгакову Несколько слов о деле о. Г. Петрова О новом религиозном сознании (По поводу статьи Д. В. Философова)

Ответ Н. А. Бердяеву

На разных берегах

На общем берегу (Ответ свящ. К. М. Аггеву и кн. Е. Н. Трубецкому)

В защиту «максимализма» Бранда

Письмо в редакцию

Два слова в защиту «блохи»

Несколько слов о веротерпимости

Вопиющая несправедливость

[Замечания по поводу реферата С. А. Аскольдова]

Религиозно-философское общество в Петербурге

Мировое значение аскетического христианства

Религия и жизнь

Приложение. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви

С. В. Чертков. Пророк Христовой Правды

Комментарии и толкования

Условные сокращения

Именной указатель

Валентин Свенцицкий - Собрание сочинений - Том 3 - Религия свободного человека - 1909-1913 Сост., коммент. С. В. Черткова. — М.: Новоспасский монастырь, 2014. — 752 с. ISBN 978-5-87389-130-6 Валентин Свенцицкий - Собрание сочинений - Том 3 - Религия свободного человека - 1909-1913 - Содержание К читателям собрания сочинений протоиерея Валентина Свенцицкого ПИСЬМА КО ВСЕМ Великая разруха

Война

Народ забыли

Преступление и наказание ПИСЬМА ОДИНОКОГО ЧЕЛОВЕКА РЕЛИГИЯ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО СМЫСЛ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ОТРЕЗВЛЕНИЕ РОССИИ ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦАРИЦЫН! ЛИЧНОСТИ Комментарии и толкования Условные сокращения Именной указатель

Валентин Свенцицкий - Диалоги - о вере и неверии

Свенцицкий В., прот. Диалоги: Проповеди, статьи, письма / Сост. С. В. Чертков. М., ПСТГУ, 2010. С. 49-386. текст в авторский редакции; устранено более 800 смысловых и стилистических искажений прежних версий.

ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ. О БЕССМЕРТИИ

ДИАЛОГ ВТОРОЙ. О БОГЕ

ДИАЛОГ ТРЕТИЙ. ОБ ИСКУПЛЕНИИ

ДИАЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ. О ЦЕРКВИ

ДИАЛОГ ПЯТЫЙ. О ТАИНСТВАХ

ДИАЛОГ ШЕСТОЙ. О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ

ДИАЛОГ СЕДЬМОЙ. О МОНАШЕСТВЕ

ДИАЛОГ ВОСЬМОЙ. О ПРОМЫСЛЕ И СВОБОДЕ ВОЛИ

ДИАЛОГ ДЕВЯТЫЙ. О ПРОГРЕССЕ И КОНЦЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

ДИАЛОГ ДЕСЯТЫЙ. О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Самое известное произведение Свенцицкого, классика православной апологетики и религиозной мысли.

Апологетический трактат в форме бесед Духовника и Неизвестного, раскрывающих веру Церкви.

Внимательное и честное рассмотрение аргументов против христианской веры, главных вопросов и сомнений.

Темы "Диалогов" Свенцицикого: бессмертие, Бог, Искупление, Церковь, Таинства, Закон и благодать, монашество, Промысел и свобода воли, прогресс и конец истории, духовная жизнь.