Собрание сочинений протоиерея Валентина Павловича Свенцицкого подготовлено на основе критического изучения всех известных нам художественных, публицистических и эпистолярных его произведений.
Задача издания — в максимальном объёме представить читателю литературное наследие великого христианского проповедника XX века.
В 1901—1919 вышли в свет два десятка его книг, около 400 статей и рассказов. В период владычества коммунистической партии работы о. Валентина распространялись в самиздате[1] и выходили за рубежом[2], а на родине впервые были напечатаны сразу после крушения богоборческого режима[3];
[1] «Полное собрание сочинений прот. Валентина Свенцицкого в 9-ти томах»; «Проповеди» (Казань: рукопись); «Шесть чтений о Таинстве покаяния и его истории» (машинопись).
Протоиерей Свенцицкий Валентин Павлович - Собрание сочинений - Второе распятие Христа - Антихрист - Пьесы и рассказы (1901-1917)
Сост., послесл., коммент. С. В. Черткова. — М.: Даръ, 2008. — 800 с.
ISBN 978-5-485-00206-0
От редакции
ВТОРОЕ РАСПЯТИЕ ХРИСТА. Фантазия
АНТИХРИСТ. Записки странного человека
Часть первая
- Вместо предисловия
- I. О самом себе
- II. Начало конца
- III. Идиллия
- IV. Общественный вопрос
- V. УЕвлампия
- VI. Антихрист. Моя теория
- VII. У Верочки
- VIII. Правда или ложь?
- IX. Новое открытие
- X. Антихрист в роли спасителя отечества
- XI. Что такое любовь?
- XII. Проводы
Часть вторая
- I. Марфа
- II. Опять он
- III. Марфа и Верочка
- IV. Катакомбы
- V. Видение
- VI. Познание Добра и Зла
- VII. Молитва
- VIII. Неожиданный посетитель
- IX. Опять новая жизнь!
- X. Конец
Послесловие
ПЬЕСЫ
Смерть. Драма в трех действиях
Пастор Реллинг. Драма в трех действиях
Интеллигенция. Драма в четырех действиях
и шести картинах
Наследство Твердыниных.
Драма в четырех действиях
РАССКАЗЫ
Диплом
Назначение
Солдат задумался
Старый чорт (Святочный рассказ)
Из дневника «странного человека» (Отрывок)
Голодная«ёлка
Христос в детской
Отец Яков
Побег
Тёмною ночью
На заре туманной юности
Шутка лейтенанта Гейера
Песнь Песней
Любовь
Ольга Николаевна
Разговор с «чортом»
Юродивый
С. В. Чертков. Писатель-проповедник
Комментарии и толкования
Условные сокращения
Свенцицкий Валентин Павлович - Второе распятие Христа
Иисус посещает Россию начала XX века - "православную империю", через 1900 лет "христианской истории". Такие привычные евангельские слова, провозглашенные однако не с кафедры, а "живым человеком в реальной ситуации", кажутся таким же ни с чем несообразным скандальным бредом, как и тогда в Палестине...
Свенцицкий Валентин Павлович - Антихрист. Записки страного человека
В книге с тревожной подробностью, описывающие проникновение греха в душу, падение, пустоту и острое покаяние. В "Антихристе" проявился болезненный интерес Серебряного Века к демонизму, впрочем исцеленный здесь христианским знанием: "грех" - не риторическая фигура, с бесами не играют.
Валентин Свенцицкий - Собрание сочинений - Том 2 - Письма ко всем: Обращения к народу 1905-1908
Сост., послесл., коммент. С. В. Черткова. — М.: Даръ, 2008 — 752 с.
ISBN 978-5-485-00262-6
К вопросу о церковной реформе
О задачах Христианского братства борьбы
К епископам Русской Церкви
К обществу
[К рабочим]
Христианское братство борьбы и его программа
Открытое обращение верующего к Православной Церкви
Речь на суде
Что нужно крестьянину?
Правда о земле
Взыскующим Града
- I. К «взыскующим Града»
- II. Об одном недоумении
- III. Духовный блуд.
- IV. Торжествующая ересь
- V. «Абсолютное добро» и А. И. Гучков
- VI. К чему ведёт русская революция?
Христианское отношение к власти и насилию
Религиозный смысл «Бранда» Ибсена
Смерть и бессмертие. По поводу трёх драм Метерлинка
Террор и бессмертие
Воистину воскрес!
Из дневника
Письмо в редакцию
История нашей газеты
Стойте в свободе!
Что можно и что нельзя
Кто виноват?
Со святыми упокой!
Как император был отлучён от причастия
Кто нас конфисковал
Москва, 17 июля
Церковь и разгон Думы
Дальше идти некуда
Христиане и нехристиане
О земле
Смертная казнь и Дума
Неубий!
Гласное обращение к членам Комиссии по вопросу о церковном Соборе
Мёртвый собор
Готовьтесь к Собору!
[От редакции]
Лев Толстой и Вл. Соловьёв
Религия «здравого смысла» (Из лекций о Льве Толстом и Вл. Соловьёве)
Положительное значение Льва Толстого (К восьмидесятилетнему юбилею)
Письма ко всем. Памфлет
- Письмо I. К самому себе
- Письмо II. К духовенству
- Письмо III. К буржуазии
- Письмо IV. К рабочим
- Письмо V. К будущим людям
- Письмо VI. К бывшему другу
Ответ П. П. Кудрявцеву
Ответ на письмо г. Ветрова к С Н. Булгакову
Несколько слов о деле о. Г. Петрова
О новом религиозном сознании (По поводу статьи Д. В. Философова)
Ответ Н. А. Бердяеву
На разных берегах
На общем берегу (Ответ свящ. К. М. Аггеву и кн. Е. Н. Трубецкому)
В защиту «максимализма» Бранда
Письмо в редакцию
Два слова в защиту «блохи»
Несколько слов о веротерпимости
Вопиющая несправедливость
[Замечания по поводу реферата С. А. Аскольдова]
Религиозно-философское общество в Петербурге
Мировое значение аскетического христианства
Религия и жизнь
Приложение. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви
С. В. Чертков. Пророк Христовой Правды
Комментарии и толкования
Условные сокращения
Именной указатель
Валентин Свенцицкий - Собрание сочинений - Том 3 - Религия свободного человека - 1909-1913
Сост., коммент. С. В. Черткова. — М.: Новоспасский монастырь, 2014. — 752 с.
ISBN 978-5-87389-130-6
К читателям собрания сочинений протоиерея Валентина Свенцицкого
ПИСЬМА КО ВСЕМ
- Великая разруха
- Война
- Народ забыли
- Преступление и наказание
ПИСЬМА ОДИНОКОГО ЧЕЛОВЕКА
РЕЛИГИЯ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
СМЫСЛ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
ОТРЕЗВЛЕНИЕ РОССИИ
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦАРИЦЫН!
ЛИЧНОСТИ
Комментарии и толкования
Условные сокращения
Именной указатель
Валентин Свенцицкий - Диалоги - о вере и неверии
Свенцицкий В., прот. Диалоги: Проповеди, статьи, письма / Сост. С. В. Чертков. М., ПСТГУ, 2010. С. 49-386. текст в авторский редакции; устранено более 800 смысловых и стилистических искажений прежних версий.
ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ. О БЕССМЕРТИИ
ДИАЛОГ ВТОРОЙ. О БОГЕ
ДИАЛОГ ТРЕТИЙ. ОБ ИСКУПЛЕНИИ
ДИАЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ. О ЦЕРКВИ
ДИАЛОГ ПЯТЫЙ. О ТАИНСТВАХ
ДИАЛОГ ШЕСТОЙ. О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ
ДИАЛОГ СЕДЬМОЙ. О МОНАШЕСТВЕ
ДИАЛОГ ВОСЬМОЙ. О ПРОМЫСЛЕ И СВОБОДЕ ВОЛИ
ДИАЛОГ ДЕВЯТЫЙ. О ПРОГРЕССЕ И КОНЦЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ
ДИАЛОГ ДЕСЯТЫЙ. О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Самое известное произведение Свенцицкого, классика православной апологетики и религиозной мысли.
Апологетический трактат в форме бесед Духовника и Неизвестного, раскрывающих веру Церкви.
Внимательное и честное рассмотрение аргументов против христианской веры, главных вопросов и сомнений.
Темы "Диалогов" Свенцицикого: бессмертие, Бог, Искупление, Церковь, Таинства, Закон и благодать, монашество, Промысел и свобода воли, прогресс и конец истории, духовная жизнь.
Свенцицкий Валентин Павлович, прот. - (1981 - 1931 гг.)
Проповедник, публицист, драматург, прозаик и богослов. Духовный сын Анатолия Оптинского, рукоположен Вениамином (Казанским), был близок к Патриарху Тихону. Дружил с В. Ф. Эрном, был близко знаком с А. В. Ельчаниновым, П. А. Флоренским, С. Н. Булгаковым, Андреем Белым.
Один из участников русского духовного Ренессанса. На православных позициях боролся с репрессиями царской России, злом капитализма, обмирщением Церкви. В советские годы проповедовал идею "монастыря в миру".
Четвертый том есть отдельно.