Бжезинский - Киссинджер - Россия в американской геополитике

Распад в конце 1991 года самого крупного по территории государства в мире способствовал образованию «черной дыры» в самом центре Евразии. Это было похоже на то, как если бы центральную и важную в геополитическом смысле часть суши стерли с карты земли.

Крах Советского Союза стал заключительным этапом постепенного распада мощного китайско-советского коммунистического блока, который за короткий промежуток времени сравнялся, а в некоторых зонах даже превзошел границы владений Чингисхана. Однако более современный трансконтинентальный евроазиатский блок просуществовал недолго; уже отпадение от него Югославии Тито и неповиновение Китая Мао свидетельствовали об уязвимости коммунистического лагеря перед лицом националистических устремлений, которые, как оказалось, сильнее идеологических уз. Китайско-советский блок просуществовал около десяти, Советский Союз — примерно 0 лет.

Однако в геополитическом плане еще более значительным событием явился развал многовековой, с центром правления в Москве, великой Российской державы. Распад этой империи был ускорен общим социально-экономическим и политическим крахом советской системы, хотя большая часть ее болезней оставалась затушеванной почти до самого конца благодаря системе секретности и самоизоляции. Поэтому мир был ошеломлен кажущейся быстротой саморазрушения Советского Союза. В течение всего лишь двух недель декабря 1991 года сначала о роспуске Советского Союза демонстративно заявили главы республик России, Украины и Белоруссии, затем официально он был заменен на более неопределенное образование, названное Содружеством Независимых Государств, объединившим все советские республики, кроме балтийских; далее советский президент неохотно ушел в отставку, а советский флаг был спущен с башни Кремля; и наконец, Российская Федерация — в настоящее время преимущественно русское национальное государство с общей численностью населения в 150 миллионов человек — появилась на арене в качестве преемницы де-факто бывшего Советского Союза, в то время как остальные республики — насчитывающие еще 150 миллионов человек — утверждали в разной степени свои права на независимость и суверенитет.

Крах Советского Союза вызвал колоссальное геополитическое замешательство. В течение 14 дней россияне, которые вообще-то даже меньше были осведомлены, чем внешний мир, о приближающемся распаде Советского Союза, неожиданно для себя обнаружили, что они более не являются хозяевами трансконтинентальной империи, а границы других республик с Россией стали теми, какими они были с Кавказом в начале 1 00-х годов, со Средней Азией — в середине 1 00-х и, что намного более драматично и болезненно, с Западом — приблизительно в 1600 году, сразу же после царствования Ивана Грозного. Потеря Кавказа способствовала появлению стратегических опасений относительно возобновления влияния Турции; потеря Средней Азии породила чувство утраты значительных энергетических и минеральных ресурсов, равно как и чувство тревоги в связи с потенциальной мусульманской проблемой; независимость Украины бросила вызов притязаниям России на божественное предназначение быть знаменосцем всего панславянского сообщества.

Бжезинский Зигмунд, Киссинджер Генри - Россия в американской геополитике - До и после 2014 года

М.: Родина, 2018. – 240 с. – (Классика геополитики).

ISBN 978-5-907024-49-6

Бжезинский Зигмунд, Киссинджер Генри - Россия в американской геополитике – Содержание

Зигмунд Бжезинский. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Геополитическое положение России

Россия после краха СССР

О концепции «Великой русской цивилизации»

У России нет другого выбора, кроме союза с Западом

Россия после Путина

Россия и Украина

Украинский урок для России

Что нужно знать об Украине

Три альтернативы для Путина по Украине

Пример Украины повлияет на Россию

Политика Путина

Какое место займет Путин в пантеоне истории?

Путин пытается запугать Запад атомной войной

Генри Киссинджер. ГЕОПОЛИТИКА АМЕРИКИ И РОССИИ

Новый миропорядок

Изменения в мире

Америка на вершине: империя или лидер?

Новый миропорядок — иначе хаос

Америка и Россия

Отношения с Россией

Не отвергайте Путина

Путин остается влиятельным лидером

Барабаны войны

Путин ищет выход

Украинский кризис

Чем закончится украинский кризис

Что делать Украине

ПРИЛОЖЕНИЕ