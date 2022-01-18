Дмитрий Давыдов - Посткапитализм и рождение персоналиата

Давыдов Дмитрий - Посткапитализм и рождение персоналиата
Посткапитализм близок, и слишком многие вещи указывают на это (а потому говорить о нем уже не зазорно). Посткапитализм близок отчасти постольку, поскольку капитализм выглядит все более слабым. Капиталистическая экономика более не в состоянии поддерживать внятный экономический рост и социальное развитие. Рост ВВП во всех странах постепенно замедляется. Для США эти показатели сегодня находятся на уровне 1—3 %, в то время как до 70-х годов нормальным считался рост не менее 5 %. В 1950 году ВВП США вырос на 13,5 %, в 1965 на 8,5 %, в 1984 на 7,9 %. Дальше уже таких «пиков» на графике ежегодных показателей динамики ВВП ведущей капиталистической державы не найти. Рекорд последних двух десятилетий — 2003 год с 4,4 % роста. А для многих европейских стран рост в 1 % считается большим успехом. После экономической рецессии, последовавшей за 2008 годом, экономика развитых стран восстанавливалась вяло. Несмотря на значительное восстановление после кризиса, рост заработной платы в Соединенных Штатах не смог достичь темпов, достигнутых до кризиса, и в течение последнего десятилетия находился в состоянии стагнации. Фактически в реальном выражении средняя почасовая зарплата достигла максимума более чем сорок пять лет назад: ставка в 4,03 доллара в час, зафиксированная в январе 1973 года, имела такую же покупательную способность, что и 23,68 доллара в 2019 году. Параллельно наблюдается рост социального неравенства. В 1980 году соотношение самых богатых 10 % населения к самым бедным 10 % в США составляло 9,1, а это означает, что домохозяйства в верхней части социальной пирамиды имели доходы, примерно в девять раз превышающие доходы домохозяйств в нижней части. Индекс Джинни рос в каждом десятилетии с 1980 года, достигнув 12,6 в 2018 году, то есть увеличившись на 39 %. Рост экономического неравенства не является единственной проблемой США. Как было сказано в отчете Oxfam, опубликованном накануне открытия юбилейного, 50-го Всемирного экономического форума в Давосе, «2153 миллиардера в мире имеют больше богатства, чем 4,6 млрд человек (60 % населения планеты), а богатство 1 % самых состоятельных людей мира более чем в два раза превышает благосостояние 6,9 млрд жителей Земли... Почти половина человечества живет менее чем на 5,5 долларов в день».
Капитализм не просто не способен обеспечивать равенство и социальное процветание, но порождает (поскольку рыночная экономика ориентируется исключительно на логику извлечения максимальной прибыли) огромное количество глобальных проблем, среди которых все более обостряющаяся проблема загрязнения окружающей среды. И даже тот экономический рост, который создает капиталистическая экономика, не является показателем роста благополучия. Показатель ВВП фиксирует рыночные стоимости (которые не учитывают многочисленные экстерналии) и упускает из виду огромное количество благ, не покупающихся и не продающихся, но имеющих важнейшее значение для всего человечества (от чистоты воздуха и воды до всевозможных улучшающих жизнь изобретений и инноваций, общественных благ как результатов добровольной деятельности). Поэтому сегодня мы видим «вялый» экономический рост, который, если принять к сведению не учитываемые показателем ВВП издержки в виде планетарного экологического бедствия, долгосрочных негативных последствий неравенства (скажем, лихорадка Эбола или коронавирус SARS-Cov-2 как отчасти последствия крайней нищеты) и т. п., еще не понятно, является ли свидетельством прогресса или упадка.
Соответственно, постепенно все больше людей со скепсисом смотрят на перспективы капитализма. В относительно недавнем исследовании Trust Barometer, к примеру, было опрошено тридцать четыре тысячи человек в двадцати восьми странах. Как оказалось, 56 % людей считают, что капитализм приносит больше вреда, чем пользы. При этом среди людей старшего возраста процент разочарованных в капитализме — 53 %, а среди молодежи и людей среднего возраста — выше (57 и 59 % соответственно). В десятку стран-лидеров по числу разочаровавшихся в капитализме вошли Таиланд (75 %), Индия (74 %), Франция (69 %), Малайзия (68 %), Индонезия (66 %), КНР (63 %), Италия (61 %), Испания (60 %), ОАЭ (60 %) и Нидерланды (59 %). Опросы молодежи даже в такой исконно по духу «буржуазной» стране, как США, показывают явную тенденцию в сторону поддержки левых идей. Данные поступают из многих источников. К примеру, итоги опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Harris Poll, согласно результатам которого в США среди миллениалов и представителей поколения Z (люди, родившиеся в 1995 году и позже) почти половина — 49,6 % — хотели бы жить в социалистическом государстве (в целом по стране о таком желании заявили 37,2 % опрошенных), хотя еще нужно уточнять, что здесь подразумевается под социализмом.
Дмитрий Давыдов - Посткапитализм и рождение персоналиата
М. : РИПОЛ классик, 2021. — 336 с.
ISBN 978-5-386-14369-5
Дмитрий Давыдов - Посткапитализм и рождение персоналиата - Содержание
Введение
РАЗДЕЛ I. ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?
Глава 1. Забытая и актуальная. Эвристический потенциал теории общественных формаций
- 1.1. Теория общественных формаций и ее «фатальные» ошибки
- 1.2. Преобладающий источник потребительных ценностей как критерий выделения общественных формаций
Глава 2. От революции рабочего класса к синтезу элит
- 2.1. Социальная «революция снизу» — исключение из правил?
- 2.2. Синтез элит как революционный процесс
РАЗДЕЛ II. ПЕРСОНАЛИАТ
Глава 1. Конец экономики отменяется
- 1.1. Творческая деятельность в контексте противоречивых общественных отношений
- 1.2. Внимание — новый дефицитный ресурс. Личность — ключевое благо
Глава 2. Персоналиат — претендент на статус господствующего класса?
- 2.1. Меняющиеся инструменты власти и политического влияния
- 2.2. Универсальные лидеры мнений
Глава 3. Расширяющаяся сфера производства личности
- 3.1. Рождение личности из духа постиндустриализма
- 3.2. Общество всеобщей самореализации
РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПЕРЕПУТЬЕ
Глава 1. Классовая борьба продолжается
- 1.1. Новый классовый антагонизм: персоналиат vs. имперсоналиат
- 1.2. Классовая борьба: новая поверх старой?
Глава 2. Альтернативы для нашего будущего
- 2.1. Классовое угнетение в «личностной» системе координат
- 2.2. Посттрудовая (анти-)утопия?
Заключение
Литература
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