Дмитрий Давыдов - Посткапитализм и рождение персоналиата

Посткапитализм близок, и слишком многие вещи указывают на это (а потому говорить о нем уже не зазорно). Посткапитализм близок отчасти постольку, поскольку капитализм выглядит все более слабым. Капиталистическая экономика более не в состоянии поддерживать внятный экономический рост и социальное развитие. Рост ВВП во всех странах постепенно замедляется. Для США эти показатели сегодня находятся на уровне 1—3 %, в то время как до 70-х годов нормальным считался рост не менее 5 %. В 1950 году ВВП США вырос на 13,5 %, в 1965 на 8,5 %, в 1984 на 7,9 %. Дальше уже таких «пиков» на графике ежегодных показателей динамики ВВП ведущей капиталистической державы не найти. Рекорд последних двух десятилетий — 2003 год с 4,4 % роста. А для многих европейских стран рост в 1 % считается большим успехом. После экономической рецессии, последовавшей за 2008 годом, экономика развитых стран восстанавливалась вяло. Несмотря на значительное восстановление после кризиса, рост заработной платы в Соединенных Штатах не смог достичь темпов, достигнутых до кризиса, и в течение последнего десятилетия находился в состоянии стагнации. Фактически в реальном выражении средняя почасовая зарплата достигла максимума более чем сорок пять лет назад: ставка в 4,03 доллара в час, зафиксированная в январе 1973 года, имела такую же покупательную способность, что и 23,68 доллара в 2019 году. Параллельно наблюдается рост социального неравенства. В 1980 году соотношение самых богатых 10 % населения к самым бедным 10 % в США составляло 9,1, а это означает, что домохозяйства в верхней части социальной пирамиды имели доходы, примерно в девять раз превышающие доходы домохозяйств в нижней части. Индекс Джинни рос в каждом десятилетии с 1980 года, достигнув 12,6 в 2018 году, то есть увеличившись на 39 %. Рост экономического неравенства не является единственной проблемой США. Как было сказано в отчете Oxfam, опубликованном накануне открытия юбилейного, 50-го Всемирного экономического форума в Давосе, «2153 миллиардера в мире имеют больше богатства, чем 4,6 млрд человек (60 % населения планеты), а богатство 1 % самых состоятельных людей мира более чем в два раза превышает благосостояние 6,9 млрд жителей Земли... Почти половина человечества живет менее чем на 5,5 долларов в день».

Капитализм не просто не способен обеспечивать равенство и социальное процветание, но порождает (поскольку рыночная экономика ориентируется исключительно на логику извлечения максимальной прибыли) огромное количество глобальных проблем, среди которых все более обостряющаяся проблема загрязнения окружающей среды. И даже тот экономический рост, который создает капиталистическая экономика, не является показателем роста благополучия. Показатель ВВП фиксирует рыночные стоимости (которые не учитывают многочисленные экстерналии) и упускает из виду огромное количество благ, не покупающихся и не продающихся, но имеющих важнейшее значение для всего человечества (от чистоты воздуха и воды до всевозможных улучшающих жизнь изобретений и инноваций, общественных благ как результатов добровольной деятельности). Поэтому сегодня мы видим «вялый» экономический рост, который, если принять к сведению не учитываемые показателем ВВП издержки в виде планетарного экологического бедствия, долгосрочных негативных последствий неравенства (скажем, лихорадка Эбола или коронавирус SARS-Cov-2 как отчасти последствия крайней нищеты) и т. п., еще не понятно, является ли свидетельством прогресса или упадка.

Соответственно, постепенно все больше людей со скепсисом смотрят на перспективы капитализма. В относительно недавнем исследовании Trust Barometer, к примеру, было опрошено тридцать четыре тысячи человек в двадцати восьми странах. Как оказалось, 56 % людей считают, что капитализм приносит больше вреда, чем пользы. При этом среди людей старшего возраста процент разочарованных в капитализме — 53 %, а среди молодежи и людей среднего возраста — выше (57 и 59 % соответственно). В десятку стран-лидеров по числу разочаровавшихся в капитализме вошли Таиланд (75 %), Индия (74 %), Франция (69 %), Малайзия (68 %), Индонезия (66 %), КНР (63 %), Италия (61 %), Испания (60 %), ОАЭ (60 %) и Нидерланды (59 %). Опросы молодежи даже в такой исконно по духу «буржуазной» стране, как США, показывают явную тенденцию в сторону поддержки левых идей. Данные поступают из многих источников. К примеру, итоги опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Harris Poll, согласно результатам которого в США среди миллениалов и представителей поколения Z (люди, родившиеся в 1995 году и позже) почти половина — 49,6 % — хотели бы жить в социалистическом государстве (в целом по стране о таком желании заявили 37,2 % опрошенных), хотя еще нужно уточнять, что здесь подразумевается под социализмом.

Дмитрий Давыдов - Посткапитализм и рождение персоналиата

М. : РИПОЛ классик, 2021. — 336 с.

ISBN 978-5-386-14369-5

Дмитрий Давыдов - Посткапитализм и рождение персоналиата - Содержание

Введение

РАЗДЕЛ I. ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?

Глава 1. Забытая и актуальная. Эвристический потенциал теории общественных формаций

1.1. Теория общественных формаций и ее «фатальные» ошибки

1.2. Преобладающий источник потребительных ценностей как критерий выделения общественных формаций

Глава 2. От революции рабочего класса к синтезу элит

2.1. Социальная «революция снизу» — исключение из правил?

2.2. Синтез элит как революционный процесс

РАЗДЕЛ II. ПЕРСОНАЛИАТ

Глава 1. Конец экономики отменяется

1.1. Творческая деятельность в контексте противоречивых общественных отношений

1.2. Внимание — новый дефицитный ресурс. Личность — ключевое благо

Глава 2. Персоналиат — претендент на статус господствующего класса?

2.1. Меняющиеся инструменты власти и политического влияния

2.2. Универсальные лидеры мнений

Глава 3. Расширяющаяся сфера производства личности

3.1. Рождение личности из духа постиндустриализма

3.2. Общество всеобщей самореализации

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПЕРЕПУТЬЕ

Глава 1. Классовая борьба продолжается

1.1. Новый классовый антагонизм: персоналиат vs. имперсоналиат

1.2. Классовая борьба: новая поверх старой?

Глава 2. Альтернативы для нашего будущего

2.1. Классовое угнетение в «личностной» системе координат

2.2. Посттрудовая (анти-)утопия?

Заключение

Литература