Книга Эриха Церена «Библейские холмы» вышла в 1961 году в Западном Берлине. Это не первая книга зарубежных ученых по истории великих древних цивилизаций, переведенная на русский язык. За последние годы советские читатели познакомились с рядом таких книг - М. Габба, Л. Вулли, А. Лота, К. Керама, Дж. Пендлбери и др. «Библейские холмы» отличаются от всех них (может быть, за исключением работы К. Керама) одной своей особенностью. Не ограничиваясь, как другие авторы, какой-либо определенной темой, Церен дает в своей книге историю археологических исследований и открытий за последние полтора столетия во всех странах Ближнего и Среднего Востока, кроме, пожалуй, только Ирана. По его выражению, он приглашает своих читателей совершить «долгий путь» на страницах своей повести.

Начинается этот путь у первых раскопок древнего Вавилона и Ассирии, на территории между Евфратом и Тигром, оттуда идет на юг, в таинственную страну древних шумеров, потом на северо-запад, в Малую Азию, где находилась воспетая Гомером Троя и жили хетты, отсюда снова на юг, через территорию нынешней Сирии, Израиля, Иордании к Мертвому морю; заканчивается он на территории Египта и в «счастливой Аравии» — владениях царицы Савской. Это именно те места, где зародились и потом расцвели наиболее древние в истории человечества цивилизации, сыгравшие исключительную роль в многотысячелетнем процессе формирования мировой культуры. Интерес к прошлому — и близкому и более далекому — закономерен. Человек нашего времени, вступив в век атомной энергии, электроники, освоения космических пространств, крупнейших исторических сдвигов. в общественной жизни людей всего земного шара, на каждом шагу продолжает встречаться со словами, представлениями, понятиями, вещами, прочно вошедшими в современный быт и в то же время уводящими нас в далекое прошлое. Двадцатое столетие со всем тем, что оно принесло, было подготовлено девятнадцатым, а девятнадцатое — восемнадцатым. Эвклид жил в античную эпоху. В античную же эпоху сложился и миф о Дедале и Икаре, воплотивший мечты о покорении человеком воздушной стихии. Через многие века эти мечты воодушевили К. Э. Циолковского, претворившего их в научное предвидение.

Эрих Церен - Библейские холмы

Пер. с нем. Н. В. Шафранской. Предисл. и прим. Д. П. Каллистова; Послесл. А. А. Нейхардт. М.: Правда, 1986.—480 с., ил.

Также издание:

Москва, Издательство «Наука» 1966 г., - 480 с.

Эрих Церен - Библейские холмы - Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

«Наука лопаты»

Сын сапожника

I. НА ЕВФРАТЕ И ТИГРЕ

Сказочная страна

Где была Ниневия?

Как научиться читать?

Смит и всемирный потоп

Холмы врат божьих

Ашшур

Развивающаяся наука

К истокам культуры

Урук, город девственницы

Смоляной холм

После всемирного потопа

II. ОТ ТРОИ К МЕРТВОМУ МОРЮ

Сокровище Приама

Телль-Халаф

Поиски «сынов Хетовых»

«Холм жажды»

Археологи в «обетованной» земле

Филистимляне

Иерихонские трубы

Клинописные таблички из Самарии

Иерусалим

Рукописи

III. НА НИЛЕ

Надпись со «словом божьим»

Наследник

Могила Осириса

Закрома Иосифа

Тайны пирамид

Гибель богов

В Долине царей

Возвращение богов

Тайники мумий

У Красного моря

Возвращение и взгляд в будущее

Примечания

Эрих Церен - Библейские холмы - Наука лопаты

Кто-то полвека назад назвал ее «наукой лопаты». Но в этих сказанных с легкой иронией словах звучало и нечто другое. Ведь имелась в виду археология, которая... а ну, откроем-ка словарь! Кто-то полвека назад назвал ее «наукой лопаты». Но в этих сказанных с легкой иронией словах звучало и нечто другое. Ведь имелась в виду археология, которая... а ну, откроем-ка словарь!

В одной почтенной энциклопедии среди статей, отражающих бег времени, напечатано: «Археология (греч.) в широком смысле этого слова - наука о древнем мире, а в более узком смысле, согласно современному словоупотреблению, - наука, изучающая изобразительное искусство и художественное ремесло классической древности». Итак, изобразительное искусство и художественное ремесло! Не удивительно, что археология и по сей день нередко считается наукой, несколько удаленной от жизни. Тем не менее каждому поколению она дает о себе знать какими-либо сенсационными событиями: открытием гробницы фараона Тутанхамона в Долине царей, или сокровищ Приама в Трое, или царских гробниц в Уре.

Ну, а дальше?

Недавно молодые люди спросили одного профессора-археолога: «Зачем в сущности производят раскопки и для чего это нужно?».

У этого ученого уже вертелся на языке ответ: «Ради любопытства!». Но он вовремя спохватился и прочитал маленький доклад об археологии. При этом почти ничего не было сказано об изобразительном искусстве и античном художественном ремесле.

И в самом деле, почти никакая другая наука не вызывает среди широкой публики стольких споров о ее задачах и целях, как археология. «Археологи - это люди, - сказал шведский писатель Август Стриндберг, - которые сортируют пуговицы: пуговицы с одной дыркой, пуговицы с двумя дырками и пуговицы с тремя дырками. И, кроме того, пуговицы без одной дырки, пуговицы без двух дырок и пуговицы без трех дырок. Как это скучно!»

«Археологи - это люди, - уверяет один ученый лингвист, - которые раскапывают руины, чтобы восстановить их планы, хотя ни один человек ничего не поймет в этих планах, да в сущности и не захочет понимать - лично у меня по крайней мере такого желания нет!»

«Археологи - это чертовы парни, - сказал турецкий служащий Фуад Бей, в обязанность которого входило наблюдение за археологами, когда они захотели заняться своим «колдовством» на турецкой земле. - Они меня полностью сбили с толку. Однажды они сообщили мне, что собираются раскопать в Каркемише на Евфрате очень древнее кладбище. Это меня заинтересовало, потому что в Каркемише никто и никогда не находил еще погребений. Они повели меня к старым земляным валам города на берегу реки, откуда был виден пустырь. Там, указав на многочисленные глиняные черепки, покрывающие землю, они объяснили, что эти обломки доказывают существование здесь кладбища. После короткого совещания они принялись складывать из камней небольшие кучки. Каждая такая кучка, по их мнению, означала место погребения.

Это было уж слишком, и я назвал их мошенниками. Тогда они предложили мне побиться с ними об заклад, что под каждой кучкой камней они найдут могилу, а там, где камней нет, не будет ничего.

Я согласился и проспорил.

Целый месяц я не мог прийти в себя от удивления. Потом они мне все объяснили. Черепки, сказали они, это своего рода знаки пожелания счастья мертвым в их новой жизни.

Где находят много обломков, там нередко можно обнаружить и древнее кладбище. Остальное уж зависит от умения наблюдать. В данном случае берег реки был из твердой гальки. Нанесенная ветром земля покрыла гальку лишь тонким слоем. Поэтому растительность на пустыре была очень скудной. Почти все растения имели короткие корни и не нуждались в большом слое земли. Но в отдельных местах попадались и более сильные растения с длинными корнями; росли они группами, как бы указывая на то, что под ними много земли. Группы таких растений никогда не занимали площади более двух квадратных метров. Характерный для всего берега слой гальки здесь, очевидно, отсутствовал.

Почему же его не было?

Именно потому, что там находилось погребение!»

Итак, археологи — это современные Шерлоки Холмсы. Подсобные рабочие - арабы - считают, что они связаны с самим чертом.