Труды ряда деятелей и мыслителей русского православного зарубежья и прежде всего богословов парижского центра сегодня уже знакомы российскому читателю. Менее известны публицистические сочинения архиепископа Серафима (Соболева). Вынужденно покинув Россию в октябре 1920 г., когда красная армия ворвалась в Крым, с мая 1921 г. и до конца своих дней (умер в феврале 1950 г.) он жил в Болгарии. Архипастырь, давно почитавшийся, прежде всего среди православных болгар, как подвижник благочестия, канонизирован 3 февраля 2016 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в лике святителей. Главная причина относительного умолчания о его взглядах на прошлое и будущее России заключена в том, что они шли вразрез с типичным для русской интеллигенции рационалистическим взглядом; кроме того, Серафим в своих трудах отстаивал чистоту православия, боролся против модернистских учений, экуменизма. Определенный пробел восполняет монография московского исследователя А. А. Кострюкова, посвященная жизнедеятельности архиепископа Серафима и изданная в 2011 г.

Общее представление о церковно-политических взглядах святителя дает статья иером. Геннадия (Полякова). Между тем, сочинения Серафима являются важной частью русского духовного наследства, без которой невозможно составить полную картину мировоззренческих поисков русского зарубежья. Предлагаемая статья посвящена осмыслению святителем в его основных публицистических сочинениях, изданных в Болгарии, причин крушения Российской империи в 1917 г. и перспектив возрождения исторической России. Многие мыслители-эмигранты, прежде всего религиозно настроен ные, стремились осмыслить, как получилось, что именно православная Русь, известная миру своими святыми и праведниками, породила и одни из самых крайних форм безбожия. Очень многие задавались вопросом, как держава, готовившаяся быть в числе победительниц в Первой Мировой войне, оказалась в поверженной и захваченной революционными потрясениями и кровавой междоусобицей. Где было начало падению России и возможно ли ее возрождение? Эти вопросы были актуальными и для архиепископа Серафима, затронувшего их в сочинениях «Русская идеология» (София, 1939) и «Об истинном монархическом миросозерцании» (София, 1941).

Архиепископ Серафим считал, что основа благополучия государства — это симфония властей, царской и церковной. Сформулированная византийским императором Юстинианом в VI в., идея эта состояла в органичном взаимодействии двух начал — священства и царства. По мнению Юстиниана, это взаимодействие — забота царской власти о Церкви и забота Церкви о духовном состоянии государства — должно было привести народ и государство к общему благу. Архиепископ Серафим полагал, что подобная симфония властей существовала в Византии, исключая период иконоборчества, и в России вплоть до ХVII в. Следует отметить, что архиепископ Серафим не учитывал то обстоятельство, что великие московские князья и русские цари нередко вмешивались в дела церковного управления. Однако в научной литературе отсутствует единое мнение, соответствовала ли идеалу симфонии жизнь в Византийской империи и Древней Руси. По мнению архиепископа, принятое в царствование Алексея Михайловича «Соборное уложение» 1649 г. значительно ущемляло права Церкви и тем самым знаменовало собой отход от идеала симфонии. Однако самый тяжелый урон Церковь понесла в период правления Петра I, который низвел ее по существу на уровень одного из государственных институтов, получившего впоследствии в официальных документах наименование «ведомство православного исповедания». Материальное разорение еще более осложняло ситуацию. Тогда же начался подрыв духовного авторитета Церкви, которая была лишена имущества и находилась под жестким бюрократическим надзором. Кроме того, разорение и фактическое упразднение большинства монастырских обителей не могло не отразиться самым отрицательным образом как на духовном просвещении, так и в целом на православном миссионерстве. В силу этих причин Православная Церковь в синодальный период не смогла противостоять вызовам в виде масонства, вольтерьянства, сектантства, нигилизма, социализма.

Церковь. Богословие. История - № 2 (2021)

Екатеринбургская духовная семинария, 2021, 416 с.

ISBN 978-5-6041842-9-5

Церковь. Богословие. История - № 2 (2021) - Содержание