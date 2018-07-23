После крушения Советского Союза Россия вступила в затяжной кризис идентичности. Два пути были у России — или европейская демократия, или евразийская автократия. В начале 90-х выбор был сделан в пользу демократии. Общество двигалось «от» советской империи, отталкивалось от нее. Говоря о прочной положительной самоидентификации России, Джеймс Биллингтон считал, что она будет возможна только в одном случае: «Если русские окажутся способны гармонически сочетать западные политические и экономические институты с восстановлением религиозных и моральных институтов своей собственной культуры».

В 90-е годы эта цель казалась вполне достижимой, и «церковное возрождение» принимало с внешней точки зрения демократические, а по существу подлинно канонические формы. Возникло широкое движение мирян, которое объединило многочисленные инициативы в разных регионах тогда еще Советского Союза. Уже осенью 1990 года это движение оформилось в Союз православных братств. Ряд епархий в государствах, получивших независимость после распада СССР (Эстония, Латвия, Молдова и др.), получил статус автономных церквей. Началось прославление новомучеников и исповедников Российских, пострадавших в годы гонений. Это был явный отказ от политики умолчания прежних лет. Всего несколькими годами ранее само упоминание гонений и имен пострадавших было небезопасно, не говоря уже об обсуждении канонизации тех, кто открыто обличал преступления советской власти.

Медленно, во многом «на ощупь» возрождались приходская жизнь, религиозное образование и церковная благотворительность. Церковь получила огромный кредит доверия у общества, а затем и у государства — как долгое время гонимое, но выжившее и сохранившееся вопреки жестоким преследованиям сообщество. Не только Православная Церковь в целом, но и буквально каждый священник, каждый человек в рясе получил огромный кредит доверия. В некотором смысле авторитет священника был тождественен авторитету Церкви, и многими это воспринималось вполне естественно.

Чапнин Сергей Валерьевич - Церковное возрождение. Итоги

Москва : Эксмо, 2018. 192 с.

ISBN 978-5-04-094594-8

Чапнин Сергей Валерьевич - Церковное возрождение. Итоги - Содержание

Предисловие

«Церковь империи» как итог «церковного возрождения»

I. На канонической территории

Недобрый голос Церкви

Православие в публичном пространстве: война и насилие, герои и святые

Газ, бензин и духовные скрепы

Ложный триумф патриарха. Что показал Архиерейский Собор РПЦ

II. За пределами империи

Как РПЦ демонтирует церковное наследие русской эмиграции

Случайная встреча в Гаване. Зачем патриарх обнимался с папой римским?

Два года после Гаваны

Святой и Великий Собор: победа или поражение?

III. Медиа

Три огня

Проповедь и поклонение в информационном обществе (Пророк Иона и путь волхвов)

Непорочная информация

IV. Письма

Не бояться говорить о боли сердца

Поросенков лог, «екатеринбургские останки». Письмо епископу N

Трибуна свободной христианской мысли

Именной указатель

Чапнин Сергей Валерьевич - Церковное возрождение. Итоги - Предисловие

Должен сразу предупредить: эта книга не про Церковь. В ней практически ничего не говорится о пути к Богу, молитве, личной вере и приходской жизни. Это описание отдельных событий и процессов, происходящих внутри и вокруг сообщества, которое сегодня принято называть Русской Православной Церковью. Каковы характеристики того типа религиозности, который здесь поддерживается? Как соотносятся религиозные и идеологические установки в современном российском обществе? Что представляет собой руководство этого сообщества, именуемое торжественно и тяжеловесно священноначалием?

После краха Советского Союза Русская Православная Церковь совершила невероятный кульбит: избавившись от опеки советского государства, Церковь прошла довольно краткий период демократизации, окрепла и выросла, но в итоге вернулась в привычное положение подопечного, встроившись в государственную машину в качестве своего рода министерства идеологии и одновременно уже внутри себя формируя репрессивные механизмы по отношению к инакомыслящим и просто активным клирикам и мирянам. Этот кульбит получил название церковного возрождения.

Не сомневаюсь, о нем еще будут написаны книги. Судьбы высших иерархов, православных олигархов и чекистов, старцев, церковных консерваторов, традиционалистов и либералов будут положены в основу приключенческих романов и интеллектуальных телесериалов. Со временем некоторые участники церковного возрождения будут причислены к лику святых и им будут написаны жития.

Различные этапы этого кульбита будут детально проанализированы и описаны. Возможно, некоторые ученые будут исследовать церковное возрождение исходя из представлений о постсекулярном обществе. Или же его будут рассматривать как этап в формировании новой гражданской религии. Возможно, через 10-15 лет европейские и японские политологи начнут изучать церковное возрождение как одну из предпосылок возникновения на территории России следующего государства, назовем его условно — Новая Евразия.

Но все это в будущем. А пока я предлагаю вниманию читателей отдельные статьи последних лет. Чаще всего они написаны как живой, непосредственный отклик на происходившие события, но в то же время это — попытка увидеть и описать тенденции.

Сергей Чапнин