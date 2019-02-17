Монография объединяет усилия философов и специалистов разных направлений современного научного знания, исследующих человека, для получения в какой-то степени репрезентативной картины антропологической проблематики в современной гуманитарной науке. В основу данной работы положен концепт человека в текстово-контекстовых отношениях, в которых из множества возможных выбраны три аспекта, определяющие структуру монографического исследования.

Первый аспект определяется принадлежностью человека к институциям (социальным, политическим, правовым, религиозным и проч.), которые формируют поле возможностей человека и демонстрируют результаты его деятельности, обладая при этом колоссальными возможностями влияния от принуждения до отчуждения, определяя его социальный статус и ментальные составляющие.

При этом для человека «социальность» остается контекстом как условием его собственного существования. Второй аспект демонстрирует человека, особым способом включающегося в социальность посредством разных «технологических» форм (лингвистической; информационной; образовательной; психосоматического здоровья и проч.). Этот аспект раскрывает актуально продуцирующего человека.

Человек вчера и сегодня: междисциплинарные исследования

Научное издание

Российская Академия Наук Институт философии – 249 с.

Москва – 2008 г.

ISBN 978-5-9540-0092-4

Человек вчера и сегодня: междисциплинарные исследования - Содержание

Предисловие

Методологические проблемы

Галина Белкина, Сергей Корсаков. Идеи комплексного подхода и единой науки о человеке в трудах И.Т.Фролова

Марина Киселева. Знания о человеке в философии Возрождения и Нового времени: методология додисциплинарности

Человек в контексте социальности

Борис Юдин. Человек и социальные институты

Юрий Резник. Человек в гражданском обществе: проблема идентичности

Владислав Келле. Социальные аспекты взаимоотношения интеллектуальной и духовной ветвей культуры

Юрий Гранин. Интеллигенция и национализм

Татьяна Чумакова. Наркотики и религия

Человек в контексте новых технологий: коммуникации, здоровье, образование

Вера Пищальникова. Язык как когнитивно-коммуникативный механизм

Наталия Иконникова. Человек в коммуникативных практиках

Екатерина Казимирова. Метафора и аналогия: междисциплинарный подход

Игорь Андреев. Философские аспекты проблемы здоровья человека

Галина Степанова. Здоровье человека: измерение и изменения в эпоху новых технологий

Леонид Гримак, Олег Кордобовский. Психическая саморегуляция личности – важный элемент современной культуры

Игорь Ашмарин. Инновации в пространстве «двух культур»

Елена Ярославцева. Познавательные соотношения и интерактивный топос человека

Олег Скоркин. Проектная деятельность как расширение информационной среды

Человек в текстовых пространствах

Татьяна Артемьева. Проблемы интеллектуальной коммуникации: люди и тексты

Татьяна Чумакова. Антропология Феофана Прокоповича

Михаэла Моравчикова (Словакия). Понимание человека в произведениях М.Бубера: встреча и диалог

Ольга Шульман. Иоанн-Павел Второй о достоинстве женщины

Раиса Алейник. Человек информационной эпохи (ответы постмодернизма)

Александр Люсый. О ментальной карте России: К философии текстуальности

Человек вчера и сегодня: междисциплинарные исследования - Человек и социальные институты

Последние десятилетия прошлого века и начало века нынешнего основательно изменили жизнь человека и общества. Социальные институты, посредством которых обеспечивается - в большей или меньшей степени - определенность, заданность, если угодно, канализованность человеческого бытия, претерпевают радикальные трансформации. И это касается не одного-двух институтов, но, как представляется, самих институциональных оснований жизни и деятельности общества. Очевидно, такого рода трансформации не могут не оказывать самого глубокого влияния не только на условия и обстоятельства, но и на саму суть человеческого существования.

Следует при этом отметить, что наша страна испытывает одновременное воздействие двух волн институциональных преобразований. Во-первых, речь идет о тех изменениях, которые в большей или меньшей мере затрагивают все страны и регионы глобализирующегося мира. Поток новейших научно-технических достижений, бурное развитие современных средств коммуникации, трансформации социально-экономической карты мира, включая появление новых центров экономической мощи - все это самым непосредственным образом сказывается на жизни россиян.

Во-вторых, не менее глубокие преобразования претерпевают и социальные институты российского общества — экономические, правовые, образовательные, силовые и т.д. и т.п. Все эти перемены выступают в качестве фактора, порождающего, с одной стороны, новые возможности и новые степени свободы для отдельного человека. С другой стороны, однако, они генерируют и новые сферы нормативной неопределенности - аномии, а следовательно, вызывают достаточно широко распространенные стрессы и фрустрации.

В данной статье я хотел бы выдвинуть следующий тезис. Современные процессы де- и реинсгитуционализации побуждают задуматься о том, что мера институциональной определенности человеческого бытия, вообще говоря, не есть некоторая константа, равно проявляющая себя на всех этапах человеческой истории. Иными словами, характер, а возможно, и меру со- циальности имеет смысл рассматривать в качестве переменных. В немалой степени это является следствием научно-технического прогресса, прежде всего — того, что происходит в сфере информационно-коммуникационных технологий. Немецкий социолог Нико Стер, описывая изменяющуюся роль знаний в социальной жизни, то, что принято характеризовать как становление общества знания, отмечает, что наряду с трудом и собственностью (капиталом) знание превращается в один из конститутивных механизмов общества.