Более ста двадцати лет назад, когда отечественная философская, научно-историческая и богословская мысль развивалась во всех направлениях и во всех областях, в Казани вышло в свет первое в России обобщающее исследование по истории Александрийской школы, принадлежавшее свящ. Василию Дмитревскому. Этот труд ознаменовал своим появлением начало изучения всего комплекса проблем, связанных с научной оценкой Александрийской школы как уникального и эпохально значимого явления в истории античной и христианской мысли.

Не ослабевавший в мировой науке на протяжении последних двух столетий интерес к александрийской проблематике определяется, безусловно, тем обстоятельством, что Александрия представляет собой целую эпоху в истории философии и культуры. В трудах европейских исследователей отмечается научный интерес к Александрии как центру эллинистической образованности, олицетворявшему богатство интеллектуальных достижений эллинистической эпохи. Начиная с Александрии, греческая литература периода эллинизма справедливо называется александрийской, греческая философия — александрийской, греческое христианское богословие — александрийским. Оригинальность, своеобразие, неповторимость и универсальная значимость Александрийской школы как выдающегося явления в истории философской мысли состоит в том, что Александрийская школа, подобно архитектурному замку, венчает собой соединение двух сводов античной и христианской философии над аркой древнего и величественного портала, вводящего в здание средневековой и новоевропейской философской науки.

Обращение к теме «Александрийская школа в истории философско-богословской мысли» востребовано общим характером научных историко-философских запросов нашего времени, для которого изучение проблемы взаимоотношений христианства и Античности не только не утратило своей актуальности, но и получило качественно новое философское вйдение в трудах западноевропейских ученых.

Первостепенную значимость в исследовании данной проблемы представляет феномен исторической встречи эллинистической философии и христианского Откровения, имевший своим итогом формирование в географических пределах ойкумены новой мировоззренческой парадигмы и определивший перспективу развития европейской философской мысли на много веков вперед: от патристики и средневековой схоластики до немецкого идеализма и русской религиозной философии Серебряного века. В эпоху становления патристики было обретено новое видение человека, связанное с новым отношением к слову, и многие богословские положения озвучивались при помощи философского языка. Хотя средоточием религиозного миросозерцания стал догмат, это не означало сковывания мысли. По справедливому замечанию Х.-Г. Гадамера, «догматика... раскрывает перед философской мыслью недоступные грекам горизонты. Если Слово стало плотью... то это значит, что логос освобождается наконец от своего спиритуалистического характера, означавшего вместе с тем и его космическую потенциальность. Единственность, неповторимость акта искупления ведет к включению исторического в сферу европейской мысли, освобождая одновременно феномен языка из его погруженности в идеальность смысла и позволяя ему сделаться объектом философского размышления. В противоположность греческому логосу Слово становится теперь чистым событием». На исключительное значение Александрийской школы в истории развития философско-богословской мысли указывает то обстоятельство, что Александрия стала местом формирования трех наук: теологии, герменевтики и экзегетики. Именно в Александрии начала действовать первая в истории христианства философско-богословская школа.

«Чем была Платоновская Академия для философии, тем же была Высшая школа в Александрии для христианской науки». Но если Афинская философская школа представлена в современной науке широко и многогранно, то Александрийская школа, напротив, фрагментарно и не систематически. Этот пробел главным образом обусловлен особой спецификой Александрийской школы. Языческий неоплатонизм, возникший в Александрии в III в. н. э., всегда тяготел к Афинам, и его изучение уже стало традицией в зарубежной науке, в отличие от александрийской философии в целом. Эта философия формировалась в Александрии на протяжении семи веков непрерывного развития (II в. до н. э. - V в. н. э.)· Ее отличали такие черты, как теологическая направленность и преобладание герменевтической проблематики. Ее основными представителями были: в дохристианский период Аристобул и Филон Иудей, в христианский период Пантен, Климент и Ориген (старая Александрийская школа), а позднее — свв. Григорий Чудотворец, Дионисий Великий, Петр Александрийский, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский (Новоалександрийская школа); кроме того, к ней могут быть причислены Великие каппадокийцы — свв. Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский, — без которых нельзя во всей универсальной полноте понять развитие Александрийской школы и проследить ее влияние на европейскую мысль.

Валерий Яковлевич Саврей - Александрийская школа в истории философско-богословской мысли

Изд. 3-е

М.: КомКнига, 2011. — 1008 с.

ISBN 978-5-484-01266-4

Валерий Яковлевич Саврей - Александрийская школа в истории философско-богословской мысли - Содержание

Введение

Глава первая. Становление Александрийской философско-богословской школы

§ 1. Историография Александрийской школы в отечественной и зарубежной науке

§ 2. Александрийская культура как средоточие греческой, римской, египетской, иудейской и христианской традиций

§ 3. Александрийская философско-богословская школа и ее истоки

§ 4. Философские школы древней Александрии

§ 5. Александрийская школа как центр христианской науки

Глава вторая. Труды Филона Александрийского как синтез греческой философии и Библии

§ 1. Философские и религиозные источники учения Филона Александрийского

§ 2. Концепция философии Филона и его влияние на александрийскую философию

§ 3. Учение о Боге как основа иудео-александрийского миропонимания

§ 4. Учение Филона о Логосе

§ 5. Аллегорический метод Филона и его интерпретация Священного Писания

Глава третья. Климент Александрийский: первый опыт построения христианской философии

§ 1. Истоки миропонимания Климента Александрийского: трансформация философских идей в христианские

§ 2. Пропедевтическая миссия античной философии в учении Климента Александрийского о сущности христианского гнозиса

§ 3. Философская интерпретация христианской идеи Бога у Климента Александрийского

§ 4. Учение Климента Александрийского о Логосе

§ 5. Философская герменевтика Климента Александрийского и его экзегетика

Глава четвертая. Философско-богословская система Оригена Александрийского как основоположника христианской науки

§ 1. Ориген и его восприятие философского наследия Античности

§ 2. Философские идеи в трудах Оригена «De principiis» и «Contra Celsum»

§ 3. Создание христианского богословия как высшая цель философии Оригена

§ 4. Учение Оригена о Святой Троице

§ 5. «Гекзаплы» Оригена. Учение о трех смыслах Библии. Философия притчи 9

Глава пятая. Новоалександрийская школа: переоценка и рецепция античной философии в свете мировоззренческой парадигмы Откровения

§ 1. Оригенизм и его последствия для христианской философии

§ 2. Александрийская и Антиохийская школы: сравнительный анализ герменевтических методов

§ 3. Преодоление крайностей рационализма и аллегоризма в трудах святителя Афанасия Александрийского

§ 4. Влияние александрийской философии на Каппадокийскую школу — святых Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского. Ώριγένους Φιλοκαλία

§ 5. Философия и богословие в трудах святителя Кирилла Александрийского

Заключение. Историческое значение Александрийской школы и ее философско-богословского наследия

Аннотированная библиография

Общая библиография источников, исследований и литературы, использованных в монографии

Список сокращений латинских названий источников

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