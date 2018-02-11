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Струве - Православие и культура

Струве Никита - Православие и культура
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art
От автора.
Настоящее переиздание сборника статей «Православие и культура», вышедшего в 1992 г., значительно дополнено, в первую очередь за счет тех статей, что появились в «Вестнике Русского Христианского Движения» за истекшие восемь лет. И в отличие от первого издания, где все статьи (за исключением одной) были взяты из редактируемого нами журнала, в новую книгу вошли работы, появившиеся и в других повременных изданиях или сборниках, а также и ряд бесед, опубликованных в периодике.
Это новое издание я посвящаю памяти прот. Василия Зеньковского (1884-1963), чьей неустанной и пламенной проповеди о необходимости «сближения Православия и культуры» я пытался следовать в меру своих скромных сил. У него было позаимствовано и название книги: в 1923 г. под его редакцией в Берлине вышел сборник статей разных авторов, озаглавленный «Православие и культура».

Струве Никита - Православие и культура

2-e изд., испр. и доп.
М.: Русский путь, 2000, 632 с.
ISBN 5-85887-083-Х

Струве Никита - Православие и культура - Содержание

От автора
ПЕРЕДОВЫЕ
  • Прославление отца Алексея Медведкова
  • Историческое событие
  • Голос верующих Русской Церкви
  • Майские дни во Франции
  • Здесь и там. Отклик на открытое письмо в редакцию «Вестника»
  • 1970 год
  • Кончина патриарха Алексия
  • Рождение новой автокефальной Церкви
  • [Судьбы России]
  • Сотый номер
  • Вокруг письма А. Солженицына патриарху Пимену
  • На смерть патриарха Афинагора
  • Еще о Солженицыне
  • Спор о России
  • О будущем Всеправославном Соборе
  • «Архипелаг ГУЛаг»
  • Утопия или маниловщина? Ответ на письмо из России
  • Еще о направлении журнала
  • По поводу письма А. Солженицына Зарубежному Собору
  • «Надлежит быть и разномыслиям...»
  • К юбилею патриарха Тихона
  • Нобелевская премия мира А. Сахарову
  • Единое на потребу
  • К столетию русской Библии
  • К 750-летию со дня смерти Франциска Ассизского
  • [О целостности христианства]
  • Какими средствами бороться за церковь?
  • К 60-летию русской революции
  • Прославление святителя Иннокентия
  • Блюдите, как опасно ходите
  • Спор о России
  • К юбилею Льва Толстого
  • [Эмиграция]
  • Что такое Движение?
  • К новому десятилетию
  • «Солженицынский комплекс»
  • К столетию Блока
  • Достоевский, Польша и наши дни
  • «Прославление» мучеников или религиозно-политическая ошибка?
  • К столетию священника Павла Флоренского
  • К трехсотлетию со дня сожжения Аввакума (14 апреля 1682)
  • Бессмертная надежда
  • Христианский или православный?
  • «Сим победиши». К столетию смерти Маркса
  • Два юбилея
  • Андрей Тарковский на Западе
  • [Беспощадность]
  • «Во дни сомнений...»
  • К юбилею Н. С. Гумилева (1886-1921)
  • Правдобоязнь
  • На кочке
  • Где же социализм?
  • Еще о переменах в советской России
  • С тяжелым чувством
  • 988-1988
  • Еще о юбилее
  • К 70-летию Александра Солженицына
  • Между радостью и страхом
  • «В тот час, как рушатся миры...»
  • К прославлению патриарха Тихона
  • К обретению останков царской семьи
  • Памяти А. Д. Сахарова
  • [Возрождение Церкви]
  • [Церковь и гласность]
  • «Если Господь не созиждет дома...»
  • Россия воскресла
  • «У ней особенная стать...»
  • «Да будут все едино...» (Иоанн. 17:21)
  • Под знаком тройного кризиса
  • «Надо снова научиться жить»
  • Пшеровская пятидесятница
  • К возвращению Солженицына в Россию
  • К 50-летию со дня кончины отца Сергия Булгакова
  • Православие на подступах к третьему тысячелетию
  • Антихрист в Москве?
  • Еще раз об экуменизме
  • К 125-летию со дня рождения отца Сергия Булгакова
  • Печальное явление
  • Пророческий голос
  • К 50-летию со дня смерти Николая Бердяева
  • К 80-летию А. И. Солженицына
  • Безумие Запада
  • Юбилейный год
ПАМЯТИ УШЕДШИХ
  • Памяти Ф.А. Степуна (1884-1965): За месяц до смерти
  • На смерть Ахматовой (1889-1966)
  • Памяти Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969)
  • Памяти Франсуа Мориака (1885-1970)
  • Писатель-праведник (1881-1972): Памяти Б. К. Зайцева
  • Памяти Н. Б. Кишилова (1934-1973)
  • Памяти матери Бландины (Оболенской) (1897-1974)
  • Мать Евдокия (1895-1977)
  • Памяти архимандрита Хризостома Блашкевича (1915-1981)
  • Т. В. Ельчанинова (1897-1981)
  • Печатник Леонид Михайлович Лифарь (1906-1982) Памяти сотрудника-друга
  • Петр Карлович Паскаль (1890-1983) Памяти учителя-друга
  • Отец Александр Шмеман (1921-1983) Светлой памяти друга
  • Слово на собрании памяти отца Александра
  • Венок праведникам
  • Сестра Иоанна Рейтлингер (1898-1988)
  • Памяти отца Александра Меня
  • Памяти отца Иоанна Мейендорфа (1926-1992)
  • Памяти матери Феодосии (Соломянц) (1903-1992)
  • Протоиерей Игорь Верник (1911-1994) Памяти наставника-друга
  • Митрополит Евлогий (1868-1946) К 50-летию кончины
  • Памяти К. Я. Андроникова (1916-1997)
СТАТЬИ
  • На церковно-богословские темы О соборной природе церкви
    • Соловецкие епископы и декларация митрополита Сергия 1927 года
    • Литургическая молитва и личное благочестие
    • О неправде Карловацкой юрисдикции. Реплика
    • Тайна исихазма
    • Православие в современном мире. Ответ на анкету
    • О реформах в богослужении. Спор вокруг Сретенско-Владимирского прихода
    • Флоренский и Хомяков
    • О размолвке между Москвой и Константинополем
    • О «самопреследовании» в Русской Церкви
    • Мать Мария в оценке прот. В. Асмуса
    • Духовный опыт русской эмиграции
  • На литературные темы
    • Русская эмиграция и Пушкин
    • О мировоззрении А. А Фета: был ли Фет атеистом?
    • Трагическое неверие
    • Творческий кризис Цветаевой
    • О Пастернаке. Ответ на анкету
    • О «Полночных стихах» Анны Ахматовой
    • Бог Ахматовой. Заключительное слово на Парижском международном симпозиуме
    • Встречи с писателями
    • Незамеченный юбилей. К столетию со дня рождения Евгения Замятина (1884-1937)
    • Символика чисел в романе Замятина «Мы»
    • В. Ходасевич и В. Набоков К столетию В. Ф. Ходасевича (1886-1939)
    • Восемь часов с Анной Ахматовой
    • «Символ величия России»
    • Есенин и революция
    • Судьба Мандельштама
    • Мечтатель-ясновидец
    • Прославление русской поэзии
    • Марина Цветаева и Вандея
    • Христианское мировоззрение Мандельштама
    • Роман-загадка
    • Еще об авторстве «Романа с кокаином»
    • О П. Б. Струве
    • Бунин и Струве — история одной дружбы
    • Восприятие Пушкина во Франции
    • Русский язык сегодня
  • О Солженицыне
    • Спор об «Августе четырнадцатого»
    • Солженицын о Ленине
    • «Октябрь шестнадцатого»
    • О «Марте семнадцатого»
    • По поводу «Письма из Америки»
    • О Гарвардской речи А. Солженицына
    • О демократии и авторитаризме. Заметки па полях выступлений А. И. Солженицына
БЕСЕДЫ С Н. А. СТРУВЕ
  • Между двух огней. Пути современной России
  • «Глубокое раскаяние требует гениальности...» Русская литература в свете современности
  • Корни и беспочвенность. К проблемам современного православия
  • Беседа в редакции «Общей газеты»
Примечания

Струве Никита - Православие и культура - Голос верующих русской Церкви

Письмо верующих Кировской (Вятской) епархии — документ необычайной важности. До недавних пор до Запада доходили жалобы простых монахов или паломников, спонтанно вставших на защиту своих святынь. Затем раздался веский и мужественный голос церковной интеллигенции (письма двух священников, «смиренного христианина» и несколько запальчивого А. Краснова-Левитина), теперь же впервые звучит голос верующего народа, сознательных и активных прихожан. Двенадцать человек, смело подписавшихся под открытым письмом Святейшему Патриарху, всецело подтверждают и одобряют послание двух священников, которое позволило им глубже осознать все то страшное, что происходит в их епархии. И первое значение их свидетельства именно в этом ответе Церкви, в этой начавшейся рецепции церковным народом той акции двух священников, которая носила пророческий характер и в силу этого некоторым недоброжелателям казалась обособленным действием. Вятский документ — первое аминь, произнесенное Церковью словам двух священников.
Но его значение и в другом. Московские священники обобщили страдальческий опыт Русской Церкви за последние годы. Вятский документ — потрясающая иллюстрация к их обобщениям. Факты, которые приводят вятичи, производят удручающее впечатление: мы уже наглядно видим, до какого предела дошло внутреннее разложение официальной Церкви при попустительстве нынешней церковной верхушки. Дело уже не в большей или меньшей «чистоте», а в бытии самой Церкви. Церковь, изгоняющая нищих, отказывающая младенцам приходить ко Христу, сама себя позорящая и разрушающая — может ли носить имя Церкви? Скажут, что Кировский епископ — явление исключительное. Но важно не то, много или мало таких, как епископ Иоанн (увы, их не так уж мало), а то, что церковная власть не может, вернее, не смеет такого епископа сместить, хотя сместила, без всякого труда, архиепископа Ермогена, и тем самым подтверждает, что Церковью управляет не она, а безбожное и враждебное Церкви государство.
Вятский документ, как и предшествующие ему письма, войдет в историю Церкви. Обилие документов показывает, что до некоторой степени изжиты те сталинские времена, где было место только или молчанию, или сидению в лагерях. Поэтому не стоит удивляться, что снова ставится под сомнение и вся религиозно-политическая линия митрополита Сергия. Мы сейчас вернулись в каком-то смысле к концу 20-х годов, когда путем открытых писем в Церкви шли ожесточенные споры вокруг декларации митрополита Сергия. Затем, в течение 35 лет, видимых споров в Церкви уже не было, потому что сталинский террор ликвидировал всякую возможность «подполья», негласного инакомыслия.
Теперь же во всех отраслях, рядом с официальной литературой, существует и полуофициальная и совсем неофициальная. Споры о Сергиевской линии можно только приветствовать как пробуждение свободы внутри Церкви (а не ужасаться им, как делают некоторые в эмиграции). Но следует тут же заметить, как казенна, как жалка аргументация официальной Церкви рядом с богословской осмысленностью и нравственным пафосом тех, кто высоко поднял знамя свободной, свидетельствующей и не зависимой от государства Церкви. И верим, что подвиг архиепископа Ермогена, двух священников, вятских прихожан, и почаевских монахов, и других исповедников поможет с Божией помощью Русской Церкви вырваться из мрака греховного и снова воссиять непорочным светом над Русской землей.
Views 591
Rating 5.0 / 5
Added 11.02.2018
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 8 years ago

спасибо

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