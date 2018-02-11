От автора.

Настоящее переиздание сборника статей «Православие и культура», вышедшего в 1992 г., значительно дополнено, в первую очередь за счет тех статей, что появились в «Вестнике Русского Христианского Движения» за истекшие восемь лет. И в отличие от первого издания, где все статьи (за исключением одной) были взяты из редактируемого нами журнала, в новую книгу вошли работы, появившиеся и в других повременных изданиях или сборниках, а также и ряд бесед, опубликованных в периодике.

Это новое издание я посвящаю памяти прот. Василия Зеньковского (1884-1963), чьей неустанной и пламенной проповеди о необходимости «сближения Православия и культуры» я пытался следовать в меру своих скромных сил. У него было позаимствовано и название книги: в 1923 г. под его редакцией в Берлине вышел сборник статей разных авторов, озаглавленный «Православие и культура».

Струве Никита - Православие и культура

2-e изд., испр. и доп.

М.: Русский путь, 2000, 632 с.

ISBN 5-85887-083-Х

Струве Никита - Православие и культура - Содержание

От автора

ПЕРЕДОВЫЕ

Прославление отца Алексея Медведкова

Историческое событие

Голос верующих Русской Церкви

Майские дни во Франции

Здесь и там. Отклик на открытое письмо в редакцию «Вестника»

1970 год

Кончина патриарха Алексия

Рождение новой автокефальной Церкви

[Судьбы России]

Сотый номер

Вокруг письма А. Солженицына патриарху Пимену

На смерть патриарха Афинагора

Еще о Солженицыне

Спор о России

О будущем Всеправославном Соборе

«Архипелаг ГУЛаг»

Утопия или маниловщина? Ответ на письмо из России

Еще о направлении журнала

По поводу письма А. Солженицына Зарубежному Собору

«Надлежит быть и разномыслиям...»

К юбилею патриарха Тихона

Нобелевская премия мира А. Сахарову

Единое на потребу

К столетию русской Библии

К 750-летию со дня смерти Франциска Ассизского

[О целостности христианства]

Какими средствами бороться за церковь?

К 60-летию русской революции

Прославление святителя Иннокентия

Блюдите, как опасно ходите

Спор о России

К юбилею Льва Толстого

[Эмиграция]

Что такое Движение?

К новому десятилетию

«Солженицынский комплекс»

К столетию Блока

Достоевский, Польша и наши дни

«Прославление» мучеников или религиозно-политическая ошибка?

К столетию священника Павла Флоренского

К трехсотлетию со дня сожжения Аввакума (14 апреля 1682)

Бессмертная надежда

Христианский или православный?

«Сим победиши». К столетию смерти Маркса

Два юбилея

Андрей Тарковский на Западе

[Беспощадность]

«Во дни сомнений...»

К юбилею Н. С. Гумилева (1886-1921)

Правдобоязнь

На кочке

Где же социализм?

Еще о переменах в советской России

С тяжелым чувством

988-1988

Еще о юбилее

К 70-летию Александра Солженицына

Между радостью и страхом

«В тот час, как рушатся миры...»

К прославлению патриарха Тихона

К обретению останков царской семьи

Памяти А. Д. Сахарова

[Возрождение Церкви]

[Церковь и гласность]

«Если Господь не созиждет дома...»

Россия воскресла

«У ней особенная стать...»

«Да будут все едино...» (Иоанн. 17:21)

Под знаком тройного кризиса

«Надо снова научиться жить»

Пшеровская пятидесятница

К возвращению Солженицына в Россию

К 50-летию со дня кончины отца Сергия Булгакова

Православие на подступах к третьему тысячелетию

Антихрист в Москве?

Еще раз об экуменизме

К 125-летию со дня рождения отца Сергия Булгакова

Печальное явление

Пророческий голос

К 50-летию со дня смерти Николая Бердяева

К 80-летию А. И. Солженицына

Безумие Запада

Юбилейный год

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Ф.А. Степуна (1884-1965): За месяц до смерти

На смерть Ахматовой (1889-1966)

Памяти Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969)

Памяти Франсуа Мориака (1885-1970)

Писатель-праведник (1881-1972): Памяти Б. К. Зайцева

Памяти Н. Б. Кишилова (1934-1973)

Памяти матери Бландины (Оболенской) (1897-1974)

Мать Евдокия (1895-1977)

Памяти архимандрита Хризостома Блашкевича (1915-1981)

Т. В. Ельчанинова (1897-1981)

Печатник Леонид Михайлович Лифарь (1906-1982) Памяти сотрудника-друга

Петр Карлович Паскаль (1890-1983) Памяти учителя-друга

Отец Александр Шмеман (1921-1983) Светлой памяти друга

Слово на собрании памяти отца Александра

Венок праведникам

Сестра Иоанна Рейтлингер (1898-1988)

Памяти отца Александра Меня

Памяти отца Иоанна Мейендорфа (1926-1992)

Памяти матери Феодосии (Соломянц) (1903-1992)

Протоиерей Игорь Верник (1911-1994) Памяти наставника-друга

Митрополит Евлогий (1868-1946) К 50-летию кончины

Памяти К. Я. Андроникова (1916-1997)

СТАТЬИ

На церковно-богословские темы О соборной природе церкви Соловецкие епископы и декларация митрополита Сергия 1927 года Литургическая молитва и личное благочестие О неправде Карловацкой юрисдикции. Реплика Тайна исихазма Православие в современном мире. Ответ на анкету О реформах в богослужении. Спор вокруг Сретенско-Владимирского прихода Флоренский и Хомяков О размолвке между Москвой и Константинополем О «самопреследовании» в Русской Церкви Мать Мария в оценке прот. В. Асмуса Духовный опыт русской эмиграции

На литературные темы Русская эмиграция и Пушкин О мировоззрении А. А Фета: был ли Фет атеистом? Трагическое неверие Творческий кризис Цветаевой О Пастернаке. Ответ на анкету О «Полночных стихах» Анны Ахматовой Бог Ахматовой. Заключительное слово на Парижском международном симпозиуме Встречи с писателями Незамеченный юбилей. К столетию со дня рождения Евгения Замятина (1884-1937) Символика чисел в романе Замятина «Мы» В. Ходасевич и В. Набоков К столетию В. Ф. Ходасевича (1886-1939) Восемь часов с Анной Ахматовой «Символ величия России» Есенин и революция Судьба Мандельштама Мечтатель-ясновидец Прославление русской поэзии Марина Цветаева и Вандея Христианское мировоззрение Мандельштама Роман-загадка Еще об авторстве «Романа с кокаином» О П. Б. Струве Бунин и Струве — история одной дружбы Восприятие Пушкина во Франции Русский язык сегодня

О Солженицыне Спор об «Августе четырнадцатого» Солженицын о Ленине «Октябрь шестнадцатого» О «Марте семнадцатого» По поводу «Письма из Америки» О Гарвардской речи А. Солженицына О демократии и авторитаризме. Заметки па полях выступлений А. И. Солженицына



БЕСЕДЫ С Н. А. СТРУВЕ

Между двух огней. Пути современной России

«Глубокое раскаяние требует гениальности...» Русская литература в свете современности

Корни и беспочвенность. К проблемам современного православия

Беседа в редакции «Общей газеты»

Примечания

Струве Никита - Православие и культура - Голос верующих русской Церкви

Письмо верующих Кировской (Вятской) епархии — документ необычайной важности. До недавних пор до Запада доходили жалобы простых монахов или паломников, спонтанно вставших на защиту своих святынь. Затем раздался веский и мужественный голос церковной интеллигенции (письма двух священников, «смиренного христианина» и несколько запальчивого А. Краснова-Левитина), теперь же впервые звучит голос верующего народа, сознательных и активных прихожан. Двенадцать человек, смело подписавшихся под открытым письмом Святейшему Патриарху, всецело подтверждают и одобряют послание двух священников, которое позволило им глубже осознать все то страшное, что происходит в их епархии. И первое значение их свидетельства именно в этом ответе Церкви, в этой начавшейся рецепции церковным народом той акции двух священников, которая носила пророческий характер и в силу этого некоторым недоброжелателям казалась обособленным действием. Вятский документ — первое аминь, произнесенное Церковью словам двух священников.

Но его значение и в другом. Московские священники обобщили страдальческий опыт Русской Церкви за последние годы. Вятский документ — потрясающая иллюстрация к их обобщениям. Факты, которые приводят вятичи, производят удручающее впечатление: мы уже наглядно видим, до какого предела дошло внутреннее разложение официальной Церкви при попустительстве нынешней церковной верхушки. Дело уже не в большей или меньшей «чистоте», а в бытии самой Церкви. Церковь, изгоняющая нищих, отказывающая младенцам приходить ко Христу, сама себя позорящая и разрушающая — может ли носить имя Церкви? Скажут, что Кировский епископ — явление исключительное. Но важно не то, много или мало таких, как епископ Иоанн (увы, их не так уж мало), а то, что церковная власть не может, вернее, не смеет такого епископа сместить, хотя сместила, без всякого труда, архиепископа Ермогена, и тем самым подтверждает, что Церковью управляет не она, а безбожное и враждебное Церкви государство.

Вятский документ, как и предшествующие ему письма, войдет в историю Церкви. Обилие документов показывает, что до некоторой степени изжиты те сталинские времена, где было место только или молчанию, или сидению в лагерях. Поэтому не стоит удивляться, что снова ставится под сомнение и вся религиозно-политическая линия митрополита Сергия. Мы сейчас вернулись в каком-то смысле к концу 20-х годов, когда путем открытых писем в Церкви шли ожесточенные споры вокруг декларации митрополита Сергия. Затем, в течение 35 лет, видимых споров в Церкви уже не было, потому что сталинский террор ликвидировал всякую возможность «подполья», негласного инакомыслия.

Теперь же во всех отраслях, рядом с официальной литературой, существует и полуофициальная и совсем неофициальная. Споры о Сергиевской линии можно только приветствовать как пробуждение свободы внутри Церкви (а не ужасаться им, как делают некоторые в эмиграции). Но следует тут же заметить, как казенна, как жалка аргументация официальной Церкви рядом с богословской осмысленностью и нравственным пафосом тех, кто высоко поднял знамя свободной, свидетельствующей и не зависимой от государства Церкви. И верим, что подвиг архиепископа Ермогена, двух священников, вятских прихожан, и почаевских монахов, и других исповедников поможет с Божией помощью Русской Церкви вырваться из мрака греховного и снова воссиять непорочным светом над Русской землей.