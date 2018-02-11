Струве - Православие и культура
От автора.
Настоящее переиздание сборника статей «Православие и культура», вышедшего в 1992 г., значительно дополнено, в первую очередь за счет тех статей, что появились в «Вестнике Русского Христианского Движения» за истекшие восемь лет. И в отличие от первого издания, где все статьи (за исключением одной) были взяты из редактируемого нами журнала, в новую книгу вошли работы, появившиеся и в других повременных изданиях или сборниках, а также и ряд бесед, опубликованных в периодике.
Это новое издание я посвящаю памяти прот. Василия Зеньковского (1884-1963), чьей неустанной и пламенной проповеди о необходимости «сближения Православия и культуры» я пытался следовать в меру своих скромных сил. У него было позаимствовано и название книги: в 1923 г. под его редакцией в Берлине вышел сборник статей разных авторов, озаглавленный «Православие и культура».
Струве Никита - Православие и культура
2-e изд., испр. и доп.
М.: Русский путь, 2000, 632 с.
ISBN 5-85887-083-Х
Струве Никита - Православие и культура - Содержание
От автора
ПЕРЕДОВЫЕ
- Прославление отца Алексея Медведкова
- Историческое событие
- Голос верующих Русской Церкви
- Майские дни во Франции
- Здесь и там. Отклик на открытое письмо в редакцию «Вестника»
- 1970 год
- Кончина патриарха Алексия
- Рождение новой автокефальной Церкви
- [Судьбы России]
- Сотый номер
- Вокруг письма А. Солженицына патриарху Пимену
- На смерть патриарха Афинагора
- Еще о Солженицыне
- Спор о России
- О будущем Всеправославном Соборе
- «Архипелаг ГУЛаг»
- Утопия или маниловщина? Ответ на письмо из России
- Еще о направлении журнала
- По поводу письма А. Солженицына Зарубежному Собору
- «Надлежит быть и разномыслиям...»
- К юбилею патриарха Тихона
- Нобелевская премия мира А. Сахарову
- Единое на потребу
- К столетию русской Библии
- К 750-летию со дня смерти Франциска Ассизского
- [О целостности христианства]
- Какими средствами бороться за церковь?
- К 60-летию русской революции
- Прославление святителя Иннокентия
- Блюдите, как опасно ходите
- Спор о России
- К юбилею Льва Толстого
- [Эмиграция]
- Что такое Движение?
- К новому десятилетию
- «Солженицынский комплекс»
- К столетию Блока
- Достоевский, Польша и наши дни
- «Прославление» мучеников или религиозно-политическая ошибка?
- К столетию священника Павла Флоренского
- К трехсотлетию со дня сожжения Аввакума (14 апреля 1682)
- Бессмертная надежда
- Христианский или православный?
- «Сим победиши». К столетию смерти Маркса
- Два юбилея
- Андрей Тарковский на Западе
- [Беспощадность]
- «Во дни сомнений...»
- К юбилею Н. С. Гумилева (1886-1921)
- Правдобоязнь
- На кочке
- Где же социализм?
- Еще о переменах в советской России
- С тяжелым чувством
- 988-1988
- Еще о юбилее
- К 70-летию Александра Солженицына
- Между радостью и страхом
- «В тот час, как рушатся миры...»
- К прославлению патриарха Тихона
- К обретению останков царской семьи
- Памяти А. Д. Сахарова
- [Возрождение Церкви]
- [Церковь и гласность]
- «Если Господь не созиждет дома...»
- Россия воскресла
- «У ней особенная стать...»
- «Да будут все едино...» (Иоанн. 17:21)
- Под знаком тройного кризиса
- «Надо снова научиться жить»
- Пшеровская пятидесятница
- К возвращению Солженицына в Россию
- К 50-летию со дня кончины отца Сергия Булгакова
- Православие на подступах к третьему тысячелетию
- Антихрист в Москве?
- Еще раз об экуменизме
- К 125-летию со дня рождения отца Сергия Булгакова
- Печальное явление
- Пророческий голос
- К 50-летию со дня смерти Николая Бердяева
- К 80-летию А. И. Солженицына
- Безумие Запада
- Юбилейный год
ПАМЯТИ УШЕДШИХ
- Памяти Ф.А. Степуна (1884-1965): За месяц до смерти
- На смерть Ахматовой (1889-1966)
- Памяти Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969)
- Памяти Франсуа Мориака (1885-1970)
- Писатель-праведник (1881-1972): Памяти Б. К. Зайцева
- Памяти Н. Б. Кишилова (1934-1973)
- Памяти матери Бландины (Оболенской) (1897-1974)
- Мать Евдокия (1895-1977)
- Памяти архимандрита Хризостома Блашкевича (1915-1981)
- Т. В. Ельчанинова (1897-1981)
- Печатник Леонид Михайлович Лифарь (1906-1982) Памяти сотрудника-друга
- Петр Карлович Паскаль (1890-1983) Памяти учителя-друга
- Отец Александр Шмеман (1921-1983) Светлой памяти друга
- Слово на собрании памяти отца Александра
- Венок праведникам
- Сестра Иоанна Рейтлингер (1898-1988)
- Памяти отца Александра Меня
- Памяти отца Иоанна Мейендорфа (1926-1992)
- Памяти матери Феодосии (Соломянц) (1903-1992)
- Протоиерей Игорь Верник (1911-1994) Памяти наставника-друга
- Митрополит Евлогий (1868-1946) К 50-летию кончины
- Памяти К. Я. Андроникова (1916-1997)
СТАТЬИ
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На церковно-богословские темы О соборной природе церкви
- Соловецкие епископы и декларация митрополита Сергия 1927 года
- Литургическая молитва и личное благочестие
- О неправде Карловацкой юрисдикции. Реплика
- Тайна исихазма
- Православие в современном мире. Ответ на анкету
- О реформах в богослужении. Спор вокруг Сретенско-Владимирского прихода
- Флоренский и Хомяков
- О размолвке между Москвой и Константинополем
- О «самопреследовании» в Русской Церкви
- Мать Мария в оценке прот. В. Асмуса
- Духовный опыт русской эмиграции
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На литературные темы
- Русская эмиграция и Пушкин
- О мировоззрении А. А Фета: был ли Фет атеистом?
- Трагическое неверие
- Творческий кризис Цветаевой
- О Пастернаке. Ответ на анкету
- О «Полночных стихах» Анны Ахматовой
- Бог Ахматовой. Заключительное слово на Парижском международном симпозиуме
- Встречи с писателями
- Незамеченный юбилей. К столетию со дня рождения Евгения Замятина (1884-1937)
- Символика чисел в романе Замятина «Мы»
- В. Ходасевич и В. Набоков К столетию В. Ф. Ходасевича (1886-1939)
- Восемь часов с Анной Ахматовой
- «Символ величия России»
- Есенин и революция
- Судьба Мандельштама
- Мечтатель-ясновидец
- Прославление русской поэзии
- Марина Цветаева и Вандея
- Христианское мировоззрение Мандельштама
- Роман-загадка
- Еще об авторстве «Романа с кокаином»
- О П. Б. Струве
- Бунин и Струве — история одной дружбы
- Восприятие Пушкина во Франции
- Русский язык сегодня
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О Солженицыне
- Спор об «Августе четырнадцатого»
- Солженицын о Ленине
- «Октябрь шестнадцатого»
- О «Марте семнадцатого»
- По поводу «Письма из Америки»
- О Гарвардской речи А. Солженицына
- О демократии и авторитаризме. Заметки па полях выступлений А. И. Солженицына
БЕСЕДЫ С Н. А. СТРУВЕ
- Между двух огней. Пути современной России
- «Глубокое раскаяние требует гениальности...» Русская литература в свете современности
- Корни и беспочвенность. К проблемам современного православия
- Беседа в редакции «Общей газеты»
Примечания
Струве Никита - Православие и культура - Голос верующих русской Церкви
Письмо верующих Кировской (Вятской) епархии — документ необычайной важности. До недавних пор до Запада доходили жалобы простых монахов или паломников, спонтанно вставших на защиту своих святынь. Затем раздался веский и мужественный голос церковной интеллигенции (письма двух священников, «смиренного христианина» и несколько запальчивого А. Краснова-Левитина), теперь же впервые звучит голос верующего народа, сознательных и активных прихожан. Двенадцать человек, смело подписавшихся под открытым письмом Святейшему Патриарху, всецело подтверждают и одобряют послание двух священников, которое позволило им глубже осознать все то страшное, что происходит в их епархии. И первое значение их свидетельства именно в этом ответе Церкви, в этой начавшейся рецепции церковным народом той акции двух священников, которая носила пророческий характер и в силу этого некоторым недоброжелателям казалась обособленным действием. Вятский документ — первое аминь, произнесенное Церковью словам двух священников.
Но его значение и в другом. Московские священники обобщили страдальческий опыт Русской Церкви за последние годы. Вятский документ — потрясающая иллюстрация к их обобщениям. Факты, которые приводят вятичи, производят удручающее впечатление: мы уже наглядно видим, до какого предела дошло внутреннее разложение официальной Церкви при попустительстве нынешней церковной верхушки. Дело уже не в большей или меньшей «чистоте», а в бытии самой Церкви. Церковь, изгоняющая нищих, отказывающая младенцам приходить ко Христу, сама себя позорящая и разрушающая — может ли носить имя Церкви? Скажут, что Кировский епископ — явление исключительное. Но важно не то, много или мало таких, как епископ Иоанн (увы, их не так уж мало), а то, что церковная власть не может, вернее, не смеет такого епископа сместить, хотя сместила, без всякого труда, архиепископа Ермогена, и тем самым подтверждает, что Церковью управляет не она, а безбожное и враждебное Церкви государство.
Вятский документ, как и предшествующие ему письма, войдет в историю Церкви. Обилие документов показывает, что до некоторой степени изжиты те сталинские времена, где было место только или молчанию, или сидению в лагерях. Поэтому не стоит удивляться, что снова ставится под сомнение и вся религиозно-политическая линия митрополита Сергия. Мы сейчас вернулись в каком-то смысле к концу 20-х годов, когда путем открытых писем в Церкви шли ожесточенные споры вокруг декларации митрополита Сергия. Затем, в течение 35 лет, видимых споров в Церкви уже не было, потому что сталинский террор ликвидировал всякую возможность «подполья», негласного инакомыслия.
Теперь же во всех отраслях, рядом с официальной литературой, существует и полуофициальная и совсем неофициальная. Споры о Сергиевской линии можно только приветствовать как пробуждение свободы внутри Церкви (а не ужасаться им, как делают некоторые в эмиграции). Но следует тут же заметить, как казенна, как жалка аргументация официальной Церкви рядом с богословской осмысленностью и нравственным пафосом тех, кто высоко поднял знамя свободной, свидетельствующей и не зависимой от государства Церкви. И верим, что подвиг архиепископа Ермогена, двух священников, вятских прихожан, и почаевских монахов, и других исповедников поможет с Божией помощью Русской Церкви вырваться из мрака греховного и снова воссиять непорочным светом над Русской землей.
спасибо