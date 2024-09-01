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Челпанов - Учебник логики

Челпанов, Г. И. - Учебник логики
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Educational
Для того чтобы определить, что такое логика, мы должны предварительно выяснить, в чем заключается цель человеческого познания. Цель познания заключается в достижении истины при помощи мышления, цель познания есть истина. Логика же есть наука, которая показывает, как должно совершаться мышление, чтобы была достигнута истина; каким правилам мышление должно подчиняться для того, чтобы была достигнута истина. При помощи мышления истина иногда достигается, а иногда не достигается. То мышление, при помощи которого достигается истина, должно быть названо правильным мышлением. Таким образом, логика может быть определена как наука о законах правильного мыпшения, или наука о законах, которым подчиняется правильное мыпшение.
Из этого определения видно, что логика исследует законы мышления. Но так как исследование законов мышления как из­вестного класса психических процессов является также предметом психологии, то предмет логики выяснится лучше в том случае, если мы рассмотрим отличие логики от психологии в исследовании законов мышления.

Челпанов, Г. И. - Учебник логики

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 230 с. - (Антология мысли). - Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-12267-1

Челпанов, Г. И. - Учебник логики – Содержание

Предисловие
Глава 1. Определение и задачи логики
  • Определение логики
  • Психология и логика
  • Задача логики
  • Значение и польза логики
  • История логики и главное направление ее
Глава 2. 0 реальности понятий
  • О реальности понятий
  • Концептуализм
  • Номинализм
  • Общие представления и понятия
Глава 3. 0 различных классах понятий
  • Понятия и термины
  • Понятия индивидуальные и общие
  • Общие, собирательные и разделительные термины
  • Абстрактные и конкретные термины
  • Термины положительные и отрицательные
  • Относительные и абсолютные термины
Глава 4. Содержание и объем понятий
  • Признаки понятий
  • Содержание и объем понятия
  • Ограничение и обобщение
  • Отношение между объемом и содержанием понятия
Глава 5. Логические категории и отношения между понятиями
  • Категории
  • Отношения между понятиями
Глава 6. Об определении
  • Цель определения
  • Правила определения
  • Приемы, заменяющие определения
Глава 7. О делении
  • Задача деления
  • Основание деления
  • Дихотомия
  • Правила деления
Глава 8. О суждении
  • Познание и суждение
  • Грамматический анализ предложения
  • Форма суждений
  • Суждения существования
  • Аналитические и синтетические суждения
Глава 9. Деление суждений
  • Количество суждения
  • Качество суждения
  • Деление суждений и отношение между субъектом и предикатом
  • Модальность суждений
Глава 10. Отношение между подлежащим и сказуемым. Объемы подлежащего и сказуемого
  • Отношение между подлежащим и сказуемым
  • Объемы подлежащего и сказуемого
Глава 11. 0 противоположении суждений
  • Постановка вопроса
  • Противоречие (А — О, Е — I)
  • Противность (А — Е)
  • Подчинение (А — I, Е — О)
  • Подпротивная противоположность (I — О)
  • Наибольшая противоположность
Глава 12. 0 законах мышления
  • Понятие закона мышления
  • Закон тождества
  • Закон противоречия
  • Закон исключенного третьего
  • Закон достаточного основания
  • Формальный характер законов мышления
Глава 13. 0 непосредственных умозаключениях
  • Определение умозаключения
  • Непосредственные умозаключения
Глава 14. Дедуктивные умозаключения. Силлогизм
  • Определение силлогизма
  • Части силлогизма
  • Форма и материя силлогизма
  • Аксиома силлогизма
  • Правила силлогизма
Глава 15. Силлогизм. Фигуры и модусы силлогизма
  • Возможные сочетания суждений в силлогизме
  • Фигуры и модусы силлогизма
  • Характеристика фигур
Глава 16. Сведение фигур силлогизма
Глава 17. Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы
  • Условные или гипотетические силлогизмы
  • Разделительные силлогизмы
  • Условно-разделительные силлогизмы
Глава 18. Сокращенные и сложные силлогизмы
  • Сокращенные силлогизмы
  • Эпихейрема
  • Полисиллогизмы
  • Сориты
Глава 19. Силлогизм и его значение
  • Аристотель
  • Бэкон
  • Д. С. Милль
  • Недостатки теории Милля
Глава 20. Об индукции
  • Определение индукции
  • Полная и неполная индукция
  • Популярная индукция
  • Понятие законов природы
  • Основание индукции
Глава 21. Методы индуктивного исследования
  • Определение причинности
  • Опыт и наблюдение
  • Метод согласия
  • Метод разницы
  • Метод остатков
  • Nnn
  • Метод сопутствующих изменений
Глава 22. Роль дедукции
  • Дедуктивное объяснение законов
  • Значение объяснения законов
  • Дедуктивное открытие законов
Глава 23. 0 гипотезе
  • Роль гипотез в науке
  • Определение гипотезы
  • Experimentum crucis
Глава 24. Классификация
  • Определение классификации
  • Естественная классификация
  • Искусственная классификация
  • Номенклатура
  • Терминология
Глава 25. 0 приблизительных обобщениях и об аналогии
  • Приблизительные обобщения
  • Вычисление вероятности
  • Аналогия
Глава 26. 0 доказательстве, методе и системе
  • Определение доказательства
  • Основные принципы и аксиомы
  • Прямое и косвенное доказательство
  • Понятие о методе и системе
  • Анализ и синтез
  • Отношение анализа и синтеза к индукции и дедукции
Глава 27. 0 логических ошибках
  • Ошибки дедукции
  • Ошибки индукции
  • Ошибка аналогии
  • Софизмы
Глава 28. 0 различии наук
  • Математика
  • Естествознание
  • История
  • Логические упражнения (примеры и задачи)
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Views 469
Rating 5.0 / 5
Added 01.09.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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