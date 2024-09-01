Челпанов - Учебник логики
Для того чтобы определить, что такое логика, мы должны предварительно выяснить, в чем заключается цель человеческого познания. Цель познания заключается в достижении истины при помощи мышления, цель познания есть истина. Логика же есть наука, которая показывает, как должно совершаться мышление, чтобы была достигнута истина; каким правилам мышление должно подчиняться для того, чтобы была достигнута истина. При помощи мышления истина иногда достигается, а иногда не достигается. То мышление, при помощи которого достигается истина, должно быть названо правильным мышлением. Таким образом, логика может быть определена как наука о законах правильного мыпшения, или наука о законах, которым подчиняется правильное мыпшение.
Из этого определения видно, что логика исследует законы мышления. Но так как исследование законов мышления как известного класса психических процессов является также предметом психологии, то предмет логики выяснится лучше в том случае, если мы рассмотрим отличие логики от психологии в исследовании законов мышления.
Челпанов, Г. И. - Учебник логики
Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 230 с. - (Антология мысли). - Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-12267-1
Челпанов, Г. И. - Учебник логики – Содержание
Предисловие
Глава 1. Определение и задачи логики
- Определение логики
- Психология и логика
- Задача логики
- Значение и польза логики
- История логики и главное направление ее
Глава 2. 0 реальности понятий
- О реальности понятий
- Концептуализм
- Номинализм
- Общие представления и понятия
Глава 3. 0 различных классах понятий
- Понятия и термины
- Понятия индивидуальные и общие
- Общие, собирательные и разделительные термины
- Абстрактные и конкретные термины
- Термины положительные и отрицательные
- Относительные и абсолютные термины
Глава 4. Содержание и объем понятий
- Признаки понятий
- Содержание и объем понятия
- Ограничение и обобщение
- Отношение между объемом и содержанием понятия
Глава 5. Логические категории и отношения между понятиями
- Категории
- Отношения между понятиями
Глава 6. Об определении
- Цель определения
- Правила определения
- Приемы, заменяющие определения
Глава 7. О делении
- Задача деления
- Основание деления
- Дихотомия
- Правила деления
Глава 8. О суждении
- Познание и суждение
- Грамматический анализ предложения
- Форма суждений
- Суждения существования
- Аналитические и синтетические суждения
Глава 9. Деление суждений
- Количество суждения
- Качество суждения
- Деление суждений и отношение между субъектом и предикатом
- Модальность суждений
Глава 10. Отношение между подлежащим и сказуемым. Объемы подлежащего и сказуемого
- Отношение между подлежащим и сказуемым
- Объемы подлежащего и сказуемого
Глава 11. 0 противоположении суждений
- Постановка вопроса
- Противоречие (А — О, Е — I)
- Противность (А — Е)
- Подчинение (А — I, Е — О)
- Подпротивная противоположность (I — О)
- Наибольшая противоположность
Глава 12. 0 законах мышления
- Понятие закона мышления
- Закон тождества
- Закон противоречия
- Закон исключенного третьего
- Закон достаточного основания
- Формальный характер законов мышления
Глава 13. 0 непосредственных умозаключениях
- Определение умозаключения
- Непосредственные умозаключения
Глава 14. Дедуктивные умозаключения. Силлогизм
- Определение силлогизма
- Части силлогизма
- Форма и материя силлогизма
- Аксиома силлогизма
- Правила силлогизма
Глава 15. Силлогизм. Фигуры и модусы силлогизма
- Возможные сочетания суждений в силлогизме
- Фигуры и модусы силлогизма
- Характеристика фигур
Глава 16. Сведение фигур силлогизма
Глава 17. Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы
- Условные или гипотетические силлогизмы
- Разделительные силлогизмы
- Условно-разделительные силлогизмы
Глава 18. Сокращенные и сложные силлогизмы
- Сокращенные силлогизмы
- Эпихейрема
- Полисиллогизмы
- Сориты
Глава 19. Силлогизм и его значение
- Аристотель
- Бэкон
- Д. С. Милль
- Недостатки теории Милля
Глава 20. Об индукции
- Определение индукции
- Полная и неполная индукция
- Популярная индукция
- Понятие законов природы
- Основание индукции
Глава 21. Методы индуктивного исследования
- Определение причинности
- Опыт и наблюдение
- Метод согласия
- Метод разницы
- Метод остатков
- Nnn
- Метод сопутствующих изменений
Глава 22. Роль дедукции
- Дедуктивное объяснение законов
- Значение объяснения законов
- Дедуктивное открытие законов
Глава 23. 0 гипотезе
- Роль гипотез в науке
- Определение гипотезы
- Experimentum crucis
Глава 24. Классификация
- Определение классификации
- Естественная классификация
- Искусственная классификация
- Номенклатура
- Терминология
Глава 25. 0 приблизительных обобщениях и об аналогии
- Приблизительные обобщения
- Вычисление вероятности
- Аналогия
Глава 26. 0 доказательстве, методе и системе
- Определение доказательства
- Основные принципы и аксиомы
- Прямое и косвенное доказательство
- Понятие о методе и системе
- Анализ и синтез
- Отношение анализа и синтеза к индукции и дедукции
Глава 27. 0 логических ошибках
- Ошибки дедукции
- Ошибки индукции
- Ошибка аналогии
- Софизмы
Глава 28. 0 различии наук
- Математика
- Естествознание
- История
- Логические упражнения (примеры и задачи)
Указатель литературы по логике
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