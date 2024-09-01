Челпанов - Учебник логики

Для того чтобы определить, что такое логика, мы должны предварительно выяснить, в чем заключается цель человеческого познания. Цель познания заключается в достижении истины при помощи мышления, цель познания есть истина. Логика же есть наука, которая показывает, как должно совершаться мышление, чтобы была достигнута истина; каким правилам мышление должно подчиняться для того, чтобы была достигнута истина. При помощи мышления истина иногда достигается, а иногда не достигается. То мышление, при помощи которого достигается истина, должно быть названо правильным мышлением. Таким образом, логика может быть определена как наука о законах правильного мыпшения, или наука о законах, которым подчиняется правильное мыпшение.

Из этого определения видно, что логика исследует законы мышления. Но так как исследование законов мышления как из­вестного класса психических процессов является также предметом психологии, то предмет логики выяснится лучше в том случае, если мы рассмотрим отличие логики от психологии в исследовании законов мышления.

Челпанов, Г. И. - Учебник логики

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 230 с. - (Антология мысли). - Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-12267-1

Челпанов, Г. И. - Учебник логики – Содержание

Предисловие

Глава 1. Определение и задачи логики

Определение логики

Психология и логика

Задача логики

Значение и польза логики

История логики и главное направление ее

Глава 2. 0 реальности понятий

О реальности понятий

Концептуализм

Номинализм

Общие представления и понятия

Глава 3. 0 различных классах понятий

Понятия и термины

Понятия индивидуальные и общие

Общие, собирательные и разделительные термины

Абстрактные и конкретные термины

Термины положительные и отрицательные

Относительные и абсолютные термины

Глава 4. Содержание и объем понятий

Признаки понятий

Содержание и объем понятия

Ограничение и обобщение

Отношение между объемом и содержанием понятия

Глава 5. Логические категории и отношения между понятиями

Категории

Отношения между понятиями

Глава 6. Об определении

Цель определения

Правила определения

Приемы, заменяющие определения

Глава 7. О делении

Задача деления

Основание деления

Дихотомия

Правила деления

Глава 8. О суждении

Познание и суждение

Грамматический анализ предложения

Форма суждений

Суждения существования

Аналитические и синтетические суждения

Глава 9. Деление суждений

Количество суждения

Качество суждения

Деление суждений и отношение между субъектом и предикатом

Модальность суждений

Глава 10. Отношение между подлежащим и сказуемым. Объемы подлежащего и сказуемого

Отношение между подлежащим и сказуемым

Объемы подлежащего и сказуемого

Глава 11. 0 противоположении суждений

Постановка вопроса

Противоречие (А — О, Е — I)

Противность (А — Е)

Подчинение (А — I, Е — О)

Подпротивная противоположность (I — О)

Наибольшая противоположность

Глава 12. 0 законах мышления

Понятие закона мышления

Закон тождества

Закон противоречия

Закон исключенного третьего

Закон достаточного основания

Формальный характер законов мышления

Глава 13. 0 непосредственных умозаключениях

Определение умозаключения

Непосредственные умозаключения

Глава 14. Дедуктивные умозаключения. Силлогизм

Определение силлогизма

Части силлогизма

Форма и материя силлогизма

Аксиома силлогизма

Правила силлогизма

Глава 15. Силлогизм. Фигуры и модусы силлогизма

Возможные сочетания суждений в силлогизме

Фигуры и модусы силлогизма

Характеристика фигур

Глава 16. Сведение фигур силлогизма

Глава 17. Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы

Условные или гипотетические силлогизмы

Разделительные силлогизмы

Условно-разделительные силлогизмы

Глава 18. Сокращенные и сложные силлогизмы

Сокращенные силлогизмы

Эпихейрема

Полисиллогизмы

Сориты

Глава 19. Силлогизм и его значение

Аристотель

Бэкон

Д. С. Милль

Недостатки теории Милля

Глава 20. Об индукции

Определение индукции

Полная и неполная индукция

Популярная индукция

Понятие законов природы

Основание индукции

Глава 21. Методы индуктивного исследования

Определение причинности

Опыт и наблюдение

Метод согласия

Метод разницы

Метод остатков

Nnn

Метод сопутствующих изменений

Глава 22. Роль дедукции

Дедуктивное объяснение законов

Значение объяснения законов

Дедуктивное открытие законов

Глава 23. 0 гипотезе

Роль гипотез в науке

Определение гипотезы

Experimentum crucis

Глава 24. Классификация

Определение классификации

Естественная классификация

Искусственная классификация

Номенклатура

Терминология

Глава 25. 0 приблизительных обобщениях и об аналогии

Приблизительные обобщения

Вычисление вероятности

Аналогия

Глава 26. 0 доказательстве, методе и системе

Определение доказательства

Основные принципы и аксиомы

Прямое и косвенное доказательство

Понятие о методе и системе

Анализ и синтез

Отношение анализа и синтеза к индукции и дедукции

Глава 27. 0 логических ошибках

Ошибки дедукции

Ошибки индукции

Ошибка аналогии

Софизмы

Глава 28. 0 различии наук

Математика

Естествознание

История

Логические упражнения (примеры и задачи)

Указатель литературы по логике