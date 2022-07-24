Цього року виповнюється 67-ма річниця відтоді, як у кумранських печерах, а згодом і в інших місцях поблизу Мертвого моря знайшли однойменні рукописи. Хоча минуло й чимало часу і, здавалося, в багатьох питаннях кумраністики крапки над «і» мали би бути розставлені, однак досі прогалин у дослідженні рукописів лишається більш ніж достатньо.

Кумраністика як галузь міждисциплінарного знання є на сьогодні надбанням порівняно невеликого кола країн, а саме: Ізраїлю, США, Великобританії, Франції, Німеччини, Нідерландів, меншою мірою Польщі й Росії. Україна, хоч як прикро констатувати, наразі не має власної школи кумраністики, жодного спеціалізованого курсу з кумраністики та спорідненої літератури не викладають поки в українських університетах. І це в той час, коли дослідження, приміром, біблійних текстів або раннього християнства просто немислиме без урахування кумранського матеріалу й вивчення зв’язків між відповідними текстами. Тим не менше останнім часом з’явилися й вітчизняні науковці, які, будемо сподіватися, зможуть певним чином виправити ситуацію й заповнити цю прогалину. Окрема проблема полягає й у відсутності потрібної для досліджень літератури в українських бібліотеках.

Актуальність обраної теми зумовлює потреба в узагальненні всіх попередніх і сучасних досліджень з кумраністики, котрі фокусувалися довкола таких питань, як авторство рукописів та ідентифікація місця виявлення більшості з них, тобто Кумрану. Хоч як парадоксально, але до цього часу серед численних кумранологічних публікацій немає жодного розлогого дослідження у вигляді дисертації чи монографії, присвяченого цим питанням та аналізу всіх наявних теорій і концепцій. Деякі теорії (як, наприклад, єрусалимська) заслуговують на окрему увагу, на вивчення їхньої генези та еволюції, чого знову ж таки бракує кумраністиці. Моя робота покликана стати таким історіографічним дослідженням і цим зробити свій внесок до наукової галузі.

Наукова новизна праці полягає в тому, що вперше здійснено деталізовану спробу критично систематизувати й узагальнити наявні в кумраністиці теорії й концепції щодо авторства рукописів Мертвого моря та ідентифікації Кумрану. Для створення цілісної картини максимально враховано всі відомі теорії, котрі до цього часу напрацювали дослідники. Для урізноманітнення я певним чином залучив і тексти самих рукописів, і свідчення античних істориків щодо гіпотетичних авторів манускриптів.

Віталій Черноіваненко - Кумран і рукописи Мертвого моря. Авторство, ідентифікація, історіографія

К.: ДУХ І ЛІТЕРА; 2014. - 256 с.

ISBN 978-966-378-341-3

Віталій Черноіваненко - Кумран і рукописи Мертвого моря. Авторство, ідентифікація, історіографія - Зміст

Вступ

РОЗДІЛ 1. Джерела й література

1.1. Джерельна база дослідження

1.2. Проблеми, тенденції, напрями в кумраністиці

1.3. Радянські й пострадянські дослідження. Стан і перспективи кумраністики в Україні

1.4. Закордонні дослідження кумранського й некумранського походження рукописів Мертвого моря: огляд ключових праць останніх десятиріч

РОЗДІЛ 2. Кумрано-есейська теорія як «стандартний» погляд на авторство рукописів Мертвого моря

2.1. Відкриття рукописів Мертвого моря й подальші знахідки

2.2. Перші дослідження та спроби інтерпретації рукописів

2.3. Кумран, рукописи Мертвого моря й античні історіографи в контексті міфологізації «есейського спадку»

2.4. Кумранська археологія 1950-х 1990-х рр.: результати експедицій і досліджень археологів послідовників кумрано-есейської теорії

РОЗДІЛ 3. Старі й нові теорії та концепції в кумраністиці на початку XXI століття

3.1. Типологізація теорій 3.1.1. Кумран як есейський осередок 3.1.2. «Ґронінґенська гіпотеза» (енохічно-есейська гіпотеза) 3.1.3. Християни (теорії християнських зв’язків) 3.1.4. Теорія вигадки (підробних манускриптів) 3.1.5. Караїми 3.1.6. Фарисеї 3.1.7. Садукеї 3.1.8. Зелоти 3.1.9. Аграрно-господарська установа 3.1.10. Караванно-перевалочний і торговельний пункт 3.1.11. Фортеця 3.1.12. Центр виробництва кераміки 3.1.13. Центр обробки папірусу 3.1.14. Центр ритуального очищення 3.1.15. Скептики

3.2. Єрусалимська теорія авторства рукописів: витоки, еволюція, дискусії 3.2.1. Генеза й еволюція єрусалимської теорії 3.2.2. Обітниця безшлюбності 3.2.3. Призначення й характер кумранських об’єктів 3.2.4. Критика гіпотези т. зв. скрипторіуму 3.2.5. Авторські оригінали чи копії? 3.2.6. «Мідний сувій» 3.2.7. Масада 3.2.8. «Концепція втечі» 3.2.9. Прихильники й опоненти



ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТОК: ПЕРЕКЛАДИ «Месіанський апокаліпсис» (4Q521), уривки

«Сувій блаженств» (4Q525), уривки

«Месіанський збірник» (4Q175)

«Новий Єрусалим» (4Q554,5Q15), уривки

Коментар на Книгу Буття (4Q252), уривки

Коментар на Книгу Ісаї (4Q164)

«Чотири царства». (4Q552)

«Сектантська історія» (4Q183)

ГЛОСАРІЙ

ІНДЕКС

SUMMARY