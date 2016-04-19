Капитальное исследование грамматики и синтаксиса древнегреческого языка русского ученого-грамматиста Э.Черного.

Размещаю его в оригинальном виде, в дореформенном правописании.

Эмиль Вячеславович Черный - Грамматика греческаго языка

Съ удовольствіемъ представляю вашему вниманію fb2-варіантъ учебника греческаго языка Эмилія Вячеславовича Чернаго. Настоящее изданіе включаетъ въ себя «Этимологію» и «Синтаксисъ» (въ оригинальномъ, то есть не испорченномъ орфографической реформой, видѣ), а также перечень наиболѣе употребимыхъ сложныхъ глаголовъ на -μι изъ «Начальной греческой хрестоматія». Короче говоря, настоящее изданіе включаетъ въ себя всѣ теоретическіе труды Эмилія Вячеславовича, но не включаетъ (и врядъ ли будетъ когда-нибудь включать) практическія пособія, поскольку сборники упражненій и хрестоматіи обыкновенно штудируютъ послѣдовательно отъ начала до конца и, если было приложено надлежащее стараніе, впредь къ нимъ не возвращаются. Эти же теоретическіе матеріалы, по способу изложенія и безпримѣрной своей полнотѣ, представляютъ не только и не столько учебникъ, сколько справочникъ, и потому очень желательно было перевести ихъ въ форматъ, позволяющій съ большимъ удобствомъ читать и пользоваться поискомъ на любомъ электронномъ устройствѣ, съ любымъ размѣромъ экрана.



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Эмиль Вячеславович Черный - Грамматика греческаго языка - Содержание

ЭТИМОЛОГІЯ

Предисловія.

I. Ученіе о звукахъ (фонетика). {1-17}

II. Ученіе о флексіяхъ (морфологія). {18-70}

III. Ученіе объ образованіи словъ. {70-92}

Прибавленіе о греческихъ діалектахъ. {93-141}

РУССКІЙ И ЛАТИНСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ

ГРЕЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ

СИНТАКСИСЪ

Предисловія

Объясненіе сокращеній.

Синтаксисъ греческаго языка.

ГЛАВА I. {1-12} Членъ (указатель).

ГЛАВА II. {13-24} Согласованіе и расположеніе частей предложенія. Особенности въ употребленіи глаг. ееее, подлежащаго, сказуемаго, рода и числа.

ГЛАВА III. {25-26} Употребленіе падежей.

Косвенные падежи. {27-90}

1. Падежи безъ предлоговъ. {27-68}

ГЛАВА IV. {27-38} Винительный падежъ.

ГЛАВА V. {39-53} Родительный падежъ.

ГЛАВА VI. {54-68} Дательный падежъ.

ГЛАВА VII. {69-90} 2. Падежи съ предлогами.

ГЛАВА VIII. {91-92} Особенности въ употребленіи именъ прилагательныхъ и числительныхъ.

ГЛАВА IX. {93-100} Особенности въ употребленіи местоименій.

ГЛАВА X. {101-113} Виды и времена глагола.

ГЛАВА XI. {114-116} Залоги глагола.

ГЛАВА XII. {117-120} Наклоненія глагола.

ГЛАВА XIII. {121-135} Infinitivus.

ГЛАВА XIV. {136-146} Participium.

ГЛАВА XV. {147} Adiectiva verbalia.

ГЛАВА XVI. {148-153} Сочиненіе и подчиненіе предложеній. Важнейшіе союзы. Вводныя предложенія.

Сложныя (особ. зависимыя) предложенія. {154-192}

ГЛАВА XVII. {155-156} 1. Предложенія повествовательныя и вопросительныя. Косвенная речь и косвенный вопросъ.

ГЛАВА XVIII. {157} 2. Предложенія причинныя.

ГЛАВА XIX. {158-160} 3. Предложенія цели (также стремленія и опасенія).

ГЛАВА XX. {161} 4. Предложенія следственныя.

ГЛАВА XXI. {162-175} 5. Предложенія условныя.

ГЛАВА XXII. {176} 6. Предложенія желательныя.

ГЛАВА XXIII. {177} 7. Предложенія уступительныя.

ГЛАВА XXIV. {178-192} 8. Предложенія относительныя*) и обстоятельственныя: места, времени и образа (действія).

ГЛАВА XXV. {193} Отрицанія.

ГЛАВА XXVI. {194-195} Вопросы и ответы.

РУССКІЙ И ЛАТИНСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ.

ГРЕЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ.

ПРИЛОЖЕНІЯ

1. Перечень сложныхъ глаголовъ на -μι съ значеніемъ.