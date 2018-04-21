Апокалипсис Апостола Иоанна Богослова - Исагогическое исследование - Четыркин

Давно хотел предложить уникальную книгу об Откровении русского богослова начала прошлого века Четыркина. Более основательного и детального труда по разбору книги Откровение я ещё не встречал. По моей просьбе книгу отсканировали в ПСТГУ. На эту книгу ссылается молодой православный богослов из ПСТГУ Вероника Андросова, ее книга есть на Эсхатосе - "Небесные книги в Апокалипсисе Иоанна Богослова". В сети книгу Четыркина В. В. в цифровом виде не сыскать, хотя имя этого богослова и его труд довольно широко известен в православных кругах благодаря ПСТГУ и Небольсину с его командой. На мой взглляд книга очень ценная хотя многие новые данные уже появились. Но Четыркин первый из русскоязычных, который определил параллелизм в книге Откровение и описал его, назвав, правда, "рекапитуляцией". Труд очень основательный хотя, конечно же, не бесспорный. Массу критических работ перелопачено этим автором, особенно из немецко-язычных. Четыркин В. В. - Апокалипсис св. Апостола Иоанна Богослова - Исагогическое исследование Петроград, 1916 Четыркин В. В. - Апокалипсис св. Апостола Иоанна Богослова - Исагогическое исследование - Содержание Предисловіе Отдѣлъ I. Апокалипсисъ въ новозавѣтномъ канонѣ I—III вв. Игнатій и Папій Поликарпъ и Ириней Іустинъ Мученикъ и др. иисатели II вѣка (Мелитонъ Сардійскій. Ѳеофилъ Антіохійскій. Аполлоній. Поликратъ Ефесскій. Послаиіе церквей Ліонской и Вьенской. Левкій Харинъ) 12—10 Алоги Преданіе Римской цѳркви. Климентъ Римскій и Ерма Мураторіевъ фрагментъ Ипполитъ Кай Викторинъ Пиктавійскiй Сирійская національная цѳрковь въ Едѳссѣ Африканскія цѳркви. Тертулліанъ и Кипріанъ Алѳксандрійская церковь. Посланіе Варнавы5 Климентъ и Оригенъ Діонисій Александрійскій Съ IV вѣка до реформаціи Евсевій Кесарійскій. Кириллтъ Іерусалимскій. Епифаній Кипрскій. Іоаннъ Златоустъ. Ѳеодоръ Мопсуестійскій. Блаж. Ѳеодоритъ. Юнилій. Ефремъ Сиринъ. Афраатъ. Сирійскіе переводы Н. Завѣта. Іоаннъ Дамаскинъ. Лаодикійскій соборъ. Григорій Богословъ. Амфилохій Иконійскій. Андрей и Арѳѳа Кесарійскіе. Леонтій Византійскій. Пресвитеръ Евстратій въ Константинополѣ. Аѳанасій Великій и др. Западная церковь. Иларій. Амвросій и др. Филастрій. Августинъ.Іеронимъ. Сульпицій Севѳръ Отъ реформаціи до нашего времени Эразмъ. Карлштадтъ. Лютеръ и др. Цвингли. Кальвинъ. Начало научной критики Апокалипсиса въ ХVIIІ в. Направленія въ изучѳніи іоанновой литературы въ XIX в. Еwald, Lucke и др. Ново-тюбингенская школа. Baur. Hilgenfeld. Ѵоlkmar и др. Конецъ XIX и начало XX вѣка Вопросъ о составѣ Апокалипсиса 1. Гипотезы христіанскихъ источниковъ или переработокъ 2. Гипотезы іудейскихъ и христіанскихъ составныхъ частѳй Апокалішсиса 3. Гипотѳзы іудейсісаго происхожденiя и іудейскихъ составныхъ частѳй Апокалиисиса 4. Гипотѳзы фрагментовъ Отдѣлъ II. О происхожденіи Апокалипсиса I. Религіозно-историческая гипотеза въ примѣненіи къ истолкованію Апокалипсиса Важность религіозно-исторической гипотезы. О синкрѳтическомъ характерѣ послѣплѣннаго іудейства. 0 вліяніи на іудейскую религію вавилонской культуры. О вліяніи на іудѳйство парсизма. Іудѳйство и эллинизмъ. Рѣшеніе вопроса о происхождѳніи новыхъ элементовъ позднѣйшаго |іудѳйства. Крайняя неудовлѳтворитѳльность источниковъ, дѣлающая нсвозможнымъ строго научное религіозно-историческое изслѣдованіе. Методологичѳская неправильность, допускаемая при такомъ изслѣдованіи Н. Завѣта. Преувеличенія, допускаемыя при религіозно- историчѳскомъ изучѳніи Н. Завѣта. Можно ли признать широкѳе распространѳніе среди іудеевъ апокалипсическихъ образовъ,—и при томъ чуждаго происхожденія. Объ эсхатологическомъ преданіи іудеѳвъ. Отношѳніѳ изслѣдователя Апокалипсиса къ выводамъ религіозно-историческаго изслѣдованія Число семь. Четырѳ животныхъ. 24 старца. Число 12 въ Апокалипсисѣ Агнецъ Печати Религіозно-историческое истолкованіѳ XII главы Апокалипсиса Звѣрь II. Каноническій Апокалипсисъ и іудейская псевдэпиграфическая апокалиптика Двойствѳнность въ позднѣйшей іудейской религііі: связь съ національностью и иаклонность къ универсализму и одухотворенію. Двойственность въ іудейской апокалиптикѣ. Происхожденіѳ апокалиптики. Ученіе іудейской апокалиптики: А. О личиости Мѳссіи Б. Мессіанскоѳ дЬло и мессіанское царство по ученію іудейской апокалиптики. Междуцарствіе (хиліазмъ). Эсхатологія В. Іудейскій антимессія Г. Ангѳлологія и демонологія Новоэавѣтный Апоналипсисъ въ его отношеніи къ вышеизложеннымъ пунктамъ ученія іудейской апокалиптики: А. О лицѣ Христа Б. О дѣлѣ Христа В. О царствѣ Христа Г. Антихристъ Д. Ангелологія и демонологiя Опыты объяснепія XI главы Анокалиисиса съ іудейской точки зрѣнія Іудѳйское толкованніѳ XII главы Апокалипсиса О попыткѣ Visheг’а рѳконструировать первоначальный іудейскій Апокалипсисъ Фактъ одинаковаго языкового характера Апокалипсиса и гипотеза пѳревода его съ еврейскаго О литературномъ соприкосновеніи между новозавѣтнымъ Апокалипсисомъ и іудейской псѳвдэпиграфической апокалиптикой Отношеніе Апокалипсиса къ преданію синагоги Тезисы изложѳнной части второго отдѣла Ш. О читателяхъ Апокалипсиса Отдѣлъ III. О составѣ Апокалипсиса Прологъ Первая часть эсхатологическаго созерцанія (гл. IV—VIII, 1) Вторая часть эсхатологическаго созерцанія (гл. VIII, 2—XI) Третья часть эсхатологическаго созѳрцапія (гл. ХII—XIX, 10) Чѳтвертая часть эсхатологическаго созерцанія (гл. XIX, 11—ХХІГ, 5) Заключѳніѳ Апокалипсиса (гл. XXII, 6—21) Экскурсъ къ гл. ХIII и XVII Апокалипсиса. Легенда о Nего redivivus Отдѣлъ IV. O писателѣ Апокалипсиса I. Самосвидѣтельство Апокалипсиса о писателѣ II. Св. Апостолъ Іоаннъ—Апокалиптикъ и Евангелистъ A. Біографичѳскія свѣдѣнія Б. Отношѳніѳ Апокалипсиса къ Евангелію и посланіямъ Апостола Іоанна со стороны ихъ содѳржанія а) Отношѳніо къ іудейству б) Іоанновскій „дуализмъ в) Христологія г) Искупленіе д) Ученіѳ о Св. Духѣ ѳ) Вѣра и дѣла ж) Эсхатологія B. Языкъ Апокалипсиса и его отношеніѳ къ языку 4 Евангелія и посланій св. Апостола Іоанна Ш. О времени, мѣстѣ и цѣли написанія Апокалипсиса Приложеніе. Рукописи и главнѣйшіе переводы Апокалипсиса Четыркин В. В. - Апокалипсис св. Апостола Иоанна Богослова - Исагогическое исследование - О книге «Содержание и задачу этого пророчества (то есть пророчества, содержащегося в Апокалипсисе) мы полагаем не в предсказании будущих событий в их конкретной форме, а в прозрении в общие перспективы, в каких рисуется в будущем взаимоотношение царства Божия и мира. В Апокалипсисе мы имеем дело главным образом с кругом образно представленных идей, а не с событиями будущей истории» (Четыркин В. В. Апокалипсис св. Апостола Иоанна Богослова. Исагогическое исследование. Петроград, 1916. С. 267).

"В современном российском обществе наблюдается стабильно высокий интерес к Откровению Иоанна Богослова. Однако этому интересу не соответствует малое количество доступной для отечественного читателя научно-богословской литературы по Апокалипсису. На протяжении XX в. было составлено несколько качественных русскоязычных исследований Апокалипсиса (труды В. В. Четыркина, прот. С. Булгакова, Н. Н. Глубоковского, ей. Кассиана (Безобразова) и некоторых других авторов), однако в силу исторических причин целостная научная традиция исследования Апокалипсиса в России не была сформирована." Вероника Андросова - Небесные книги в Апокалипсисе Иоанна Богослова

Важно также отметить, что серьезную проблему представляет собой не столько членение текста Апокалипсиса как таковое, сколько определение хронологической и смысловой взаимосвязи между отдельными его разделами и эпизодами. Представленный выше план Р. Бокхема сам по себе не отвечает на вопрос о том, должны ли мы мыслить разделы книги как описывающие хронологически следующие друг за другом события, или же между ними возможны более сложные взаимоотношения (прежде всего это касается взаимоотношения седмериц печатей, труб и чаш). Некоторые исследователи, задававшиеся этим вопросом, предлагали мыслить седмеричные циклы видений как хронологически параллельные, обращая внимание, в частности, на то, что в рамках каждой седмерицы, входящей в основной корпус видений Апокалипсиса, достигается эсхатологическая вершина (7. 9–17 в цикле печатей (ср.: 21. 3–6), 11. 15–19 в 32 Bauckham. Op. cit. P. 21–22).

Циклы печатей, труб и чаш при таком подходе по-разному отражают одну и ту же реальность. Такую особенность драматургии Апокалипсиса часто именуют рекапитуляцией. Решительным сторонником рекапитуляционного взгляда на построение Апокалипсиса был В. В. Четыркин. Он определял свою позицию следующим образом: «При взгляде на Апокалипсис… мы видим в нем не развитие, определяемое временною последовательностью, но положительно утверждаем параллелизм некоторых видений… речь иногда здесь идет о таких предметах, что утверждение временной последовательности касающихся их событий представлялось бы и странным и совершенно излишним» - А. С. Небольсин "Методы интерпретации, эсхатология и структура Откровения Иоанна Богослова", Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия 2010. Вып. 3 (31). С. 55–74.