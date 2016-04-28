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Чичерин - Наука и религия

Наука и религия - Чичерин
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy
Что такое наука? Что такое религия? Каково их взаимное отношение? Таков один из важнейших вопросов, которые могут занимать человеческий ум. Точно ли религия принадлежит про­шедшему, временам младенчества человеческого рода, а наука будущему, эпохе зрелости, и первая должна постепенно заме­няться последнею, как уверяют некоторые?
Или же, наоборот, религия составляет краеугольный камень всякой истины для человека, и наука только в ней может найти разрешение всех своих противоречий, как утверждают другие? Наконец, сущест­вует и третье, среднее мнение, которое, признавая самосто­ятельность обоих начал, ищет их соглашения. Но как достиг­нуть этого соглашения?
Где для него данные? В настоящее время, по-видимому, эти две области разошлись далее, нежели когда-либо, и борьба кипит, может быть, с еще большим ожес­точением, нежели прежде.

Борис Чичерин - Наука и религия

Вступ. ст. В. Н. Жукова
М.: Республика, 1999. — 495 с.
Религия. Культура. Наука
ISBN 5—250—02697-4

Борис Чичерин - Наука и религия - Содержание

В. Н. Жуков. Б. Н. Чичерин и его главное философское произведение 5
Предисловие
Предисловие ко второму изданию
Книга первая. НАУКА
  • Глава I. Опыт и его границы
  • Глава II. Внешний и внутренний опыт
  • Глава III. Логика
  • Глава IV. Математика
  • Глава V. Диалектика
  • Глава VI. Познание вещей
  • Глава VII. Познание абсолютного
  • Глава VIII. Идея Бога
  • Глава IX. Нравственный мир
  • Глава X. Бессмертие души
Книга вторая. РЕЛИГИЯ
  • Глава I. Религия как общий элемент человеческого духа
  • Глава II. Религия и философия
  • Глава III. Религия и искусство
  • Глава IV. Религия и нравственность
  • Глава V. Церковь
  • Глава VI. Положительные религии
Книга третья. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 5
  • Глава I. Развитие натуралистических религий
  • Глава II. Древняя философия и христианство
  • Глава III. Философия нового времени
  • Глава IV. Законы развития человечества
Приложение
Указатель имен

Борис Чичерин - Наука и религия - Предисловие

Борис Николаевич Чичерин, несомненно, относится к числу выдающихся мыслителей России XIX в. Однако представляется очевидным и то, что его философское творчество не было достойным образом оценено современниками. Такое неадекват­ное отношение к наследию философа — одна из загадок ис­тории русской мысли.
Н. А. Бердяев писал: "Справедливость требует признать Чичерина одним из самых сильных русских умов. Его знания и сфера его интересов были необыкновенно обширны. Но ни­кому он не пришелся по вкусу, в его писательской индивидуаль­ности было что-то неприятное, что-то связывающее, а не осво­бождающее. Это был ум административный, он отдавал рас­поряжения и не терпел ослушания, в уме этом было что-то слишком доктрическое, а в натуре что-то слишком рассудочное.
Порядок Чичерин любил ужасно, и в системе его все нашло себе место, все оказалось оправданным и значительным по извест­ной категории... Чичерин был в сущности консерватором и всег­да был чужд самым дорогим для нас алканиям". По словам В. В. Зеньковского, "Чичерина у нас не поняли и не оценили, — и это связано... с каким-то глубоким психологическим рас­хождением между Чичериным и русским обществом".
Во многом действительно непонятый и непринятый Чиче­рин — философ, ученый-энциклопедист и общественный дея­тель внес заметный вклад в развитие отечественной философ­ской и общественно-политической мысли.
***
Чичерину чужды утверждения богословов о том, что по­стичь полноту истины невозможно без религиозного чувства, веры. В этой связи он критикует В. С. Соловьева за его стремле­ние внедрить мистицизм в науку.
Христианские догматы о существовании Бога и о бес­смертии человеческой души Чичерин также пытается доказать на основе рационализма. Продолжая традиции западноев­ропейской философии (Августина Блаженного, Фомы Аквин-ского, Николая Кузанского, Декарта, Лейбница, Канта, Гегеля и др.), русский философ выделяет три логических доказа­тельства бытия Бога (онтологическое, космологическое, телеологическое) и одно нравственное.
Он замечает, что и он­тологическое (поскольку есть понятие абсолютного бытия, то есть Бога, постольку есть и сам Бог), и космологическое (Бог с необходимостью существует как абсолютная, ни от чего не зависящая причина бытия), и телеологическое (на наличие Бога указывает управляющий миром и вносящий в него целесообразность Божественный Разум), и нравственное (Бог есть, так как в противном случае человеческая жизнь лишается смысла) доказательства представляют собой раз­витие самого понятия Бога, его различные модификации. Опять-таки Чичерин сводит религиозную онтологию к логике, трансцендентное Божество к вполне познаваемому понятию Бога.
В полном соответствии со своим методом трактует Чичерин и проблему смерти. И хотя смерть представляется ему "вели­чайшим противоречием человеческой жизни", он не склонен ее рассматривать как безысходную трагедию. Земная жизнь ин­дивида есть лишь "первоначальное единство" души, разума и тела. После смерти это первоначальное единство "раздваива­ется" на сохраняющие свое бытие (инобытие) разум и душу и обреченное на гибель материальное тело. И только на стадии "высшего единства", когда после воскресения эти "противопо­ложности" соединятся, человек обретет подлинную полноту жизни.
Поскольку душа есть самостоятельная непреходящая суб­станция, она не может исчезнуть.
После смерти индивидуаль­ный разум вступает в новую жизнь, в "ближайшее соотношение с вечным миром".
Своеобразный синтез рационалистической философии и ре­лигии Чичерин пытается обосновать в своих этических и эсте­тических воззрениях, в концепции государства и права. Стре­мясь объединить объективный идеализм с христианской дог­матикой, он определяет нравственность как сферу практической деятельности человека, где Верховный Разум подчиняет "все разумные существа единому разумному закону". В основе нрав­ственности, как он полагает, лежит разум и любовь к Богу. Но поскольку разум есть проявление абсолютного, а любовь к Богу представляет собой всего только норму (хотя и высшую) этого абсолютного, постольку догматический компонент подчиняется рациональному.
Особое место в философской системе русского мыслителя занимает проблема теодицеи. Источник зла он видит в челове­ческой свободе, где происходит соединение конечного с бес­конечным. В человеке есть два противоположных начала: ра­зумно-нравственное (отвлеченно-общее) и чувственное (част­ное). Если первое начало дает индивиду сознание всеобщего закона, то второе — ориентирует его на получение удовольст­вия. Таким образом, индивидуальный разум оказывается в сос­тоянии противоречивой раздвоенности: сознание им всеобщего закона противостоит осознанию себя как единичного существа, что и представляет собой потенциальный источник зла.
А так как каждому человеку свойственна эта раздвоенность, то оказы­вается, что и все человечество находится во власти зла. Однако Чичерин убежден в том, что возможность свободного выбора (поступать в соответствии со всеобщим законом или ради соб­ственной выгоды) есть важнейшее требование Разума, его безус­ловный императив.
Views 1 674
Rating 4.4 / 5
Added 28.04.2016
Author esxatos
Rate this publication:
4.4/5 (8)

Comments (3 comments)

G
gios76 8 years ago

Спасибо!
G
gloria 13 years ago
Спасибо!
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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