Вступ. ст. В. Н. Жукова

М.: Республика, 1999. — 495 с.

Религия. Культура. Наука

ISBN 5—250—02697-4

Во многом действительно непонятый и непринятый Чиче­рин — философ, ученый-энциклопедист и общественный дея­тель внес заметный вклад в развитие отечественной философ­ской и общественно-политической мысли.

Порядок Чичерин любил ужасно, и в системе его все нашло себе место, все оказалось оправданным и значительным по извест­ной категории... Чичерин был в сущности консерватором и всег­да был чужд самым дорогим для нас алканиям". По словам В. В. Зеньковского, "Чичерина у нас не поняли и не оценили, — и это связано... с каким-то глубоким психологическим рас­хождением между Чичериным и русским обществом".

Н. А. Бердяев писал: "Справедливость требует признать Чичерина одним из самых сильных русских умов. Его знания и сфера его интересов были необыкновенно обширны. Но ни­кому он не пришелся по вкусу, в его писательской индивидуаль­ности было что-то неприятное, что-то связывающее, а не осво­бождающее. Это был ум административный, он отдавал рас­поряжения и не терпел ослушания, в уме этом было что-то слишком доктрическое, а в натуре что-то слишком рассудочное.

Борис Николаевич Чичерин, несомненно, относится к числу выдающихся мыслителей России XIX в. Однако представляется очевидным и то, что его философское творчество не было достойным образом оценено современниками. Такое неадекват­ное отношение к наследию философа — одна из загадок ис­тории русской мысли.

Чичерину чужды утверждения богословов о том, что по­стичь полноту истины невозможно без религиозного чувства, веры. В этой связи он критикует В. С. Соловьева за его стремле­ние внедрить мистицизм в науку.

Христианские догматы о существовании Бога и о бес­смертии человеческой души Чичерин также пытается доказать на основе рационализма. Продолжая традиции западноев­ропейской философии (Августина Блаженного, Фомы Аквин-ского, Николая Кузанского, Декарта, Лейбница, Канта, Гегеля и др.), русский философ выделяет три логических доказа­тельства бытия Бога (онтологическое, космологическое, телеологическое) и одно нравственное.

Он замечает, что и он­тологическое (поскольку есть понятие абсолютного бытия, то есть Бога, постольку есть и сам Бог), и космологическое (Бог с необходимостью существует как абсолютная, ни от чего не зависящая причина бытия), и телеологическое (на наличие Бога указывает управляющий миром и вносящий в него целесообразность Божественный Разум), и нравственное (Бог есть, так как в противном случае человеческая жизнь лишается смысла) доказательства представляют собой раз­витие самого понятия Бога, его различные модификации. Опять-таки Чичерин сводит религиозную онтологию к логике, трансцендентное Божество к вполне познаваемому понятию Бога.

В полном соответствии со своим методом трактует Чичерин и проблему смерти. И хотя смерть представляется ему "вели­чайшим противоречием человеческой жизни", он не склонен ее рассматривать как безысходную трагедию. Земная жизнь ин­дивида есть лишь "первоначальное единство" души, разума и тела. После смерти это первоначальное единство "раздваива­ется" на сохраняющие свое бытие (инобытие) разум и душу и обреченное на гибель материальное тело. И только на стадии "высшего единства", когда после воскресения эти "противопо­ложности" соединятся, человек обретет подлинную полноту жизни.

Поскольку душа есть самостоятельная непреходящая суб­станция, она не может исчезнуть.

После смерти индивидуаль­ный разум вступает в новую жизнь, в "ближайшее соотношение с вечным миром".

Своеобразный синтез рационалистической философии и ре­лигии Чичерин пытается обосновать в своих этических и эсте­тических воззрениях, в концепции государства и права. Стре­мясь объединить объективный идеализм с христианской дог­матикой, он определяет нравственность как сферу практической деятельности человека, где Верховный Разум подчиняет "все разумные существа единому разумному закону". В основе нрав­ственности, как он полагает, лежит разум и любовь к Богу. Но поскольку разум есть проявление абсолютного, а любовь к Богу представляет собой всего только норму (хотя и высшую) этого абсолютного, постольку догматический компонент подчиняется рациональному.

Особое место в философской системе русского мыслителя занимает проблема теодицеи. Источник зла он видит в челове­ческой свободе, где происходит соединение конечного с бес­конечным. В человеке есть два противоположных начала: ра­зумно-нравственное (отвлеченно-общее) и чувственное (част­ное). Если первое начало дает индивиду сознание всеобщего закона, то второе — ориентирует его на получение удовольст­вия. Таким образом, индивидуальный разум оказывается в сос­тоянии противоречивой раздвоенности: сознание им всеобщего закона противостоит осознанию себя как единичного существа, что и представляет собой потенциальный источник зла.

А так как каждому человеку свойственна эта раздвоенность, то оказы­вается, что и все человечество находится во власти зла. Однако Чичерин убежден в том, что возможность свободного выбора (поступать в соответствии со всеобщим законом или ради соб­ственной выгоды) есть важнейшее требование Разума, его безус­ловный императив.