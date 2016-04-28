Чичерин - Наука и религия
Что такое наука? Что такое религия? Каково их взаимное отношение? Таков один из важнейших вопросов, которые могут занимать человеческий ум. Точно ли религия принадлежит прошедшему, временам младенчества человеческого рода, а наука будущему, эпохе зрелости, и первая должна постепенно заменяться последнею, как уверяют некоторые?
Или же, наоборот, религия составляет краеугольный камень всякой истины для человека, и наука только в ней может найти разрешение всех своих противоречий, как утверждают другие? Наконец, существует и третье, среднее мнение, которое, признавая самостоятельность обоих начал, ищет их соглашения. Но как достигнуть этого соглашения?
Где для него данные? В настоящее время, по-видимому, эти две области разошлись далее, нежели когда-либо, и борьба кипит, может быть, с еще большим ожесточением, нежели прежде.
Борис Чичерин - Наука и религия
Вступ. ст. В. Н. Жукова
М.: Республика, 1999. — 495 с.
Религия. Культура. Наука
ISBN 5—250—02697-4
Борис Чичерин - Наука и религия - Содержание
В. Н. Жуков. Б. Н. Чичерин и его главное философское произведение 5
Предисловие
Предисловие ко второму изданию
Книга первая. НАУКА
- Глава I. Опыт и его границы
- Глава II. Внешний и внутренний опыт
- Глава III. Логика
- Глава IV. Математика
- Глава V. Диалектика
- Глава VI. Познание вещей
- Глава VII. Познание абсолютного
- Глава VIII. Идея Бога
- Глава IX. Нравственный мир
- Глава X. Бессмертие души
Книга вторая. РЕЛИГИЯ
- Глава I. Религия как общий элемент человеческого духа
- Глава II. Религия и философия
- Глава III. Религия и искусство
- Глава IV. Религия и нравственность
- Глава V. Церковь
- Глава VI. Положительные религии
Книга третья. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 5
- Глава I. Развитие натуралистических религий
- Глава II. Древняя философия и христианство
- Глава III. Философия нового времени
- Глава IV. Законы развития человечества
Приложение
Указатель имен
Борис Чичерин - Наука и религия - Предисловие
Борис Николаевич Чичерин, несомненно, относится к числу выдающихся мыслителей России XIX в. Однако представляется очевидным и то, что его философское творчество не было достойным образом оценено современниками. Такое неадекватное отношение к наследию философа — одна из загадок истории русской мысли.
Н. А. Бердяев писал: "Справедливость требует признать Чичерина одним из самых сильных русских умов. Его знания и сфера его интересов были необыкновенно обширны. Но никому он не пришелся по вкусу, в его писательской индивидуальности было что-то неприятное, что-то связывающее, а не освобождающее. Это был ум административный, он отдавал распоряжения и не терпел ослушания, в уме этом было что-то слишком доктрическое, а в натуре что-то слишком рассудочное.
Порядок Чичерин любил ужасно, и в системе его все нашло себе место, все оказалось оправданным и значительным по известной категории... Чичерин был в сущности консерватором и всегда был чужд самым дорогим для нас алканиям". По словам В. В. Зеньковского, "Чичерина у нас не поняли и не оценили, — и это связано... с каким-то глубоким психологическим расхождением между Чичериным и русским обществом".
Во многом действительно непонятый и непринятый Чичерин — философ, ученый-энциклопедист и общественный деятель внес заметный вклад в развитие отечественной философской и общественно-политической мысли.
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Чичерину чужды утверждения богословов о том, что постичь полноту истины невозможно без религиозного чувства, веры. В этой связи он критикует В. С. Соловьева за его стремление внедрить мистицизм в науку.
Христианские догматы о существовании Бога и о бессмертии человеческой души Чичерин также пытается доказать на основе рационализма. Продолжая традиции западноевропейской философии (Августина Блаженного, Фомы Аквин-ского, Николая Кузанского, Декарта, Лейбница, Канта, Гегеля и др.), русский философ выделяет три логических доказательства бытия Бога (онтологическое, космологическое, телеологическое) и одно нравственное.
Он замечает, что и онтологическое (поскольку есть понятие абсолютного бытия, то есть Бога, постольку есть и сам Бог), и космологическое (Бог с необходимостью существует как абсолютная, ни от чего не зависящая причина бытия), и телеологическое (на наличие Бога указывает управляющий миром и вносящий в него целесообразность Божественный Разум), и нравственное (Бог есть, так как в противном случае человеческая жизнь лишается смысла) доказательства представляют собой развитие самого понятия Бога, его различные модификации. Опять-таки Чичерин сводит религиозную онтологию к логике, трансцендентное Божество к вполне познаваемому понятию Бога.
В полном соответствии со своим методом трактует Чичерин и проблему смерти. И хотя смерть представляется ему "величайшим противоречием человеческой жизни", он не склонен ее рассматривать как безысходную трагедию. Земная жизнь индивида есть лишь "первоначальное единство" души, разума и тела. После смерти это первоначальное единство "раздваивается" на сохраняющие свое бытие (инобытие) разум и душу и обреченное на гибель материальное тело. И только на стадии "высшего единства", когда после воскресения эти "противоположности" соединятся, человек обретет подлинную полноту жизни.
Поскольку душа есть самостоятельная непреходящая субстанция, она не может исчезнуть.
После смерти индивидуальный разум вступает в новую жизнь, в "ближайшее соотношение с вечным миром".
Своеобразный синтез рационалистической философии и религии Чичерин пытается обосновать в своих этических и эстетических воззрениях, в концепции государства и права. Стремясь объединить объективный идеализм с христианской догматикой, он определяет нравственность как сферу практической деятельности человека, где Верховный Разум подчиняет "все разумные существа единому разумному закону". В основе нравственности, как он полагает, лежит разум и любовь к Богу. Но поскольку разум есть проявление абсолютного, а любовь к Богу представляет собой всего только норму (хотя и высшую) этого абсолютного, постольку догматический компонент подчиняется рациональному.
Особое место в философской системе русского мыслителя занимает проблема теодицеи. Источник зла он видит в человеческой свободе, где происходит соединение конечного с бесконечным. В человеке есть два противоположных начала: разумно-нравственное (отвлеченно-общее) и чувственное (частное). Если первое начало дает индивиду сознание всеобщего закона, то второе — ориентирует его на получение удовольствия. Таким образом, индивидуальный разум оказывается в состоянии противоречивой раздвоенности: сознание им всеобщего закона противостоит осознанию себя как единичного существа, что и представляет собой потенциальный источник зла.
А так как каждому человеку свойственна эта раздвоенность, то оказывается, что и все человечество находится во власти зла. Однако Чичерин убежден в том, что возможность свободного выбора (поступать в соответствии со всеобщим законом или ради собственной выгоды) есть важнейшее требование Разума, его безусловный императив.
Спасибо!