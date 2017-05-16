Вместе с тем следует помнить, что сторонники теории эволюции никогда не акцентировали внимания на том кажущемся противоречии с христианской идеей творения, о котором говорили креационисты. Более того, среди эволюционистов было немало глубоко верующих людей, а сам Дарвин был церковным старостой. Однако они всегда стремились свести дискуссию с креационистами в чисто научную плоскость, и надо сказать, что в основном им это удалось. Креационисты приняли эти «правила игры» и сейчас стремятся привлекать научные данные для своей критики эволюционной теории (так называемый «научный креационизм»), но они не скрывали и не скрывают, что эта критика имеет своим источником Священное Писание и в первую очередь, конечно, повествование о творении мира и человека, изложенное в первых двух главах книги Бытия.

Гоманьков Алексей Владимирович - Библия и природа. Эволюция, креационизм и христианское вероучение

Библия и природа. Эволюция, креационизм и христианское вероучение. - М.: ГЕОС, 2014. - 188 с.

ISBN 978-5-89118-687-3

Гоманьков Алексей Владимирович - Библия и природа. Эволюция, креационизм и христианское вероучение - Содержание

Книга Бытия и теория эволюции

Идея эволюции в палеонтологии и в Священном Писании ..

Священная история как наука и идеология

Битва в пути (креационизм и естествознание)

Идеи номогенеза в творениях ев. блаженного Августина

Религиозные корни селекционизма и номогенеза

Как описать историю мира?(эволюция, креационизм и христианское вероучение)

Эволюционизм против креационизма:разногласия мнимые и действительные

Библия и природа (герменевтический опыт)

Противоречит ли эволюция христианству?

Жизненный путь альтеризма

Литература

Гоманьков Алексей Владимирович - Библия и природа. Эволюция, креационизм и христианское вероучение - Отрывок из книги

...Вероятно, ни одна научная теория (за исключением, быть может, гелиоцентрической теории Коперника) не вызывала такого большого числа яростных возражений со стороны «ревнителей» христианского учения, как теория эволюции. Хотя зарождение идей об эволюции органического мира можно усмотреть еще у античных мыслителей, существенный прогресс в доказательстве ее существования, а также выяснении ее механизмов справедлнво связывают с трудами Чарльза Дарвина, появившимися в середине прошлого века. Труды Дарвина сразу же привлекли к себе внимание очень многочисленной публики (причем не только научной) и вызвали оживленную дискуссию, предметом которой, как казалось ее участникам, был сам факт существования эволюции организмов. Противники теории Дарвина полагали, что эта теория противоречит христианскому учению, согласно которому весь видимый мир, и в том числе все животные и растения, сотворен Богом. Поэтому их учение получило название креационизма - от латинского слова «creatio», что значит «творение» или «создание».

Креационисты существуют и в наше время, а в последние десятилетня их деятельность особенно оживилась: сначала в ряде зарубежных стран, а затем и в России. Они имеют свои собственные институты и учебные заведення, выступают с публичными лекциями, издают литературу. И если в Австралии, например, вопрос о преподавании креационизма в средней школе только обсуждается, то у нас в православных гимназиях его уже вовсю преподают. Вот что пишет, например, директор одной из таких гимназий [Бузнн, 1997, с. 26]: «На уроках биологии в соответствии с государственной программой мы знакомим учащихся с материалистическим взглядом на происхождение мира и человека. В то же время мы сообщаем им и последние научные данные (интересно бы узнать, какие. - А.Г.), которые не оставляют практически никаких сомнений в несостоятельности эволюционистской теории». Вышедшая недавно книга священника Тимофея [1998] «Православное мировоззрение и современное естествознание» имеет на титульном листе подзаголовки «Уроки креационной науки в старших классах средней школы» и «Пособие для учителей и учащихся». Нет сомнения, что употребление слова православное в названии книги, а также священный сан, которым обладает ее автор, привлекут к ней внимание учащих и учащихся членов Православной Церкви и сделают ее авторитетным источником по проблемам естествознания и христианскому отношению к ним.



Вместе с тем следует помнить, что сторонники теории эволюции ннкогда не акцентировали внимания на том кажущемся противоречии с христианскон идеей творения, о котором говорили креационисты. Более того, среди эволюционистов было немало глубоко верующих людей, а сам Дарвин был церковным старостой. Однако они всегда стремились свести дескуссню с креационистами в чисто научную плоскость, и надо сказать, что в основном им это удалось. Креационисты приняли эти «правила игры» и сейчас стремятся привлекать научные данные для своей критики эволюционной теории (так называемый «научный креационизм»), но они не скрывали и не скрывают, что эта критика имеет своим источником Священное Писание и в первую очередь, конечно, повествование о творении мира и человека, изложенное в первых двух главах книги Бытия.

Для всякого читателя книги Бытия, однако, очевидно, что в этих главах речь идет как раз о становлении, изменении, то есть об эволюции Космоса, и в том числе органического мира Земли, вплоть до появления человека. С другой стороны, сторонники эволюционизма никогда не настаивали (и до сих пор не настаивают) на существенном изменении этого мира после появления человека. Спор, таким образом, шел на самом деле не о самом факте существования эволюции, как думали его участники, а лишь о том, сколько времени продолжался этот процесс. Оппоненты дарвинизма считали, что шесть «дней» творения, о которых идет речь в книге Бытия -ничтожно малый срок (равный чуть ли не шести астрономическим суткам, хотя о каких астрономических сутках можно говорить в отсутствие Солнца, которое было сотворено лишь на четвертый день?) и им можно пренебречь по сравнению с длительностью последующей истории человечества. Бог, по их мнению, очень быстро, почти мгновенно сотворил мир, который после этого оставался неизменным на протяжении многих тысяч лет. Дарвинисты же, напротив, настаивали на существенно более длнтельном по сравнению с человеческой историей становлении органического мира. И хотя представления ученых о возрасте Земли в XIX веке были еще очень туманны (в книге американского геолога А.Грэбо «Принципы стратиграфии», вышедшей уже в 1932 году [Grabau, 1932], приводятся еще различные оценки возраста Земли с разбросом от 48 млн до 7 млрд лет), все же считалось, что в любом случае именно сроком, прошедшим после появления человека, можно пренебречь по сравнению с длительностью предшествовавшей ему органической эволюции.



