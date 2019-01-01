Авторы отдают себе отчет, что не скажут ничего принципиально нового, но считают предлагаемый на суд общественности учебник полезным, ибо, как отметил Блез Паскаль: «Пусть не корят меня за то, что я не сказал ничего нового: ново уже само расположение материала; игроки в мяч бьют по одному и тому же мячу, но не все с одинаковой меткостью.

С тем же успехом меня могут корить и за то, что я употребляю давным-давно придуманные слова. Стоит расположить уже известные мысли в ином порядке — и получится новое сочинение, равно как одни и те же, но по-другому расположенные слова образуют новые мысли». Да и что можно сказать принципиально нового, ведь нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас (Еккл. 1; 9-11).

Неделько Виталий, Хунджуа Андрей - Основы современного естествознания

Москва, Издательство «Паломник», Сибирская Благозвонница, 2008 г. - 399 с.

ISBN 978-5-91362-033-0

Неделько Виталий, Хунджуа Андрей - Основы современного естествознания - Содержание

Введение

Часть I. ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Глава 1. Истоки естествознания

Глава 2. На пути к современной науке

Глава 3. Методология науки

Часть II. СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Глава 4. Основные законы физики

Глава 5. Основы химии

Глава 6. Основы биологии

Часть III. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (ГИПОТЕЗЫ И МИФЫ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ)

Глава 7. Теория биологической эволюции

Глава 8. Эволюция Земли

Глава 9. Космология и космогония

Часть IV. МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Глава 10. Мировоззрение и естествознание

Глава 11. Мировоззрение и нравственность

Ученые о Боге и творении

Предметный указатель

Литература

Неделько Виталий, Хунджуа Андрей - Основы современного естествознания - Введение

Задачей курса «Основы современного естествознания» является формирование у студентов целостного мировоззрения — гармоничной совокупности современных представлений об окружающем нас мире. Сумма знаний, составляющих современное естествознание, огромна, и для формирования целостного мировоззрения требуется выбрать главные, концептуальные вопросы, без знания которых нет правильного понимания объективной реальности — мира, в котором мы живем, самого себя — человека, его предназначения в этом мире, цели жизни и правил поведения в обществе. Могут ли поставленные вопросы исчерпываться важнейшими законами основных наук естественного цикла: физики, биологии, химии, геологии? Многие учебные пособия и программа курса «Концепции современного естествознания» подтверждают такую точку зрения. А возникающие вновь и вновь в научных кругах и современном обществе вопросы относительно происхождения Вселенной, человека, нравственных ценностей говорят об обратном.

Наука дает убедительные результаты лишь в исследовании процессов функционирования тех или иных систем, процессов многократно повторяющихся, допускающих влияние на них или хотя бы протекающих при свидетелях. Решение же вопросов происхождения, явлений уникальных и неповторяющихся, более сложно и часто остается на уровне гипотез, которые не могут быть даже в перспективе проверены в рамках традиционного научного метода, заложенного в трудах Ф. Бэкона, Г. Галилея, Р. Декарта. В том числе и ответ на вопрос о происхождении Вселенной, Земли, человека не может быть дан в чисто научных рамках, он зависит от первоначального акта веры в материальное или идеальное начало, в самоорганизацию, лишенную всякого смысла, или в разумное творение.

«Современные научные представления и вера в Бога несовместимы» — такой точки зрения, начиная с середины XX века, придерживается большинство: нобелевские лауреаты и академики, научные работники и профессора, преподаватели вузов и школьные учителя, журналисты, министры, президенты и т. д. Интересно, что же они узнали принципиально нового, революционного для миропонимания по сравнению с Кеплером и Ньютоном, Ломоносовым и Менделеевым, Фарадеем и Максвеллом, Пастером и Планком, братьями Вавиловыми, Туполевым и Королевым и другими учеными-христианами, чтобы отрицать Бога? Вряд ли по своему кругозору или силе интеллекта наши современники превосходят богословов и ученых-христиан далекого и недалекого прошлого! Все дело в том, что они были воспитаны в атмосфере материализма и атеизма.