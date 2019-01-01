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Неделько - Хунджуа - Основы современного естествознания

Неделько - Хунджуа - Основы современного естествознания
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Educational
Авторы отдают себе отчет, что не скажут ничего принципиально нового, но считают предлагаемый на суд общественности учебник полезным, ибо, как отметил Блез Паскаль: «Пусть не корят меня за то, что я не сказал ничего нового: ново уже само расположение материала; игроки в мяч бьют по одному и тому же мячу, но не все с одинаковой меткостью.
С тем же успехом меня могут корить и за то, что я употребляю давным-давно придуманные слова. Стоит расположить уже известные мысли в ином порядке — и получится новое сочинение, равно как одни и те же, но по-другому расположенные слова образуют новые мысли». Да и что можно сказать принципиально нового, ведь нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас (Еккл. 1; 9-11).

Неделько Виталий, Хунджуа Андрей - Основы современного естествознания

Москва, Издательство «Паломник», Сибирская Благозвонница, 2008 г. - 399 с.
ISBN 978-5-91362-033-0

Неделько Виталий, Хунджуа Андрей - Основы современного естествознания - Содержание

Введение
Часть I. ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
  • Глава 1. Истоки естествознания
  • Глава 2. На пути к современной науке
  • Глава 3. Методология науки
Часть II. СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
  • Глава 4. Основные законы физики
  • Глава 5. Основы химии
  • Глава 6. Основы биологии
Часть III. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (ГИПОТЕЗЫ И МИФЫ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ)
  • Глава 7. Теория биологической эволюции
  • Глава 8. Эволюция Земли
  • Глава 9. Космология и космогония
Часть IV. МИРОВОЗЗРЕНИЕ
  • Глава 10. Мировоззрение и естествознание
  • Глава 11. Мировоззрение и нравственность
Ученые о Боге и творении
Предметный указатель
Литература

Неделько Виталий, Хунджуа Андрей - Основы современного естествознания - Введение

Задачей курса «Основы современного естествознания» является формирование у студентов целостного мировоззрения — гармоничной совокупности современных представлений об окружающем нас мире. Сумма знаний, составляющих современное естествознание, огромна, и для формирования целостного мировоззрения требуется выбрать главные, концептуальные вопросы, без знания которых нет правильного понимания объективной реальности — мира, в котором мы живем, самого себя — человека, его предназначения в этом мире, цели жизни и правил поведения в обществе. Могут ли поставленные вопросы исчерпываться важнейшими законами основных наук естественного цикла: физики, биологии, химии, геологии? Многие учебные пособия и программа курса «Концепции современного естествознания» подтверждают такую точку зрения. А возникающие вновь и вновь в научных кругах и современном обществе вопросы относительно происхождения Вселенной, человека, нравственных ценностей говорят об обратном.
Наука дает убедительные результаты лишь в исследовании процессов функционирования тех или иных систем, процессов многократно повторяющихся, допускающих влияние на них или хотя бы протекающих при свидетелях. Решение же вопросов происхождения, явлений уникальных и неповторяющихся, более сложно и часто остается на уровне гипотез, которые не могут быть даже в перспективе проверены в рамках традиционного научного метода, заложенного в трудах Ф. Бэкона, Г. Галилея, Р. Декарта. В том числе и ответ на вопрос о происхождении Вселенной, Земли, человека не может быть дан в чисто научных рамках, он зависит от первоначального акта веры в материальное или идеальное начало, в самоорганизацию, лишенную всякого смысла, или в разумное творение.
«Современные научные представления и вера в Бога несовместимы» — такой точки зрения, начиная с середины XX века, придерживается большинство: нобелевские лауреаты и академики, научные работники и профессора, преподаватели вузов и школьные учителя, журналисты, министры, президенты и т. д. Интересно, что же они узнали принципиально нового, революционного для миропонимания по сравнению с Кеплером и Ньютоном, Ломоносовым и Менделеевым, Фарадеем и Максвеллом, Пастером и Планком, братьями Вавиловыми, Туполевым и Королевым и другими учеными-христианами, чтобы отрицать Бога? Вряд ли по своему кругозору или силе интеллекта наши современники превосходят богословов и ученых-христиан далекого и недалекого прошлого! Все дело в том, что они были воспитаны в атмосфере материализма и атеизма.
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Rating 5.0 / 5
Added 01.01.2019
Author brat Andron
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