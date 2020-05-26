Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве
Эта небольшая книжечка, написанная в середине 80-х гг. для самиздата, была издана под заголовком «Тебе поем» в 1992 году издательством «Знание».
Готовя текст к повторной публикации, автор внес в него лишь незначительные изменения, добавив фрагменты из нескольких публичных лекций и докладов, прочитанных в последние годы. Священное Писание цитируется, как правило, в Синодальном переводе, в исключительных случаях — в переводе автора, русские переводы в стихах богослужебных и других церковных песнопений с греческого и латинского языков сделаны автором. Не могу не выразить благодарность Л.Ю. Ильиной, благодаря настойчивости которой десять лет тому назад книга «Тебе поем» была принята в печать.
Георгий Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве
МОСКВА 2001. - 175 с.
ISBN 5-7380-0155-9
Георгий Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве - Содержание
- Введение
- Псалмы Давидовы
- Безмолвное житие
- Подражание Христу
- Свете тихий
- Византийские песнописцы
- Латинские гимны
- Пасхальная радость
- Останься с нами, Господи
- Богородице Дево, радуйся
- Подвижники, философы и поэты о молитве
- Post scriptum
Георгий Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве - Введение
Церковные песнопения, некогда созданные для того, чтобы они звучали под сводами храмов, это, если так можно выразиться, воздух храма, его атмосфера, без которой тот мгновенно превращается в груду мертвого камня. Храм необходимо должен жить, ибо только тогда в храме Божьем всегда присутствует нечто, адресованное особо каждому из пяти человеческих чувств.
Зрению адресованы его пространство и архитектурные формы, фрески и иконы, слуху — читающиеся во время службы тексты из Священного Писания, богослужебные песнопения и молитвы. Обонянию предложен благовонный запах кадильного дыма, а осязанию — святыни, к которым мы благоговейно прикасаемся губами (Евангелие и Крест, во время исповеди, лежащие на аналое перед нашими глазами, праздничные иконы и мощи святых).
Наконец, нашему вкусу предлагается хлеб, освящаемый во время праздничной вечерни. Именно вкусу. Об этом прекрасно рассказывает в самом начале своей «Истории одной души» Тереза из Лизье. В прежние времена в копне латинской мессы верующим раздавался освященный хлеб (как у нас антидор), который они приносили домой, чтобы дать детям или тем, кто почему- то не был в церкви. Маленькая Тереза всегда ждала, когда ее старшая сестра принесет ей le pain benit.
Однажды ее сестра пришла домой без хлеба. «У тебя пет благословленного хлеба, ну так сделай его», — сказала Тереза. «Сказано — сделано, — рассказывает дальше Тереза — Селина берет стул, открывает буфет, достает хлеб, отрезает кусок и совершенно серьезно читает над ним Ave, Maria, потом подает мне, и я, перекрестившись, с большим благоговением съедаю его, находя в нем вкус благословленного хлеба». Этот рассказ замечателен во многих отношениях, и прежде всего тем, что показывает нам силу наивной и детской веры будущей подвижницы, по в контексте размышлений о чувстве вкуса в духовной жизни он значим особо. Тереза, взявшаяся за описание своего детства незадолго до смерти, сумела почувствовать и осознать, что в этой святыне важен именно ее вкус — le gout du pain benit.
Спасибо за эту редкую книгу!