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Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве

Георгий Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Pastoral Care Counseling, Cultural Studies Art, Philology Literature
Эта небольшая книжечка, написанная в середине 80-х гг. для самиздата, была издана под заголовком «Тебе поем» в 1992 году издательством «Знание».
Готовя текст к повторной публикации, автор внес в него лишь незначительные изменения, добавив фрагменты из нескольких публичных лекций и докладов, прочитанных в последние годы. Священное Писание цитируется, как правило, в Синодальном переводе, в исключительных случаях — в переводе автора, русские переводы в стихах богослужебных и других церковных песнопений с греческого и латинского языков сделаны автором. Не могу не выразить благодарность Л.Ю. Ильиной, благодаря настойчивости которой десять лет тому назад книга «Тебе поем» была принята в печать.

Георгий Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве

МОСКВА 2001. - 175 с.
ISBN 5-7380-0155-9

Георгий Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве - Содержание

  • Введение
  • Псалмы Давидовы
  • Безмолвное житие
  • Подражание Христу
  • Свете тихий
  • Византийские песнописцы
  • Латинские гимны
  • Пасхальная радость
  • Останься с нами, Господи
  • Богородице Дево, радуйся
  • Подвижники, философы и поэты о молитве
  • Post scriptum

Георгий Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве - Введение

Церковные песнопения, некогда созданные для того, чтобы они звучали под сводами храмов, это, если так можно выразиться, воздух храма, его атмосфера, без которой тот мгновенно превращается в груду мертвого камня. Храм необходимо должен жить, ибо только тогда в храме Божьем всегда присутствует нечто, адресованное особо каждому из пяти человеческих чувств.
Зрению адресованы его пространство и архитектурные формы, фрески и иконы, слуху — читающиеся во время службы тексты из Священного Писания, богослужебные песнопения и молитвы. Обонянию предложен благовонный запах кадильного дыма, а осязанию — святыни, к которым мы благоговейно прикасаемся губами (Евангелие и Крест, во время исповеди, лежащие на аналое перед нашими глазами, праздничные иконы и мощи святых).
Наконец, нашему вкусу предлагается хлеб, освящаемый во время праздничной вечерни. Именно вкусу. Об этом прекрасно рассказывает в самом начале своей «Истории одной души» Тереза из Лизье. В прежние времена в копне латинской мессы верующим раздавался освященный хлеб (как у нас антидор), который они приносили домой, чтобы дать детям или тем, кто почему- то не был в церкви. Маленькая Тереза всегда ждала, когда ее старшая сестра принесет ей le pain benit.
Однажды ее сестра пришла домой без хлеба. «У тебя пет благословленного хлеба, ну так сделай его», — сказала Тереза. «Сказано — сделано, — рассказывает дальше Тереза — Селина берет стул, открывает буфет, достает хлеб, отрезает кусок и совершенно серьезно читает над ним Ave, Maria, потом подает мне, и я, перекрестившись, с большим благоговением съедаю его, находя в нем вкус благословленного хлеба». Этот рассказ замечателен во многих отношениях, и прежде всего тем, что показывает нам силу наивной и детской веры будущей подвижницы, по в контексте размышлений о чувстве вкуса в духовной жизни он значим особо. Тереза, взявшаяся за описание своего детства незадолго до смерти, сумела почувствовать и осознать, что в этой святыне важен именно ее вкус — le gout du pain benit.
Views 275
Rating 5.0 / 5
Added 26.05.2020
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

E
esxatos 6 years ago

Спасибо за эту редкую книгу!

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