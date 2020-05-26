Эта небольшая книжечка, написанная в середине 80-х гг. для самиздата, была издана под заголовком «Тебе поем» в 1992 году издательством «Знание».

Готовя текст к повторной публикации, автор внес в него лишь незначительные изменения, добавив фрагменты из нескольких публичных лекций и докладов, прочитанных в последние годы. Священное Писание цитируется, как правило, в Синодальном переводе, в исключительных случаях — в переводе автора, русские переводы в стихах богослужебных и других церковных песнопений с греческого и латинского языков сделаны автором. Не могу не выразить благодарность Л.Ю. Ильиной, благодаря настойчивости которой десять лет тому назад книга «Тебе поем» была принята в печать.

Георгий Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве МОСКВА 2001. - 175 с. ISBN 5-7380-0155-9

Георгий Чистяков - Господу помолимся - Размышления о церковной поэзии и молитве - Содержание