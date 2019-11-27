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Дворкин - Моя Америка

Александр Леонидович Дворкин - Моя Америка. Автобиографический роман в двух книгах с прологом и двумя эпилогами
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art, Philology Literature
Какая страшная жара! Неужели это можно вынести? Ощущение, что живешь в бане, - тяжелый, липкий жар. Ходишь все время мокрый от пота. Даже ночью не приходит облегчение - темно, солнца нет, но из открытого окна (хотел написать распахнутого, но вовремя остановился: тут окна не распахнуть - рамы на шарнирах поднимаются вверх и вниз, так что открыть можно лишь половину окна - верхнюю или нижнюю) по-прежнему пышет жаром.
Днем я заходил в супермаркет за покупками. Там оказалось неожиданно прохладно, даже холодно - кондиционер! Я долго пробыл в магазине - гулял между полками, пока не продрог до костей, и уличная жара стала казаться даже желанной. Выкатился в нее - и через несколько минут опять стал стремиться обратно в супермаркетский холод.

Александр Леонидович Дворкин - Моя Америка. Автобиографический роман в двух книгах с прологом и двумя эпилогами

Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2014 г. — 795 с.
ISBN 978-5-905472-16-9

Александр Дворкин - Моя Америка. Автобиографический роман в двух книгах с прологом и двумя эпилогами - Содержание

Прот. Димитрий Смирнов. Дорогой читатель!
Олеся Николаева. Предисловие
Пролог: Америка и я
С чего все началось: старый журнальный текст
  • Разъяснение

Книга первая: в поисках свободы

Город моей мечты
Волосатые
  • Как я не произнес речь с балкона
  • Выпасть из советской действительности
  • Творение КПСС
  • Первый урок
  • В храме
  • Больше не студент
  • В Системе
  • Что делать?
  • Автостопом вокруг России
  • Я уезжаю
  • Римские каникулы
Я начинаю новую жизнь
Работа
Учитель
Опять про работу
Университет и учеба
  • Про Нью-Йорк и его нравы
Я переезжаю
Жизнь в Гарлеме: у Оксаны
Друзья-приятели
Выбор
Отец Иаков и еврейский вопрос
Я попался
Американская или зарубежная?
Новый переезд
Новые и старые прихожане
Крещение
Начало новой жизни

Эпилог первый

Бес в храме
Как я поссорился с Довлатовым
Судьбы скрещенья
Психоанализ в Церкви

Книга вторая: православная Америка

Академия: история и внутренняя жизнь
Гас-Погорелец и другие
Семинаристы
  • Русские и русскоязычные
  • «Конверты»
  • Украинцы
Преподаватели
  • Отец Александр Шмеман
  • Отец Иоанн Мейендорф
  • Сергей Сергеевич Верховской
  • Отец Фома Хопко и звездно-полосатый флаг
  • Профессор Эриксон
  • Отец Павел Лазор и Промысл Божий
Приходские истории
Аляска
  • Миссионерша
  • Больничный капеллан
Рожденные в России
  • Столетний священник
  • Настоящий Лев Троцкий
Американское гражданство
Иезуитский университет
Автостоп в Европе: как было
Паломничества
  • Щедрый дар
  • Дядя Вася
  • Четыре дня
  • Израиль
Турция
  • Византийские экскурсии
  • Тюрк Ортодокс Килези
  • Способ передвижения
  • Афонские четки
Кого считать меньшинством и «мертвая пятница»
«Иван Грозный как религиозный тип»
Все дороги ведут в Рим
По сербским монастырям
О кроликах, котятах и кувшине с молоком
Для чего нужен руссикум
Шотландец Маклаков, отец Гермоген, граф Джузеппе и благородные разбойники
Мошенничество по-итальянски
Жизнь в Римо-католической семинарии
В Москву, в Москву...
Ехать или оставаться?
Новая Москва
Говорит «голос Америки» из Вашингтона
Стольный град и его обитатели
  • Город и гости из России
  • Отец Димитрий Григорьев
  • Епископ Василий (Родзянко)
  • Друзья и знакомые
Третий раз в России
Новый выбор
Мюнхен: последняя остановка

Эпилог второй и окончательный, возвращающий к прологу..

Об авторе

Александр Дворкин - Моя Америка. Автобиографический роман в двух книгах с прологом и двумя эпилогами - В Москву, в Москву...

В Нью-Йорке у меня был еще год, чтобы написать работу. Я почти было уложился в срок, но все же не успел вовремя сдать текст. По завершении работы я отдал его приятелю, чтобы тот отредактировал мой английский, а тот задержал его слишком надолго. Защиту пришлось перенести на осень. То был последний год, прожитый мною в академии. Так как график теперь оказался совершенно свободным, мне удалось совместить написание диссертации с несколькими подработками. Я преподавал русскую историю в Высшей Манхэттенской школе искусств. Так называлась академия художеств, то есть высшее учебное заведение, в котором помимо самих художеств, было обязательным изучение общеобразовательных предметов. Кроме того, я вел курс русского языка в Свято- Владимирской академии и делал переводы. В СССР разворачивалась перестройка, и мы все внимательно за нею следили. Хотя я знал о ней уже не понаслышке. Во время моего итальянского лета мне удалось побывать в Москве. Этот невероятный визит продлился целую неделю, точнее семь дней и восемь ночей. В родном городе я отсутствовал десять с половиной лет.
То была уже вторая моя попытка поехать в Россию. Первую я предпринял в 86-м году, когда перестройка шла уже полным ходом, но советская система еще стояла крепко. В то время я, только что вернувшись из большой поездки по Югославии, гостил у друга в Париже и решил попытаться въехать в СССР с французской туристической группой, надеясь, что меня там не вычислят (я понимал, что в советском консульстве в Нью-Йорке шансов не было никаких). Но и в Париже меня все же опознали и визы не дали.
Поначалу вроде все шло хорошо, и агентство сообщило, что можно уже вносить деньги. Но когда я пришел в туристическое бюро с требуемой суммой, они развели руками, сказав, что со мною заминка, так как в консульстве хотят видеть меня лично. Я направился туда и впервые за девять с половиной лет с ощутимым трепетом зашел на советскую территорию. Там на меня посмотрели через окошко и сказали, что нужно еще подождать, а через несколько дней вернули паспорт с отказом в визе безо всяких объяснений. Я особо не расстроился, так как в общем-то ни на что не рассчитывал.
Вторую попытку я предпринял в 1987 году, будучи в Риме. Заявление я подавал уже не на групповую поездку, а на индивидуальный тур, потому что экскурсии по плану «два дня в Москве и пять в Алма-Ате и Ташкенте» или «три дня в Москве, два в Петербурге и два в Киеве» - меня совершенно не устраивали. Мне не хотелось тратить драгоценное время на Родине ни на что, кроме Москвы. И я запросил индивидуальную поездку - тур на семь дней и восемь ночей. На большее денег у меня не было.
Views 782
Rating 4.8 / 5
Added 27.11.2019
Author otec Vyacheslav
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4.8/5 (2)

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