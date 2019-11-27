Какая страшная жара! Неужели это можно вынести? Ощущение, что живешь в бане, - тяжелый, липкий жар. Ходишь все время мокрый от пота. Даже ночью не приходит облегчение - темно, солнца нет, но из открытого окна (хотел написать распахнутого, но вовремя остановился: тут окна не распахнуть - рамы на шарнирах поднимаются вверх и вниз, так что открыть можно лишь половину окна - верхнюю или нижнюю) по-прежнему пышет жаром.

Днем я заходил в супермаркет за покупками. Там оказалось неожиданно прохладно, даже холодно - кондиционер! Я долго пробыл в магазине - гулял между полками, пока не продрог до костей, и уличная жара стала казаться даже желанной. Выкатился в нее - и через несколько минут опять стал стремиться обратно в супермаркетский холод.

Александр Леонидович Дворкин - Моя Америка. Автобиографический роман в двух книгах с прологом и двумя эпилогами

Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2014 г. — 795 с.

ISBN 978-5-905472-16-9

Александр Дворкин - Моя Америка. Автобиографический роман в двух книгах с прологом и двумя эпилогами - Содержание

Прот. Димитрий Смирнов. Дорогой читатель!

Олеся Николаева. Предисловие

Пролог: Америка и я

С чего все началось: старый журнальный текст

Разъяснение

Книга первая: в поисках свободы

Город моей мечты

Волосатые

Как я не произнес речь с балкона

Выпасть из советской действительности

Творение КПСС

Первый урок

В храме

Больше не студент

В Системе

Что делать?

Автостопом вокруг России

Я уезжаю

Римские каникулы

Я начинаю новую жизнь

Работа

Учитель

Опять про работу

Университет и учеба

Про Нью-Йорк и его нравы

Я переезжаю

Жизнь в Гарлеме: у Оксаны

Друзья-приятели

Выбор

Отец Иаков и еврейский вопрос

Я попался

Американская или зарубежная?

Новый переезд

Новые и старые прихожане

Крещение

Начало новой жизни

Эпилог первый

Бес в храме

Как я поссорился с Довлатовым

Судьбы скрещенья

Психоанализ в Церкви

Книга вторая: православная Америка

Академия: история и внутренняя жизнь

Гас-Погорелец и другие

Семинаристы

Русские и русскоязычные

«Конверты»

Украинцы

Преподаватели

Отец Александр Шмеман

Отец Иоанн Мейендорф

Сергей Сергеевич Верховской

Отец Фома Хопко и звездно-полосатый флаг

Профессор Эриксон

Отец Павел Лазор и Промысл Божий

Приходские истории

Аляска

Миссионерша

Больничный капеллан

Рожденные в России

Столетний священник

Настоящий Лев Троцкий

Американское гражданство

Иезуитский университет

Автостоп в Европе: как было

Паломничества

Щедрый дар

Дядя Вася

Четыре дня

Израиль

Турция

Византийские экскурсии

Тюрк Ортодокс Килези

Способ передвижения

Афонские четки

Кого считать меньшинством и «мертвая пятница»

«Иван Грозный как религиозный тип»

Все дороги ведут в Рим

По сербским монастырям

О кроликах, котятах и кувшине с молоком

Для чего нужен руссикум

Шотландец Маклаков, отец Гермоген, граф Джузеппе и благородные разбойники

Мошенничество по-итальянски

Жизнь в Римо-католической семинарии

В Москву, в Москву...

Ехать или оставаться?

Новая Москва

Говорит «голос Америки» из Вашингтона

Стольный град и его обитатели

Город и гости из России

Отец Димитрий Григорьев

Епископ Василий (Родзянко)

Друзья и знакомые

Третий раз в России

Новый выбор

Мюнхен: последняя остановка

Эпилог второй и окончательный, возвращающий к прологу..

Об авторе

Александр Дворкин - Моя Америка. Автобиографический роман в двух книгах с прологом и двумя эпилогами - В Москву, в Москву...

В Нью-Йорке у меня был еще год, чтобы написать работу. Я почти было уложился в срок, но все же не успел вовремя сдать текст. По завершении работы я отдал его приятелю, чтобы тот отредактировал мой английский, а тот задержал его слишком надолго. Защиту пришлось перенести на осень. То был последний год, прожитый мною в академии. Так как график теперь оказался совершенно свободным, мне удалось совместить написание диссертации с несколькими подработками. Я преподавал русскую историю в Высшей Манхэттенской школе искусств. Так называлась академия художеств, то есть высшее учебное заведение, в котором помимо самих художеств, было обязательным изучение общеобразовательных предметов. Кроме того, я вел курс русского языка в Свято- Владимирской академии и делал переводы. В СССР разворачивалась перестройка, и мы все внимательно за нею следили. Хотя я знал о ней уже не понаслышке. Во время моего итальянского лета мне удалось побывать в Москве. Этот невероятный визит продлился целую неделю, точнее семь дней и восемь ночей. В родном городе я отсутствовал десять с половиной лет.

То была уже вторая моя попытка поехать в Россию. Первую я предпринял в 86-м году, когда перестройка шла уже полным ходом, но советская система еще стояла крепко. В то время я, только что вернувшись из большой поездки по Югославии, гостил у друга в Париже и решил попытаться въехать в СССР с французской туристической группой, надеясь, что меня там не вычислят (я понимал, что в советском консульстве в Нью-Йорке шансов не было никаких). Но и в Париже меня все же опознали и визы не дали.

Поначалу вроде все шло хорошо, и агентство сообщило, что можно уже вносить деньги. Но когда я пришел в туристическое бюро с требуемой суммой, они развели руками, сказав, что со мною заминка, так как в консульстве хотят видеть меня лично. Я направился туда и впервые за девять с половиной лет с ощутимым трепетом зашел на советскую территорию. Там на меня посмотрели через окошко и сказали, что нужно еще подождать, а через несколько дней вернули паспорт с отказом в визе безо всяких объяснений. Я особо не расстроился, так как в общем-то ни на что не рассчитывал.

Вторую попытку я предпринял в 1987 году, будучи в Риме. Заявление я подавал уже не на групповую поездку, а на индивидуальный тур, потому что экскурсии по плану «два дня в Москве и пять в Алма-Ате и Ташкенте» или «три дня в Москве, два в Петербурге и два в Киеве» - меня совершенно не устраивали. Мне не хотелось тратить драгоценное время на Родине ни на что, кроме Москвы. И я запросил индивидуальную поездку - тур на семь дней и восемь ночей. На большее денег у меня не было.