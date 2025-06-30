Георгий Чистяков - В поисках Вечного Града - О встрече с Христом

Чистяков - В поисках Вечного Града
Богословская мысль отца Георгия Чистякова (1953-2007) во всем ее многообразии следует апостольскому суждению о призвании всякого христианина: Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего (1 Кор. 1: 9). Современность этой мысли определяется преодолением нарциссизма и индивидуализма современной цивилизации, которая, как писал отец Георгий, основана «на том, что можно себе представить. Если что-то не может быть представлено, то этого как бы и нет. Так рассуждает человек сегодняшней эпохи. А Бог Откровения - Он ״неизреченен, недоведомь, невидимь, непостижимъ“, как говорится в анафоре литургии св. Иоанна Златоуста. Его нельзя ни описать словами, ни охватить умом, ни увидеть, ни представить себе в воображении. Его можно только встретить».
Творчество отца Георгия является жемчужиной в традиции современного православного богословия общения, исходной точкой которой является событие встречи человека с Богом, определяющее, в свою очередь, всякую встречу и общение людей друг с другом и с творением. Это богословие связано с жизнью и мыслью матери Марии Скобцовой с ее интуицией внехрамовой литургии, с учением о Церкви и евхаристической общине отца Николая Афанасьева, с богословием встречи митрополита Антония Сурожского, с литургическим богословием отца Александра Шмемана, богословием Славы Божьей Сергея Аверинцева, с библеистикой и миссионерским служением отца Александра Меня.
Мысль отца Георгия Чистякова, наследуя трудам этих богословов, дополняет традиции, с одной стороны, софиологического богословия, восходящего к творчеству Владимира Соловьева и раскрывшегося в окликнутой им мысли Николая Бердяева, Семена Франка, отцов Павла Флоренского и Сергия Булгакова, и, с другой, «поворота к Отцам» (неопатристического синтеза), осуществленного в трудах отца Георгия Флоровского, Владимира Лосского, отца Иоанна Мейендорфа. Разделяя с софиологической традицией открытость миру, богословское творчество отца Георгия преодолевает ограниченность умозрения и открывает у истоков богопознания язык молитвы и гимна, рождающихся во ветрече со Христом. Разделяя с неопатристической мыслью пафос возвращения к духовному опыту как подлинному основанию богословия, оно преодолевает самодостаточность аскетического богопознания через возведение его к опыту опрокидывающих близости и милости Божьей. Богословие отца Георгия Чистякова, обращенное к живому общению со Христом, молитве и гимну, проповеди и свидетельству, является для нас евхаристическим мерилом в безмерной растерянности современного человека.
Георгий Чистяков - В поисках Вечного Града - О встрече с Христом
М.: Никея, 2019. — 320 с.
ISBN 978-5-91761-992-7
Георгий Чистяков - В поисках Вечного Града - О встрече с Христом - Содержание
Введение. Александр Филоненко
Глава 1. «Плотию уснув яко мертв...»
- Великая Суббота
- О пасхальной радости
- Крестный ход
- Песнь арфиста
- «Плащаницею чистою обвив...»
Глава 2. «На заре туманной юности...»
- Встреча
- Чтобы эта дорога стала моею
- Белые, дальние волны
- Бог сокровенный
- Внутренний эмигрант
- В окрестностях Сарова
Глава 3. «Quorum imitamini Fidem»
- Отец Жак Лёв
- I have a dream
- Эдит Штайн: тайна веры
- «Господь хочет видеть людей счастливыми»
- Русские странницы
- Мария Юдина
- «Нет совести без памяти»
- Владимир Соловьев. Брат и собеседник
- «Вечная красота личности»
- Памяти А. Д. Сахарова
Глава 4. «Мыслить — значит видеть»
- Немое солнце Ада
- Данте в Чистилище
- Путешествие души
- «Мыслить — значит видеть»
- Еще раз о Мандельштаме
- Хорхе Луис Борхес
- Трудный диалог продолжается
- Мюнстерские колокола
- Послесловие. Памяти отца Георгия
- Протоиерей Николай Чернышов «Родные мои»
- Иеромонах Димитрий (Першин)
- «Не отрываться от Бога во всех ситуациях жизни»
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