Чивитарезе - Психоаналитическая теория поля

Сразу хочу отметить, что я не отделяю работы Биона от постбионианской теории поля (ПТП), особенно в области теоретических концепций ПТП. ПТП является результатом наиболее творческого и самобытного развития теоретической мысли Биона и, благодаря заимствованиям из других традиционных направлений психоаналитической теории, делает подход Биона весьма полезным для техники лечения. Есть определенные области пересечения между теорией Биона и ПТП, хотя на самом деле на мое прочтение работ Биона неизбежно влияет ПТП; я также надеюсь, что со временем станут более понятными истоки ПТП, принадлежащие другим теоретическим направлениям.

Некоторые концепции Биона, при том что они принадлежат континууму, составленному классическим и кляйнианским психоанализом, по сути, знаменуют собой смену парадигмы, как ее определяет Кун (Kuhn, 1962). Бион вводит совершенно новый словарь, включающий, в частности, следующие понятия: трансформация и инвариантность, «О», содержимое контейнера, Таблица, галлюциноз, единение [at-one-ment]1, ревери, негативная способность и вера, избранный факт, сновидное мышление наяву, альфа-функция, бета и альфа-элементы, сновидение, язык достижений, преконцепция, базовое допущение, непсихотическая часть личности, мессианская идея, становление и т. д.

Понятие проективной идентификации также приобретает особый смысл и используется для обозначения не патологического явления, а нормативного способа коммуникации. В контексте психоанализа, основанного на психологии одного человека, проективная идентификация еще не предстает как концепция, действительно принадлежащая сфере отношений. Впрочем, если эта концепция помещена в рамки психологии двух персон, а не психологии изолированного субъекта, то она сразу же приобретает ценность, так как придает клиническое и техническое содержание концепциям поля и протопсихической системы. Представление о проективной идентификации именно в контексте отношений как о способе бессознательной коммуникации, которая сопряжена с понуждением в межличностном пространстве, помогает пониманию путей и средств, посредством которых может быть сформирована эта общая бессознательная область, а также реальных процессов межличностного влияния.

Но и это еще не все. Бион подвергает традиционные концепции бессознательного и сновидений существенному пересмотру. Сны больше не являются королевской дорогой в бессознательное. Он считает, что сновйдение создает бессознательное; «сновйдение» в его теории понимается как способность придавать переживанию личный смысл (или, если угодно, создавать символы), которая передается от матери при рождении. Бессознательное становится психоаналитической функцией личности. Отождествление бессознательного с социальностью, с символическим, с вербальным и невербальным языком — со всем, что лежит в основе обретения субъектности и специфически человеческой способности «думать мысли» — пожалуй, нигде не появляется с такой степенью четкости, как у Биона. Не следует допускать какой-либо путаницы с бессознательным, которым интересуется нейронаука, хотя психоаналитическая теория, конечно, должна принимать во внимание открытия, сделанные в этой области.

Чивитарезе Дж. - Психоаналитическая теория поля - Современное введение

М.: Когито-Центр, 2024,- 218 с. (Библиотека психоанализа)

ISBN 978-1-032-11452-1 (англ.)

ISBN 978-5-89353-678-2 (рус.)

Чивитарезе Дж. - Психоаналитическая теория поля – Содержание

Введение

Глава 1. Происхождение теории поля

Глава 2. Основные понятия

Глава 3. Модель отношений «мать—младенец»

Глава 4. Как это помогает в работе с пациентами?

Глава 5. Клинические примеры

Глава 6. Современные разногласия

Глава 7. Новая психоаналитическая критика

Глава 8. Направления развития

Литература