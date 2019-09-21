Чухина - Человек и его ценностный мир в религиозной философии
Проблема философского осмысления своего бытия всегда занимала человека. Вопросы о том, что такое человек, каковы его природа и сущность, место и назначение в мире, далеко не праздные и не чисто академические. Они имеют большое идейно-мировоззренческое и практическое значение, поскольку затрагивают коренные аспекты человеческого существования, смысла и цели жизни. Именно поэтому проблема человека может быть отнесена к разряду «вечных» философских проблем, которые никогда не снимались и не могут быть сняты с повестки дня («вечных», разумеется, не в том смысле, что они вообще неразрешимы или могут быть разрешены окончательно, раз и навсегда). «Вечность» проблемы человека означает, что процесс познания человека и мира бесконечен и никогда не станет завершенным, что эта проблема обновляется с ходом истории. Таким образом, это древняя, но всегда новая проблема, поскольку постоянно изменяется как сам человек, так и совокупность условий и содержание его жизни, его цели, идеалы и перспективы. Вечно новой эта проблема является и в том смысле, что в каждую эпоху она сохрз^яет свое фундаментальное значение и, входя в содержание всех значительных философских систем, означает не просто продолжение определенной традиции, но прежде всего — выявление меняющихся с каждой эпохой аспектов и исторических перспектив человеческого бытия.
Религиозно-философская мысль, всегда обращавшаяся к проблеме человека, ныне выдвигает ее в центр своей проблематики особенно настойчиво. Вопрос о человеке, его сущности и природе, цели его бытия, способах существования в мире и его практических взаимосвязях с Богом стал тем теоретическим стержнем, вокруг которого вращается проблематика, поднятая современными религиозными мыслителями. В наиболее концентрированном виде этот вопрос выступает в религиозно-антропологической ветви современной философии, представленной в таких течениях, как экзистенциализм и философская антропология религиозного склада, протестантская неоортодоксия, персонализм, тейярдизм и другие религиозно окрашенные разновидности философских учений. Сколь усиленно тяготеет к проблеме человека современная религиозная философия, свидетельствует и «антропологический поворот» в неотомизме — течении, кризисные злоключения которого многие исследователи и даже некоторые неотомисты усматривают как раз в его оторванности от этой проблемы, предлагая поворот к ней в качестве спасительного средства, способного вернуть идеологическую активность этой «вековечной философии».
Чухина Л. А. - Человек и его ценностный мир в религиозной философии
2-е изд., перераб. и доп. — Рига: Зинатне, 1991 - 303 с.
ISBN 5-7966-0708-1.
Чухина Л. А. - Человек и его ценностный мир в религиозной философии - Содержание
Введение
Раздел I. Идейно - мировоззренченские истоки и историко - философские предпосылки современных религиозно - философских учений о человеке
Глава I. Философия Аврелия Августина и Фомы Аквинского — праисточник современной религиозно-философской антропологии
- Аврелий Августин — основоположник христианской антропологии
- Учение о человеке в философии Фомы Аквинского
Глава II. Б. Паскаль, С. Кьеркегор, Ф. М. Достоевский. Их место и роль в становлении современной религиозно-философской антропологии
- «Парадоксы человека» в философии Паскаля
- С. Кьеркегор — родоначальник экзистенциалистского способа кон цептуализации человека
- Человек и Бог в религиозно-философских исканиях Ф. М. Достоевского
Раздел II. Современные религиозно - философские учения о человеке
Глава III. Философская антропология М. Шелера: Замысел и результаты
Глава IV. Антиномии и парадоксы экзистенциалистской философии человека
- Марсель в поисках «фундаментальных истин человеческого существования» «Диалогическая» антропология М. Бубера
- К. Ясперс: Человек в измерения «философской веры» . . . .
Глава V. Персоналистические способы концептуализации личности
- Персоналистическая философия Е. Осиса
- Французские персоналисты в мыслительных тупиках «личностной вселенной»
Глава VI. Человек в «диалектической теологии» К. Барта ....
Глава VII. Кризис «вековечной философии» и проблема антропологического поворота
Заключение
Чухина Л. А. - Человек и его ценностный мир в религиозной философии - Введение
Рассматриваемые в настоящей работе современные религиозно-антропологические философские течения (философская антропология М. Шелера1, экзистенциализм, протестантская неоортодоксия, персонализм и неотомизм) возникли именно на основе конвергенции религии и философского идеализма. Однако способы структурного объединения религиозных и философских компонентов этих течений, определяющие их удельный вес, различны. В общем виде здесь можно выделить три типологические" группы:
учения, в которых доминирует философский фундамент, а религиозные мыслительные компоненты присутствуют в радикально модифицированном виде, задавая идейно-мировоззренческий тон (таковы философская антропология М. Шелера и экзистенциализм К. Ясперса); учения, которые по своей сути являются осмысливающим переистолкованием, переложением религиозных идей и мотивов на язык философии (сюда можно отнести экзистенциализм Г. Марселя, персонализм и неотомизм); теологически-философские доктрины, фундамент которых образует теология, оснащенная философскими структурами и концептуальным аппаратом (сюда относятся все разновидности протестантской неоортодоксии).
Несмотря на многообразие вариаций темы человека в этих течениях, они образуют единую линию в генетическом (т. е. историко-философском), идейно мировоззренческом и проблемно- методологическом аспектах. За исключением неотомизма, все они объединены теоретическими источниками, задающими им общую парадигму способа философствования, общие концептуальные структуры и теоретический инструментарий, интимную близость мироощущения и стиля рефлексии, ориентированной вовнутрь субъективных, метафизических глубин личности.
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