Проблема философского осмысления своего бытия всегда занимала человека. Вопросы о том, что такое человек, каковы его природа и сущность, место и назначение в мире, далеко не праздные и не чисто академические. Они имеют большое идейно-мировоззренческое и практическое значение, поскольку затрагивают коренные аспекты человеческого существования, смысла и цели жизни. Именно поэтому проблема человека может быть отнесена к разряду «вечных» философских проблем, которые никогда не снимались и не могут быть сняты с повестки дня («вечных», разумеется, не в том смысле, что они вообще неразрешимы или могут быть разрешены окончательно, раз и навсегда). «Вечность» проблемы человека означает, что процесс познания человека и мира бесконечен и никогда не станет завершенным, что эта проблема обновляется с ходом истории. Таким образом, это древняя, но всегда новая проблема, поскольку постоянно изменяется как сам человек, так и совокупность условий и содержание его жизни, его цели, идеалы и перспективы. Вечно новой эта проблема является и в том смысле, что в каждую эпоху она сохрз^яет свое фундаментальное значение и, входя в содержание всех значительных философских систем, означает не просто продолжение определенной традиции, но прежде всего — выявление меняющихся с каждой эпохой аспектов и исторических перспектив человеческого бытия.

Религиозно-философская мысль, всегда обращавшаяся к проблеме человека, ныне выдвигает ее в центр своей проблематики особенно настойчиво. Вопрос о человеке, его сущности и природе, цели его бытия, способах существования в мире и его практических взаимосвязях с Богом стал тем теоретическим стержнем, вокруг которого вращается проблематика, поднятая современными религиозными мыслителями. В наиболее концентрированном виде этот вопрос выступает в религиозно-антропологической ветви современной философии, представленной в таких течениях, как экзистенциализм и философская антропология религиозного склада, протестантская неоортодоксия, персонализм, тейярдизм и другие религиозно окрашенные разновидности философских учений. Сколь усиленно тяготеет к проблеме человека современная религиозная философия, свидетельствует и «антропологический поворот» в неотомизме — течении, кризисные злоключения которого многие исследователи и даже некоторые неотомисты усматривают как раз в его оторванности от этой проблемы, предлагая поворот к ней в качестве спасительного средства, способного вернуть идеологическую активность этой «вековечной философии». Чухина Л. А. - Человек и его ценностный мир в религиозной философии 2-е изд., перераб. и доп. — Рига: Зинатне, 1991 - 303 с. ISBN 5-7966-0708-1.