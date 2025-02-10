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Циркин - Мифы Древнего Рима

Циркин Ю.Б. - Мифы Древнего Рима
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Category ESXATOS BOOKS, History, Mythology Legends
В мире есть много знаменитых городов. Но только один из них носит гордый титул «вечного города». Это - Рим. Давно уже не содрогается земля под железной поступью римских легионов, не звучат яркие речи знаменитых ораторов, ушли в прошлое, как говорил поэт, «распри горожан и воиuны громкие династииu, и слов возвышенный туман, и дел палаческие страсти». Но в Западной Европе до сих пор «все дороги ведут в Рим», а в Москве не перевелись те, кто считает ее «третьим Римом». Так почему же этот город занимает такое место в мировой истории и умах большого количества самых разных людей?
Рим был, по преданию, основан его первым царем Ромулом 2 1 апреля 753 г. до н. э. на холмах левого берега Тибра недалеко от его впадения в Тирренское море. Сравнительно небольшое поселение быстро превратилось в город. Вскоре началось подчинение Италии. Одновременно в самом Риме шла упорная борьба между двумя группами городского населения. Одна из них состояла из патрициев, потомков древних основателей города. Они захватили в свои руки всю власть и ни с кем не желали ею делиться. Вторая группа - плебеи, предки которых, по-видимому, появились в Риме позднее. Плебеи упорно требовали равноправия и после долгой борьбы добились его. Хотя оба сословия сохранялись и позднее, различия между ними почти стерлись. И патриции, и плебеи вместе составляли «римский народ», коллектив полноправных граждан Рима. Они выражали свою волю на народных собраниях. Реальную политическую власть осуществлял римский сенат. А текущие дела вели избранные на народных собраниях должностные лица, называемые магистратами. Высшими магистратами были два консула, избираемые ежегодно. Приблизительно с середины 11 в. до н. э. консулы вступали в свою должность l января. С тех пор год тоже стал начинаться с этого числа.
Когда вся Италия была вынуждена подчиниться силе римского оружия и признать римскую власть, Рим начал свои завоевания за пределами страны. Сначала он встретил серьезного соперника в лице Карфагена. Знаменитый карфагенский полководец Ганнибал одержал ряд побед над римской армией, в том числе в битве при Каннах (битве, которую до сих пор изучают в военных академиях и училищах всего мира), и судьба Рима висела на волоске. В конце концов, римляне 'одержали победу, а через 55 лет разрушили сам Карфаген. Победа над карфагенянами открыла Риму путь к подчинению всего Средиземноморья. И вскоре оно действительно попало под власть Рима. Одни государства были непосредственно подчинены Риму и превратились в его провинции, другие сохранили лишь формальную независимость, но их правители действовали по указке римских властей, а в самих этих странах господствовали римские купцы и ростовщики. Рим становится центром огромной державы. Но счастья это римлянам не принесло.

Циркин Ю.Б. - Мифы Древнего Рима

М.: Инфра-М; Znanium.com, 2012. - 559 стр.
ISBN 978-5-16-104276-2 (online}

Циркин Ю.Б. - Мифы Древнего Рима – Содержание

Введение
Этруски. Представления о мире и истории
Боги Этрурии
Этрусские мифы
  • Сотворение и устройство мира
  • Херкле и Уни
  • Марне и его возрождение
  • Расенна и заселение Этрурии
  • Судьба Тразимена
  • Тархан
  • Тархан и Таг. Появление священных книг
  • Тархан, Мезенций и Эней
  • Пророк Каку
  • Кики и Купавон
  • Герой Халез
  • Окн и основание городов в долине Пада
  • Братья Випенна
  • Порсена и чудовище Вольта
  • Аритими изгоняет галлов из святилища
  • Похождения Утхузе в Этрурии
Этрусский культ
  • Римские боги
  • Янус
  • Веста
  • Юпитер
  • Юнона
  • Минерва
  • Сатурн и Луа
  • Теллус
  • Церера, Либер и Либера
  • Коне
  • Флора и Палее
  • Фавн, Сильван и Фавна
  • Вулкан
  • Нептун и Диана
  • Венера
  • Маре
  • Пенаты, лары, гении и юноны
  • Фортуна
  • Термин
  • Виктория
  • Геркулес
  • Рома, Цел и Соль
  • Подземное царство
  • Культ императора
  • Заимствованные божества
Предыстория Рима
  • Первые цари Италии и аборигенов
  • Приключения Энея
  • Преемники Энея
Основание Рима
  • Ромул - первый царь Рима
  • Нума Помпилий - основатель римского благочестия и внутреннего порядка
  • Тулл Гостилий и Анк Марций
Тарквиний древний и его преемники
  • Переселение Тарквиния в Рим
  • Царствование Тарквиния Древнего
  • Рождение Сервия Туллия
  • Убийство Тарквиния и воцарение Сервия Туллия
  • Тарквиний Гордый
  • Изгнание царя
Борьба за свободу
  • Первые меры республики, первые волнения, первые сражения
  • Война с Порсеной. Доблесть Горация Коклеса
  • Подвиг Муция Сцеволы
  • Мир с Порсеной. Свободолюбие Клелии
  • Начало рода Клавдиев
  • Конец Тарквиниев
Патриции и плебеи
  • Предатель Кориолан и его судьба
  • Смерть Спурия Кассия
  • Правление децемвиров и их свержение
  • Выступление Канулея
  • Лициний и Секстий
Подвиги римлян во время войн в Италии
  • Гибель Фабиев
  • Единоборство Корнелия Косса
  • Диктатура Цинцинната
  • Взятие Вей
  • Камилл и фалиски
  • Как гуси Рим спасли
  • Спасение римских женщин
  • Самопожертвование Дециев Мусов
  • Суровый Манлий Торкват
  • Папирий Курсор и Фабий Рутилиан
  • Поединок Марка Валерия Корвина
  • Добродетель Марка Курия Дентата
Другие мифы и легенды древнего Рима
  • Рождение Марса
  • Вертумн и Помона
  • Происхождение дикой оливы
  • Появление в Италии Матуты и Портуна
  • Анна Перенна
  • Прибытие Эскулапа в Рим
  • История Кипа
  • Немая богиня Тацита
  • Помощь Весты своим весталкам
  • Янус и Карна
  • Сожжение лисицы
  • Цекул - основатель Пренесте
  • Предсказание братьев Марциев
Римский культ
Комментарии
Словарь-указатель имен и названий
Views 200
Rating 5.0 / 5
Added 10.02.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

Comments

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