Циркин - Мифы Древнего Рима

В мире есть много знаменитых городов. Но только один из них носит гордый титул «вечного города». Это - Рим. Давно уже не содрогается земля под железной поступью римских легионов, не звучат яркие речи знаменитых ораторов, ушли в прошлое, как говорил поэт, «распри горожан и воиuны громкие династииu, и слов возвышенный туман, и дел палаческие страсти». Но в Западной Европе до сих пор «все дороги ведут в Рим», а в Москве не перевелись те, кто считает ее «третьим Римом». Так почему же этот город занимает такое место в мировой истории и умах большого количества самых разных людей?

Рим был, по преданию, основан его первым царем Ромулом 2 1 апреля 753 г. до н. э. на холмах левого берега Тибра недалеко от его впадения в Тирренское море. Сравнительно небольшое поселение быстро превратилось в город. Вскоре началось подчинение Италии. Одновременно в самом Риме шла упорная борьба между двумя группами городского населения. Одна из них состояла из патрициев, потомков древних основателей города. Они захватили в свои руки всю власть и ни с кем не желали ею делиться. Вторая группа - плебеи, предки которых, по-видимому, появились в Риме позднее. Плебеи упорно требовали равноправия и после долгой борьбы добились его. Хотя оба сословия сохранялись и позднее, различия между ними почти стерлись. И патриции, и плебеи вместе составляли «римский народ», коллектив полноправных граждан Рима. Они выражали свою волю на народных собраниях. Реальную политическую власть осуществлял римский сенат. А текущие дела вели избранные на народных собраниях должностные лица, называемые магистратами. Высшими магистратами были два консула, избираемые ежегодно. Приблизительно с середины 11 в. до н. э. консулы вступали в свою должность l января. С тех пор год тоже стал начинаться с этого числа.

Когда вся Италия была вынуждена подчиниться силе римского оружия и признать римскую власть, Рим начал свои завоевания за пределами страны. Сначала он встретил серьезного соперника в лице Карфагена. Знаменитый карфагенский полководец Ганнибал одержал ряд побед над римской армией, в том числе в битве при Каннах (битве, которую до сих пор изучают в военных академиях и училищах всего мира), и судьба Рима висела на волоске. В конце концов, римляне 'одержали победу, а через 55 лет разрушили сам Карфаген. Победа над карфагенянами открыла Риму путь к подчинению всего Средиземноморья. И вскоре оно действительно попало под власть Рима. Одни государства были непосредственно подчинены Риму и превратились в его провинции, другие сохранили лишь формальную независимость, но их правители действовали по указке римских властей, а в самих этих странах господствовали римские купцы и ростовщики. Рим становится центром огромной державы. Но счастья это римлянам не принесло.

Циркин Ю.Б. - Мифы Древнего Рима

М.: Инфра-М; Znanium.com, 2012. - 559 стр.

ISBN 978-5-16-104276-2 (online}

Циркин Ю.Б. - Мифы Древнего Рима – Содержание

Введение

Этруски. Представления о мире и истории

Боги Этрурии

Этрусские мифы

Сотворение и устройство мира

Херкле и Уни

Марне и его возрождение

Расенна и заселение Этрурии

Судьба Тразимена

Тархан

Тархан и Таг. Появление священных книг

Тархан, Мезенций и Эней

Пророк Каку

Кики и Купавон

Герой Халез

Окн и основание городов в долине Пада

Братья Випенна

Порсена и чудовище Вольта

Аритими изгоняет галлов из святилища

Похождения Утхузе в Этрурии

Этрусский культ

Римские боги

Янус

Веста

Юпитер

Юнона

Минерва

Сатурн и Луа

Теллус

Церера, Либер и Либера

Коне

Флора и Палее

Фавн, Сильван и Фавна

Вулкан

Нептун и Диана

Венера

Маре

Пенаты, лары, гении и юноны

Фортуна

Термин

Виктория

Геркулес

Рома, Цел и Соль

Подземное царство

Культ императора

Заимствованные божества

Предыстория Рима

Первые цари Италии и аборигенов

Приключения Энея

Преемники Энея

Основание Рима

Ромул - первый царь Рима

Нума Помпилий - основатель римского благочестия и внутреннего порядка

Тулл Гостилий и Анк Марций

Тарквиний древний и его преемники

Переселение Тарквиния в Рим

Царствование Тарквиния Древнего

Рождение Сервия Туллия

Убийство Тарквиния и воцарение Сервия Туллия

Тарквиний Гордый

Изгнание царя

Борьба за свободу

Первые меры республики, первые волнения, первые сражения

Война с Порсеной. Доблесть Горация Коклеса

Подвиг Муция Сцеволы

Мир с Порсеной. Свободолюбие Клелии

Начало рода Клавдиев

Конец Тарквиниев

Патриции и плебеи

Предатель Кориолан и его судьба

Смерть Спурия Кассия

Правление децемвиров и их свержение

Выступление Канулея

Лициний и Секстий

Подвиги римлян во время войн в Италии

Гибель Фабиев

Единоборство Корнелия Косса

Диктатура Цинцинната

Взятие Вей

Камилл и фалиски

Как гуси Рим спасли

Спасение римских женщин

Самопожертвование Дециев Мусов

Суровый Манлий Торкват

Папирий Курсор и Фабий Рутилиан

Поединок Марка Валерия Корвина

Добродетель Марка Курия Дентата

Другие мифы и легенды древнего Рима

Рождение Марса

Вертумн и Помона

Происхождение дикой оливы

Появление в Италии Матуты и Портуна

Анна Перенна

Прибытие Эскулапа в Рим

История Кипа

Немая богиня Тацита

Помощь Весты своим весталкам

Янус и Карна

Сожжение лисицы

Цекул - основатель Пренесте

Предсказание братьев Марциев

Римский культ

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