Циркин - Мифы Древнего Рима
В мире есть много знаменитых городов. Но только один из них носит гордый титул «вечного города». Это - Рим. Давно уже не содрогается земля под железной поступью римских легионов, не звучат яркие речи знаменитых ораторов, ушли в прошлое, как говорил поэт, «распри горожан и воиuны громкие династииu, и слов возвышенный туман, и дел палаческие страсти». Но в Западной Европе до сих пор «все дороги ведут в Рим», а в Москве не перевелись те, кто считает ее «третьим Римом». Так почему же этот город занимает такое место в мировой истории и умах большого количества самых разных людей?
Рим был, по преданию, основан его первым царем Ромулом 2 1 апреля 753 г. до н. э. на холмах левого берега Тибра недалеко от его впадения в Тирренское море. Сравнительно небольшое поселение быстро превратилось в город. Вскоре началось подчинение Италии. Одновременно в самом Риме шла упорная борьба между двумя группами городского населения. Одна из них состояла из патрициев, потомков древних основателей города. Они захватили в свои руки всю власть и ни с кем не желали ею делиться. Вторая группа - плебеи, предки которых, по-видимому, появились в Риме позднее. Плебеи упорно требовали равноправия и после долгой борьбы добились его. Хотя оба сословия сохранялись и позднее, различия между ними почти стерлись. И патриции, и плебеи вместе составляли «римский народ», коллектив полноправных граждан Рима. Они выражали свою волю на народных собраниях. Реальную политическую власть осуществлял римский сенат. А текущие дела вели избранные на народных собраниях должностные лица, называемые магистратами. Высшими магистратами были два консула, избираемые ежегодно. Приблизительно с середины 11 в. до н. э. консулы вступали в свою должность l января. С тех пор год тоже стал начинаться с этого числа.
Когда вся Италия была вынуждена подчиниться силе римского оружия и признать римскую власть, Рим начал свои завоевания за пределами страны. Сначала он встретил серьезного соперника в лице Карфагена. Знаменитый карфагенский полководец Ганнибал одержал ряд побед над римской армией, в том числе в битве при Каннах (битве, которую до сих пор изучают в военных академиях и училищах всего мира), и судьба Рима висела на волоске. В конце концов, римляне 'одержали победу, а через 55 лет разрушили сам Карфаген. Победа над карфагенянами открыла Риму путь к подчинению всего Средиземноморья. И вскоре оно действительно попало под власть Рима. Одни государства были непосредственно подчинены Риму и превратились в его провинции, другие сохранили лишь формальную независимость, но их правители действовали по указке римских властей, а в самих этих странах господствовали римские купцы и ростовщики. Рим становится центром огромной державы. Но счастья это римлянам не принесло.
Циркин Ю.Б. - Мифы Древнего Рима
М.: Инфра-М; Znanium.com, 2012. - 559 стр.
ISBN 978-5-16-104276-2 (online}
Циркин Ю.Б. - Мифы Древнего Рима – Содержание
Введение
Этруски. Представления о мире и истории
Боги Этрурии
Этрусские мифы
- Сотворение и устройство мира
- Херкле и Уни
- Марне и его возрождение
- Расенна и заселение Этрурии
- Судьба Тразимена
- Тархан
- Тархан и Таг. Появление священных книг
- Тархан, Мезенций и Эней
- Пророк Каку
- Кики и Купавон
- Герой Халез
- Окн и основание городов в долине Пада
- Братья Випенна
- Порсена и чудовище Вольта
- Аритими изгоняет галлов из святилища
- Похождения Утхузе в Этрурии
Этрусский культ
- Римские боги
- Янус
- Веста
- Юпитер
- Юнона
- Минерва
- Сатурн и Луа
- Теллус
- Церера, Либер и Либера
- Коне
- Флора и Палее
- Фавн, Сильван и Фавна
- Вулкан
- Нептун и Диана
- Венера
- Маре
- Пенаты, лары, гении и юноны
- Фортуна
- Термин
- Виктория
- Геркулес
- Рома, Цел и Соль
- Подземное царство
- Культ императора
- Заимствованные божества
Предыстория Рима
- Первые цари Италии и аборигенов
- Приключения Энея
- Преемники Энея
Основание Рима
- Ромул - первый царь Рима
- Нума Помпилий - основатель римского благочестия и внутреннего порядка
- Тулл Гостилий и Анк Марций
Тарквиний древний и его преемники
- Переселение Тарквиния в Рим
- Царствование Тарквиния Древнего
- Рождение Сервия Туллия
- Убийство Тарквиния и воцарение Сервия Туллия
- Тарквиний Гордый
- Изгнание царя
Борьба за свободу
- Первые меры республики, первые волнения, первые сражения
- Война с Порсеной. Доблесть Горация Коклеса
- Подвиг Муция Сцеволы
- Мир с Порсеной. Свободолюбие Клелии
- Начало рода Клавдиев
- Конец Тарквиниев
Патриции и плебеи
- Предатель Кориолан и его судьба
- Смерть Спурия Кассия
- Правление децемвиров и их свержение
- Выступление Канулея
- Лициний и Секстий
Подвиги римлян во время войн в Италии
- Гибель Фабиев
- Единоборство Корнелия Косса
- Диктатура Цинцинната
- Взятие Вей
- Камилл и фалиски
- Как гуси Рим спасли
- Спасение римских женщин
- Самопожертвование Дециев Мусов
- Суровый Манлий Торкват
- Папирий Курсор и Фабий Рутилиан
- Поединок Марка Валерия Корвина
- Добродетель Марка Курия Дентата
Другие мифы и легенды древнего Рима
- Рождение Марса
- Вертумн и Помона
- Происхождение дикой оливы
- Появление в Италии Матуты и Портуна
- Анна Перенна
- Прибытие Эскулапа в Рим
- История Кипа
- Немая богиня Тацита
- Помощь Весты своим весталкам
- Янус и Карна
- Сожжение лисицы
- Цекул - основатель Пренесте
- Предсказание братьев Марциев
Римский культ
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